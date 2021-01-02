Україна в 2021-му почне консультації щодо оновлення Угоди про асоціацію з ЄС, - Жовква
Україна в 2021 році планує вирішити низку завдань у відносинах з Європейським союзом.
Про це в своїй статті для "Дзеркала тижня" повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.
"Серед найважливіших завдань у відносинах із ЄС на 2021 рік — започаткування консультацій щодо оновлення Угоди про асоціацію, а також підписання угоди про Спільний авіаційний простір уже на початку 2021 року", - підкреслив він.
Наприкінці першого кварталу 2021 року експертна місія ЄК зможе надати свої висновки щодо готовності України до укладення угоди про "промисловий безвіз".
"Ми розпочнемо виконання відповідних рекомендацій; за результатами маємо започаткувати офіційні переговори про укладення цієї угоди. У 2021 році також маємо намір почати предметний діалог з ЄС щодо залучення України до реалізації Європейської зеленої угоди", - зазначив Жоква.
У сфері відносин з НАТО, за словами Жовкви, важливо використовувати статус партнера НАТО з розширеними можливостями для наближення України до членства в Альянсі.
"Чекаємо реакції партнерів на відповідні пропозиції з цього приводу, які вніс президент на адресу генерального секретаря НАТО. Докладатимемо зусиль, щоб уже 2021 року відбулося повноцінне засідання Комісії Україна—НАТО на високому рівні", - каже чиновник.
ВІн також додав, що ключовим нашим завданням на наступний рік є врахування євроатлантичних цілей України у рішеннях лідерів країн-членів НАТО на черговому саміті Альянсу.
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Медведчук хоть и падла но умная, это понимает и готовится к реваншу на следующих выборах, Спутник - это повод показать что Европе глубоко пох на Украину - выкарабкивайтесь как можете
Хоть будет потом чем отбрехиваться , почему не смогли ...
5:45 PM · 21 дек. 2020 гhttps://twitter.com/tZEinform/status/1341047153804898304?s=20 . В служебном документе Еврокомиссии по вопросам имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС, Совету ЕС рекомендуется отсрочить или отменить проведение Совета ассоциации Украина - ЕС назначенного на 11 февраля 2021 года.