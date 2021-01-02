Від початку доби на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби, 2 січня, в районах відповідальності наших бригад спостерігалася тиша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"Уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - уточнюють у пресцентрі.

Зазначається також, що сапери Держслужби з НС в районі проведення операції Об'єднаних сил розмінували майже два гектари території і передали на знищення чотири вибухонебезпечні предмети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог розміщує озброєння із порушеннями лінії відведення на Донбасі, - пресцентр ОС