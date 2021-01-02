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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, - пресцентр ОС

Від початку доби на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби, 2 січня, в районах відповідальності наших бригад спостерігалася тиша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"Уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - уточнюють у пресцентрі.

Зазначається також, що сапери Держслужби з НС в районі проведення операції Об'єднаних сил розмінували майже два гектари території і передали на знищення чотири вибухонебезпечні предмети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог розміщує озброєння із порушеннями лінії відведення на Донбасі, - пресцентр ОС

Від початку доби на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, - пресцентр ОС 01

Донбас (22356) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+1
российские боевики и оболченцы в бейде и пьяном угаре еще в себя не пришли потом опохмелин начнеться тогда гатить начнут
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02.01.2021 18:26
+1
Лугандоны еще с бодуна не вышли.
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02.01.2021 18:33
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-- так шо -- заходим, располагаемся, кормим население из полевых кухонь... -- Донбас наш?
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02.01.2021 18:24 Відповісти
российские боевики и оболченцы в бейде и пьяном угаре еще в себя не пришли потом опохмелин начнеться тогда гатить начнут
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02.01.2021 18:26 Відповісти
Лугандоны еще с бодуна не вышли.
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02.01.2021 18:33 Відповісти
видать перепились твари...
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02.01.2021 18:38 Відповісти
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·https://twitter.com/UkraineNOW_/status/1344695832797450241 31 дек. 2020 г. СВЯТКУЄМО ЗАВДЯКИ ЙОМУ І НАШИМ ВОЇНАМ На фото - воїн Єфременюк Вадим, який загинув 29.12.2020 року. ЯКАСЬ ДИВНА РЕАКЦІЯ ВІД ПРЕСЦЕНТРУ ООС НА ФАКТ ЗАГИБЕЛІ НАШОГО ВОЇНАВід початку доби на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6787
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02.01.2021 18:39 Відповісти
Наконєцто! Буба, вилазь! Невже твої друзі з ордлов отямилися й припинили стрєлять?! Невже вже війна з твоїм куміром-пуйлом скінчилася?! Ти де, дибіл зєльоний?! В омані чи десь на островах?! Карпати не пропонувати. Беня, то я, скоріш, до тебе звертаюся. Бо 42-річне сцикло за себе не відповідає, бо воно дебільне нах!
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02.01.2021 18:39 Відповісти
набухались и лежат в отключке!
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02.01.2021 18:45 Відповісти
харей в салате "оливье"!
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02.01.2021 18:46 Відповісти
самое подходящее время в году практически без боя взять весь лугандон и даунбасс!
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02.01.2021 18:47 Відповісти
если бы в ВСУ не наблюдалось бы аналогичной картины (в это время обе стороны в жопу пьяные)!
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02.01.2021 18:50 Відповісти
Понапивались . Но росийские снайпери думают также .
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02.01.2021 19:22 Відповісти
Для ботов-негативистов это должно быть доказательством правильности написанного и срежиссированного (вибачте за недолугу російську) административным руководством президентом его новогоднего обращения к детям.
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02.01.2021 20:27 Відповісти
Забухали ватные гребни . Эх раньше парочку диверсий , а теперь зе-мир ...
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02.01.2021 20:43 Відповісти
 
 