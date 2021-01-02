П'яний турист у шапці Діда Мороза влаштував стрілянину з пістолета в центрі Львова

У Львові п'яний чоловік у шапці Діда Мороза влаштував стрілянину з травматичного пістолета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався в новорічну ніч у центрі міста.Про це розповіли в пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

Зазначається, що правоохоронці близько о пів на другу ночі біля виходу з магазину на проспекті Шевченка почули постріли і поспішили на звук. Виявилося, що чоловік, який приїхав з іншої області, вирішив постріляти зі свого пістолета Форт-17Р.

Турист так і розгулював зі зброєю в руках центральною частиною міста. На голові у нього була шапка-ковпак Діда Мороза синього кольору.

"Чоловік поводився агресивно і перебував у стані алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Порушника затримали. На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції.

Як з’ясувалося, у 37-річного "стрілка", крім травматичної зброї, також були два магазини із 16 набоями, а також ще 6 - у стволі пістолета і набій у набійнику.

У відділенні на чоловіка склали протокол за ст. 174 (стрілянина з пристроїв для відстрілу набоїв, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, в населених пунктах і в невідведених для цього місцях) КУпАП.

Зброю вилучили до рішення суду.

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