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Новини Коронавірус і карантин
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Україна буде використовувати тільки ті вакцини проти COVID-19, які пройшли третю фазу клінічних випробувань, - Ляшко

Україна буде використовувати тільки ті вакцини проти COVID-19, які пройшли третю фазу клінічних випробувань, - Ляшко

В Україні будуть застосовуватися тільки ті вакцини проти коронавірусної інфекції, які успішно завершили клінічні випробування.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень.

Тому всі чутки та політичні заяви щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності.

Сьогодні вже є вакцини проти COVID-19 дозволені до використання за спеціальними процедурами (emergency use authorization). Для такої реєстрації використовувались проміжні звіти клінічних досліджень. Виходячи з цього Україна прийняла рішення про можливість реєстрації вакцин, які зареєстровані в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Наголошую, лише за зазначених умов будемо допускати вакцини до використання", - зазначив Ляшко.

Він також додав, що згідно з наявними даними завершення третьої фази клінічних досліджень вакцини "Супутник V" заплановано на грудень 2021 року.

Україна буде використовувати тільки ті вакцини проти COVID-19, які пройшли третю фазу клінічних випробувань, - Ляшко 01

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
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02.01.2021 17:31
+7
Україна буде використовувати тільки ті вакцини проти COVID-19, які пройшли третю фазу клінічних випробувань, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9587
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02.01.2021 17:36
+6
хочешь двинуться спутником-V, верней сПУТИН-И-КОМ-V ???
Україна буде використовувати тільки ті вакцини проти COVID-19, які пройшли третю фазу клінічних випробувань, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4247
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02.01.2021 17:35
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https://www.unn.com.ua/uk/news/1910588-persha-partiya-kitayskoyi-vaktsini-vid-koronavirusu-ochikuyetsya-v-********-ne-piznishe-bereznya Перша партія -1500000 шт Акитайської вакцини від коронавірусу очікується в Україні не пізніше березня (UNN)https://news.obozrevatel.com/society/lyashko-ukraine-vernut-dengi-esli-kitajskaya-vaktsina-ne-projdet-ispyitaniya.htm Ляшко: Украине вернут деньги, если китайская вакцина не пройдет испытания -Украина оплатит испытания китайской вакцины на украинцах,если не пройдет: миллионом меньше,миллионом больше -какая разница!Бабы нарожают ,если будет нужно
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03.01.2021 03:49 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1910588-persha-partiya-kitayskoyi-vaktsini-vid-koronavirusu-ochikuyetsya-v-********-ne-piznishe-bereznya Перша партія -1500000 шт Акитайської вакцини від коронавірусу очікується в Україні не пізніше березня (UNN)https://news.obozrevatel.com/society/lyashko-ukraine-vernut-dengi-esli-kitajskaya-vaktsina-ne-projdet-ispyitaniya.htm Ляшко: Украине вернут деньги, если китайская вакцина не пройдет испытания -Украина оплатит испытания китайской вакцины на украинцах,если не пройдет: миллионом меньше,миллионом больше -какая разница!Бабы нарожают ,если будет нужно
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03.01.2021 20:07 Відповісти
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