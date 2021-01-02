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Радник міністра оборони взяв участь у марші на честь дня народження Бандери

Радник міністра оборони взяв участь у марші на честь дня народження Бандери

Радник міністра оборони України Юрій Бутусов разом із чинними військовослужбовцями та військовослужбовцями оперативного резерву ЗСУ 1 січня взяв участь у марші на честь дня народження одного із засновників українського руху опору і ворога більшовицької Росії Степана Бандери.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ і радник міністра оборони України Юрій Бутусов написав у фейсбуці.

"Під час заходів проведено обговорення порядку проведення конференції щодо створення Територіальної оборони України, яка відбудеться у січні (час конференції буде визначено пізніше). Буду радити міністру впроваджувати освітні заходи щодо важливих дат, пов’язаних із життям та боротьбою борців за свободу України, у всіх військових частинах, як однієї із складових військово-патріотичного виховання", - повідомив Бутусов.

За його словами, під час маршу "радник міністра оборони України разом із військовослужбовцями та тисячі небайдужих громадян України неодноразово вигукували свої особисті думки: "Смерть російським окупантам на Донбасі і в Криму! Путін - #уйло!"

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Радник міністра оборони взяв участь у марші на честь дня народження Бандери 01

Автор: 

Бандера Степан (197) оборона (4812) Бутусов Юрій (3613)


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Топ коментарі
+16
Принципово правильно: побудова тероборони по типу козаччини. Але роздавати зброю мадярам, болгарам, румунам і решту вати по периферії України надто небезпечно. На Півдні Одещини, Сході, на Закарпатті і Буковині в окремих районах з нацменшинами доцільніше дислокувати батальони Нацгвардії і прикордонні загони швидкого реагування, при чому - особовий склад не формувати з місцевого населення.
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02.01.2021 14:53
+16
Многие силовики с оружием сейчас в ОРДЛО херачат по позициям ВСУ. А многие военные, к примеру, в Крыму перешли на сторону х-йла. В то же время, в добробаты пошли совсем не военные и силовики, а обычные Украинцы самых разнообразных мирных профессий и, в большинстве своём, далеко не спортсмены и, часто, даже не охотники. Нужно как-то тщательнее сформулировать образ патриотичного гражданина...
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02.01.2021 15:01
+13
Бригади та батальйони ТрО створені якраз при Порошенку, але ти не знаєш про це, бо тікаєш від захисту України як і твій сцикливий **********.
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02.01.2021 15:08
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Вот представим ситуацию - воюет Бригада имени Короля Даннила - и Бригада Теробороны....Короля Данила - традиции,честь и опытные офицеры- техника и вооружение...Теробороны? Ни че го...Ни техники ни опытных офицеров ни гордости за свою Бригаду...Лучше уж добавить в Бригаду (КД) пару батальонов в случай войны - там командиры сумеют все наладить и так в другие боевые бригады...Создать там резерв техники и оружия....Там есть где хранить и как хранить - командование опытное ....Или создать ФИКЦИЮ...НА бумаге ....Создать НИЧТО....Бутусову етого не понять - он воюет на клавиатуре с Президентом Украины...Его задача свергнуть Зеленского....Януковича он помог повалить...Он умеет токо РАЗРУШАТЬ...
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02.01.2021 16:16 Відповісти
У Криму службовці СБУ і МВС служили за територіальною ознакою, в 2014 році 80% особового складу яких спокійно перейшли під командування Московських полковників.
Те саме буде і з Територіальною обороною, вона буде нашпигована промосковським керівництвом, або генералами які вміють не воювати а тільки домовлятись. Це безкінечна боротьба за посади, поділ керівників по партійним квотам і щороку викидання коштів на структуру, яка не буде мати ніяких повноважень, окрім вимагання грошей на своє жалюгідне існування. Територіальна оборона - це перший крок до легалізації сепарських збройних загонів, і для полегшення Московії знищити Україну, українськими руками.
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02.01.2021 16:51 Відповісти
Тобто Сємочко і Татаров в керівництві силовиків - це не лєгалізація сєпарських амбіцій? Лєгалізація сєпарів, це озброєна тероборона???
Вікторе! Ти раб! І звать тебе - раб! Зневага.
