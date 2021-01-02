Радник міністра оборони взяв участь у марші на честь дня народження Бандери
Радник міністра оборони України Юрій Бутусов разом із чинними військовослужбовцями та військовослужбовцями оперативного резерву ЗСУ 1 січня взяв участь у марші на честь дня народження одного із засновників українського руху опору і ворога більшовицької Росії Степана Бандери.
Про це головний редактор Цензор.НЕТ і радник міністра оборони України Юрій Бутусов написав у фейсбуці.
"Під час заходів проведено обговорення порядку проведення конференції щодо створення Територіальної оборони України, яка відбудеться у січні (час конференції буде визначено пізніше). Буду радити міністру впроваджувати освітні заходи щодо важливих дат, пов’язаних із життям та боротьбою борців за свободу України, у всіх військових частинах, як однієї із складових військово-патріотичного виховання", - повідомив Бутусов.
За його словами, під час маршу "радник міністра оборони України разом із військовослужбовцями та тисячі небайдужих громадян України неодноразово вигукували свої особисті думки: "Смерть російським окупантам на Донбасі і в Криму! Путін - #уйло!"
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Те саме буде і з Територіальною обороною, вона буде нашпигована промосковським керівництвом, або генералами які вміють не воювати а тільки домовлятись. Це безкінечна боротьба за посади, поділ керівників по партійним квотам і щороку викидання коштів на структуру, яка не буде мати ніяких повноважень, окрім вимагання грошей на своє жалюгідне існування. Територіальна оборона - це перший крок до легалізації сепарських збройних загонів, і для полегшення Московії знищити Україну, українськими руками.
Вікторе! Ти раб! І звать тебе - раб! Зневага.
Навіщо мішати грішне з праведним...
Якщо серйозно, то вбачаю тут тренд повальної депрофесіоналізації, коли будь-хто вважає, що він може займатися будь-чим. Це не про Бутусова, а про радісних партизан у лісах південної одесщини. Другий бік явища повального непрофесіналізму - це муженкі, придворні шаркуни, а не генерали.
Еліту треба чистити, така мораль цієї байки.
ПС. Коли в чомусь не розбираєшся, краще промовчати і не смішити людей...
За Афганістан крім моджахедів воювали місцями непрохідні СКЕЛЯСТІ ГОРИ, яких в Україні немає. Проти знаючого гірські тропи моджахеда по-справжньому ефективною могла бути лише авіація, проти якої у моджахедів не на складах (як "Джавеліни"), а в руках були "Стінгери". В Україні немає навіть виробництва патронів, не кажучи про снаряди; винищувальна і штурмова авіація - вся часів СРСР у кількості від 20 до 30 бортів. І ще багато чого нема і взяти ніде.
Та головне не це. В Україні проста людина не відчуває справедливого ставлення до себе з боку держави, тому дурнів, що бігтимуть захищати Ахметовські обленерго, Фірташевські облгази, Порошенківські сотні тисяч гектарів, Коболевські і Вітренковські мільйони, наглядові ради держпідприємств (це тільки те перше, що прийшло на розум) і т.д., і т.п.; буде не так багато, як тобі хотілось би.
За останні 7 років це лайно з голів вже добряче повивітрилось.
Регіонали? Нема ніякого реваншу, їх електорат успішно зменшується по природним причинам, а зараз ще і прискореними темпами...
Прошу пана Юрія повідомити яким чином можна взяти участь в конференції.