Україна отримає від США 3 патрульні катери класу Island з озброєнням у 1 півріччі 2021 року, - Неїжпапа

В 2021 році ВМС України отримають від США 3 патрульні катери класу Island, до кінця 2022 року очікується поставка першої партії катерів Mark VI.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікуємо, що "Айленди" дійдуть до нас протягом наступного першого півріччя, а до кінця 2021 року набудуть всіх спроможностей – тоді матимемо дивізіон з п’яти катерів цього класу.

Нині катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння, в січні наші українські екіпажі вирушають до Балтимору, де проводитимуть допідготовку на борту.

Стосовно Mark VI: підписано контракт на будівництво, адже їх передадуть новими. Сподіваємось, за два найближчі роки (тобто до кінця 2022-го) перша партія дійде до ВМС України. Ми вже повністю визначились із системами озброєння, що встановлюватимуться як на Mark VI, так і на "Айлендах", - розповів він.

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