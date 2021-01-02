Харківську фармкомпанію "Біолік", що належить росіянам, використовують в інформаційній кампанії на підтримку вакцини "Супутник V" в Україні, - Ходза

Кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні.

Як пише у фейсбуці Антон Ходза, це може бути правдою, "адже ще 8 грудня 2020 року той же Медведчук (кум Путіна) заявляв, що компанія вже почала виробництво вакцини в Україні", передає Цензор.НЕТ.

"Тоді представники компанії цю інформацію спростували і сказали, що спочатку мають отримати реєстрацію. Судячи з усього, на реєстрацію вони подалися. Тепер все готове для продовження інформаційної кампанії. Реєстрація медпрепаратів триває в Україні кілька місяців. Тобто до весни буде мишача метушня під гаслом "Українська злочинна влада не дає зареєструвати чудодійну вакцину, яка має всіх врятувати". На цій темі проросійська шобла Медведчука їздитиме щонайменше до весни", - зазначає автор.

За його словами, основний елемент цієї інформаційної диверсії - харківська компанія "Біолік", яка займається вакцинами вже понад сто років.

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"Тепер це приватна компанія - акціонерне товариство. До 2013 року частиною компанії володіла родина Богатирьової. Тому у фармкомпанії "Біолік" завжди були вигідні державні замовлення. Але після скандалу з неякісними вакцинами син Богатирьової з компанії вийшов. "Біолік" згодом викупив російський мільярдер Віктор Харитонін. Його компанія "Фармстандарт" - один із виробників російської бормотухи "Супутник V". У 2018 році, щоб не потрапити під санкції, Харитонін формально продав свою частину акцій кіпрській прокладці, якою формально володіє його німецький партнер - Віктор Мартин. Але звичайно ж всі розуміють, що це фарс", - пише Ходза.

Він підкреслює, що харківську компанію контролюють росіяни, які зробили її частиною інформаційної операції проти України.

Ходза закликав звернути увагу на "експертів", які дають ЗМІ коментарі в контексті російського наративу, зокрема директора ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМНУ" Валерія Мінухіна.

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Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України і її випуск вже налагоджений компанією "Біолік".

Пізніше у "Біолік" спростували цю заяву. "Наразі АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало жодних трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V" або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.

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