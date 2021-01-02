Офіційний візит в Україну президентки Молдови Санду відбудеться 12 січня, - заступник голови ОП Жовква
Україна "перезавантажує" двосторонні відносини з Молдовою.
Про це в статті для Дзеркала тижня повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.
"Новий рік почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин із Молдовою - 12 січня відбудеться офіційний візит в Україну новообраної президентки Маї Санду, який стане для неї першим із моменту обрання", - заявив чиновник.
Нагадаємо, 15 листопада в Молдові відбулись вибори президента. За підсумками підрахунку голосів, лідерка партії "Дія і солідарність" Мая Санду здобула 57,72%, її опонент, на той момент чинний президент Ігор Додон, - 42,28% голосів.
На початку грудня Санду підтвердила, що її першою зарубіжною поїздкою на посаді глави держави стане візит в Україну.
24 грудня нова очільниця держави офіційно обіняла посаду.
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Об этом в комментарии для статьи https://zn.ua/ukr/international/zavdannja-z-troma-vidomimi-.html "Зеркала недели" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины и дипломатический советник главы государства Игорь Жовква. Первым приоритетом, по его словам, является сохранение и укрепление международной поддержки страны.