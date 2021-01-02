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Сенат США більшістю голосів підтримав скасування вето Трампа на законопроєкт про оборонний бюджет

Сенат США більшістю голосів підтримав скасування вето Трампа на законопроєкт про оборонний бюджет

Конгрес США скасував вето президента Дональда Трампа на законопроєкт щодо політики в галузі оборони. Це було зроблено вперше відтоді, як нинішній глава Білого дому обійняв посаду майже чотири роки тому.

У п'ятницю, 1 січня, на позачерговому новорічному засіданні Сенат, контрольований республіканцями, легко подолав вето, відхиливши заперечення Трампа щодо законопроєкту про військовий бюджет на 740 мільярдів доларів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. У такий спосіб законодавці завдали відчутного уколу президенту лише за кілька тижнів до закінчення терміну його повноважень.

Раніше цього тижня Трамп розкритикувава законодавців-республіканців у твіттері, заявивши, що "слабкий і втомлений республіканський "уряд" дозволить прийняти поганий закон про оборону".

Трамп назвав майбутнє голосування за скасування вето "ганебним актом боягузтва і цілковитим підпорядкуванням слабких людей великим технологічним компаніям (Big Tech)".

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Голосування в Сенаті (81 голос "за" і 13 "проти") відбулося після голосування у Палаті представників (322 голоси "за" і 87 "проти"). Законопроєкт передбачає підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 3% і визначає пріоритети оборонного бюджету, закріплюючи рішення щодо чисельності військ, нових систем озброєння, бойової готовності, кадрової політики та інших військових цілей. Багато програм, зокрема з питань військового будівництва, можуть набути чинності  лише в разі затвердження законопроєкту.

Лідер сенатської республіканської більшості Мітч Макконнелл із штату Кентуккі сказав перед голосуванням, що Конгрес безперебійно приймає Закон про національну оборону (National Defense Authorization Act) упродовж 59 років поспіль і що законодавці "так чи інакше" мають намір зробити це і зараз - шстдесятий раз, до закінчення повноважень нинішнього складу Конгресу.

Нагадаємо, обидві палати Конгресу схвалили законопроєкт про оборонний бюджет двопартійною більшістю. Він, зокрема, передбачає понад 740 млрд доларів на військові програми, збільшення заробітної плати для американських військових на три відсотки, містить санкції щодо газопроводу Nord Stream-2 і передбачає витрати на оборонну підтримку України у 250 млн доларів.

Дональд Трамп ветував оборонний законопроєкт, оскільки документ "суперечить зусиллям адміністрації щодо забезпечення першочергової ролі США у сфері нацбезпеки і зовнішньої політики". Також Трамп заявив, що проєкт бюджету "містить пункти, що зачіпають наших ветеранів і військову історію", і розкритикував його за відсутність пункту про посилення контролю за соцмережами.

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Наприкінці грудня Палата представників Конгресу США впевнено подолала вето президента Дональда Трампа на законопроєкт про оборонну політику, що передбачає фінансову допомогу Україні і санкції за участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Автор: 

бюджет (3004) Конгрес США (1235) оборона (4815) США (23303)


