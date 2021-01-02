Сенат США більшістю голосів підтримав скасування вето Трампа на законопроєкт про оборонний бюджет

Конгрес США скасував вето президента Дональда Трампа на законопроєкт щодо політики в галузі оборони. Це було зроблено вперше відтоді, як нинішній глава Білого дому обійняв посаду майже чотири роки тому.

У п'ятницю, 1 січня, на позачерговому новорічному засіданні Сенат, контрольований республіканцями, легко подолав вето, відхиливши заперечення Трампа щодо законопроєкту про військовий бюджет на 740 мільярдів доларів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. У такий спосіб законодавці завдали відчутного уколу президенту лише за кілька тижнів до закінчення терміну його повноважень.

Раніше цього тижня Трамп розкритикувава законодавців-республіканців у твіттері, заявивши, що "слабкий і втомлений республіканський "уряд" дозволить прийняти поганий закон про оборону".

Трамп назвав майбутнє голосування за скасування вето "ганебним актом боягузтва і цілковитим підпорядкуванням слабких людей великим технологічним компаніям (Big Tech)".

Читайте також: Глава МЗС Кулеба про плани у відносинах України і США: "Ми очікуємо рок-н-ролу"

Голосування в Сенаті (81 голос "за" і 13 "проти") відбулося після голосування у Палаті представників (322 голоси "за" і 87 "проти"). Законопроєкт передбачає підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 3% і визначає пріоритети оборонного бюджету, закріплюючи рішення щодо чисельності військ, нових систем озброєння, бойової готовності, кадрової політики та інших військових цілей. Багато програм, зокрема з питань військового будівництва, можуть набути чинності лише в разі затвердження законопроєкту.

Лідер сенатської республіканської більшості Мітч Макконнелл із штату Кентуккі сказав перед голосуванням, що Конгрес безперебійно приймає Закон про національну оборону (National Defense Authorization Act) упродовж 59 років поспіль і що законодавці "так чи інакше" мають намір зробити це і зараз - шстдесятий раз, до закінчення повноважень нинішнього складу Конгресу.

Нагадаємо, обидві палати Конгресу схвалили законопроєкт про оборонний бюджет двопартійною більшістю. Він, зокрема, передбачає понад 740 млрд доларів на військові програми, збільшення заробітної плати для американських військових на три відсотки, містить санкції щодо газопроводу Nord Stream-2 і передбачає витрати на оборонну підтримку України у 250 млн доларів.

Дональд Трамп ветував оборонний законопроєкт, оскільки документ "суперечить зусиллям адміністрації щодо забезпечення першочергової ролі США у сфері нацбезпеки і зовнішньої політики". Також Трамп заявив, що проєкт бюджету "містить пункти, що зачіпають наших ветеранів і військову історію", і розкритикував його за відсутність пункту про посилення контролю за соцмережами.

Читайте також: Трамп оголосив про акцію протесту своїх прихильників у Вашингтоні в день затвердження виборів Конгресом США

Наприкінці грудня Палата представників Конгресу США впевнено подолала вето президента Дональда Трампа на законопроєкт про оборонну політику, що передбачає фінансову допомогу Україні і санкції за участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".