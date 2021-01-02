У перший день нового року патрульні склали 267 адмінпротоколів на п'яних водіїв
У перший день нового року патрульні в Україні склали 267 адмінпротоколів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці патрульної поліції в соцмережах.
"1 січня на вулиці населених пунктів виїхали 1577 екіпажів патрульної поліції. Від наших громадян на спецлінію "102" надійшло 7 294 виклики. Патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння", - повідомляють поліцейські.
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+2 Русский Алкаш
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+2 Николай Морозов #446358
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+1 Eugen Mk
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Чо, совсем бухие были?
https://censor.net/ru/user/480535
(Сергій Жадан, 2015 рік, «Біґ Мак»)
Що простими словами можна записати, як:
https://censor.net/ru/user/480535
Бідний Жадан.
А Брати Гадюкіни теж зі своїми https://www.youtube.com/watch?v=UX6EGrbX_IQ "Чуваки, все чьотко" облажалися...
Щось не сходится!