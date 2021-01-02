Сенат США більшістю голосів підтримав скасування вето Трампа на законопроєкт про оборонний бюджет
Конгрес США скасував вето президента Дональда Трампа на законопроєкт щодо політики в галузі оборони. Це було зроблено вперше відтоді, як нинішній глава Білого дому обійняв посаду майже чотири роки тому.
У п'ятницю, 1 січня, на позачерговому новорічному засіданні Сенат, контрольований республіканцями, легко подолав вето, відхиливши заперечення Трампа щодо законопроєкту про військовий бюджет на 740 мільярдів доларів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. У такий спосіб законодавці завдали відчутного уколу президенту лише за кілька тижнів до закінчення терміну його повноважень.
Раніше цього тижня Трамп розкритикувава законодавців-республіканців у твіттері, заявивши, що "слабкий і втомлений республіканський "уряд" дозволить прийняти поганий закон про оборону".
Трамп назвав майбутнє голосування за скасування вето "ганебним актом боягузтва і цілковитим підпорядкуванням слабких людей великим технологічним компаніям (Big Tech)".
Голосування в Сенаті (81 голос "за" і 13 "проти") відбулося після голосування у Палаті представників (322 голоси "за" і 87 "проти"). Законопроєкт передбачає підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 3% і визначає пріоритети оборонного бюджету, закріплюючи рішення щодо чисельності військ, нових систем озброєння, бойової готовності, кадрової політики та інших військових цілей. Багато програм, зокрема з питань військового будівництва, можуть набути чинності лише в разі затвердження законопроєкту.
Лідер сенатської республіканської більшості Мітч Макконнелл із штату Кентуккі сказав перед голосуванням, що Конгрес безперебійно приймає Закон про національну оборону (National Defense Authorization Act) упродовж 59 років поспіль і що законодавці "так чи інакше" мають намір зробити це і зараз - шстдесятий раз, до закінчення повноважень нинішнього складу Конгресу.
Нагадаємо, обидві палати Конгресу схвалили законопроєкт про оборонний бюджет двопартійною більшістю. Він, зокрема, передбачає понад 740 млрд доларів на військові програми, збільшення заробітної плати для американських військових на три відсотки, містить санкції щодо газопроводу Nord Stream-2 і передбачає витрати на оборонну підтримку України у 250 млн доларів.
Дональд Трамп ветував оборонний законопроєкт, оскільки документ "суперечить зусиллям адміністрації щодо забезпечення першочергової ролі США у сфері нацбезпеки і зовнішньої політики". Також Трамп заявив, що проєкт бюджету "містить пункти, що зачіпають наших ветеранів і військову історію", і розкритикував його за відсутність пункту про посилення контролю за соцмережами.
Наприкінці грудня Палата представників Конгресу США впевнено подолала вето президента Дональда Трампа на законопроєкт про оборонну політику, що передбачає фінансову допомогу Україні і санкції за участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".
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в драке Меланьи и Мендель я буду ставить на Меланью.. у неё больший опыт..
Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в Минздрав Украины заявку на регистрацию вакцины из рф «Спутник»....
Медведчук своё дело делает....
у "Биолека" нет оборудования для производства вакцины "Спутник".. они могут только закупить кацапскую вакцину, переименовать её, и продавать под своим именем..
к тому же "спутник" не прошел испытания и не имеет украинской сертификации..
у "Биолик" нет оборудования для производства этой вакцины..
Вот как бы нам сотворить такую продуманную и мудрую политическую систему в Украине? Чтобы мезавец-олигарх не мог с помощью информатаки на жопоголовую часть населения внедрить нам лидера-дурачка, чтобы не мог создать монобольшинство в ВР с помощью десятидневных курсов для чайников в Трускавце. Чтобы система автоматически защищалась и очищалась от Ермаков и Медведчуков.
Когда Америка строила свою политическую систему, мы гнули спины в московском рабстве. Нам даже язык наш запрещали. Мы потеряли очень много времени. Теперь нам нужно пахать как проклятым, чтобы наверстать упущенные столетия и строить свою страну. А мы, млять, гундосики инфантильного недоразуменя слушаем...
У нас в стране партийная система многообразная, партии не постоянны, часто видоизменяются/меняется их идеология и лидеры. В Парламенте есть как минимум две анти-украинские политические партии.
Национальные интересы и национальная безопасность государства у нас (даже во время войны) не являются приоритетными задачами. Все ресурсы направляются на межпартийную и межклановую борьбу. Партийные интересы превыше всего.
Что делать? Нужно переходить к риторике и идеологи "государства Украина" и отходить от узких партийных интересов. Нужно перестать "топить" за отдельную партию и начать топить за "государство Украина". Государственные интересы должны стать превыше партийных. Партии приходят и уходят/покупаются, продаются и предаются, а Государство Украина должно оставаться неизменным.
