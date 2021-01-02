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Турне Зеленського країнами Азії планується у другому півріччі 2021 року, - заступник голови ОП Жовква

Турне Зеленського країнами Азії планується у другому півріччі 2021 року, - заступник голови ОП Жовква
Фото: bituk.media

У другому півріччі 2021 року планується турне президента України Володимира Зеленського країнами Азії.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в статті для "Дзеркала тижня", інформує Цензор.НЕТ.

"Працюємо над організацією Азійського турне президента України у другому півріччі 2021 року. Маємо чимало економічних інтересів у Кореї, В'єтнамі, Таїланді, Сінгапурі — це і будуть основні напрямки зазначеного турне", - написав він.

За словами чиновника, у відносинах із Китаєм ключовим завданням є розвиток взаємовигідної торговельно-економічної співпраці, передусім подальше нарощування обсягів експорту української продукції до цієї держави, розширення номенклатури експортованих товарів, зміцнення позицій на китайському ринку українських виробників сільськогосподарської продукції.

"Актуальним завданням залишатиметься залучення китайської сторони до реалізації окремих інфраструктурних проєктів в Україні. Нарешті, повноцінно має відкритися для України Індія — для цього є всі необхідні передумови. Вже сьогодні активно налагоджуємо співпрацю в певних проєктах", - сказав він

Також читайте: Україна в 2021-му почне консультації щодо оновлення Угоди про асоціацію з ЄС, - Жовква

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Азія (81) візит (1604) Зеленський Володимир (24197) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+32
Турне Зеленского странами Азии планируется во втором полугодии 2021 года, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 5912
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02.01.2021 19:00
+31
Турне Зеленського країнами Азії планується у другому півріччі 2021 року, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2015
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02.01.2021 20:05
+28
Турне Зеленского странами Азии планируется во втором полугодии 2021 года, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1458
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02.01.2021 19:02
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Я стесняюсь спросить. Что в Азии Нарик делать будет? Неужели писюном на рояле играть?!
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02.01.2021 20:03 Відповісти
2 крупных поставщика наркоты:
- Ю.Америка по кокаину
- Азия по героину

Наверное ЗЕ кокс уже не прет.
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02.01.2021 20:11 Відповісти
Раньше скоморохи по рынкам ходили, а теперь турне по Азиям им подавай!)
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02.01.2021 21:43 Відповісти
А его там дальше базара и не пустят... причём некоторые базары ещё побрезгуют...
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02.01.2021 22:09 Відповісти
"Турне Зеленского странами Азии планируется во втором полугодии 2021 года, - замглавы ОП Жовква"

"Дурне поїхало в турне, вернулося з турне і знов дурне" (с) українська скоромовка
Пздц Азии 😏
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02.01.2021 20:04 Відповісти
Турне Зеленського країнами Азії планується у другому півріччі 2021 року, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2015
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02.01.2021 20:05 Відповісти
Повышение тарифов его погубит, народ не простит, той зимой он пообещал, что газ этой зимой будет в 2 раза дешевле. На хрена языком было ляпать.
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02.01.2021 20:14 Відповісти
Кушай-тє.
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02.01.2021 20:28 Відповісти
Затем он и ляпал, чтобы ты поверил...
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02.01.2021 20:48 Відповісти
Украину уводят ,по указанию рашиста ,от сотрудничества с ЕС И США "зе слуги"
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02.01.2021 20:08 Відповісти
Он отметил, что Украина и Индия активно налаживают сотрудничество в определенных проектах. Похоже в АП целенаправленно рвут отношение с ЕС и с НАТО, вначале Пакистану(члену НАТО) напакостили с ТАНКОВЫМ контрактом, а теперь Кремль предложил налаживать дружбу с Индией Источник: https://censor.net/ru/n3240235
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02.01.2021 20:09 Відповісти
"турне во втором полугодии 2021 года... в Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре".


Друге півріччя починається 1 липня, в Україні пора літніх відпусток, Бідосик перетрудився, хоче на пляжі в пісочку повалятись. Навіть у новорічному відосику про пісочок у Ялті згадав. До речі, в Ялті на пляжах піску не має, там галька.
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02.01.2021 20:09 Відповісти
Чтоб твой личный проект потух раньше, чем ты потушишь Украину - пожелание Зеленскому от Гео Лероса.
"ты провёл отличный год. Теперь ты и твои друзья очень богаты и на должностях, всё как ты мечтал.
Хотя украинцы стали беднее, но, как говорят, «лес рубят - щепки летят».
Наконец-то ты больше не служишь олигархам на корпоративах, в сериалах и кино.
Теперь ты им служишь прямо из президентского кабинета, это неоспоримый рост!
Поздравляю!
Твой друг Андрей Ермак раньше надевал тебе блины на штангу в спортзале, а теперь фарширует твои заграничные счёта.
И плевать, что твой Вице-президент не понимает и никогда не поймёт, что делать на своей должности, тупо катит государство к обрыву, ведь признайся, ты тоже ноль.
Ты ведь привык, что как в сиквеле, проект в конце тухнет и его закрывают.
Для тебя на этом жизнь не заканчивается, всегда начинается новый проект.
Желаю, чтоб твой личный проект потух раньше, чем ты потушишь Украину.
Надеюсь, твой новый проект будет проходить там, где должны сидеть Ермаки, Венедиктова, Татаров, Тищенко, Комарницкий… короче, все, кого ты отмазал в 2020 году".
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D1%87.html
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02.01.2021 20:13 Відповісти
у мене питання - а шо він там буде робити?
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02.01.2021 20:14 Відповісти
То же что и в Запорожье, Ивано Фоаковске и т.д. Скорее всего этот же вопрос задают главы стран, куда он едет. А вообще, поездки президента ярко демонстрируют в какую сторону развивается страна...
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02.01.2021 20:21 Відповісти
Раз дурняк- то совместит приятное с полезным!Можно и (например) достопримечательности Сингапура посмотреть,а можно и экзотических блюд покушать(говорят там бесподобные соусы к рису с маковой соломкой и .. )...а можно и экзотический секстур в Тайланде-там говорят девушки гемофрадитки особый массаж делают!
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03.01.2021 19:05 Відповісти
Концертное турне?
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02.01.2021 20:19 Відповісти
Нам в Україні треба звикати, що по нашим головам тече гівно. Смердить, розвалюється та спадає до низу. І саме головне не психувати. Ось це є найголовнішим. Треба терпляче це час від часу прибирати з голови. Не психувпти, а прибирати та мити голову. І ні в якому разі це гівно не їсти.... Ні в якому разі...
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02.01.2021 20:20 Відповісти
Браво. Вы - поэт....В издаётесь в Украине?
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02.01.2021 20:57 Відповісти
Це так мило:
"Викладу статтю. "Дети как последнее прибежище негодяя. Детали адского президентского зашквара. Рассказываем. Если вы спросите у президента, «почем опиум дети для народа?», гарант может ответить: по 500 грн за штуку."
https://twitter.com/Olha_Rev/status/1345391644582039554
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2481312915506978
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02.01.2021 20:20 Відповісти
Цветет в июне, семена созревают с конца июля до начала сентября.
В диком виде не встречается. Родина опийного мака - Передняя Азия, Средняя Азия. Ты смотри какое совпадение.
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02.01.2021 20:21 Відповісти
макака заскучала за цирковими гастролями?

