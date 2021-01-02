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З січня мінімальна пенсія для людей від 65 років із повним стажем підвищиться до 2400 грн, - Лазебна

З січня мінімальна пенсія для людей від 65 років із повним стажем підвищиться до 2400 грн, - Лазебна

У січні в Україні підвищується мінімальна пенсія для людей у віці від 65 років, які мають повний стаж.

Про це повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

"Повний стаж для жінки визначено 30 років, а для чоловіка – 35. От для цих людей мінімальна пенсійна виплата підвищується. Наприклад, є людина з такими параметрами, у неї 2 000 гривень, то вона буде підвищена на 400 гривень. Це буде 2 400. У кого 2 100, то, значить, на 300. Ми вже порахували, вже підготовлені всі розрахунки, всі відомості. Це 2,2 мільйони людей. Середній розмір підвищення, для кожного з них він буде різний, буде 350-360 гривень", – сказала Лазебна.

Також читайте: Середня пенсія за рік перевищила 3400 гривень, - Мінсоцполітики

За її словами, найменша пенсія буде складати 2 400 гривень. "У всіх, в кого немає до цього порогу, всі отримають підвищення. Тому січень вже буде приємним сюрпризом для цієї категорії людей", – додала міністерка.

Напередодні в Україні зросла мінімальна заробітна плата: від п'яти до шести тисяч гривень. Це передбачає державний бюджет на 2021 рік, ухвалений у грудні.

пенсія (1593) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+37
С января минимальная пенсия для людей с полным стажем старше 65 лет поднимется до 2400 грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1232
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02.01.2021 15:48
+22
Человек платил налоги..и имеет пенсию 2500 грн...другой человек платил меньше налогов и имел пенсию 2000 грн...
Теперь второму добавят 500 грн...а первому шиш...
Отсюда вывод...платить налоги и показывать белую зп не имеет смысла...все равно будешь получать минимальную пенсию...
Молодежи на заметку...
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02.01.2021 16:20
+21
З січня мінімальна пенсія для людей від 65 років із повним стажем підвищиться до 2400 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2921
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02.01.2021 16:11
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С января минимальная пенсия для людей с полным стажем старше 65 лет поднимется до 2400 грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1232
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02.01.2021 15:48 Відповісти
Какая там пенсия, если зарплаты в конвертах ?!
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02.01.2021 16:52 Відповісти
Уже почти два года великий членограй властвует. Почему до сих пор не издал указ о зарплатах в коробках и пенсиях в мешках?
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02.01.2021 19:34 Відповісти
Лазебная **** упоротая, вместе с зеленой сатаной Зеленским. Сравняла всем пенсии, что минимальная , что со стажем, что с большим коэфициентом - все одинаковое и главное для нее пенсионеры до 65 лет вообще не люди и им не повышают пенсии никогда. А послу 65 лет так же условия, повысят тем, у кого пенсия ниже 2400. То есть одно условие, другое, третье, а в результате люди получают дулю и только обещания от клоунов - наперсточников. Гнать надо этих тварей в Ад.
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03.01.2021 13:08 Відповісти
может сначала все-таки вспомните е-декларации чиновничества: тонны кеша, милионные счета в банках и коллекции швейцарских часов/квартир/машин?
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02.01.2021 23:22 Відповісти
Всі знають що за Порошенка пенсії були набагато вищі, гривня найстабільнішою валютою Європи, а тарифи на електроенергію і тепло жодного разу не піднімались.
А проти Порошенка 80% українців голосували лише тому, що так сказали на 1+1.
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02.01.2021 17:17 Відповісти
Я згоден з Вами . Але цих виродків Українцями не називаю , а кажу їм прямо в очі , що ненавиджу їх , як і решту совків . А коли знову будемо на краю прірви , то 20 відсотків Українців ціною свого життя та здоров'я знову будуть рятувати країну , і зебілів в тому числі . І дуже прикро , що це постійно повторюється .
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02.01.2021 18:47 Відповісти
"Всі знають що за Порошенка пенсії були набагато вищі, гривня найстабільнішою валютою Європи"
Я на пенсию вышел в 2009г,работал там же(на заводе) до 2015г. До 2014г получал 1920гр(чуть больше 200$),а после 2014г-82$. И только около года назад "дополз"до 110$(3020гр). Мне 72г(чарез 8дней). Я не знаю,как другие,а я потерю в 120$ сильно ощутил....
Не знаю,доживу ли я до того момента,когда в стране окончиться война,а слуги отправятся на...ху тор .
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02.01.2021 18:50 Відповісти
Да идиоты не помнят уже как в 2014 году обвалилась гривна, обвалились пенсии,доллар дорос до 30. Идиоты все выбирают между олигархами, какой из них лучше. 30 лет выбирают, а ума не набрались.
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03.01.2021 15:45 Відповісти
....як можна на цi копійки прожити ?? ??
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02.01.2021 15:54 Відповісти
там о жизни речь не идёт, дают на полуголодное выживание. и шоб всё своё свободное личное время о добыче доппропитания думали на дачах та городах, а не ездили по миру и смотрели, как их ровесники живут. и потом задумамывались, почему они "рыжие".
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02.01.2021 16:00 Відповісти
https://censor.net/ru/user/390467 А раніше якось виживали.Ці копійки не зараз ж почали платити.В нас зарплата також мізерна.В райцентрах особливо.
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02.01.2021 16:15 Відповісти
Думаю що раніше і ціни в супермарктах були не європейскк як зараз..
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02.01.2021 16:54 Відповісти
так вони ще примудряються накопичувати.У сусідки дві дочки.Дві онуки.3 зятя.Живуть добре.. Але бабка при пенсії 2500 збирає гроші на поховання.
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02.01.2021 19:47 Відповісти
Неймовiрно...Просто не вкладається у голові ..
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02.01.2021 20:02 Відповісти
А кто нибудь из из ЗЕублюдков пробовал прожить на эти деньги?
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02.01.2021 15:57 Відповісти
Зе постійно нарощує собі бюджет на витрати.
Навіть туалетний папір українці йому купують.
Повністю на нашому утриманні перебуває.
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02.01.2021 16:05 Відповісти
подивись і напиши.
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02.01.2021 16:15 Відповісти
Так плачеш ти, патєрпєлий.
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02.01.2021 16:20 Відповісти
не в защиту зе: все предыдущие годы пенсии были достаточными? ПРАВДА?
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03.01.2021 13:14 Відповісти
Ну как говорится, спасибо, Вашей матушке тоже подадут
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02.01.2021 16:01 Відповісти
для свого батюшкі він вибив пожиттєву стипендію чи що.
це кілька десятків тисяч.
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02.01.2021 16:06 Відповісти
цікаво... а є пенсії до 2000.
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02.01.2021 16:04 Відповісти
" Я - клоун і я цим дуже пишаюся, але я впевнений, що я такий не один. Ми розробили додаток під назвою "Я - клоун".
Назви своє ім'я, розмір своєї заробітної плати, стипендії чи пенсії - все те, що робить тебе клоуном і викладай в соц. мережі " (с)

С января минимальная пенсия для людей с полным стажем старше 65 лет поднимется до 2400 грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 723
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02.01.2021 16:04 Відповісти
А коммуналка до трех тысяч покращення от Зе от весело
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02.01.2021 16:06 Відповісти
У нас в Каховке центральное отопление было по цене 89,39 гр. с метра кв.За 74.5 кв. платил 6660 гр. в месяц.Прошлую зиму соскочил на электроотопление-1300 гр.в месяц,но рано радовался ,СУ..И зеленые с 1 января 2021г . подняли тариф с 0.9 до 1.68 гр. Вспомнил присказку,на предложение "Валить" пессимист спрашивает-Куда,а оптимист-Кого.
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02.01.2021 17:24 Відповісти
Якщо відмінили 90 гр за перші 100 кв,ви будете платити на 78 гр більше.
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02.01.2021 19:50 Відповісти
Полный стаж для женщины определен 30 лет, а для мужчины - 35 Источник: https://censor.net/ru/n3240228

Де феміністки? Це ж дискримінація.Про які рівні права можна говорити? Я вже не кажу про нашу призовну армію.
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02.01.2021 16:09 Відповісти
А где вы увидели дискриминацию ?
Пять лет даётся женщине на беременность и рождение хотя бы двух детей , на восстановление женского здоровья после родов , кормление грудью и чтоб малыш подрос - это называют ещё декретный отпуск . Для женщины это тяжелый труд и заметьте без выходных !
Так , что вроде как поровну ...
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02.01.2021 17:38 Відповісти
Из этой логики выходит, что женщины должны отработать 5 лет самкой-производителем потомства? снова дискриминация по половому признаку
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02.01.2021 18:54 Відповісти
А это уже все претензии к ПРИРОДЕ !
Это ОНА так создала женщину , что женщине приходиться работать самкой-производителем потомства .
Дискриминация полная .😡😊
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03.01.2021 11:33 Відповісти
Попутно с пенсией поднимутся цены на газ, свет, связь и на все остальное. Чем хаастаетесь, зелёные ублюдки?
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02.01.2021 16:09 Відповісти
Что б ты падла в старости на такие же 2400 гривен жила..
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02.01.2021 16:10 Відповісти
..ну ,а остальным, у кого пенсия свыше 2500,кому 3,а кому и 10 гривен добавили...
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02.01.2021 16:11 Відповісти
Март - 55 193,15 гривны.
Апрель - 47 230 гривен.
Май - 47 230 гривен.
Июнь - 47 230 гривен.
Июль - 47 230 гривен.
Август - 93 955,4 гривны.
Сентябрь - 67 916,6 гривны.
Октябрь - 30 997,14 гривны.
Ноябрь - 158 933,35 гривны.
Декабрь - 65 094 гривны.
Итого - 661 009,64 гривны.

Зарплата лазебной в 2020 году.
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02.01.2021 16:11 Відповісти
это кстати примерный максимальный размер американской пенсии в год после 10 лет стажа если начать ее получать с 62 лет
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02.01.2021 16:34 Відповісти
З січня мінімальна пенсія для людей від 65 років із повним стажем підвищиться до 2400 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2921
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02.01.2021 16:11 Відповісти
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03.01.2021 08:20 Відповісти
Не розраховуйте ні на яку пенсію.Намагайтеся накопичити долари,євро,золото і тд.Навіть не думайте накопичувати собі пенсію і фонді.Бо вас кинуть.
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02.01.2021 16:13 Відповісти
І накопичувати доводиться вдома, бо на банки надії нема.

Принцип пенсійних вкладів у тому й полягає, що це дозволяє людині отримувати процент / прибуток (тут він не оподатковується), поки вона працює і відкладає гроші.
До того ж, зменшується оподатковуваний річний дохід.