Для реализации должны прийти к управлению государством люди государственники, для которых государство Украина превыше всего. Они не обязательно должны быть членами партии, но они обязаны быть гражданами Украины, ее патриотами. Только в таком случае реально выстроить "Дип стэйт" по американскому аналогу.
"меняется их идеология и лидеры" - другими словами, попользовался один олигарх, добился своего интереса и перепродал эскорт проституток другому. )))
Каким образом переходить от риторики нахождения во власти как способа обогащения к риторике идеологии государства Украина? Без незаангажированных прокуратуры и судов это невозможно в принципе. Нужна команда политиков-камикадзе, пользующихся безусловной поддержкой мировой демсистемы, чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Порох пытался внедрять эту концепцию, но недостаточно агрессивно, слишком мягко и плавно. При бубочке мы сделали большой шаг назад. Так доверия демсистемы мы не получим, а значит и содействия. Мы находимся на границе западной, демократической системы и орды. Влияние второй на нас очень велико. В кадровом эквиваленте - около трети должностных лиц государства - ордынцы. Еще какой-то процент - и немалый! - коньюнктурщики, готовые служить кому угодно, лишь бы находиться при финпотоках. Орда не стеснена правилами и принципами, любые способы достижения целей ей удобны и доступны. Демсистема сковала себя множеством правил и ограничений, что ослабляет ее позиции здесь, у нас. Вот когда запад поймет, что бить орду можно только ее же методами, демократия победит быстро и безоговорочно. Если нет - наше вхождение в цивилизацию затянется на десятилетия.
Домработница, заразившая Кернеса COVID-19, стала депутатом райсовета - СМИ
Домработница умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса на местных выборах баллотировалась от политической силы "Блок Кернеса - Успешный Харьков".
Об этом сообщило местное издание NewsRoom со ссылкой на источники в партии.
По информации сайта, Людмила С. избрана депутатом одного из районных советов Харьковской области.
Кусочек сладенький -- почти заподаром...*)
Гупа розслідувачів Bellingcat виявила три вбивства, до яких можуть бути причетні співробітники ФСБ Росії, запідозрені в https://www.radiosvoboda.org/a/news-ozhz-rosia-otruennia-navalnoho/30977746.html отруєнні опозиціонера Олексія Навального, заявив в https://echo.msk.ru/news/2767624-echo.html інтерв'ю «Еху Москви» журналіст Bellingcat Христо Грозєв.
За його словами, публікація про ці вбивства з'явиться в найближчі два тижні.
Днями журналіст опублікував у відкритому доступі https://www.radiosvoboda.org/a/news-bellingcat-navalny/31028491.html відомості про пересування ймовірних учасників замаху на російського опозиціонера. У документах, розміщених в Google Docs, фігурують два прізвища, які згадувалися в розслідуванні The Insider, Bellingcat й інших ЗМІ. Йдеться про працівників інституту криміналістики ФСБ Василя Калашникова і Дмитра Лазаревича.
По кожному зі згаданих у таблиці зібрані дані про їхні переміщення, у тому числі дати подорожей, пункти відправлення і прибуття, іноді - номер рейсу.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-navalny-otrujennya-fsb-bellingcat/31000102.html Розслідування про замах на Навального було опубліковане 14 грудня, його провели Bellingcat за участю видання The Insider, телеканалу CNN, журналу Der Spiegel і Фонду боротьби з корупцією.
У публікації стверджується, що Навальний був отруєний бойовою речовиною з групи «Новачок» спеціальною групою співробітників ФСБ, які стежили за ним кілька років.https://www.radiosvoboda.org/a/news-bellingcat-fsb/31030290.html
Поездил трошки по Штатам -- НЙ -- Флорида, + Бермуды с Багамами... -- честно говоря -- очень не в восторге -- мусорка и руины, по сравнению с тем же Бундесом... -- такая себе огромная Италия.
Пописял в кустики, прямо возле Капитолия... -- припекло, а туалетов нет. -- думал, попутают за терроризм! -- пронесло почему-то? *)
Там мусоров, охраны, каких-то три вида полиции -- все на старых, ржавых тачилах... страшнэ...
Только охрана Белого Дома произвела впечатление своей аккуратностью и белокожестью -- хотя, ближе, чем за 300 метров не подойти к Резиденции Основ Свободы и Демократии... -- наслаждался и проникался издалля...*)
Интересный в США оборонный бюджет. Чего там только нет Закон о корпоративной прозрачности, включенный в оборонный бюджет США, поможет предотвратить сокрытие компаниями средств, полученных преступниками или коррумпированными должностными лицами, или организациями,способных скрыть эту информацию. Новое законодательство потребует от компаний сообщать о своих реальных владельцах или «бенефициарных владельцах» в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов.