Харківську фармкомпанію "Біолік", що належить росіянам, використовують в інформаційній кампанії на підтримку вакцини "Супутник V" в Україні, - Ходза
Кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні.
Як пише у фейсбуці Антон Ходза, це може бути правдою, "адже ще 8 грудня 2020 року той же Медведчук (кум Путіна) заявляв, що компанія вже почала виробництво вакцини в Україні", передає Цензор.НЕТ.
"Тоді представники компанії цю інформацію спростували і сказали, що спочатку мають отримати реєстрацію. Судячи з усього, на реєстрацію вони подалися. Тепер все готове для продовження інформаційної кампанії. Реєстрація медпрепаратів триває в Україні кілька місяців. Тобто до весни буде мишача метушня під гаслом "Українська злочинна влада не дає зареєструвати чудодійну вакцину, яка має всіх врятувати". На цій темі проросійська шобла Медведчука їздитиме щонайменше до весни", - зазначає автор.
За його словами, основний елемент цієї інформаційної диверсії - харківська компанія "Біолік", яка займається вакцинами вже понад сто років.
"Тепер це приватна компанія - акціонерне товариство. До 2013 року частиною компанії володіла родина Богатирьової. Тому у фармкомпанії "Біолік" завжди були вигідні державні замовлення. Але після скандалу з неякісними вакцинами син Богатирьової з компанії вийшов. "Біолік" згодом викупив російський мільярдер Віктор Харитонін. Його компанія "Фармстандарт" - один із виробників російської бормотухи "Супутник V". У 2018 році, щоб не потрапити під санкції, Харитонін формально продав свою частину акцій кіпрській прокладці, якою формально володіє його німецький партнер - Віктор Мартин. Але звичайно ж всі розуміють, що це фарс", - пише Ходза.
Він підкреслює, що харківську компанію контролюють росіяни, які зробили її частиною інформаційної операції проти України.
Ходза закликав звернути увагу на "експертів", які дають ЗМІ коментарі в контексті російського наративу, зокрема директора ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМНУ" Валерія Мінухіна.
Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України і її випуск вже налагоджений компанією "Біолік".
Пізніше у "Біолік" спростували цю заяву. "Наразі АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало жодних трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V" або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.
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Хмммм...а когда Биолек проходил проверку МОЗа..., а санэпидемстанции, а экологической инспекции, а соблюдения пожарных правил, а Госохрантруда....комплексно??
А одновременно всех и...через день раздельно? А почему до сих пор не попробовали????
Поки інші країни шукали,домовлялись,замовляли вакцину у виробників,у всіх на очах зелена банда уклала угоду з посередником.Причому з того ж богатирьовського клану.
А про те,що будуть купувати у цього посередника,було відомо ще в липні !!!
https://thepage.ua/ua/interview/intervyu-z-golovoyu-pravlinnya-grupi-lekhim-valeriyem-pechayevim «Вакцина проти COVID з'явиться в Україні у лютому». Глава великої фармкомпанії про те, що чекає на країну взимку
Про суми відкатів можемо здогадуватись.
скажи - який толк від того положення ?
Хто б його мав впроваджувати ? Зрадливі мєнти, сбушники та інші перебізчики ?
Бо в нас не було армії, інших силових структур.
Реалізувати ваші хотєлки ніхто б не зміг.
Та й Тузлу згадайте.
Фатальним був прихід урки Януковича.
Він здав ***** все.
Міністерство оборони (міністри оборони України, Саламатін і Лєбєдєв були громадянами россіі (!!!!!!), СБУ, розвідку, МВС....
я навіть десь писав - якщо Україна якось відіб"ється від фуфловакцини *****-мервечука...то для істеричок і пофігістів а також для пошановувачів руцького миру нехай десь у руцькому посольстві (а краще на якомусь КПВВ на кордоні у наметі ))) зроблять медпункт для вакцинації саме руцькомирською фуфловакциною (але під підпис, що вони попереджені і самі вимагали)
але нам це дєрьмо не підсовуйте.
То кому треба це фуфло неефективне?
Вакцины от большинства опасных вирусов (для нужд армии)
Так укололся бы (при том предпочёл бы её Китайской и Американской). Да только на меня её не скоро выделят. Я ближе к концу очереди.
И потерян здравый смысл - это от себя...
https://zn.ua/internal/my-spravimsja-so-stadom-problem.html?fbclid=IwAR3upwGgdUd5lDEIdABjEVpIJjNtBZnwcW4tjCLbwH_vnwjLe3iTyp_3yRk https://zn.ua/internal/my-spravimsja-so-stadom-problem.html
Слепаков.)
В Будапеште заявили, что Венгрия была рада поучаствовать в испытаниях препарата «Спутник V», но масштабные закупки вакцины будут осуществляться либо из Китая, либо через механизм Евросоюза
Венгрия не будет покупать у России вакцину от коронавирусной инфекции из-за «недостаточных мощностей производства», сообщает Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана Гергея Гуляша.
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Турция отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса
Глава Минздрава Турции отметил, что «Спутник V» не соответствует нормам надлежащей лабораторной практики, поэтому не может получить лицензию в стране
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Анкара пока не будет приобретать российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает газета Haberturk.
китайцям вірю куди більше ніж москалям..
7,5 років будуть вакцинувати половину населення
а (поки що) імунітет 9 місяців максимум...
ТОБТО ЗА РІК.."НАША ПЄСНЯ ХОРОША,НАЧИНАЙ СНАЧАЛА"
500..2500 доз на ростовську область в грудні..МАСШТАБИ НА ПІ..ЄЦ...))
зараз кацапи прбують розмістити масове виробництво в Індії,Китаї..
опять же, после вакцинации ватников русской вакциной порохоботам достанется приличная вакцина
https://www.bbc.com/russian/features-55183978
"Вообще не только для "Спутника", но и для других вакцин (той же AstraZeneca) степень неопределенности по-прежнему слишком высока", - подытоживает Буччи.
"Но в случае с российской вакциной мы так и не увидели данных даже второй фазы испытаний, - напоминает он, - А к ним есть серьезные вопросы и у других ученых, независимо от нас. В том числе и у российских коллег, которые поддержали наши замечания и даже изложили их более подробно".
"Фармстандарт" є одним з виробників російської бормотухи - Спутнік V. ©
Ну і про "суп із семи..." (чогось там) врізав.
Та ще й наприкінці про те, як із Зе-команди... е-е-м-м-м... знущаються, а вони цього не помічають.
Лише в одному я категорично не згоден з Антоном. Насправді хіба може Зе-ОПа "сконцентруватись на російській агентурі всередині країні", якщо вона разом з Мертвечуком і є тією агентурою?