Громадянина України і трьох росіян звільнили з лівійського полону, - член Громадської палати РФ Малькевич
Троє росіян, а також громадянин України, яких кілька тижнів тому викрали в Лівії, звільнені і прямують додому.
Про це повідомив "Інтерфаксу" член Громадської палати РФ Олександр Малькевич, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно в бік Росії відправився літак з групою наших людей, звільнених з лівійського полону", - цитує видання слова Малькевича.
Він зазначив, що в цілому звільнено четверо людей: троє росіян і громадянин України.
За словами члена ОП РФ, кілька тижнів тому вони були викрадені в Лівії, обставини того, як це сталося, поки з'ясовуються.
Топ коментарі
+4 Виктор Пользователь
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+2 Maxim Ak-Murza
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+1 Дмитрий Шкицкий
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... звонила мне на обратном пути... -- вся дрожала, шо живая выехала назад... *)
Он там хотел тоже туристический рай устроить ... ...но не склеилося -- обломалось ...(с)