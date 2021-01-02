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П'яний турист у шапці Діда Мороза влаштував стрілянину з пістолета в центрі Львова

П'яний турист у шапці Діда Мороза влаштував стрілянину з пістолета в центрі Львова

У Львові п'яний чоловік у шапці Діда Мороза влаштував стрілянину з травматичного пістолета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався в новорічну ніч у центрі міста.Про це розповіли в пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

Зазначається, що правоохоронці близько о пів на другу ночі біля виходу з магазину на проспекті Шевченка почули постріли і поспішили на звук. Виявилося, що чоловік, який приїхав з іншої області, вирішив постріляти зі свого пістолета Форт-17Р.

Турист так і розгулював зі зброєю в руках центральною частиною міста. На голові у нього була шапка-ковпак Діда Мороза синього кольору.

"Чоловік поводився агресивно і перебував у стані алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Порушника затримали. На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції.

Як з’ясувалося, у 37-річного "стрілка", крім травматичної зброї, також були два магазини із 16 набоями, а також ще 6 - у стволі пістолета і набій у набійнику.

У відділенні на чоловіка склали протокол за ст. 174 (стрілянина з пристроїв для відстрілу набоїв, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, в населених пунктах і в невідведених для цього місцях) КУпАП.

Зброю вилучили до рішення суду.

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Автор: 

Львів (3087) Новий рік (551) стрілянина (1793)


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Топ коментарі
+9
6 в стволе?
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02.01.2021 12:19
+9
Мабуть теж гумовий !!)))
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02.01.2021 12:23
+6
Так він Дєда Мароза ізображав! 😁 То якіу нього погляди? Піьказу
: українці св'яткують Св'ятого Миколая ("Ой хто-хто Миколая любить...") Неук ти. 😊
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02.01.2021 12:43
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От молодець! Знайшов сам собі подарунок у Новий рік.
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02.01.2021 12:19 Відповісти
рузький мир он такой
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02.01.2021 12:27 Відповісти
До чого тут узький мір?
Ти знаєш про політичні погляди того, що стріляв?
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02.01.2021 12:31 Відповісти
Так він Дєда Мароза ізображав! 😁 То якіу нього погляди? Піьказу
: українці св'яткують Св'ятого Миколая ("Ой хто-хто Миколая любить...") Неук ти. 😊
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02.01.2021 12:43 Відповісти
Він не місцевий, турист. Звідки, не повідомляють.
Дарма.
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02.01.2021 12:49 Відповісти
Указали, из соседней области. Что там по карте?
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02.01.2021 13:17 Відповісти
По-любому, така, в якій за Бубу криворізького віддали більше голосів в другому турі виборів 2019, ніж за його суперника.
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02.01.2021 13:25 Відповісти
Не соседней, а другой области. По карте: Лугандонская обл.
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02.01.2021 14:20 Відповісти
Нагадаю,що якраз точнісінько на тому самому місці Проспекту Шевченко був забитий насмерть двома львівськими російськомовними мажорами Ігор Білозір...Вони в кнайпі біля Профради співали російський шансон,Ігор зробив їм зауваження і вийшов,вони догнали і затовкли ногами насмерть...Так що не треба з "другіх областєй",у Львові своїх повно ідіотів...
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02.01.2021 17:33 Відповісти
та ні.. це просто бидло.
без національних ознак.
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02.01.2021 12:42 Відповісти
6 в стволе?
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02.01.2021 12:19 Відповісти
Ну там ствол знаешь какой?
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02.01.2021 12:22 Відповісти
Мабуть теж гумовий !!)))
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02.01.2021 12:23 Відповісти
!!)))
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02.01.2021 12:22 Відповісти
Боявся що...Янек прийде, шапку забере!
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02.01.2021 12:23 Відповісти
Напевне в ряд. 🤔 Або ствол нарощений. 😊
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02.01.2021 12:38 Відповісти
Дід Мороз-красньій нос салютував на честь дня народження Степана Андрійовича, а його не так зрозуміли.
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02.01.2021 12:21 Відповісти
ні... у нього була "білочка" і він відстрілювався від бандеріівців ))))
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02.01.2021 12:44 Відповісти
Зазрешите уже ношение и приобретение короткостволов . Упростите регистрацию .
Давно уже всем понятно , что у нас ствола нет только у безруких .
Но это не точно ...
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02.01.2021 12:29 Відповісти
Лихо в тому що стволи є у безголових !!)))
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02.01.2021 12:41 Відповісти
Нит! Это сократит поголовье изБерателей
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02.01.2021 14:15 Відповісти
чтоб синий чувак в шапке стрелял из боевого, нет, спасибо...
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02.01.2021 20:02 Відповісти
Звідки приїхав так і не зрозуміло. Мабуть русскій мір хотів привезти дикунам.
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02.01.2021 12:32 Відповісти
Понаєхавшій, карочє...
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02.01.2021 13:42 Відповісти
А може він за Бандеру,відмічав річницю,чють перебрав.
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02.01.2021 18:11 Відповісти
6 у стволі?))) Вони там позастрягали?)
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02.01.2021 12:33 Відповісти
А потім як чергою бабахнут !!!)))
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02.01.2021 12:37 Відповісти
Турист звичайно ж з мордору?
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02.01.2021 12:34 Відповісти
москаляку - на гілляку!
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02.01.2021 12:35 Відповісти
Може вже нарешті забути того Деда Мароза ???Ну ніяк курва від того совка не вiдлипнути .В Україні СВЯТИЙ МИКОЛАЙ !
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02.01.2021 12:36 Відповісти
Ні,шановний,в цьому виподку ,саме дід-відморозок !!)))
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02.01.2021 12:39 Відповісти
Якщо у шапці Дєда Мароза - то точно русскомірєц. 😁
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02.01.2021 12:40 Відповісти
НІ.. все у відповідності реаліям...


У Львові львів"яни стали у меншості..судячи з результатів виборів,де Садовий ,що лише за рік набудував 1 млн .кв. м житла "понаєхам",ПЕРЕМІГ.

тому не дивуйтесь ,якщо традиція "Дєд-мороз-красний нос" у Львові почне перемагати святкування Р,іздва..
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02.01.2021 12:48 Відповісти
Що стосується України то я вже нічому не дивуюся .
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02.01.2021 12:59 Відповісти
У тебя лишняя буква в фамилии.
Угадай с четырёх раз какая.
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02.01.2021 13:40 Відповісти
Повестку и на передовую или в тыл к врагу - пущай постреляет...
Закона нет...
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02.01.2021 12:41 Відповісти
Он искал этого в шапке...
П'яний турист у шапці Діда Мороза влаштував стрілянину з пістолета в центрі Львова - Цензор.НЕТ 5742
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02.01.2021 13:14 Відповісти
У Львові?
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02.01.2021 13:38 Відповісти
https://youtu.be/BWvHu2tilZA Этот в шапке во всём признался 😁
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02.01.2021 13:48 Відповісти
П'яний турист у шапці Діда Мороза влаштував стрілянину з пістолета в центрі Львова - Цензор.НЕТ 872
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02.01.2021 14:01 Відповісти
Таких виродків потрібно "грохати" під час затримання!
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02.01.2021 14:49 Відповісти
Треба було кацапа пристрелити, щоб людей не лякав.
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02.01.2021 16:36 Відповісти
Шестиствольный пистолет.да это Рэмбо был.
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02.01.2021 21:36 Відповісти
 
 