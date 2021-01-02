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Новини
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Громадянина України і трьох росіян звільнили з лівійського полону, - член Громадської палати РФ Малькевич

Громадянина України і трьох росіян звільнили з лівійського полону, - член Громадської палати РФ Малькевич

Троє росіян, а також громадянин України, яких кілька тижнів тому викрали в Лівії, звільнені і прямують додому.

Про це повідомив "Інтерфаксу" член Громадської палати РФ Олександр Малькевич, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно в бік Росії відправився літак з групою наших людей, звільнених з лівійського полону", - цитує видання слова Малькевича.

Він зазначив, що в цілому звільнено четверо людей: троє росіян і громадянин України.

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За словами члена ОП РФ, кілька тижнів тому вони були викрадені в Лівії, обставини того, як це сталося, поки з'ясовуються.

Лівія (117) визволення (566) полон (1578) росія (65829)


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Топ коментарі
+4
Якщо був з кацапами і летить у мордор, то він така ж погань як і ті кацапи.
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02.01.2021 19:31
+2
Наемники из вагнера?
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02.01.2021 19:16
+1
тк раз об этом сообщает "член Общественной палаты РФ Малькевич", то эти их и освободили. Наёмники из "вагнеровских" скорей всего.
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02.01.2021 19:08
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Ну ладно українця звільнили... А кацапів для чого?
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02.01.2021 19:02 Відповісти
тк раз об этом сообщает "член Общественной палаты РФ Малькевич", то эти их и освободили. Наёмники из "вагнеровских" скорей всего.
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02.01.2021 19:08 Відповісти
Ти що не зрозумів-Ето наши люди !!!)))
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02.01.2021 19:08 Відповісти
Аааааа... З лугандона?
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02.01.2021 21:01 Відповісти
Якщо був з кацапами і летить у мордор, то він така ж погань як і ті кацапи.
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02.01.2021 19:31 Відповісти
ну,в принципе стандартый расклад 1\4 от населения
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02.01.2021 19:05 Відповісти
Наши люді-3 москаля і українець !!!)))
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02.01.2021 19:07 Відповісти
https://youtu.be/RiHjcjMy_54 Невідомий побив екс-голову Чернівецької облради Івана Мунтяна
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02.01.2021 19:11 Відповісти
кто похитил, зачем, что они там делали, и почему отпустили догадайтесь сами.
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02.01.2021 19:14 Відповісти
Они просто любили музыку одного немецкого композитора эпохи романтизма.
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02.01.2021 22:06 Відповісти
Наемники из вагнера?
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02.01.2021 19:16 Відповісти
нехрен бухать с кацапами!
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02.01.2021 19:16 Відповісти
Про Ливию -- мне Сеструха родная расказывала -- ...она туризмом занималась в Тунисе -- очень успешно. За ней Каддафи эскорт прислал -- 8 Аудио 100.
... звонила мне на обратном пути... -- вся дрожала, шо живая выехала назад... *)
Он там хотел тоже туристический рай устроить ... ...но не склеилося -- обломалось ...(с)
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02.01.2021 19:22 Відповісти
А що там робив українець разом з окупантами?
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02.01.2021 19:29 Відповісти
Гриби собирав,тобі ще розкажи.
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02.01.2021 19:52 Відповісти
Косалапые можно было и оставить.
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02.01.2021 19:58 Відповісти
лугандона пусть себе кацапы оставляют.
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02.01.2021 22:14 Відповісти
 
 