У Запоріжжі провели автопробіг із нагоди 112-ї річниці від дня народження Бандери і вимагають від Зеленського повернути йому звання Героя України

З нагоди 112-ї річниці від дня народження лідера ОУН Степана Бандери в Запоріжжі провели автопробіг і зібрали підписи під зверненням про повернення йому звання Героя України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у зверненні до президента Володимира Зеленського запоріжці просять повернути звання Героя України (посмертно) Степану Бандері за "незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну Україну".

"Постать Степана Бандери перетворилась на символ визвольної боротьби українців. Країна-агресор нас усіх називає "бандерівцями", і це, мабуть, найбільше визнання. Окрім автопробігу, сьогодні ми хочемо зібрати підписи та звернутись до президента, щоб Бандері повернули звання Героя України", - прокоментував учасник щорічного автопробігу до дня народження Степана Бандери Костянтин Денисов.

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