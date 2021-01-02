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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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За 2020 рік у авіакатастрофах загинуло 299 осіб, більшість - із рейсу МАУ

За 2020 рік у авіакатастрофах загинуло 299 осіб, більшість - із рейсу МАУ

У 2020 році сталося 40 аварій великих комерційних пасажирських літаків. П'ять із них закінчилися трагічно - загинули 299 людей.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані нідерландської консалтингової компанії To70, передає Цензор.НЕТ.

А у 2019-му сталося 86 аварій, вісім із яких були смертельними. Тоді загинули 257 осіб.

Минулого року було 0,27 аварії зі смертельними наслідками на мільйон рейсів або одна аварія на кожні 3,7 млн рейсів. Зниження кількості аварій відбулося  на тлі скорочення рейсів через пандемію, кажуть у То70. За даними ресурсу Flightradar24, минулого року кількість пасажирських авіарейсів знизилась на 42% - до 24,4 млн. Адже більшість країн світу зачиняли кордони та запроваджували  інші обмеження на подорожі.

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Більшість людей (176), які загинули у 2020 році в авіакатастрофах, - це пасажири й екіпаж літака "Міжнародних авіаліній України", збитого над Тегераном у січні 2020 року.

Другою авіакатастрофою була аварія літака в Пакистані, унаслідок якої загинули 98 осіб (97 - пасажири і члени екіпажу, а ще один чоловік на землі).

За останні 20 років кількість смертей унаслідок авіакатастроф зменшилася, кажуть у Мережі авіаційної безпеки. Зокрема, у 2005 році на борту комерційних пасажирських рейсів загинули 1015 осіб, а за останні 5 років у середньому стається 14 смертельних аварій, у яких гинуть 345 осіб.

Найбезпечнішим роком в авіації вважається 2017-й. Тоді у всьому світі сталося лише дві аварії зі смертельними наслідками з участю регіональних літаків, загинули 13 осіб.

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Автор: 

авіакатастрофа (1101) смерть (6774)


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с чалвамоголовых бабуинов офис комика уже затребовал компенсации?.... за сбитый самолёт.... чего- то добились?....
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02.01.2021 13:07 Відповісти
Это как реклама Украинского авиаперевозчика?
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02.01.2021 13:11 Відповісти
-- из личной истории полётов: нигде у меня чемодан не взламывали -- ни в Африке, ни в параше, ни в Европе, ни в Америке... -- токо на внутриукраинских рейсах -- в Борисполе.
-- звыняйтэ, кумэ, за правду...*)
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02.01.2021 13:11 Відповісти
Про справжніх героїв і випадкового президента.

https://www.youtube.com/watch?v=X7Lf_sYU7wo
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02.01.2021 13:17 Відповісти
МАУ(коломиського) не дотягує навіть до Аерофлоту.
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02.01.2021 13:22 Відповісти
В прошлом году, в Вильнюс лётал на свиданку со своей Коханочкой -- ей от Минска два шага.
А аэропорт в Вильнюсе -- такого -- сельско-местечкового разлива...

-- ...стою уже перед рамкой, тут по всем динамикам: Господин Кобзарь -- подойдите на досмотр багажа!

Подхожу... -- чемодан, практически пустой...
-- У вас один замочек не закрыт. Проверьте содержимое, пожалуйста и закройте Ваш кофер, как положенно!

...хорошо, шо коньячку всадил предварительно сотку... -- не нервничал...*)
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02.01.2021 13:27 Відповісти
 
 