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02.01.2021 19:08 Відповісти
МЫСЛИ ЭТО ЗАБОМБИТЬ ДОНЕЦК И ЛУГАНСК И ВЗОРВАТЬ КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ !)
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02.01.2021 17:05 Відповісти
Для цього треба йти у широко-масштабний НАСТУП і підключити США.
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02.01.2021 21:18 Відповісти
...ну. ну...попробуй "подключи" США...ох, и наивная ты Ксюша...США только этими проблемами и озабочено...
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02.01.2021 21:26 Відповісти
Озабочено, навіть більше, ніж ти думаєш. Бо російський тероризм загрожує Європі, і Чорному морю. А також США -- наш стратегічний партнер.
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03.01.2021 08:56 Відповісти
Территориальная оборона - это до зубов воруженные ГРАЖДАНЕ (просьба не путать с безответственными ПОДДАНАМИ, а то и хуже с недееспособными РАБАМИ!) АРМИЯ УКРАИНЫ - это ее НАРОД, а не НАСЕЛЕНИЕ или подневольный люд в ВСУ и их ПАНЫ-офицеры! В ГРАЖДАНСКОЙ армии (по типу аримии римлян и эллинов) не должно быть ЗВАНИЙ, субординация иииерархия армии днржится на ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ!
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02.01.2021 18:15 Відповісти
У січні відбудеться конференція зі створення Територіальної оборони України, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8035
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02.01.2021 18:51 Відповісти
Только вот беда: ВООРУЖЕННОГО НАРОДА государство олигархов, чинуш и служивых палканов боится куда больше сотоварищей по классу бояр-феодалов соседней москалькой ымперии, ибо терки между ними лишь "кто под кем", а с недовольным и возмущенным вооруженеым народом "мусорной люстрацией" уже не отделаешься, пристрелят на месте и всех делов!
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02.01.2021 19:12 Відповісти
Взагалі то народу ніхто не забороняє озброюватися. Асортимент в магазинах більш ніж широкий.
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02.01.2021 19:44 Відповісти
партизанен !
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02.01.2021 18:37 Відповісти
нет, партизаны - это диверсанты в тылу врага, у Украины уже была ГРАЖДАНСКАЯ АРМИЯ - КОЗАКСКАЯ (с выборными военочальниками вплоть до гетмана)!
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02.01.2021 18:57 Відповісти
Кто только возглавит эти отряды территориальной обороны и для каких целей ? Коломойский, Ахметов, Медведчук и пр.... "патриоты" ?? За чей счет банкет?? Пока на передовой будут гибнуть настоящие герои - в ТЫЛУ будут создаваться частные армии, на зарплатах местных "элит"?? Штурмовики и совместные обеды?? Армию надо укреплять! Вдовам и сиротам помогать...
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02.01.2021 18:43 Відповісти
Кого оберуть учасники загону той і очолить.
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02.01.2021 19:42 Відповісти
А кого вони оберуть: ветерана АТО чи місцевого (а, може, і не дуже місцевого) царька? Вгадай з одного разу.
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02.01.2021 20:10 Відповісти
Оберуть того хто краще знає як вижити і звісно що місцевого. А якщо на стадії формування це буде місцекий олігарх, який за для свого обрання забезпечить даний ЗТО додатковими засобвми за власний рахунок то це є поганим, адже нищо не завадить його переобрати після настання активної фази.
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03.01.2021 12:37 Відповісти
Якщо місцевий олігарх забезпечить ЗТО, то, відповідно, і отримає свою фактично приватну невелику армію. Де він її буде використовувати і з якою метою залишається тільки здогадуватись...
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03.01.2021 14:02 Відповісти
Здогадуватись?? Взагалі то в Проєкті Закону прописано де, коли і як використовувати. Та і ознай приватної армії За даним Проєктом ТО жодних не має.
Навіщо мішати грішне з праведним...
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03.01.2021 14:57 Відповісти
Ну ви їй-Богу, наче на іншій планеті живете. В наших, українських, законах багато чого написано, тільки чомусь на місцях у нас що поліція, що прокуратура відстоюють інтереси власть-імущих, царьків та мажорів, але аж ніяк не народні, різні місцеві ради також приймають рішення в їх інтересах. Сумніваюсь, що з цими загонами буде щось інакше.