Просто тримати гроші вдома - не дає можливості заробити на них.
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03.01.2021 03:53 Відповісти
Человек платил налоги..и имеет пенсию 2500 грн...другой человек платил меньше налогов и имел пенсию 2000 грн...
Теперь второму добавят 500 грн...а первому шиш...
Отсюда вывод...платить налоги и показывать белую зп не имеет смысла...все равно будешь получать минимальную пенсию...
Молодежи на заметку...
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02.01.2021 16:20 Відповісти
5.10 - fcuk this corrupted state
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02.01.2021 17:28 Відповісти
молодежи в этой стране вообще делать не чего, валить надо пока силы и здоровье есть
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02.01.2021 18:22 Відповісти
молодежи на заметку: вообще забыть о таком понятии как пенсия в Украине.
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03.01.2021 13:17 Відповісти
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти.
З січня мінімальна пенсія для людей від 65 років із повним стажем підвищиться до 2400 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2651
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02.01.2021 16:27 Відповісти
мечтать не вредно
политтехнологи насочиняют, а наш народ верит
а еще надо спрашивать методы реализации и сроки
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02.01.2021 16:33 Відповісти
З січня мінімальна пенсія для людей від 65 років із повним стажем підвищиться до 2400 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 8265
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02.01.2021 16:28 Відповісти
Это не пенсия, а подаяние, минимум только на еду.
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02.01.2021 16:28 Відповісти
Ще, один привід молодим не платити податки державі. Збирати на старість самим. Ну, як сусід. На базарі більшу частину простояв в Іспаніїї трохи пропрацював, купив дві однушки, тепер здає.
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02.01.2021 16:36 Відповісти
На їжу і то - по-мінімуму мінімума : макарони без масла і олії! Суп без м'яса + каші каші каші! Про аптеку немає і мови ! Не говорячи про нові черевики
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02.01.2021 16:47 Відповісти
Оффтоп! Поясніть мені дурню неотесаному ,високочолі мудрагелі сайту : чому Україна виробляє найбільше соняшникової олії в Європі і та сама олія така дорогуща! Скоро догонить оливкову з Греції та Іспанії? Там теж космічні ціни на власну продукцію???
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02.01.2021 16:51 Відповісти
Уже объясняли про курей и про сахар. Если здесь будет дёшево, то оно всё будет там.
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02.01.2021 17:25 Відповісти
В Испании 1литр подсолночного масла - 1евро, оливковая -3 евро литр.
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02.01.2021 22:26 Відповісти
Пенсионеры утонут в роскоши и излишествах .
Нужно срочно удвоить поставки икры , как чёрной , так и красной . И не забыть про коньяк .
Эти пенсы , безудержные моты , всё снесут .
Трепещи , Лас-Вегас и Монте-Карло !
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02.01.2021 16:31 Відповісти
)))

Трепещи, ближайший блошиный рынок )
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02.01.2021 16:53 Відповісти
Я щось взагалі не розумію цих підвищень. Якщо підвищувати, то усім рівномірно. Що, у законі про пенсійне страхування розмежовують пенсіонерів за віком?
Якесь ручне керування. Що хочуть, те і роблять.
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02.01.2021 16:32 Відповісти
Казуїстика якась.
Раніше пенсійний стаж був 20 - 25 років, якщо не помиляюсь. Цим людям зараз за 70 років.
Тобто їм ніхто нічого не підвищить.
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02.01.2021 16:49 Відповісти
Вот уж поистине конец эпохи нищеты! 😁
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02.01.2021 16:50 Відповісти
Вы смеетесь, а на эти копейки в Украине живут 13 миллионов (!!!) нищих пенсионеров.

Предлагаю 95 кварталу высмеять этих нищебродов, портящих коломойскому привычный ландшафт из вилл, яхт, коттеджей и чартерных перелетов.

