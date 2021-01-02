Турне Зеленського країнами Азії планується у другому півріччі 2021 року, - заступник голови ОП Жовква

У другому півріччі 2021 року планується турне президента України Володимира Зеленського країнами Азії.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в статті для "Дзеркала тижня", інформує Цензор.НЕТ.

"Працюємо над організацією Азійського турне президента України у другому півріччі 2021 року. Маємо чимало економічних інтересів у Кореї, В'єтнамі, Таїланді, Сінгапурі — це і будуть основні напрямки зазначеного турне", - написав він.

За словами чиновника, у відносинах із Китаєм ключовим завданням є розвиток взаємовигідної торговельно-економічної співпраці, передусім подальше нарощування обсягів експорту української продукції до цієї держави, розширення номенклатури експортованих товарів, зміцнення позицій на китайському ринку українських виробників сільськогосподарської продукції.

"Актуальним завданням залишатиметься залучення китайської сторони до реалізації окремих інфраструктурних проєктів в Україні. Нарешті, повноцінно має відкритися для України Індія — для цього є всі необхідні передумови. Вже сьогодні активно налагоджуємо співпрацю в певних проєктах", - сказав він

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