П'яний турист у шапці Діда Мороза влаштував стрілянину з пістолета в центрі Львова
У Львові п'яний чоловік у шапці Діда Мороза влаштував стрілянину з травматичного пістолета.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався в новорічну ніч у центрі міста.Про це розповіли в пресслужбі патрульної поліції Львівської області.
Зазначається, що правоохоронці близько о пів на другу ночі біля виходу з магазину на проспекті Шевченка почули постріли і поспішили на звук. Виявилося, що чоловік, який приїхав з іншої області, вирішив постріляти зі свого пістолета Форт-17Р.
Турист так і розгулював зі зброєю в руках центральною частиною міста. На голові у нього була шапка-ковпак Діда Мороза синього кольору.
"Чоловік поводився агресивно і перебував у стані алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.
Порушника затримали. На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції.
Як з’ясувалося, у 37-річного "стрілка", крім травматичної зброї, також були два магазини із 16 набоями, а також ще 6 - у стволі пістолета і набій у набійнику.
У відділенні на чоловіка склали протокол за ст. 174 (стрілянина з пристроїв для відстрілу набоїв, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, в населених пунктах і в невідведених для цього місцях) КУпАП.
Зброю вилучили до рішення суду.
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Ти знаєш про політичні погляди того, що стріляв?
: українці св'яткують Св'ятого Миколая ("Ой хто-хто Миколая любить...") Неук ти. 😊
Дарма.
без національних ознак.
Давно уже всем понятно , что у нас ствола нет только у безруких .
Но это не точно ...
У Львові львів"яни стали у меншості..судячи з результатів виборів,де Садовий ,що лише за рік набудував 1 млн .кв. м житла "понаєхам",ПЕРЕМІГ.
тому не дивуйтесь ,якщо традиція "Дєд-мороз-красний нос" у Львові почне перемагати святкування Р,іздва..
Угадай с четырёх раз какая.
Закона нет...