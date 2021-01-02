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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог розміщує озброєння із порушеннями лінії відведення на Донбасі, - пресцентр ОС

Ворог розміщує озброєння із порушеннями лінії відведення на Донбасі, - пресцентр ОС

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації зафіксувала грубі порушеня режиму тиші з боку найманців РФ на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Так, 27 грудня БПЛА середнього радіуса дії СММ ОБСЄ зафіксував 1 од. 122 мм гаубицю Д-30 поблизу населеного пункту Ставки, а 28 грудня БПЛА дальнього радіуса дії Місії зафіксував 23 од. реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", я з яких 2 од. на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ та 21 од. поблизу населеного пункту Хрустальний.

Усе зазначене озброєння розміщене з порушеннями лінії відведення, про що йдеться у Звіті СММ ОБСЄ від 30 грудня 2020 року.

У тому ж Звіті зазначається, що 28 грудня БПЛА дальнього радіусу дії СММ ОБСЄ зафіксував 60 од. озброєння, розміщеного за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання, а саме: 35 од. на полігоні поблизу н.п. Мирне та ще 25 од. на полігоні поблизу н.п. Міусинськ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова керівниця ОБСЄ Лінде свій перший візит здійснить в Україну, - українська делегація в ТКГ

Ворог розміщує озброєння із порушеннями лінії відведення на Донбасі, - пресцентр ОС 01

ОБСЄ (3509) зброя (7502) Донбас (22356) СЦКК (642) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+24
а наш придурок і далі буде "розмежовуватись" аж до самого Ужгорода
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02.01.2021 17:08
+20
-Это не враг, - сказала Бубочка, - а повстанцы
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02.01.2021 17:09
+19
Ну ? І що далі ?? Зафіксували , далі що ??
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02.01.2021 17:06
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Ну ? І що далі ?? Зафіксували , далі що ??
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02.01.2021 17:06 Відповісти
-Это не враг, - сказала Бубочка, - а повстанцы
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02.01.2021 17:09 Відповісти
Я вже давно не слухаю що там мукає Зельман
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02.01.2021 17:16 Відповісти
Враг размещает вооружение с нарушениями линии отвода на Донбассе

