З січня мінімальна пенсія для людей від 65 років із повним стажем підвищиться до 2400 грн, - Лазебна

У січні в Україні підвищується мінімальна пенсія для людей у віці від 65 років, які мають повний стаж.

Про це повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

"Повний стаж для жінки визначено 30 років, а для чоловіка – 35. От для цих людей мінімальна пенсійна виплата підвищується. Наприклад, є людина з такими параметрами, у неї 2 000 гривень, то вона буде підвищена на 400 гривень. Це буде 2 400. У кого 2 100, то, значить, на 300. Ми вже порахували, вже підготовлені всі розрахунки, всі відомості. Це 2,2 мільйони людей. Середній розмір підвищення, для кожного з них він буде різний, буде 350-360 гривень", – сказала Лазебна.

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За її словами, найменша пенсія буде складати 2 400 гривень. "У всіх, в кого немає до цього порогу, всі отримають підвищення. Тому січень вже буде приємним сюрпризом для цієї категорії людей", – додала міністерка.

Напередодні в Україні зросла мінімальна заробітна плата: від п'яти до шести тисяч гривень. Це передбачає державний бюджет на 2021 рік, ухвалений у грудні.