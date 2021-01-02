У 2020 році транзит газу в Європу через Україну знизився на 38%, - Оператор ГТС

У 2020 році транзит газу в Європу через українську газотранспортну систему сягає 55,8 млрд куб. м, що на 38% менше, ніж в 2019 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС України.

"У 2020 році Оператор ГТС України (ОГТСУ) протранзитував до Європи 55,8 млрд куб. м газу (-38% у порівнянні з 2019 роком). Обсяги транспортування газу з Європи до України за аналогічний період склали 15,9 млрд куб. м (+12% у порівнянні з 2019 роком)," - йдеться у повідомленні.

Ключовими чинниками зниження обсягів транзиту до Європи стали запуск нових газопроводів в обхід України, а також зменшення попиту на блакитне паливо в ЄС та значні запаси газу в європейських ПСГ.

Також читайте: Сухопутна частина "Північного потоку-2" готова до введення, термін закінчення робіт у морі залежить від низки умов, - Газпром

Транзитна угода з Газпромом передбачає бронювання потужностей в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках. Минулого року транзит склав на 14% менше (або на 9,2 млрд куб. м), ніж передбачено угодою. При цьому Газпром вже повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей згідно з контрактом, у якому передбачена умова "качай або плати".

Середньодобовий обсяг транзиту з початку року склав 153 млн куб. м на добу, а у грудні зріс до 183 млн куб. м на добу за рахунок дозамовлених через аукціонні платформи потужностей на транспортування газу до країн Європи.

У західному напрямку було протранзитовано 51,9 млрд куб. м газу (-32%). Зокрема, у Польщу – 3,8 млрд куб. м, Словаччину – 38,5 млрд куб. м, Угорщину – 9,6 млрд куб. м

У південному напрямку транзит склав 3,9 млрд куб. м (-70%). Із них 0,9 млрд куб. м – у Румунію та 3,0 млрд куб. м – у Молдову.

Транспортування газу з Європи в Україну на замовлення клієнтів ОГТСУ склало 15,9 млрд куб. м, що на 12% більше ніж у 2019 році та на 27% більше за середні показники відповідних періодів у 2016-18 роках.

"Всього за 2020 рік імпорт із Словаччини склав 10,2 млрд куб. м (+11% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – майже 4,2 млрд куб. м (+14%), із Польщі – майже 1,5 млрд куб. м (+3%). Зокрема, віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний на початку 2020 року, імпортовано 45%", - додає оператор ГТС.