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03.01.2021 15:30 Відповісти
У тому то і справа, що в даному випадку інтерес виходить абоюдним, навіть при різній мотивації. Одні прагнуть зберегти статки які кацапоїди обов'язково прихватизують, інші не потрапити в ще глибшу дупу у вигляді рюського міру та також зберегти нажите.
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03.01.2021 16:34 Відповісти
...короче, махновщину нам не долго вспомнить...
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02.01.2021 21:29 Відповісти
Якби не Махно, більшовики б програли. Трагічну помилку він зробив, що з'якшався з Леніним і повірив йому.
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03.01.2021 09:06 Відповісти
Стрілецька і інша переносна зброя, згідно з регламентом з серьозною долею відповідальності військовика тероборони, має зберігатись у нього вдома у сейфу. Як це робиться в Швейцарії і Ізраїлі. Лише в цьому випадку українці зможуть спати спокійно. І нехай різна мерзота у владі не робить українців неповносправними дикуними, яким не можна довірити щось небезпечніше, ніж цеглина. Українці завжди носили при собі зброю, хоч де б вони не знаходились і яку справу б не робили - шаблюка була завжди поруч. Як і гідність.
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02.01.2021 18:57 Відповісти
В Израиле она не у всех в сейфах. Более того, часто можно видеть, когда солдаты, идя на пляже купаться, оставляют оружие на берегу без присмотра. В общем, не наш вариант. Второе - даже в действующей украинской армии, где за солдатами идет какой-никакой контроль со стороны офицеров, раз в неделю стабильно случаются ЧП с оружием: самострелы, дезертирства, пьяные разборки, перестрелки... Я честно боюсь даже даже представить последствия хранения дома оружия у по сути гражланских людей. Часть из которых являются к тому же ветеранами с птср. К тому же непонятен смысл хранения оружия дома. По идее, если что, то боец тро будет бежать к месту сбора, где и должно храниться это оружие.
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02.01.2021 21:17 Відповісти
"...самострели, дезертирства, п'яниє разборкі, перестрелкі" і стаються через те, що в армії простого солдата принижують, зневажають, відверто знущаються, бо він безправний і беззахисний. Замість захищати країну, він змушений відступати і бути мішенню для ворога, та слухатися командирів, які часто самі є ворогами.
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03.01.2021 09:23 Відповісти
А хто принижував копів, що п'яними вчинили стрілянину по банках, коли загинула дитина? Тількі не розповідайте, що там люди з іншої планети. Відверте ігнорування законів українцями, їх низький рівень усвідомлення державності (згадаймо бурштинові народні республіки), відсутність осуду суспільством п'яних витівок (у нас будь-яке відео, де п'яне бидло посилає матюччям копів викликає захват у більшості коментаторів) - це все категорично заперечує можливість давати їм зброю
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03.01.2021 11:17 Відповісти
У січні відбудеться конференція зі створення Територіальної оборони України, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3857
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02.01.2021 19:12 Відповісти
Шановний Юрій Бутусов давно на цю ідею запав. А дарма, пуста справа. Пане Юрію, Вам дадуть з нею повозитися, а коли нічого не вийде (і не може вийти) - Вас ж і звинуватять. Прийом бюрократичної братії старий, як світ, дискредитації незручного підлеглого за допомогою безнадійного завдання. А кацапи як зрадіють, вони вже тероборону в ОРДЛО організували з танками і артилерією, що у шахтах понаходили... А ви тільки зібралися партизан з берданками у джунглях херсонщини організовувати.
Якщо серйозно, то вбачаю тут тренд повальної депрофесіоналізації, коли будь-хто вважає, що він може займатися будь-чим. Це не про Бутусова, а про радісних партизан у лісах південної одесщини. Другий бік явища повального непрофесіналізму - це муженкі, придворні шаркуни, а не генерали.
Еліту треба чистити, така мораль цієї байки.
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02.01.2021 19:23 Відповісти
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02.01.2021 20:20 Відповісти
А хто буде чистильщиками і по яких критеріях? В 37 - 38 вже чистили...
