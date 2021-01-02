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Україна в 2021-му почне консультації щодо оновлення Угоди про асоціацію з ЄС, - Жовква

Україна в 2021-му почне консультації щодо оновлення Угоди про асоціацію з ЄС, - Жовква

Україна в 2021 році планує вирішити низку завдань у відносинах з Європейським союзом.

Про це в своїй статті для "Дзеркала тижня" повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.

"Серед найважливіших завдань у відносинах із ЄС на 2021 рік — започаткування консультацій щодо оновлення Угоди про асоціацію, а також підписання угоди про Спільний авіаційний простір уже на початку 2021 року", - підкреслив він.

Наприкінці першого кварталу 2021 року експертна місія ЄК зможе надати свої висновки щодо готовності України до укладення угоди про "промисловий безвіз".

Також читайте: Офіційний візит в Україну президентки Молдови Санду відбудеться 12 січня, - заступник голови ОП Жовква

"Ми розпочнемо виконання відповідних рекомендацій; за результатами маємо започаткувати офіційні переговори про укладення цієї угоди. У 2021 році також маємо намір почати предметний діалог з ЄС щодо залучення України до реалізації Європейської зеленої угоди", - зазначив Жоква.

У сфері відносин з НАТО, за словами Жовкви, важливо використовувати статус партнера НАТО з розширеними можливостями для наближення України до членства в Альянсі.

"Чекаємо реакції партнерів на відповідні пропозиції з цього приводу, які вніс президент на адресу генерального секретаря НАТО. Докладатимемо зусиль, щоб уже 2021 року відбулося повноцінне засідання Комісії Україна—НАТО на високому рівні", - каже чиновник.

ВІн також додав, що ключовим нашим завданням на наступний рік є врахування євроатлантичних цілей України у рішеннях лідерів країн-членів НАТО на черговому саміті Альянсу.

Також читайте: У першій половині року заплановано візит президента Франції Макрона до України, - заступник голови ОП Жовква

Євросоюз (13604) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+10
понты от квартального выродка. какая может быть ассоциация с ЕС при янелохе, зебилах, каламойском, ахметове?
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02.01.2021 16:24
+6
Для нас етого *гори3онт* бесполесен если нас только в ж***пу трахают расскасывая что чем больше мы терпим тем скорее мы станем европой
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02.01.2021 16:53
+4
Знову "новини" щодо курсу країни на зовнішньополітичній арені повідомляє якийсь заступник завгоспа ОП...
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02.01.2021 16:29
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понты от квартального выродка. какая может быть ассоциация с ЕС при янелохе, зебилах, каламойском, ахметове?
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02.01.2021 16:24 Відповісти
Читав же, зелена угода. Тобто вимоги до автомобілів до рівня Євро 6 (дороги будуть пустими), далі зелена енергетика по ціні в 8 разів дорожче ніж в США, і подальший ріст акцизів на цигарки. Світле майбутнє.
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02.01.2021 16:43 Відповісти
Кто будет связыватся с корумпированным гомударством ???
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02.01.2021 16:49 Відповісти
гейци й будуть допоки не відберуть за борги землю ... але Україна багата "країна" тому землі вистачить всім і гейцам і жидам і американцям з китайцями ... тут все продумано ...ви в гейропу поля обробляти а в Україні будуть нові господарі господарювати ... головне вас позбутися
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02.01.2021 17:02 Відповісти
Знову "новини" щодо курсу країни на зовнішньополітичній арені повідомляє якийсь заступник завгоспа ОП...
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02.01.2021 16:29 Відповісти
Яка на хєр асоціація ,яка євроінтеграція ??? Відновлення "русскоязичного" контента на укрТБ, повернення люстровоної гидоти на держпосади ,відміна закона про люстрацію ,це що євроінтеграція ???)))
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02.01.2021 16:53 Відповісти
Вистава кремлівського балагана триває !!)))
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02.01.2021 17:00 Відповісти
Ага ,сЧас барыги европейские пересмотрят себе в убыток держи карман шире ...
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02.01.2021 16:32 Відповісти
Бариги українські також будуть не у збитках.
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02.01.2021 16:45 Відповісти
после того как ни Европа ни США не спешат делиться с Украиной вакцинами, понятно что нас там не ждут, мы для них всего-лишь рынок для сбыта второстортных товаров по устаревшим технологиям,

Медведчук хоть и падла но умная, это понимает и готовится к реваншу на следующих выборах, Спутник - это повод показать что Европе глубоко пох на Украину - выкарабкивайтесь как можете
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02.01.2021 16:42 Відповісти
Какие на етот рас нам налоги и санкции власть придумает типо чтобы в Европу нас всяли?
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02.01.2021 16:44 Відповісти
распилить Южмаш, пустить на гвозди Антонов, закрыть Криворож и Азовсталь на угоду Грете Турнберг
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02.01.2021 16:47 Відповісти
Європа це СВЯТЕ, Європа це горизонт. А податки... Напишіть імя президента чи який там склад ВР, що діяв би в інтересах 90% населення?
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02.01.2021 16:48 Відповісти
Для нас етого *гори3онт* бесполесен если нас только в ж***пу трахают расскасывая что чем больше мы терпим тем скорее мы станем европой
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02.01.2021 16:53 Відповісти
Зосередитись треба на кремлівських гнид в Україні, починаючи з Зелялькі кремлівського балагана !!!!))))
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02.01.2021 16:59 Відповісти
Лялька апріорі не може бути головною фігурою !!!Його роль ,це торувати шлях зажопінцям до влади в Україні!!!Втілюється вдало ,вага ОПЗЖ зростає ,як на дріжджах !!!))))
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02.01.2021 17:28 Відповісти
В Україні одного стадіона маловато буде !!)))
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02.01.2021 17:53 Відповісти
Направьте туда Мертветчука .
Хоть будет потом чем отбрехиваться , почему не смогли ...
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02.01.2021 16:52 Відповісти
Куею-только"начнет консультации"...
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02.01.2021 16:58 Відповісти
"Среди важнейших задач в отношениях с ЕС на 2021 год - начало консультаций об обновлении Соглашения об ассоциации, Источник: https://censor.net/ru/n3240229

5:45 PM · 21 дек. 2020 гhttps://twitter.com/tZEinform/status/1341047153804898304?s=20 . В служебном документе Еврокомиссии по вопросам имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС, Совету ЕС рекомендуется отсрочить или отменить проведение Совета ассоциации Украина - ЕС назначенного на 11 февраля 2021 года.
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02.01.2021 17:58 Відповісти
ліс , давай ... землю давай ... от і всі "обновления"
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02.01.2021 16:58 Відповісти
ЛУЧШЕ Б СДЕЛАЛИ СОГЛАШЕНИЕ СО ШВЕЙЦАРИЕЙ И ВСЁ !)
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02.01.2021 17:01 Відповісти
Головне є - прибрати нах зєльоного дибіла! А решта всьо сложицця!
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02.01.2021 17:22 Відповісти
Мабуть трохи припізділись вже ,зажопінці набрали ваги і реванш прогресує !!!)))
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02.01.2021 17:55 Відповісти
Ніфіга! Є такі особини- бєдоносці! Може бубу беня за цією ознакою й обирав, шоб Україну розвалити. Як тікі тієї потвори позбавитися, то всі нещастя зникнуть. Так, як роса на сонці...
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02.01.2021 18:27 Відповісти
Та кому ми там потрібні такі довбануті. В ЄС же не сліпі та бачать, що населення України в неадекваті останні два роки та і малороси нікуди не поділись, а навпаки отримали друге життя.
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03.01.2021 08:07 Відповісти
 
 