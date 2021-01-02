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У перший день нового року патрульні склали 267 адмінпротоколів на п'яних водіїв

У перший день нового року патрульні склали 267 адмінпротоколів на п'яних водіїв

У перший день нового року патрульні в Україні склали 267 адмінпротоколів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці патрульної поліції в соцмережах.

"1 січня на вулиці населених пунктів виїхали 1577 екіпажів патрульної поліції. Від наших громадян на спецлінію "102" надійшло 7 294 виклики. Патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння", - повідомляють поліцейські.

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У перший день нового року патрульні склали 267 адмінпротоколів на пяних водіїв 01

Автор: 

алкоголь (1249) водії (430) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+2
А СКОЛЬКО ВЗЯТОК ВЗЯЛИ?
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02.01.2021 15:18
+2
При составлении протоколов ни один депутат не пострадал.
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02.01.2021 16:12
+1
А как жеж традиция на взлёте не бить?

Чо, совсем бухие были?
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02.01.2021 15:32
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А СКОЛЬКО ВЗЯТОК ВЗЯЛИ?
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02.01.2021 15:18 Відповісти
практика подсказывает что по меньшей мере в сто раз больше ..
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02.01.2021 15:26 Відповісти
сколько надо предлагать чтоб взяли? или еще звонить кому-то надо?
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02.01.2021 15:33 Відповісти
Кацорылое, тебе тут не рады
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02.01.2021 15:38 Відповісти
У перший день нового року патрульні склали 267 адмінпротоколів на п'яних водіїв - Цензор.НЕТ 9610
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02.01.2021 17:28 Відповісти
А как жеж традиция на взлёте не бить?

Чо, совсем бухие были?
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02.01.2021 15:32 Відповісти
Денег при себе на откуп не было
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02.01.2021 15:41 Відповісти
я могу представить, сколько срубили налом. клондайк.......
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02.01.2021 16:08 Відповісти
Чувак, так не давай хабаря, плати в бюджет. Може порозумнішаеш.
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02.01.2021 17:30 Відповісти
чувак, це баран-кастрат, так що сам такий. а щоб не давати хабаря і не платити штраф, треба не сідати за руль на підпитку. але запевняю, що поліцаї голодні не будуть. п,яних за рулем, вагон і ще дві тачки
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02.01.2021 17:47 Відповісти
"чувак, це баран-кастрат", не знав, співчуваю.
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02.01.2021 18:00 Відповісти
А як вам, Юрію, таке:
https://censor.net/ru/user/480535
(Сергій Жадан, 2015 рік, «Біґ Мак»)
Що простими словами можна записати, як:
https://censor.net/ru/user/480535
Бідний Жадан.
А Брати Гадюкіни теж зі своїми https://www.youtube.com/watch?v=UX6EGrbX_IQ "Чуваки, все чьотко" облажалися...
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02.01.2021 20:58 Відповісти
При составлении протоколов ни один депутат не пострадал.
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02.01.2021 16:12 Відповісти
То в Бердичеві, цікавить а скільки по цілій Україні?
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02.01.2021 16:27 Відповісти
себе пожалій. у мене з цим все ОК
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02.01.2021 18:05 Відповісти
що до толерантності. ти в одній стрічці назвав не знайому людину чуваком,алкашом,хабарником і нерозумним. це не є добре.
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02.01.2021 18:17 Відповісти
Вибачте, але я не зрозумів - 260 протоколів чи 260 тисяч протоколів?
Щось не сходится!
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02.01.2021 18:53 Відповісти
А скільки в карман накосили, один Бог знае.
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02.01.2021 21:14 Відповісти
А колькі адпусцілі?
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02.01.2021 21:39 Відповісти
 
 