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02.01.2021 20:36 Відповісти
В 2014 терхер оборона ничего не дала кроме огромных потерь!!! Это мертво и бесплодно!!! Лучше дебилы ГШ и остальные действующие части приведите в порядок!!! Дайте контрактникам ГОДНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ!!! И нах эта хероборона не нужна! Она нужна для посад для поважных чинов и раздутия штатов! Я как действующий военнослужащий с 2014 года в АТО(ООС) в теробороне будующего нет!!!!!!!! ПОКАЗУХА *****!!!!!! и пустой треп
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02.01.2021 21:05 Відповісти
Среди меня бытует мнение, что эта, так называя, Территориальная оборона касательно отражения внешней агрессии регулярной армии - затея бесполезная, разве что извне полезут какие-нибудь партизаны. А вот покошмарить полицаев - это запросто. Ещё вопрос - кому она будет подчиняться? Наверняка тому, кто будет её содержать, стало быть, - местным князькам. А это попахивает и сепаратизмом, и бандитизмом, и ещё чёрти-чем. Также следует учесть, что подавляющее большинство украинских затей заканчивались по-черномырдински - "Хотели как лучше, а получилось как всегда"©.
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02.01.2021 21:28 Відповісти
Зміни памперс, Маловистіраний, В Афганістані не було ні армії, ні тероборони, Там мужики з автоматами кожен свій кишлак захищав. А Москва цілі кишлаки, які захищали навіть 10-річні хлопчики, палила напалмом, давила танками. І за 10 років не змогла поневолити. Попри те, що за цей час знищили 2, 5 млн афганців... Тому і в Чечні, вважали бандитами "всех мужчин от 10 ти до 60-ти лет"...
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03.01.2021 09:41 Відповісти
Ти встигла і в Афгані повоювати, і в Чечні, все бачила і знаєш, хто там кого захищав...
ПС. Коли в чомусь не розбираєшся, краще промовчати і не смішити людей...
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03.01.2021 13:54 Відповісти
Послуга високовартісна - підставляй свою сраку з обісраним памперсом і давай новий памперс, якщо сама змінити не здатна.
За Афганістан крім моджахедів воювали місцями непрохідні СКЕЛЯСТІ ГОРИ, яких в Україні немає. Проти знаючого гірські тропи моджахеда по-справжньому ефективною могла бути лише авіація, проти якої у моджахедів не на складах (як "Джавеліни"), а в руках були "Стінгери". В Україні немає навіть виробництва патронів, не кажучи про снаряди; винищувальна і штурмова авіація - вся часів СРСР у кількості від 20 до 30 бортів. І ще багато чого нема і взяти ніде.
Та головне не це. В Україні проста людина не відчуває справедливого ставлення до себе з боку держави, тому дурнів, що бігтимуть захищати Ахметовські обленерго, Фірташевські облгази, Порошенківські сотні тисяч гектарів, Коболевські і Вітренковські мільйони, наглядові ради держпідприємств (це тільки те перше, що прийшло на розум) і т.д., і т.п.; буде не так багато, як тобі хотілось би.
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03.01.2021 14:01 Відповісти
Как хотите, но искренне на основании моего жизненного опыта скажу, что территориальная оборона и армия вообще не нужны. Украине нужна хорошо обученная и вооруженная регулярная армия. Более того уверен, что от территориальной обороны будет больше беспорядка, вреда, чем пользы. т к это будут частные местные армии. В случае вторжения потенциального врага в Украину пользы от них будет ноль. Сейчас не времена батьки Махно с пулеметами и тачанками, а 21 век, когда все решает современное вооружение которым владеют хорошо обученные профессионалы. Ракеты, Самолеты, танки, артиллерия. И военная стратегия
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02.01.2021 21:50 Відповісти
і буде: три українця і три гетьмана?
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02.01.2021 22:25 Відповісти
Та яка там "територіальна оборона". Як подивишся на військовослужбовців ЗСУ, які на передовій смажать в казанах картошку з сосисками то відразу пригадується фільм "Армія трясогузки знову в бою".
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02.01.2021 22:28 Відповісти
Полностью Поддерживаем Советника министра обороны Украины Юрия Бутусова ! ))https://censor.net/ru/n3240225
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02.01.2021 22:48 Відповісти
А я чомусь маю сумніви, хоча зовсім не спец в війсъкових справах. Боюсь, що це буде використано зебандою для захисту не України, а своєї влади. У ВСУ вони не дуже впевнені.