Коломойский и Зеленский будут довольны )
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02.01.2021 16:52 Відповісти
95-му не до этого! Им важно как собачки сношаются, сегодня мельком увидел, чуть не стошнило, зЕбиомасса регочет...
Не ужели у этой биомассе ни чего человеческого не осталось?
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02.01.2021 18:29 Відповісти
Всі на випередки, експерти та провідні оглядачі, розказують про те, що не варто в майбутньому розраховувати на державну пенсію...
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02.01.2021 16:53 Відповісти
а тарифы повысили тоже и толку от повышения пенсии - развод везде...
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02.01.2021 16:59 Відповісти
зеленая плесень разъедает Украину, хуже серной кислоты.
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02.01.2021 17:12 Відповісти
А кто пропахал всю жизнь и отдал своё здоровье и не может физически в 64 года подрабатывать пусть голодает?...
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02.01.2021 17:23 Відповісти
Разве только голодает ? А комунальные , лекарства ... Эти твари ж потом начнут жильё за долги забирать . По крайней мере до недавних пор людям гарантировали хотя бы в 60 лет какие-то ничтожные гроши . А сейчас пошёл в пенсионный и те сказали , что скорее всего мне будет дуля , а не пенсия . И вот за это тоже благодарю зебилов за их чудесный выбор . Думал , что дурнее , чем выбрать дважды судимого януковича , уже не придумать , а оказалось , что они ещё и на зе способны . Уроды .
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02.01.2021 17:53 Відповісти
При бандите Януковиче минимальная пенсия была 115 $ и не 65, а в 60 лет и народ все равно сверг его за то что крал много , а при так званой цивилизованной власти еще не дали 2400, а уже трубят про неслыханных достижения, что составляет 85 $,так и покупательная способность $ за 7 лет упала минимум на 10%, с такими потугами к показателям бандита Януковича выйдут лет через 5, это как надо грабить и "кидать" страну, что бы платить заметьте не минимальную пенсию, а с полным стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин и то после 65 лет.
Этих мразей давно пора отзывать и отстранять от общества и власти за устроенный геноцид, через грабежь страны.Финансирование образования, медицыны и армии лишний раз это доказало, зато про себя они не забывют выписывая огромные зарплаты,пенсии чиновникам и назначенцам в гос.компаниях,роскошные автомобили, резиденции и лечение в Феофании,что бы так жить надо заслужить, а не в то время когда страна идет под откос из за долгов организованных властью по ОВГЗ и многим другим схемам, а люди должны жить как в Германии с мин.пенсией в 1000 евро и средней зарплатой 3,5 тыс.Сколько получает зарплату Меркель? - 20 тыс.евро в мецяц - это столько сколько Лещенко и Наем за обеливание коррупции, это столько сколько Зеленский за распил фонда короновируса и в целом бюддета процентов на 20-30, а может крадут больше половины, где аудит опозиции, за что деньги получают? вот и результат-нищета.В стране так надо организовать работу, что бы как минимум не мешать народу жить и зарабатывать на своей родной земле, а не грабить,выдуривать под видом рыночных отношений, которыми заправляет монопольно олигархическая власть ресурсы принадлежащие населению, включая Землю.
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02.01.2021 17:24 Відповісти
А зЕбудады шо??? Им и 20 пенсий каждому, мало! Жрать не чего и не за что, с голоду пухнут так, что не во всякую дверь пролезут. Аж сердце кровью заливается, от жалости к ним =((=
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02.01.2021 17:35 Відповісти
З січня мінімальна пенсія для людей від 65 років із повним стажем підвищиться до 2400 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 6743
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02.01.2021 17:36 Відповісти
Дуже хочу , щоб лазєбную заставили жити на 2400 хоча б 6 місяців . Я добрий , всього 6 місяців ! Але не давати ні гривні більше ! Як у цих істот вистачає розуму(совість там відсутня , це ясно) таке озвучувати ? Тому , що самі допустили . Скотина кравчук після розпаду совка залишив людей без роботи , кинутими на призволяще . Виживали хто як міг . А ці крадії при владі у нас вимагають якийсь офіційний стаж ! А самі набудували собі в Києві та біля Києва такого , що Монако та Маямі нервово курять .
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02.01.2021 17:40 Відповісти
Перед новим роком стояв у черзі за свининой, підійшла бабуся, позаглядала, позаглядала, махнула рукою та й пішла з слізьми на очах. Я відчув біль, лють табезнадія. Гниди ви кляті політикани, гниди, виллється все вам через край.
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02.01.2021 17:42 Відповісти
жаліти треба лише тих, хто за Зе не голосував. Інші обрали це добровільно.
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02.01.2021 17:49 Відповісти
О! Я завжди це казав . Але страждати будемо й ми , ті хто все розумів з самого початку і кому гидко навіть дивитися на їхнє зє .
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02.01.2021 17:56 Відповісти
але думка, що не ти за нього голосував, все ж трохи розважає смуту.
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02.01.2021 22:17 Відповісти
Предлагаю платить зеленскому зарплату в 2400 гривен. Ведь какая разница, сколько у него зп
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02.01.2021 17:50 Відповісти
З січня мінімальна пенсія для людей від 65 років із повним стажем підвищиться до 2400 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 9640
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02.01.2021 18:00 Відповісти
Пеця ж підняв пенсії з 120$ до 50$
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02.01.2021 18:03 Відповісти
Не пойму, что зЕбилов подкармливают, или от природы такие???
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02.01.2021 18:09 Відповісти
От природы такие (дети алкоголиков), и еще и подкармливают галоперидолом. В итоге получаем дегенератов высшей масти. Супердебилы из семейства зебилы.
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02.01.2021 19:29 Відповісти
Що вони мудрують замість того що б провести індексацію ,вони вибирають підвищувати тим кому за 65 ,а тіщо отримують 2500 гривень це мізер ,але з ними зрівняются ті в яких були низькі зарплати,ці шмигалі ,гройсмани такого натворили.
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02.01.2021 18:25 Відповісти
цікаво... а є пенсії до 2000