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Топ коментарі
+38
Рыжий позорник и кацапский ************-пропади уже пропадом.
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02.01.2021 13:28
+27
...вот так и надо поступать с клоунами во власти... Готовься, вальдемар...
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02.01.2021 13:31
+24
Товарищ Трамп был публично "опущен". Пакуй чемоданы Дональд, время чудаков-сумасбродов в США заканчивается.
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02.01.2021 13:34
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Рыжий позорник и кацапский ************-пропади уже пропадом.
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02.01.2021 13:28 Відповісти
Осталось 18 дней...и рыжий котенок больше срать не будет...
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02.01.2021 13:32 Відповісти
Буде пробувати. Але за це його писком у його лайно вмочатимуть...
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02.01.2021 14:25 Відповісти
Забрав би й ще з собою куцого неЛоха.
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02.01.2021 15:38 Відповісти
Салют з москальських пуканів гарантован !!)))
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02.01.2021 13:31 Відповісти
...вот так и надо поступать с клоунами во власти... Готовься, вальдемар...
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02.01.2021 13:31 Відповісти
До того, що в нас з'явиться такий двопалатний Конгресс, готуватися? Сильно сумніваюся. В нас партій як в Сірка бліх, а користі від них ше менше, ніж від бліх, сама шкода.
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02.01.2021 13:37 Відповісти
Ну що вже час в Госдуру шампусік завозити !!)))
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02.01.2021 13:33 Відповісти
Яка меньшовартість у народженного в Сибіру ???)))
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02.01.2021 13:49 Відповісти
А чо, нехай завозять. Які проблеми?
Сенат США большинством голосов поддержал отмену вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете - Цензор.НЕТ 5013
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02.01.2021 13:49 Відповісти
в передастов есть свой ритуал перед соитием....
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02.01.2021 14:49 Відповісти
Товарищ Трамп был публично "опущен". Пакуй чемоданы Дональд, время чудаков-сумасбродов в США заканчивается.
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02.01.2021 13:34 Відповісти
А у нас продовжується.
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02.01.2021 13:50 Відповісти
И тут фрика прокатили. Довыделывается он до расследования и тюрьмы .
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02.01.2021 13:34 Відповісти
Конгрес США працює,а Верховна зРада похмеляється !!)))
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02.01.2021 13:35 Відповісти
Мелания Трамп сообщила, что уходит от Дональда.. к Зеленскому
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02.01.2021 13:38 Відповісти
Это вряд ли. Зеленский еще больший неудачник, чем Трамп. Да и Юля Мендель ей глаза выцарапает.
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02.01.2021 13:49 Відповісти
Мендель ,це не Лєнка-ополченка ,звер баба !!)))
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02.01.2021 13:53 Відповісти
Ага, корабельная соснища !
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02.01.2021 14:49 Відповісти
Меланию тянет к мужчинам с плохой аурой и способностью к кривлянию..
в драке Меланьи и Мендель я буду ставить на Меланью.. у неё больший опыт..
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02.01.2021 13:54 Відповісти
Та Мендель ее двумя твитами стабилизирует! Ведьма, не иначе!
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02.01.2021 14:00 Відповісти
блин!.. я не учел, что у Мендель "черный пояс по Твиттору" .. тогда у Меланьи нет шансов!
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02.01.2021 14:04 Відповісти
Ну, Шрек, рассмешил..! Таких как Зе она пачками на .....вертела
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02.01.2021 14:51 Відповісти
офф топ
Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в Минздрав Украины заявку на регистрацию вакцины из рф «Спутник»....

Медведчук своё дело делает....
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02.01.2021 13:39 Відповісти
это фейк!.. "Биолек" это контора Богатыревой..
у "Биолека" нет оборудования для производства вакцины "Спутник".. они могут только закупить кацапскую вакцину, переименовать её, и продавать под своим именем..
к тому же "спутник" не прошел испытания и не имеет украинской сертификации..
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02.01.2021 13:44 Відповісти
таки дійсно подали на реєстрацію приведені фотокопії заявки... Цікаво, що сам Біолік на це скаже... В будь якому випадку, я вже не їхній покупець : https://ua.112.ua/polityka/biolik-podav-na-reiestratsiiu-v-ukraini-vaktsynu-suputnyk-v-dlia-ii-vyrobnytstva-ta-vaktsynatsii-ukrainskykh-hromadian-563095.html мертвечук: "Біолік" подав на реєстрацію в Україні вакцину "Супутник V" для її виробництва та вакцинації українських громадян (препрошую за посилання на 112)
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02.01.2021 14:15 Відповісти
я читал на лента.сру эту новость.. это пиар Мертветчука..
у "Биолик" нет оборудования для производства этой вакцины..
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02.01.2021 14:27 Відповісти
вже час тікати до улюбленця *****...
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02.01.2021 13:41 Відповісти
Трамп під кінець дуже рідким всрався.
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02.01.2021 13:43 Відповісти
Сенат США большинством голосов поддержал отмену вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете - Цензор.НЕТ 5278
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02.01.2021 13:46 Відповісти
Ему 74 и он нелох.
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02.01.2021 13:44 Відповісти
Сенат США большинством голосов поддержал отмену вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете - Цензор.НЕТ 7684
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02.01.2021 13:45 Відповісти
Повезло же американцам с отцами-основателями! ))) Мудрые люди много лет назад предусмотрели все темные стороны человеческой натуры и заложили в принципы построения своей страны систему сдерживаний и противовесов на случай, если к власти придет подонок. Вот яркий пример - пришел майор Трампов. Нагадить в чем-то он успел, конечно, но система его размолола и выплюнула. Даже с помощью йухла и всей его кгб-шной империи Трамп не смог радикально навредить Америке.
Вот как бы нам сотворить такую продуманную и мудрую политическую систему в Украине? Чтобы мезавец-олигарх не мог с помощью информатаки на жопоголовую часть населения внедрить нам лидера-дурачка, чтобы не мог создать монобольшинство в ВР с помощью десятидневных курсов для чайников в Трускавце. Чтобы система автоматически защищалась и очищалась от Ермаков и Медведчуков.
Когда Америка строила свою политическую систему, мы гнули спины в московском рабстве. Нам даже язык наш запрещали. Мы потеряли очень много времени. Теперь нам нужно пахать как проклятым, чтобы наверстать упущенные столетия и строить свою страну. А мы, млять, гундосики инфантильного недоразуменя слушаем...
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02.01.2021 13:46 Відповісти
В США две партии и обе - про-американские, патриотические, для которых национальная безопасность и национальные интересы стоят на первом месте. Эти партии постоянны, двух-партийная система монолитна. В США все институты власти независимы друг от друга и от прямого влияния Администрации Президента. Судебная система работает для государства и в рамках законодательства.

