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У першій половині року заплановано візит президента Франції Макрона до України, - заступник голови ОП Жовква

У першій половині року заплановано візит президента Франції Макрона до України, - заступник голови ОП Жовква

Президент Франції Емманюель Макрон може відвідати Україну з офіційним візитом у першій половині 2021 року.

Про це в статті для Дзеркала тижня повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.

"У першій половині 2021 року ми готуємося до змістовних переговорів на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Макрона до України, упродовж якого почнемо і низку нових економічних проєктів", - повідомив чиновник.

Читайте також: Зеленський по телефону обговорив з Макроном виконання домовленостей Паризького саміту "нормандської четвірки"

Автор: 

візит (1606) Макрон Емманюель (1509) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+8
А этот жабоед не съест нашего лягушонка?
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02.01.2021 11:24
+5
Послание ослу от ***** привезет??
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02.01.2021 11:31
+4
Это также как примерно,все остальное,скорей всего когда то будет.Брехуны зедебильные!
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02.01.2021 11:24
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Это также как примерно,все остальное,скорей всего когда то будет.Брехуны зедебильные!
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02.01.2021 11:24 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха 73%-вого лохтората !!))
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02.01.2021 11:41 Відповісти
А этот жабоед не съест нашего лягушонка?
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02.01.2021 11:24 Відповісти
За ради святої справи ,ми йому ще кетчуп дамо !!!))
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02.01.2021 11:43 Відповісти
У першій половині року заплановано візит президента Франції Макрона до України, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 741
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02.01.2021 11:56 Відповісти
эта гнида х.йловская сюда и едет чтобы шимпнЗе дресировать...
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02.01.2021 12:05 Відповісти
ну хіба що хло йому накаже

https://mobile.twitter.com/MrNarimanBeck

https://mobile.twitter.com/MrNarimanBeck Mr.Nariman https://mobile.twitter.com/MrNarimanBeck @MrNarimanBeck https://mobile.twitter.com/MrNarimanBeck/status/1344613225845972992 31 дек. 2020 г.

Огромная геополитическая победа
Природный газ по газопроводу ТAP поступил в Европу. Обьем закачки в 2021 году составит 10 миллиардов кубометров.
Этот газопровод, протяженностью 878 км, был красной линией для Газпрома, который фактически теряет Южный газовый коридор в Европу.

У першій половині року заплановано візит президента Франції Макрона до України, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2618
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02.01.2021 12:40 Відповісти
Ми не раді бачити в себе підх... ловського дружбана. Їдь в Москву до кента свого.
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02.01.2021 11:25 Відповісти
Каже за себе.
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02.01.2021 11:40 Відповісти
если Макрон ещё свою старушку привезет, то звучит как угроза.. она у него страшнее КОВИДа..
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02.01.2021 11:27 Відповісти
Послание ослу от ***** привезет??
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02.01.2021 11:31 Відповісти
Макрону во Фрнации позитива не хватает.

Едет посмотреть на местного клоуна-дурачка ЗЕ. Тем более, что звать Бедосика в Париж - себе дороже.
У першій половині року заплановано візит президента Франції Макрона до України, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3198
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02.01.2021 11:33 Відповісти
А шо там у ОП с приглашением инаугурацию Байдена?

ЗЕ так и не пригласили? Или кассы закрылись раньше времени?
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02.01.2021 11:36 Відповісти
Бубочка не поїде, бо з дітьми сидить
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02.01.2021 12:27 Відповісти
В первой половине? А это когда? И вообще нафига?
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02.01.2021 11:37 Відповісти
он тоже ещё тот глазной чтец. похоже состоятся "макроновские чтения" )
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02.01.2021 11:37 Відповісти
А визит в США Зеленского под вопросом
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02.01.2021 11:41 Відповісти
Швидше під тазіком ,мідним !!)))
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02.01.2021 11:42 Відповісти
пошлем Порошенко
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02.01.2021 11:43 Відповісти
Його і не слід посилати ,він сам поїде,за власний рахунок,а не за рахунок держбюджета !!!))))
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02.01.2021 11:46 Відповісти
Вопрос с визитом решен. Визита в США не будет. Визит может состояться только по линии ООН.
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02.01.2021 11:45 Відповісти
Лисаня,то ти щей розвідник !!)))
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02.01.2021 11:48 Відповісти
І Ковід не завадить? Сильно сумніваюся.
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02.01.2021 11:42 Відповісти
очередное селфи с настоящими президентами пополнит коллекцию фото нашего Бубочки--на фото сфотай меня типо Макрон на заднем плане а я впереди У першій половині року заплановано візит президента Франції Макрона до України, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6715
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02.01.2021 11:56 Відповісти
Зедебилы уже не знают, что придумать для своего лохтората.
Ну, пару дней они потешатся этой новостью, а через неделю и забудут.
Но Лох все это время будет в иллюзиях, что это возможно...придурок, .лять!
А макрон может приехать только как агент .уйла чтобы повлиять на Зедебила скорее сдать Украину.
С некоторых пор он на большее не тянет.
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02.01.2021 11:57 Відповісти
Які непересічні аналітики пишуть з Турції про Україну... а що скажете про дружбу Ердогана та *****?
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02.01.2021 12:05 Відповісти
Скажу, що один одного вартує!
Мене це теж нервує, але що ми можемо зробити?!
Так само чекаємо виборів.
Оппозиція тут теж притомна і є надія на зміни.
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02.01.2021 17:10 Відповісти
Підписано угоду між АТ «Укрексімбанк» та ДП «Антонов» щодо фінансування проєкту будівництва трьох нових літаків Ан-178 для Збройних сил України.
«Хочу подякувати голові парламентського комітету Олександр Завітневич, який доклав дуже багато зусиль для виконання доручення Президента та запуску цього важливого проєкту», - зазначив Юрій Гусєв.

