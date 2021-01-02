Норвезька компанія DNV GL відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" через санкції США

Норвезька компанія DNV GL, котра мала сертифікувати російський газопровід "Північний потік-2" після завершення його будівництва, відмовилася це робити через ймовірні санкції США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Таким чином компанія DNV GL не зможе видати сертифікат відповідності проєкту, який необхідний для початку експлуатації газопроводу.

"DNV GL припинить будь-яку діяльність з сертифікації газопроводу "Північний потік-2" відповідно до санкцій й доти, поки ці санкції залишаться в силі", - йдеться у заяві компанії.

Там додали, що вони зараз реалізують план поступового згортання підтримки проєкту будівництва.

Також читайте: Прокладання чергової ділянки "Північного потоку-2" у водах Німеччини завершено, - оператор проєкту

Як повідомлялося, газопровід "Північний потік-2" з РФ до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво "Північного потоку-2" було призупинено. Наразі очікуються нові санкції. Втім російська сторона поновила роботи власними силами за згоди німецької сторони.

Адміністрація президента Трампа готує пакет санкцій проти російського проєкту газопроводу "Північний потік - 2", запровадження яких передбачене у затвердженому нещодавно Конгресом законопроєкті про фінансування оборонних потреб США.

Також читайте: У 2020 році транзит газу в Європу через Україну знизився на 38%, - Оператор ГТС