У нас в стране партийная система многообразная, партии не постоянны, часто видоизменяются/меняется их идеология и лидеры. В Парламенте есть как минимум две анти-украинские политические партии.
Национальные интересы и национальная безопасность государства у нас (даже во время войны) не являются приоритетными задачами. Все ресурсы направляются на межпартийную и межклановую борьбу. Партийные интересы превыше всего.
Что делать? Нужно переходить к риторике и идеологи "государства Украина" и отходить от узких партийных интересов. Нужно перестать "топить" за отдельную партию и начать топить за "государство Украина". Государственные интересы должны стать превыше партийных. Партии приходят и уходят/покупаются, продаются и предаются, а Государство Украина должно оставаться неизменным.
Для реализации должны прийти к управлению государством люди государственники, для которых государство Украина превыше всего. Они не обязательно должны быть членами партии, но они обязаны быть гражданами Украины, ее патриотами. Только в таком случае реально выстроить "Дип стэйт" по американскому аналогу.
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02.01.2021 16:13 Відповісти
Абсолютно солидарен! )))
"меняется их идеология и лидеры" - другими словами, попользовался один олигарх, добился своего интереса и перепродал эскорт проституток другому. )))
Каким образом переходить от риторики нахождения во власти как способа обогащения к риторике идеологии государства Украина? Без незаангажированных прокуратуры и судов это невозможно в принципе. Нужна команда политиков-камикадзе, пользующихся безусловной поддержкой мировой демсистемы, чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Порох пытался внедрять эту концепцию, но недостаточно агрессивно, слишком мягко и плавно. При бубочке мы сделали большой шаг назад. Так доверия демсистемы мы не получим, а значит и содействия. Мы находимся на границе западной, демократической системы и орды. Влияние второй на нас очень велико. В кадровом эквиваленте - около трети должностных лиц государства - ордынцы. Еще какой-то процент - и немалый! - коньюнктурщики, готовые служить кому угодно, лишь бы находиться при финпотоках. Орда не стеснена правилами и принципами, любые способы достижения целей ей удобны и доступны. Демсистема сковала себя множеством правил и ограничений, что ослабляет ее позиции здесь, у нас. Вот когда запад поймет, что бить орду можно только ее же методами, демократия победит быстро и безоговорочно. Если нет - наше вхождение в цивилизацию затянется на десятилетия.
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03.01.2021 11:32 Відповісти
God bless America ❗️❗️❗️

Сенат США большинством голосов поддержал отмену вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете - Цензор.НЕТ 3881
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02.01.2021 13:49 Відповісти
Дядюшка Ронни -- был элегантен, умён и крут! ...щас таких уже не выпускают...
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02.01.2021 13:53 Відповісти
К сожалению вы правы. В варшаве есть памятник ему возле посольства США , вот когда бываю там всегда туда хожу ( иду с чувствами как вроде к близкому человеку), чувство уважения к нему просто безгранично .
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02.01.2021 13:56 Відповісти
В Варшаве ( извините не знаю почему написалось с маленькой буквы)
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02.01.2021 14:00 Відповісти
а как же его ненавидят путинисты, комуняки и совки до сих пор!!!
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02.01.2021 15:20 Відповісти
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Сенат США більшістю голосів підтримав скасування вето Трампа на законопроєкт про оборонний бюджет - Цензор.НЕТ 2776
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02.01.2021 14:14 Відповісти
Вероятность посадки Трампа, превышает ту же вероятность у Порошенко -- ...при любых раскладах...*)
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02.01.2021 13:50 Відповісти
Ватный хитрожопый рашист, что ты сейчас перданул про Пороха?
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02.01.2021 17:24 Відповісти
Сенат США большинством голосов поддержал отмену вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете - Цензор.НЕТ 610
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02.01.2021 13:51 Відповісти
Офтоп:
Домработница, заразившая Кернеса COVID-19, стала депутатом райсовета - СМИ

Домработница умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса на местных выборах баллотировалась от политической силы "Блок Кернеса - Успешный Харьков".
Об этом сообщило местное издание NewsRoom со ссылкой на источники в партии.
По информации сайта, Людмила С. избрана депутатом одного из районных советов Харьковской области.
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02.01.2021 13:53 Відповісти
Я щас к Харькову прилядываюсь... -- интересно -- как дядя Беня начнёт там шорох наводить... -- ох шухеру будет! ...никого и ничего от Гепы не останется...
Кусочек сладенький -- почти заподаром...*)
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02.01.2021 14:04 Відповісти
Ну вот и рыжего упыря его же соратники"кинули под автобус",как он их кидал 4 года!!!
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02.01.2021 14:03 Відповісти
Bellingcat готує публікацію про вбивства за участю співробітників ФСБ