Конечно есть. 1700 с копейками точноне скажу. Их тоже миллионы получают пенсионеров. Накинут наверное им гривен 30 снова чтоб "порадовались"
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02.01.2021 18:59 Відповісти
И ни в чём себе не отказывайте...
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02.01.2021 22:26 Відповісти
300гривен овер ******
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03.01.2021 00:07 Відповісти
тобто, той, хто не працював та не робив внески в пенсійний фонд, отримають по 400 гривень до своєї пенсії, а ті, хто працював, пропрацював по 50 років, але не мусор, або не має гарячого стажу, але ж працював і платив в пенсійний фонд, працював наприклад медсестрою, вихователем в дит.садку, та й тим же ж двірником, і отримує зараз наприклад 2300, то йому не підвищують пенсію, так же ж? Ну звісно, навіщо нам вихователі, медсестри, двірники, хіба ж вони важливі для суспільства?? Всі мають бути лише сталеварами, шахтарями та мусорами, щоб в старості не здохнути з голоду. Навіщо нам щоб хтось прибирав сміття на вулицях, щоб хтось виховував наших дітей в садках, щоб хтось виносив судна з під хворих в лікарнях, навіщо нам всі ці люди та професії.. Важливі лише сталевари, мусора та шахтарі.. Що, ***, за країна така дурнувата !!
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03.01.2021 01:32 Відповісти
Молодь! Хто ще не втік? Тікайте на багатщі села. Особливо Зебіли, бо ви вже зробили свою зелену справу.
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03.01.2021 07:28 Відповісти
А потім будете нам поради надавати з Польщі чи Канади, як нам жити та що робити.
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03.01.2021 07:39 Відповісти
Очередной идиотизм. Теперь будет минималки пенсии. По новому что ушли и по старому что раньше ушли и шансов у таких нет тем более что либо изменить---это те у которых на сегодня 1762гр. Кстати таких 3 миллиона и ещё столько же из этой возрастной группы у кого 1800--2200гр. Тоже обречены на нищету--их запросто 2 миллиона. Итого 5 мил изгоев---ну как, весело?
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03.01.2021 15:32 Відповісти
Ошибся во 2 предложении. *Теперь будет ДВЕ минималки*.
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03.01.2021 15:34 Відповісти
У моей жены пенсия 1700,28 лет стажу насчитали,5 лет выбросили (хозяин предприятия не платил пенс.взносы) и таких как она миллионы.Самое страшное, все молчат.Все из страны не уедут,да и за бугром вы будете чужими.Где не езди-дома лучше. Европу надо делать в Украине...
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04.01.2021 08:00 Відповісти
 
 