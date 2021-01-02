Від початку доби на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, - пресцентр ОС
Протягом поточної доби, 2 січня, в районах відповідальності наших бригад спостерігалася тиша.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
"Уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - уточнюють у пресцентрі.
Зазначається також, що сапери Держслужби з НС в районі проведення операції Об'єднаних сил розмінували майже два гектари території і передали на знищення чотири вибухонебезпечні предмети.
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+1 Власов Сергей #321358
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+1 Gregory Mihelson
показати весь коментар02.01.2021 18:33 Посилання
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·https://twitter.com/UkraineNOW_/status/1344695832797450241 31 дек. 2020 г. СВЯТКУЄМО ЗАВДЯКИ ЙОМУ І НАШИМ ВОЇНАМ На фото - воїн Єфременюк Вадим, який загинув 29.12.2020 року. ЯКАСЬ ДИВНА РЕАКЦІЯ ВІД ПРЕСЦЕНТРУ ООС НА ФАКТ ЗАГИБЕЛІ НАШОГО ВОЇНА