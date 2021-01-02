Радник міністра оборони взяв участь у марші на честь дня народження Бандери

Радник міністра оборони України Юрій Бутусов разом із чинними військовослужбовцями та військовослужбовцями оперативного резерву ЗСУ 1 січня взяв участь у марші на честь дня народження одного із засновників українського руху опору і ворога більшовицької Росії Степана Бандери.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ і радник міністра оборони України Юрій Бутусов написав у фейсбуці.

"Під час заходів проведено обговорення порядку проведення конференції щодо створення Територіальної оборони України, яка відбудеться у січні (час конференції буде визначено пізніше). Буду радити міністру впроваджувати освітні заходи щодо важливих дат, пов’язаних із життям та боротьбою борців за свободу України, у всіх військових частинах, як однієї із складових військово-патріотичного виховання", - повідомив Бутусов.

За його словами, під час маршу "радник міністра оборони України разом із військовослужбовцями та тисячі небайдужих громадян України неодноразово вигукували свої особисті думки: "Смерть російським окупантам на Донбасі і в Криму! Путін - #уйло!"

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