Гупа розслідувачів Bellingcat виявила три вбивства, до яких можуть бути причетні співробітники ФСБ Росії, запідозрені в https://www.radiosvoboda.org/a/news-ozhz-rosia-otruennia-navalnoho/30977746.html отруєнні опозиціонера Олексія Навального, заявив в https://echo.msk.ru/news/2767624-echo.html інтерв'ю «Еху Москви» журналіст Bellingcat Христо Грозєв.
За його словами, публікація про ці вбивства з'явиться в найближчі два тижні.
Днями журналіст опублікував у відкритому доступі https://www.radiosvoboda.org/a/news-bellingcat-navalny/31028491.html відомості про пересування ймовірних учасників замаху на російського опозиціонера. У документах, розміщених в Google Docs, фігурують два прізвища, які згадувалися в розслідуванні The Insider, Bellingcat й інших ЗМІ. Йдеться про працівників інституту криміналістики ФСБ Василя Калашникова і Дмитра Лазаревича.
По кожному зі згаданих у таблиці зібрані дані про їхні переміщення, у тому числі дати подорожей, пункти відправлення і прибуття, іноді - номер рейсу.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-navalny-otrujennya-fsb-bellingcat/31000102.html Розслідування про замах на Навального було опубліковане 14 грудня, його провели Bellingcat за участю видання The Insider, телеканалу CNN, журналу Der Spiegel і Фонду боротьби з корупцією.
У публікації стверджується, що Навальний був отруєний бойовою речовиною з групи «Новачок» спеціальною групою співробітників ФСБ, які стежили за ним кілька років.https://www.radiosvoboda.org/a/news-bellingcat-fsb/31030290.html
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02.01.2021 14:05 Відповісти
Сенат США більшістю голосів підтримав скасування вето Трампа на законопроєкт про оборонний бюджет - Цензор.НЕТ 8429
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02.01.2021 14:05 Відповісти
ХО - ХО - ХО !!! 😝
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02.01.2021 14:12 Відповісти
Осенью прошлой, общался с Брайтонской Братвой -- ...там Трампа просто боялись и не уважали.
Поездил трошки по Штатам -- НЙ -- Флорида, + Бермуды с Багамами... -- честно говоря -- очень не в восторге -- мусорка и руины, по сравнению с тем же Бундесом... -- такая себе огромная Италия.
Пописял в кустики, прямо возле Капитолия... -- припекло, а туалетов нет. -- думал, попутают за терроризм! -- пронесло почему-то? *)

Там мусоров, охраны, каких-то три вида полиции -- все на старых, ржавых тачилах... страшнэ...
Только охрана Белого Дома произвела впечатление своей аккуратностью и белокожестью -- хотя, ближе, чем за 300 метров не подойти к Резиденции Основ Свободы и Демократии... -- наслаждался и проникался издалля...*)
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02.01.2021 14:26 Відповісти
Коли й наша ВР почне робити щось подібне проти неЛоха і його "ініціатив"...
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02.01.2021 15:40 Відповісти
Жалко Трампа, жалко . Это ж и посадить могут , если на ******** не свалит .
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02.01.2021 17:41 Відповісти
будет теперь белая Америка и дальше на коленках стоять перед иждивенцами, мародёрами, нариками, блм-антифой.
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02.01.2021 20:00 Відповісти
Як же 6 січня багатьом стане сумно
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02.01.2021 20:55 Відповісти
Дайте им порадоваться, они не понимают какие процессы идут в США и кто будет потом смеяться.
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02.01.2021 23:31 Відповісти
Все просто охренеют от событий, СМИ не в состоянии уже будут что то скрыть. Придется как то объяснять почему же все таки бидон не стал президентом, будут нести как всегда какую то чушь.
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02.01.2021 23:33 Відповісти
Трампу пальці в двері, шоб другим неповадно було.
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02.01.2021 21:20 Відповісти
Наконец-то республиканская партия проснулась! Подолали вето трампона :Результаты голосования 81 "за" , "13" - против.
Интересный в США оборонный бюджет. Чего там только нет Закон о корпоративной прозрачности, включенный в оборонный бюджет США, поможет предотвратить сокрытие компаниями средств, полученных преступниками или коррумпированными должностными лицами, или организациями,способных скрыть эту информацию. Новое законодательство потребует от компаний сообщать о своих реальных владельцах или «бенефициарных владельцах» в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов.
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02.01.2021 21:23 Відповісти
 
 