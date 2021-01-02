Україна отримає від США 3 патрульні катери класу Island з озброєнням у 1 півріччі 2021 року, - Неїжпапа
В 2021 році ВМС України отримають від США 3 патрульні катери класу Island, до кінця 2022 року очікується поставка першої партії катерів Mark VI.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ.
"Очікуємо, що "Айленди" дійдуть до нас протягом наступного першого півріччя, а до кінця 2021 року набудуть всіх спроможностей – тоді матимемо дивізіон з п’яти катерів цього класу.
Нині катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння, в січні наші українські екіпажі вирушають до Балтимору, де проводитимуть допідготовку на борту.
Стосовно Mark VI: підписано контракт на будівництво, адже їх передадуть новими. Сподіваємось, за два найближчі роки (тобто до кінця 2022-го) перша партія дійде до ВМС України. Ми вже повністю визначились із системами озброєння, що встановлюватимуться як на Mark VI, так і на "Айлендах", - розповів він.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_58155 Малі броньовані артилерійські катери проєкту 58155 (шифр «Гюрза-М»)
на прежние Украина потратила $10,1 млн, это за 2 катера
Вы размеры Чёрного моря знаете? Для его контроля нам вполне достаточно (и это гораздо дешевле) БЕРЕГОВЫХ ракетных комплексов. А вот для ловли нарушителей границы катера охраны МОРСКОГО побережья Айленд. несомненно лучше речных катеров типа Гюрза.
Нам бы сначала утраченные территории вернуть, а уж потом думать про МОРСКОЕ могущество.
US$175,203 (missile only, FY2021) интересно сколько «фаготов» можно сделать)))
Шильдики надписываются на украинском и нарезаются современными лазерными станочками (у племянника такие, в его фирме), максимум за сутки.
За перевод текста с английского, нынче платят как за набор страницы на компьютере - конкуренция велика. Так что и с переводом документации никаких сложностей не было.
НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ, чтобы они морские границы Украины охраняли. И это не у штатовцев его не было, а на Банковой, в главном кабинете.
Придёт время и следствие по его деятельности непременно бужет. Как и по выгнеровцам и многому другому. И суд будет. И срок будет. Тут и к бабке не ходи.
По вагнеровцам не спорю.
А Айленды - далеко не металлолом, причем мы их не покупаем, их нам отдают бесплатно.