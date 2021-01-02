У першій половині року заплановано візит президента Франції Макрона до України, - заступник голови ОП Жовква
Президент Франції Емманюель Макрон може відвідати Україну з офіційним візитом у першій половині 2021 року.
Про це в статті для Дзеркала тижня повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.
"У першій половині 2021 року ми готуємося до змістовних переговорів на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Макрона до України, упродовж якого почнемо і низку нових економічних проєктів", - повідомив чиновник.
Топ коментарі
+8 Люцифер
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+5 Привет
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+4 игорь полковник
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Огромная геополитическая победа
Природный газ по газопроводу ТAP поступил в Европу. Обьем закачки в 2021 году составит 10 миллиардов кубометров.
Этот газопровод, протяженностью 878 км, был красной линией для Газпрома, который фактически теряет Южный газовый коридор в Европу.
Едет посмотреть на местного клоуна-дурачка ЗЕ. Тем более, что звать Бедосика в Париж - себе дороже.
ЗЕ так и не пригласили? Или кассы закрылись раньше времени?
Ну, пару дней они потешатся этой новостью, а через неделю и забудут.
Но Лох все это время будет в иллюзиях, что это возможно...придурок, .лять!
А макрон может приехать только как агент .уйла чтобы повлиять на Зедебила скорее сдать Украину.
С некоторых пор он на большее не тянет.
Мене це теж нервує, але що ми можемо зробити?!
Так само чекаємо виборів.
Оппозиція тут теж притомна і є надія на зміни.
«Хочу подякувати голові парламентського комітету Олександр Завітневич, який доклав дуже багато зусиль для виконання доручення Президента та запуску цього важливого проєкту», - зазначив Юрій Гусєв.
Нагадаємо, у кінці грудня 2020 року ДП «Антонов» https://uprom.info/news/avia/mizh-minoborony-ta-dp-antonov-*********-memorandumu-pro-spivpraczyu-ta-budivnycztvo-troh-litakiv-an-178-foto/ отримав державне замовлення на три літаки Ан-178 для Міністерства оборони України.Про замовлення спочатку було повідомлено як меморандум, а згодом уточнено, що меморандум стосувався співпраці з оборонним відомством, також підписали угоду на нові літаки.
Відповідний контракт на постачання цих літаків підписали в.о. гендиректора ДП «АНТОНОВ» Сергій Бичков та директор Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Владислав Шостак.
Як розказав колишній директор ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт» Владислав Бельбас, механізм державних гарантій передбачає кредитування виконавця державним банком під гарантії Уряду повернення такого кредиту.
«До витрат включається всі затрати, та навіть більше, замість 1% на комплектуючі та 20% на роботи встановлюється рівень прибутку у 25% відсотків для підприємства виконавця замовлення. Тобто значно (приблизно в 4 рази) більший заробіток», - написав Владислав Бельбас.
Зараз ДП «Антонов» здійснює будівництво багатоцільового транспортного літака Ан-178 для міністерства внутрішніх справ Перу, наразі вже завершено складання планеру та проводяться роботи зі встановлення необхідного обладнання.
Літак Ан-178 із серійним номером 006 будується для Міністерства внутрішніх справ Республіки Перу в рамках угоди підписаної у 2019 році з ДП «Спецтехноекспорт».
Ан-178 - середній транспортний літак, що призначений для доставлення особового складу, озброєння і легкої військової техніки посадковим та парашутним способами, транспортування матеріальних засобів, пошти та інших вантажів «в навал» або в стандартній тарі та вантажів на піддонах загальна вантажність до 18 т.
Його швидкість становить 825 км/год, висота польоту - 12 км, дальність польоту - 5,5 тис. км.
Літак може сідати та злітати з будь-яких аеродромів, у тому числі з ґрунтовим покриттям, що робить його придатним і для оборони. За приблизними оцінками фахівців, вартість літака, залежно від модифікації, складатиме від $ 25 - 40 млн.https://uprom.info/news/vpk/antonov-vzyav-kredyt-na-budivnycztvo-litakiv-an-178-dlya-minoborony/
свинорылый, или чебурнет осваивай - больше не будешь срать людям...
Руская касапа - нация вырожденцев, потому что на уме у касапа тоьько пососать и говно помять... касапа, фуле.
Касапа, чечня - это круто, дрыщ рускай?