====================
то нічого....мабілізуємо чоловіків і жинок....і дітей...
Ворог розміщує озброєння із порушеннями лінії відведення на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5620
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02.01.2021 20:00 Відповісти
Аха....Мобiлiзатор наш...
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02.01.2021 20:04 Відповісти
Якщо б скинули для нашоі арти координати з того дрону , а так бла бла бла
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02.01.2021 17:24 Відповісти
скинуть портки и принять оговоренную ************** и бубачкой позу.
согласованную с противоположной стороной
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02.01.2021 17:29 Відповісти
Да, нужно еще сделать сто мест отведения войск, в идеале до границы с Польшей, а все остальное- отдать горячо любимому *****, у него же в глазах мир, и одновременно выслужиться перед ним , шеф как никак. Хотя меня поражает не сам конченный гринпоц, а такие же конченные быдлозеленожопые. Желудки и карманы на ножках, с полным отсутствием понятия Родина и таким же полным отсутствием чувства собственного достоинства, за объедки с барского стола продающих совесть и свободу. Короче- генетический биомусор.
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02.01.2021 21:46 Відповісти
а наш придурок і далі буде "розмежовуватись" аж до самого Ужгорода
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02.01.2021 17:08 Відповісти
Враг будет разбит ,победа будет за нами !
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02.01.2021 17:13 Відповісти
Про врага конкретнее...
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02.01.2021 17:18 Відповісти
Конкретный враг Украины это Кацапский ******** и историческая миссия Украины состоит в уничтожении этого врага .
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02.01.2021 17:57 Відповісти
Так в глазах нашего клоуна, это уже и есть мир!
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02.01.2021 17:14 Відповісти
Дебил он и с булавой - дебил! Что и требовалось доказать Превратил освобожденные территории в серую зону, отпустил Цемаха и ментов- убийц их "беркута ", спас Рашку от санкций морского трибунала И все ради дешевого шоу - посмотреть в зеньки *****
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02.01.2021 17:17 Відповісти
а полкоОтводца уведомлять (лять!) не обязательно..
во-первых, ему пофиг...во-вторых..оно ж где-то (даже не берусь угадать хде?))) отдыхает... с ермаком...(опять мендель как и год назад на боевом праздничном дежурстве)))
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02.01.2021 17:19 Відповісти
сейчас мендель сделает пару кликов и нам опять станет легче. опять что то спасет, или курс валюты или всю экономику вааще. она же это магьот.....
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02.01.2021 17:39 Відповісти
Да шо вы говорите? Неожиданно то как ....
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02.01.2021 17:20 Відповісти
Ворог розміщує озброєння із порушеннями лінії відведення на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2542
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02.01.2021 17:30 Відповісти
главзебил и зебилье готовятся отдавать територии.
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02.01.2021 17:34 Відповісти
а хоть один "озабоченный" спросит, где взялось такое колличество вооружения у (ГОСУДАРСТВ) не признанных никем. в шахтах оно перестало рости еще в 2014
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02.01.2021 17:35 Відповісти
У меня только один вопрос. Каковы ответные действия Украины на ежедневные обстрелы и нарушения перемирия. А также на вот это сообщение . Как реагирует военное командование и главнокомандующий на эти все новые и новые вызовы перед страной.
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02.01.2021 17:38 Відповісти
А вы разве не читали новость? В ответ готовят еще 4 участка для отступления.
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02.01.2021 17:46 Відповісти
Говнокомандующий 🤢🤡🤥🎪играет 👃🏻🎹
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02.01.2021 20:12 Відповісти
Ну і кого розвели? З ****** домовлятись,себе не поважати.
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02.01.2021 17:42 Відповісти
А зеленая казлятина готовит еще 4 участка для отступления.
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02.01.2021 17:44 Відповісти
Ясен пень. Президента нет. Есть колома и куклы с его рукой в анусе.
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02.01.2021 17:47 Відповісти
А Зелене падло відводе війська бл-дь шоб він зд--
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02.01.2021 17:56 Відповісти
Ну що, зебіли, давайте відмазуйте свого обожнюваного блазня. "Молодец бубочка, всё правильно делает, и вообще это всё Порох размещает сепарские вооружения, бе-бе-бе".
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02.01.2021 18:16 Відповісти
Щас ермак с беней отреагируюют ,ну когда отдохнут,датут команду веховному главкому
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02.01.2021 18:19 Відповісти
надо так отвести войска чтобы град не долетал
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02.01.2021 18:32 Відповісти
ДП «НВК «Фотоприлад», що входить до складу ДК «Укрооборонпром», 21 грудня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Анвард Індастрі Груп» про закупівлю лазерного верстата за 28,20 мільйона гривень.
Протягом восьми місяців після отримання авансу в розмірі 50% у Черкаси поставлять п'ятикоординатний обробний центр MCG 150 CNC виробництва компанії OptoTech Optikmaschinen GmbH (Німеччина) для прецизійної обробки деталей з усіх видів оптичного скла. Комплектація включає спеціальний софт, шпінделі, систему аспірації, систему телеметричної діагностики, термостабілізатор, різні інструменти тощо.
Крім того, підряд включає шефмонтаж, пусконалагодження, навчання персоналу покупця і здачу-приймання тестових деталей (лінз). Гарантійний строк експлуатації становить рік.

Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад» працює як в інтересах оборони, так і цивільного сектору, зокрема системи охорони здоров'я. Основний напрямок діяльності підприємства - розробка, конструювання, виробництво оптико-електронних приладів та спецтехніки.

https://uprom.info/news/vpk/fotoprylad-prydbav-nimeczkyj-verstat-dlya-obrobky-linz-vartistyu-28-miljoniv-gryven/
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02.01.2021 18:45 Відповісти
Все логично, как и прогнозировалось:
- ВСУ отвели;
- сепаров завели.

ЗЕ сплошной профит и уважуха в Кремле.
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02.01.2021 20:13 Відповісти
🐏🐑🐲🐸🐀 73% холуям пофиг
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02.01.2021 20:15 Відповісти
 
 