Ворог розміщує озброєння із порушеннями лінії відведення на Донбасі, - пресцентр ОС
Українська сторона Спільного центру з контролю і координації зафіксувала грубі порушеня режиму тиші з боку найманців РФ на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
Так, 27 грудня БПЛА середнього радіуса дії СММ ОБСЄ зафіксував 1 од. 122 мм гаубицю Д-30 поблизу населеного пункту Ставки, а 28 грудня БПЛА дальнього радіуса дії Місії зафіксував 23 од. реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", я з яких 2 од. на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ та 21 од. поблизу населеного пункту Хрустальний.
Усе зазначене озброєння розміщене з порушеннями лінії відведення, про що йдеться у Звіті СММ ОБСЄ від 30 грудня 2020 року.
У тому ж Звіті зазначається, що 28 грудня БПЛА дальнього радіусу дії СММ ОБСЄ зафіксував 60 од. озброєння, розміщеного за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання, а саме: 35 од. на полігоні поблизу н.п. Мирне та ще 25 од. на полігоні поблизу н.п. Міусинськ.
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то нічого....мабілізуємо чоловіків і жинок....і дітей...
согласованную с противоположной стороной
во-первых, ему пофиг...во-вторых..оно ж где-то (даже не берусь угадать хде?))) отдыхает... с ермаком...(опять мендель как и год назад на боевом праздничном дежурстве)))
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https://uprom.info/news/vpk/fotoprylad-prydbav-nimeczkyj-verstat-dlya-obrobky-linz-vartistyu-28-miljoniv-gryven/
- ВСУ отвели;
- сепаров завели.
ЗЕ сплошной профит и уважуха в Кремле.