Турне Зеленського країнами Азії планується у другому півріччі 2021 року, - заступник голови ОП Жовква
У другому півріччі 2021 року планується турне президента України Володимира Зеленського країнами Азії.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в статті для "Дзеркала тижня", інформує Цензор.НЕТ.
"Працюємо над організацією Азійського турне президента України у другому півріччі 2021 року. Маємо чимало економічних інтересів у Кореї, В'єтнамі, Таїланді, Сінгапурі — це і будуть основні напрямки зазначеного турне", - написав він.
За словами чиновника, у відносинах із Китаєм ключовим завданням є розвиток взаємовигідної торговельно-економічної співпраці, передусім подальше нарощування обсягів експорту української продукції до цієї держави, розширення номенклатури експортованих товарів, зміцнення позицій на китайському ринку українських виробників сільськогосподарської продукції.
"Актуальним завданням залишатиметься залучення китайської сторони до реалізації окремих інфраструктурних проєктів в Україні. Нарешті, повноцінно має відкритися для України Індія — для цього є всі необхідні передумови. Вже сьогодні активно налагоджуємо співпрацю в певних проєктах", - сказав він
.
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- Ю.Америка по кокаину
- Азия по героину
Наверное ЗЕ кокс уже не прет.
"Дурне поїхало в турне, вернулося з турне і знов дурне" (с) українська скоромовка
Пздц Азии 😏
Друге півріччя починається 1 липня, в Україні пора літніх відпусток, Бідосик перетрудився, хоче на пляжі в пісочку повалятись. Навіть у новорічному відосику про пісочок у Ялті згадав. До речі, в Ялті на пляжах піску не має, там галька.
"ты провёл отличный год. Теперь ты и твои друзья очень богаты и на должностях, всё как ты мечтал.
Хотя украинцы стали беднее, но, как говорят, «лес рубят - щепки летят».
Наконец-то ты больше не служишь олигархам на корпоративах, в сериалах и кино.
Теперь ты им служишь прямо из президентского кабинета, это неоспоримый рост!
Поздравляю!
Твой друг Андрей Ермак раньше надевал тебе блины на штангу в спортзале, а теперь фарширует твои заграничные счёта.
И плевать, что твой Вице-президент не понимает и никогда не поймёт, что делать на своей должности, тупо катит государство к обрыву, ведь признайся, ты тоже ноль.
Ты ведь привык, что как в сиквеле, проект в конце тухнет и его закрывают.
Для тебя на этом жизнь не заканчивается, всегда начинается новый проект.
Желаю, чтоб твой личный проект потух раньше, чем ты потушишь Украину.
Надеюсь, твой новый проект будет проходить там, где должны сидеть Ермаки, Венедиктова, Татаров, Тищенко, Комарницкий… короче, все, кого ты отмазал в 2020 году".
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D1%87.html
"Викладу статтю. "Дети как последнее прибежище негодяя. Детали адского президентского зашквара. Рассказываем. Если вы спросите у президента, «почем опиум дети для народа?», гарант может ответить: по 500 грн за штуку."
https://twitter.com/Olha_Rev/status/1345391644582039554
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2481312915506978
В диком виде не встречается. Родина опийного мака - Передняя Азия, Средняя Азия. Ты смотри какое совпадение.
Где инвесторы после Омана? Где инвесторы после Давоса? Японии? Канады?Парижа? США? оно же туда за этим каталось?
Никаких инвесторов при зеленом чмо НЕ БУДЕТ! Т.к. нет планов развитие экономик даже на год. Все в ручном режиме, в режиме "я так хочу", законы принимаются лоббистские, коррупция выросла до небес, суды и власть охренели вконец---кому нужно с этим связываться?
Азия - не все так просто.
Що там з інвестиціями з Оману? Багато привіз?
Дети как последнее прибежище негодяя. Детали адского президентского зашквара.
Детскую искренность и любовь к президенту заказчик и подрядчик оценили в 500 грн за смену. За 9 часов тяжелого и абсолютно незаконного детского труда. Съемки проходили с 18.00 до 3 часов ночи. Это, как минимум, грубейшее нарушение трудового законодательства (статьи 188, 189 и 192 КЗоТ), согласно которому запрещено привлекать несовершеннолетних работников к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00. То есть, в течение 4 часов с 22.00 до 3.00 происходила незаконная эксплуатация детей в личных интересах президента Украины.
Просим ГБР и НАБУ считать данный пост заявлением о правонарушении, и проверить: ГБР - факты эксплуатации президентом Украины Зеленским несовершеннолетних граждан в личных целях, НАБУ - источник средств оплаты услуг кастингового агентства.
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2481312915506978
Та повернулося смурне,
Бо всі під час того турне
Дізнались, що воно дурне...
Вже люди мріють про одне:
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне
і вже назад не поверне?