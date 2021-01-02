Ворог розміщує озброєння із порушеннями лінії відведення на Донбасі, - пресцентр ОС

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації зафіксувала грубі порушеня режиму тиші з боку найманців РФ на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Так, 27 грудня БПЛА середнього радіуса дії СММ ОБСЄ зафіксував 1 од. 122 мм гаубицю Д-30 поблизу населеного пункту Ставки, а 28 грудня БПЛА дальнього радіуса дії Місії зафіксував 23 од. реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", я з яких 2 од. на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ та 21 од. поблизу населеного пункту Хрустальний.

Усе зазначене озброєння розміщене з порушеннями лінії відведення, про що йдеться у Звіті СММ ОБСЄ від 30 грудня 2020 року.

У тому ж Звіті зазначається, що 28 грудня БПЛА дальнього радіусу дії СММ ОБСЄ зафіксував 60 од. озброєння, розміщеного за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання, а саме: 35 од. на полігоні поблизу н.п. Мирне та ще 25 од. на полігоні поблизу н.п. Міусинськ.

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