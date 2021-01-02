У Яремчі Івано-Франківської області рятувальники знайшли туристку, яка заблукала в горах

У місті Яремче Івано-Франківської області увечері 1 січня рятувальники знайшли туристку, яка заблукала в горах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"1 січня о 19:40 на пункт зв'язку державної пожежно-рятувальної частини №9 міста Яремче надійшло повідомлення, що в районі гори Явірник села Микуличин Яремчанської міськради загубилася жінка, мешканка Київської області, яка відпочивала в складі групи в одному з готелів. Туристка самостійно пішла на гору Явірник і втратила орієнтування, тому потрібна була допомога в її пошуку", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники з допомогою мобільного зв'язку встановили орієнтовне місце перебування туристки. Відразу туди відбули рятувальники Яремчанського пошуково-рятувального відділення в складі трьох осіб.

О 22:05 туристку знайшли в районі гори Явірник і доставили до місця тимчасового проживання.

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