Турне Зеленського країнами Азії планується у другому півріччі 2021 року, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9366
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02.01.2021 20:31 Відповісти
то воно ще й турнувате...
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02.01.2021 20:49 Відповісти
Нахрена ему туда ехать? Опять отдыхать за казенный кошт???
Где инвесторы после Омана? Где инвесторы после Давоса? Японии? Канады?Парижа? США? оно же туда за этим каталось?
Никаких инвесторов при зеленом чмо НЕ БУДЕТ! Т.к. нет планов развитие экономик даже на год. Все в ручном режиме, в режиме "я так хочу", законы принимаются лоббистские, коррупция выросла до небес, суды и власть охренели вконец---кому нужно с этим связываться?
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02.01.2021 20:50 Відповісти
"Дурне поїхало в турне, вернулося з турне і знов дурне" (с)
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02.01.2021 20:51 Відповісти
Зеля хочет с Таиландом и Сингапуром замутить совместный игорный бизнес... а то у нас как-то не клеится... Хотя бы новую заразу в Украину не привез! вместо инвестиций.
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02.01.2021 21:05 Відповісти
Та дайте вже йому сєльодкі, врешті решт коксу за державний рахунок і нехай валяється мордою в стіл вдома... Так краще для України...
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02.01.2021 21:11 Відповісти
В Сингапуре казнили туриста из Малайзии за попытку ввоза в страну 16 граммов героина. 36-летний Абель Хельми был повешен в тюрьме Чанги.
Азия - не все так просто.
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02.01.2021 21:14 Відповісти
Дурне поїде у турне!
Що там з інвестиціями з Оману? Багато привіз?
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02.01.2021 21:44 Відповісти
хай там в гаремах загубиться.
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02.01.2021 22:26 Відповісти
Бідосик не може прожити ні дня без зашквару.

Дети как последнее прибежище негодяя. Детали адского президентского зашквара.
Детскую искренность и любовь к президенту заказчик и подрядчик оценили в 500 грн за смену. За 9 часов тяжелого и абсолютно незаконного детского труда. Съемки проходили с 18.00 до 3 часов ночи. Это, как минимум, грубейшее нарушение трудового законодательства (статьи 188, 189 и 192 КЗоТ), согласно которому запрещено привлекать несовершеннолетних работников к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00. То есть, в течение 4 часов с 22.00 до 3.00 происходила незаконная эксплуатация детей в личных интересах президента Украины.
Турне Зеленського країнами Азії планується у другому півріччі 2021 року, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 7186
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02.01.2021 22:29 Відповісти
Таким образом, привлечение детей до 14 лет (без оформленного письменного договора, без медицинского осмотра, в ночное время) подпадает под признаки тяжкого преступления - эксплуатация детей (ч.2, ч.3 ст. 150 УК) и ч. 2 ст. 170 УК Украины. Субъектом преступления, на наш взгляд, являются, в первую очередь, заказчики ролика.
Просим ГБР и НАБУ считать данный пост заявлением о правонарушении, и проверить: ГБР - факты эксплуатации президентом Украины Зеленским несовершеннолетних граждан в личных целях, НАБУ - источник средств оплаты услуг кастингового агентства.

https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2481312915506978
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02.01.2021 22:30 Відповісти
Шариков вошел в роль оканчательно! )))
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02.01.2021 22:56 Відповісти
Дурне поїхало в турне,

Та повернулося смурне,

Бо всі під час того турне

Дізнались, що воно дурне...

Вже люди мріють про одне:

Коли дурне те хтось турне,

Коли воно кудись чкурне

і вже назад не поверне?
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03.01.2021 01:06 Відповісти
Не дотянет до второго полугодия
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03.01.2021 05:22 Відповісти
давно вовка-оманский не шастал по Азиям-с... пора... патрушев зовет...
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03.01.2021 08:26 Відповісти
Рояль з собою візьми в турне, пригодиться🤔
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03.01.2021 09:48 Відповісти
За наші гроші наркоту буде купляти?
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03.01.2021 12:36 Відповісти
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