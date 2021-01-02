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Новини Газова війна
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Норвезька компанія DNV GL відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" через санкції США

Норвезька компанія DNV GL відмовилася сертифікувати

Норвезька компанія DNV GL, котра мала сертифікувати російський газопровід "Північний потік-2" після завершення його будівництва, відмовилася це робити через ймовірні санкції США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Таким чином компанія DNV GL не зможе видати сертифікат відповідності проєкту, який необхідний для початку експлуатації газопроводу.

"DNV GL припинить будь-яку діяльність з сертифікації газопроводу "Північний потік-2" відповідно до санкцій й доти, поки ці санкції залишаться в силі", - йдеться у заяві компанії.

Там додали, що вони зараз реалізують план поступового згортання підтримки проєкту будівництва.

Також читайте: Прокладання чергової ділянки "Північного потоку-2" у водах Німеччини завершено, - оператор проєкту

Як повідомлялося, газопровід "Північний потік-2" з РФ до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво "Північного потоку-2" було призупинено. Наразі очікуються нові санкції. Втім російська сторона поновила роботи власними силами за згоди німецької сторони.

Адміністрація президента Трампа готує пакет санкцій проти російського проєкту газопроводу "Північний потік - 2", запровадження яких передбачене у затвердженому нещодавно Конгресом законопроєкті про фінансування оборонних потреб США.

Також читайте: У 2020 році транзит газу в Європу через Україну знизився на 38%, - Оператор ГТС

Норвегія (778) санкції (12043) США (23290) Північний потік (2471)


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Топ коментарі
+54
США, молодці.
********* вбухав мільярди, і на останніх кілометрах, США продемонстрували їм отакєнний ФАК.
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02.01.2021 21:00
+36
Администрация трампа уже готовит торбу для трампа...в которую он манатки свои складывать будет...а пакет санкций УЖЕ принял Конгресс США....и оборонный бюджет он кстати тоже уже принял...
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02.01.2021 20:59
+28
а почему нельзя вынуть трубу и пустить по ней воду в Крым ?
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02.01.2021 21:06
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На хитрую попу, есть член с винтом - думаю, что если приспичит, то никакие санкции не остановят запуск сп-2 - США не в состоянии в настоящее время обеспечить ЕС своим газом и это все понимают, даже в Америке и если из этой схемы исключить Украину, то в ЕС наступит энергетический кризис, а это не тот сценарий, который нужен ЕС, так что думаю сп-2 достроят и законсервируют, как запасной вариант.
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03.01.2021 07:47 Відповісти
укуси себя за сраку от злости не остановят санкции твоей родины Мордора там беспредел европейцы знают что если не будут исполнять то санкции их погубит бизнесс и возвращайся домой на родину в условный Омск или Псков что ты не уважаеш себя и жевеш в ненависной гейропе?Норвезька компанія DNV GL відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" через санкції США - Цензор.НЕТ 9662
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03.01.2021 09:54 Відповісти
Никакого кризиса не наступит, оналитег! Труб из расеи в Европу более, чем достаточно. Качай-не хочу. С какой целью ты собрался исключать Украину из схемы? С целью давления США на расею? Ни Украина, ни США не пойдет на такой конфликт с Европой. А вот дрыщ твой кремлевский такую идейку вынашивал, миллиарды вбухал в ее реализацию. Или ты просто по ольгинской методичке лупишь? Так она тупа, як срака. Попроси, пусть тебе что-то поумнее дадут, а то ты позоришься тут, тролляка.
Слушай, а вы там у себя в тролльчатнике до сих пор скринами отчитываетесь или уже как-то прогрессивнее?
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03.01.2021 12:32 Відповісти
Вот все-таки здорово чувствуется оздоравливающий эффект избрания Байдена! Во всем мире здоровые начинания, Трампом придушенные, снова активируются. И это он еще официально президентом не стал! )))
Воздух, конечно, здорово портят выделения ольгинских чуманоидов и жирный дым от пылающих пердаков за поребриком. Но это ничего, Мы потерпим. Мы привычные. Ядаже согласен кашлять, лишь бы пылало у кацапов посильнее.
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03.01.2021 12:37 Відповісти
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