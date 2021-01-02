У першій половині року заплановано візит президента Франції Макрона до України, - заступник голови ОП Жовква

Президент Франції Емманюель Макрон може відвідати Україну з офіційним візитом у першій половині 2021 року.

Про це в статті для Дзеркала тижня повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.

"У першій половині 2021 року ми готуємося до змістовних переговорів на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Макрона до України, упродовж якого почнемо і низку нових економічних проєктів", - повідомив чиновник.

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