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Новини
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У Яремчі Івано-Франківської області рятувальники знайшли туристку, яка заблукала в горах

У Яремчі Івано-Франківської області рятувальники знайшли туристку, яка заблукала в горах

У місті Яремче Івано-Франківської області увечері 1 січня рятувальники знайшли туристку, яка заблукала в горах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"1 січня о 19:40 на пункт зв'язку державної пожежно-рятувальної частини №9 міста Яремче надійшло повідомлення, що в районі гори Явірник села Микуличин Яремчанської міськради загубилася жінка, мешканка Київської області, яка відпочивала в складі групи в одному з готелів. Туристка самостійно пішла на гору Явірник і втратила орієнтування, тому потрібна була допомога в її пошуку", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники з допомогою мобільного зв'язку встановили орієнтовне місце перебування туристки. Відразу туди відбули рятувальники Яремчанського пошуково-рятувального відділення в складі трьох осіб.

О 22:05 туристку знайшли в районі гори Явірник і доставили до місця тимчасового проживання.

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Автор: 

Карпати (264) ДСНС (5139) туристи (276)


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Топ коментарі
+7
Скільки себе пам"ятаю з дитинства - наші хлопці-гуцули завжди вишукували і знаходили в горах "заблудших туристок". І довго-довго прощалися...
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02.01.2021 14:35
+6
Ориентацию.
В отеле было полно мужиков и пришлось искать подругу в горах.
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02.01.2021 12:39
+3
не взяла смартфонс GPS (с пауэербанком для подзарядки и солнечную батарею) или вообще "курица" не знала как пользоватся современеыми технологиями. Безответственость одних требует героизма (ненужного) от других!
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02.01.2021 13:06
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Так ориентировку или ориентацию?
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02.01.2021 12:35 Відповісти
В оригіналі "втратила орієнтування".
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02.01.2021 12:38 Відповісти
Ориентацию.
В отеле было полно мужиков и пришлось искать подругу в горах.
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02.01.2021 12:39 Відповісти
не взяла смартфонс GPS (с пауэербанком для подзарядки и солнечную батарею) или вообще "курица" не знала как пользоватся современеыми технологиями. Безответственость одних требует героизма (ненужного) от других!
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02.01.2021 13:06 Відповісти
Впрямь как в сэсэре, искуственно создавали трудности, что бы в последствии их героически преодолевать.
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02.01.2021 13:10 Відповісти
совок - концлагерь безответственеых рабов и Украина, к сожалению не очень далеко от него "отползла", большинство НАСЕЛЕНИЯ НЕДЕЕСПОСОБНО, но с формальным "правом голоса" на фарсе называемом "выборами" (манипуляцией голосами, тех у кого их по-хорошему и быть никогдам не должно)!
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02.01.2021 13:25 Відповісти
Не повіриш: в Карпатах геть зовсім не так, як у нацпарку Йосеміти. Можна залізти на такий схил з буреломом або у жереп, що навіть знаючи де точно знаходишся вибрести назад дуже проблематично. Особливо коли взимку снігу по розвилку.
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02.01.2021 21:05 Відповісти
Пощастило, що мобільний працював. Не ******* гори непідготовлених.
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02.01.2021 12:37 Відповісти
"Туристка самостоятельно пошла на гору Яворник и потеряла ориентировку" - тупая дура!!!
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02.01.2021 12:41 Відповісти
Бабы ...
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02.01.2021 12:55 Відповісти
Полезть в гору по темноте и без подготовки... Мдааа...
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02.01.2021 13:01 Відповісти
Сколько заплатит за спасение? Или нашару её искали?
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02.01.2021 13:50 Відповісти
Скільки себе пам"ятаю з дитинства - наші хлопці-гуцули завжди вишукували і знаходили в горах "заблудших туристок". І довго-довго прощалися...
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02.01.2021 14:35 Відповісти
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02.01.2021 16:52 Відповісти
Яремча файне містечко. Не бачив там готелів, але багато людей здають кімнати. І відпочивати там суперово.
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02.01.2021 15:03 Відповісти
готелі ближче до річки та "водоспаду" там їх повно
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02.01.2021 16:51 Відповісти
 
 