Громадянина України і трьох росіян звільнили з лівійського полону, - член Громадської палати РФ Малькевич

Троє росіян, а також громадянин України, яких кілька тижнів тому викрали в Лівії, звільнені і прямують додому.

Про це повідомив "Інтерфаксу" член Громадської палати РФ Олександр Малькевич, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно в бік Росії відправився літак з групою наших людей, звільнених з лівійського полону", - цитує видання слова Малькевича.

Він зазначив, що в цілому звільнено четверо людей: троє росіян і громадянин України.

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За словами члена ОП РФ, кілька тижнів тому вони були викрадені в Лівії, обставини того, як це сталося, поки з'ясовуються.