Нагадаємо, у кінці грудня 2020 року ДП «Антонов» https://uprom.info/news/avia/mizh-minoborony-ta-dp-antonov-*********-memorandumu-pro-spivpraczyu-ta-budivnycztvo-troh-litakiv-an-178-foto/ отримав державне замовлення на три літаки Ан-178 для Міністерства оборони України.Про замовлення спочатку було повідомлено як меморандум, а згодом уточнено, що меморандум стосувався співпраці з оборонним відомством, також підписали угоду на нові літаки.
Відповідний контракт на постачання цих літаків підписали в.о. гендиректора ДП «АНТОНОВ» Сергій Бичков та директор Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Владислав Шостак.
Як розказав колишній директор ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт» Владислав Бельбас, механізм державних гарантій передбачає кредитування виконавця державним банком під гарантії Уряду повернення такого кредиту.
«До витрат включається всі затрати, та навіть більше, замість 1% на комплектуючі та 20% на роботи встановлюється рівень прибутку у 25% відсотків для підприємства виконавця замовлення. Тобто значно (приблизно в 4 рази) більший заробіток», - написав Владислав Бельбас.
Зараз ДП «Антонов» здійснює будівництво багатоцільового транспортного літака Ан-178 для міністерства внутрішніх справ Перу, наразі вже завершено складання планеру та проводяться роботи зі встановлення необхідного обладнання.
Літак Ан-178 із серійним номером 006 будується для Міністерства внутрішніх справ Республіки Перу в рамках угоди підписаної у 2019 році з ДП «Спецтехноекспорт».
Ан-178 - середній транспортний літак, що призначений для доставлення особового складу, озброєння і легкої військової техніки посадковим та парашутним способами, транспортування матеріальних засобів, пошти та інших вантажів «в навал» або в стандартній тарі та вантажів на піддонах загальна вантажність до 18 т.
Його швидкість становить 825 км/год, висота польоту - 12 км, дальність польоту - 5,5 тис. км.
Літак може сідати та злітати з будь-яких аеродромів, у тому числі з ґрунтовим покриттям, що робить його придатним і для оборони. За приблизними оцінками фахівців, вартість літака, залежно від модифікації, складатиме від $ 25 - 40 млн.https://uprom.info/news/vpk/antonov-vzyav-kredyt-na-budivnycztvo-litakiv-an-178-dlya-minoborony/
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02.01.2021 11:57 Відповісти
Нахрена 3 самолета, что они решат? Лучше бы на эти деньги сотни боевых беспилотников построили бы! Ничему быдлота зеленая не учится...
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02.01.2021 21:01 Відповісти
А на біса він тут здався?
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02.01.2021 12:04 Відповісти
Тому він не до вас їде.
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02.01.2021 12:06 Відповісти
Виконуєте? Чому нема обміну?
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02.01.2021 12:09 Відповісти
Щось твоя впевненість, що ви все виконуєте, кудись поділася. Припинення вогню теж вам не вигідне? Як і відкриття нових пунктів пропуску? Завалив би ти своє хлЄбало, мудЄнь кацапський...
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02.01.2021 12:20 Відповісти
раздался голос из паРаши... У першій половині року заплановано візит президента Франції Макрона до України, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 197
свинорылый, или чебурнет осваивай - больше не будешь срать людям...
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02.01.2021 12:07 Відповісти
соссиянин не хами
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02.01.2021 12:17 Відповісти
Касапа, аон там на паРашке есть дяревня вяликая, бураново зовнтся па-виликаму. Твм живут вяликие, хотя и при*зденные руские буранааские бабушки. Так аот, касапа, ипи им вяликие руские мозги... и не только, касапа, можно не только мозги. Тогда тебе вяликие бурановские бабушки еще нарожают.
Руская касапа - нация вырожденцев, потому что на уме у касапа тоьько пососать и говно помять... касапа, фуле.
Касапа, чечня - это круто, дрыщ рускай?
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02.01.2021 12:22 Відповісти
А сам Макрон про це знає?
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02.01.2021 14:51 Відповісти
Макрон еще не в курсе, он болеет))), но какое это имеет значение для "найвеличного" зеленого попугая?
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02.01.2021 21:03 Відповісти
Шел бы он...покачивая шляпой!
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02.01.2021 17:20 Відповісти
РЕНОВАЗ ДЕЛАТЬ !!!???
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02.01.2021 17:21 Відповісти
Макарон приедет чтобы любить мамариммыча по французски.
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02.01.2021 22:38 Відповісти
наХ... воно тут потрібне, нехай шурує до свого друга *****
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02.01.2021 23:16 Відповісти
 
 