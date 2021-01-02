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У 2020 році транзит газу в Європу через Україну знизився на 38%, - Оператор ГТС

У 2020 році транзит газу в Європу через Україну знизився на 38%, - Оператор ГТС

У 2020 році транзит газу в Європу через українську газотранспортну систему сягає 55,8 млрд куб. м, що на 38% менше, ніж в 2019 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС України.

"У 2020 році Оператор ГТС України (ОГТСУ) протранзитував до Європи 55,8 млрд куб. м газу (-38% у порівнянні з 2019 роком). Обсяги транспортування газу з Європи до України за аналогічний період склали 15,9 млрд куб. м (+12% у порівнянні з 2019 роком)," - йдеться у повідомленні.

Ключовими чинниками зниження обсягів транзиту до Європи стали запуск нових газопроводів в обхід України, а також зменшення попиту на блакитне паливо в ЄС та значні запаси газу в європейських ПСГ.

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У 2020 році транзит газу в Європу через Україну знизився на 38%, - Оператор ГТС 01

Транзитна угода з Газпромом передбачає бронювання потужностей в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках. Минулого року транзит склав на 14% менше (або на 9,2 млрд куб. м), ніж передбачено угодою. При цьому Газпром вже повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей згідно з контрактом, у якому передбачена умова "качай або плати".

Середньодобовий обсяг транзиту з початку року склав 153 млн куб. м на добу, а у грудні зріс до 183 млн куб. м на добу за рахунок дозамовлених через аукціонні платформи потужностей на транспортування газу до країн Європи.

У західному напрямку було протранзитовано 51,9 млрд куб. м газу (-32%). Зокрема, у Польщу – 3,8 млрд куб. м, Словаччину – 38,5 млрд куб. м, Угорщину – 9,6 млрд куб. м

У південному напрямку транзит склав 3,9 млрд куб. м (-70%). Із них 0,9 млрд куб. м – у Румунію та 3,0 млрд куб. м – у Молдову.

Транспортування газу з Європи в Україну на замовлення клієнтів ОГТСУ склало 15,9 млрд куб. м, що на 12% більше ніж у 2019 році та на 27% більше за середні показники відповідних періодів у 2016-18 роках.

У 2020 році транзит газу в Європу через Україну знизився на 38%, - Оператор ГТС 02

"Всього за 2020 рік імпорт із Словаччини склав 10,2 млрд куб. м (+11% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – майже 4,2 млрд куб. м (+14%), із Польщі – майже 1,5 млрд куб. м (+3%). Зокрема, віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний на початку 2020 року, імпортовано 45%", - додає оператор ГТС.

Газпром (3394) транзит газу (1013) Оператор ГТС (547)


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Топ коментарі
+16
Хто винен?? Ясна річ ,Порошенко !!!)))
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02.01.2021 19:46
+14
Порошенка скупил весь газ и перепродаёт его,а за вырученые деньги скупляет тюрьмы , хочет вних засадить всех наших слуг народа. а наша бубочка не может посадить Порошенка
, потомуша унего тюрем уже не осталось
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02.01.2021 20:14
+8
Москалі взагалі геніальні економісти, скільки країн вже озолотили крім свої.
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02.01.2021 20:56
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Єдине, навіщо ця ГТС потрібна - утримати московитів від масштабної офіційної війни.

Цікаво, а через Японію який транзит газу? Як вони без того транзиту виживають?
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03.01.2021 00:23 Відповісти
Время украинской газовой трубы исчерпано. Как в историческом, так и в политическом плане. Это подкормка русского мира, не более. Самое главное, что было сделано патриотами за это время - не дали влезть в Украину, чтоб защитнички скрепного газа, не организовали вокруг этой трубы огромную ватную структуру, это могло превратится в оккупационную армию при умелом обслуживании этой кремлевской затеи с медведчуковцами и прочими коллаборантами, почти уже гражданами РФ, да и самими россиянами, которые бы получали и рос. паспорта, работая на Газпром (там много мутиловок могло бы произойти), как вышло с их эфэсбэшным патриархатом, поигравшим в исконную русскую веру на нашей территории. А так - пронесло, слава Богу. Додохнут вот, безферомонные существа в юбках, бывшие комсомолки-богомолки - и от "эфэсбэшного патриархатика, тоже останутся рожки да ножки. Так, постепенно, Украина и выползет из лагушьей кожи колониализма. Главное - с выборами клоунов надо что-то делать? или заменить их майданами? Рвать эти связи с московией. И, правильно, что все идет естественным путем
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03.01.2021 05:10 Відповісти
Краще замінити не майданами, а достроковими.
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03.01.2021 08:56 Відповісти
Вартість транзиту газу через Україну знизилася, а вартість для споживання населенню збільшилася ! Напевно все як обіцяв пАН "ЗЕ". То на кого він працює: на народ України, чи на РФ ?
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03.01.2021 09:30 Відповісти
Его вообще быть не должно, ни кубометра с 2014-го, а так как это до сих пор продолжается, то ГАНЬБА всем и тем кто торгует с агрессором и оккупантом и тем кто молча соглашается, боясь повышения цен на газ. За незааисимость нужно платить и терпеть лишения, иначе из москальского рабства никогда не вырваться! Нужно искать другие решения!
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03.01.2021 10:29 Відповісти
При этом все благодарят "друга Украины" Меркель, укравшей у Украины деньги за транзит - она друг Украины и якобы враг кремля, а Трамп, остановивший Меркель, якобы друг кремля. Это логика альтернативно одаренных...
Правда и всякие пономари тоже постарались, чтобы промыть мозги.
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03.01.2021 16:24 Відповісти
Все вірно! Транзит газу зменшується, ціни на газ для населення зростають, у всеї газпромовської сволоти зарплати збільшуються. І це соціальна держава?
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03.01.2021 22:44 Відповісти
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