У перший день нового року патрульні склали 267 адмінпротоколів на п'яних водіїв

У перший день нового року патрульні в Україні склали 267 адмінпротоколів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці патрульної поліції в соцмережах.

"1 січня на вулиці населених пунктів виїхали 1577 екіпажів патрульної поліції. Від наших громадян на спецлінію "102" надійшло 7 294 виклики. Патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння", - повідомляють поліцейські.

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