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02.01.2021 23:12 Відповісти
я воль
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03.01.2021 00:06 Відповісти
Очень нужное дело. Будем посмотреть действительно ли готовы защищать свою Родину престарелые патриоты Цензора, или будут прятаться от территориальных военкомов. Смерть русским!(с) Бутусов.
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03.01.2021 01:38 Відповісти
в шествии должны были принять участие президент, министры, все руководство Украины! а пердизент и прочая шелупонь прикрывались детьми и водку жрали... им патриотизм не нужен.. это только украинский президент может назвать Голодомор синьором, но назвать синьором Холокост он не может... кишка слаба... вот и поднимают немытые головы ермаки, портновы, венедиктовы и прочая вонючая шелупонь...
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03.01.2021 08:36 Відповісти
За Сеньйор Голокост ще будуть пам'ятники ставити.
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03.01.2021 09:50 Відповісти
Гітлеру.
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03.01.2021 09:51 Відповісти
А шо так лаптеногие забесновались?
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03.01.2021 14:00 Відповісти
Бо єдине, що кацапоідів стримувало і стримує досі від повномасштабного вторгнення це невпевненість в можливості забезпечити єфективний контроль на окупованих територіях, через спантанно створені терористично-бойові формування, які стрілятимуть окупантам в спину і вирізатимуть вночі калаборантів. Створення ж ефективної системи ТО перетворить цю невпевненість у впевненість у неможливості, та поставить хрест на всіх московських планах.
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03.01.2021 15:06 Відповісти
Серйозно? В Криму і на Донбасі багато настріляли в спини окупантам?
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03.01.2021 15:37 Відповісти
Це питання слід задати тому хто 25 років кричав про брацькі нарот продукуючи ватних адептів, та проповідував культ футболу, музики з танцями та всеобьмлючого гуманізму, пригнічуючи природну агресивність. Крім того не варто судити про всіх за двома ватними регіонами, адже пріори руського міра у різних іпостасях в той час намагалися мутити воду у всіх без виключення областях, проте як бачимо незрослося. А незрослося через недостатній процент ватнорилих серед населення.
За останні 7 років це лайно з голів вже добряче повивітрилось.
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03.01.2021 16:23 Відповісти
Звідкіля така інформація? Навпаки, з-за фактичної відсутності позитивних зрушень в державі за ці 7 років, розчарування дедалі більшає і все менше бажаючих добровільно захищати державу, на жаль. Це добре видно по реваншу регіоналів, що з кожним роком все більше і більше набирають на виборах...
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03.01.2021 18:23 Відповісти
При чому тут держава??? Вільна людина захищає насамперед свої, власні інтереси, тобто - щоб стало краще або щоб не стало гірше. А функція держави цьому сприяти. Захищати якусь міфічну ІДЕЮ в ********* світі ніхто не стане.
Регіонали? Нема ніякого реваншу, їх електорат успішно зменшується по природним причинам, а зараз ще і прискореними темпами...
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03.01.2021 19:51 Відповісти
УКРАИНЦЫ ДОЛЖНЫ РАЗЪЕХАТЬСЯ ПО ВСЕМУ МИРУ И ВО ВСЕХ СТРАНАХ ПО ТИХОМУ МОЧИТЬ РОССИЯН !!!
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03.01.2021 15:16 Відповісти
тільки національне об"єднання спасуть Державу!!! Пам"ятайте 1918 - 1922 роки розладу, іудейським захопленням влади, що сьогодні повторюється! " земля обетованная" їх лякає, бо там основну масу посадять, а остача піде в армію рилом пустелю рить. Тому туди не лізуть а Неньку нашу грабують. Смерть ворогам!
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03.01.2021 16:33 Відповісти
Конференція з питань територіальної оборони наразі назріла. В Київському університеті будівництва і архітектури опрацьовані містобудівні аспекти цієї проблеми, накопичено велику кількість цікавої інформації.
Прошу пана Юрія повідомити яким чином можна взяти участь в конференції.
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04.01.2021 19:48 Відповісти
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