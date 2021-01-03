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Новини Нормандські переговори
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Наша мета - проведення у 2021 році наступного саміту в "нормандському форматі", - ОП

Наша мета - проведення у 2021 році наступного саміту в

Зміцнення міжнародної підтримки України та проведення саміту "Нормандської четвірки" є пріоритетами для дипломатичної команди України у 2021 році.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Збереження та зміцнення міжнародної підтримки України - пріоритет номер один. Через розвиток активної двосторонньої співпраці зі стратегічними партнерами - США, Великою Британією, Німеччиною, Францією, Канадою, Польщею, Литвою, Азербайджаном - ми працюватимемо над тим, щоб Україна завжди мала у своєму арсеналі достатньо зовнішніх інструментів та засобів впевнено долати світові виклики. Продовжуватиметься робота над реалізацією домовленостей лідерів країн "Нормандської четвірки" у Парижі", - заявив дипломатичний радник президента.

Він наголошує, що у 2021 році на Банковій ставлять за мету проведення наступного саміту у "нормандському форматі". Його стратегічним завданням стане обговорення ключового питання встановлення миру на Донбасі на українських умовах, розраховуючи на підтримку наших партнерів по "нормандському формату" - Німеччини та Франції.

"Збереження триваючого перемир’я, активізація роботи Тристоронньої контактної групи, подальший обмін утримуваними особами, функціонування наявних КПВВ та повноцінне відкриття нових, розведення сил і засобів на нових узгоджених ділянках, реалізація оновленого плану розмінування, забезпечення доступу МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб, безперешкодний доступ СММ ОБСЄ на окуповані території – ось лише деякі наші тактичні завдання. Працюватимемо й надалі над посиленням міжнародного тиску на РФ для виконання нею своїх зобов’язань. Санкції щодо Росії допомагають Україні в процесі мирного врегулювання, тому мають зберігатися до цілковитого відновлення статус-кво, над чим українська дипломатія працює безперервно із року в рік і надалі успішно працюватиме", - додає Жовква.

Автор: 

нормандська четвірка (1526) Офіс Президента (2029) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+11
Мальчик со скрипочкой соскучился по переговорам с невменяемым. А видосики не прокатят
Наша цель - проведение в 2021 году следующего саммита в нормандском формате, - ОП - Цензор.НЕТ 1036
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03.01.2021 01:27
+10
Цирк на дроте
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03.01.2021 01:25
+7
Для чого ?

Ви верещали про "успіх" попередньої зустрічі.
Тля особливо завляла, що найголовніше досягнення - обмін всіх на всіх.
Де він ?
Де припинення вогню ?

Якого тоді їхати, коли нічого не працює ?
І взагалі - блазень відмірював рік. То де його зе-план Б ?
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03.01.2021 01:51
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Цирк на дроте
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03.01.2021 01:25 Відповісти
Я бы сказал-спектакль для пипла.
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03.01.2021 02:05 Відповісти
"Наша мета - проведення у 2021 році наступного саміту в "нормандському форматі", - ОП

От що означає повне не знання ЗЕ-бандою теорії систем... підпорядкованості цілей...

ЗЕ, наша найближча мета "звільнення України від зовнішнього та внутрішнього ворогів.
Далі - Придушення Ко-віду, та підняття економічного та оборонного потенціалу до такого рівня, щоб мати реальну змогу інтегруватися в НАТО.

А саміт "нормандсього формату, то не мета, не самоціль, а лише засіб, нагода, скоординувати в його закуліссі твої зрадницькі дії з путінськими апетитами та намірами!

А для мислячих людей, мудрих аналітиків, патріотів України , "нормандський формат", то давно вже - політичний онанізм! Видимість задоволення... Форма самообману...
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03.01.2021 17:08 Відповісти
на этом, да и на всех этих саммитах, на нашей строане играют, как на рояле, но очень интересным способом - не руками! но и не ногами!
если страна не борется с коррупцией и не делает свои суды справедливыми(как обещалось), то остается только игра на рояле.
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03.01.2021 19:03 Відповісти
Мальчик со скрипочкой соскучился по переговорам с невменяемым. А видосики не прокатят
Наша цель - проведение в 2021 году следующего саммита в нормандском формате, - ОП - Цензор.НЕТ 1036
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03.01.2021 01:27 Відповісти
Хахаха .... ещё просядет ..... глубже)))
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03.01.2021 01:36 Відповісти
воно ще раз хоче заглянути в око пуйлу..., чи не в око...!?
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03.01.2021 11:44 Відповісти
"наша цель - камунізм", щось на таке вже було
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03.01.2021 01:36 Відповісти
Наша цель - это Цель. какая? ЗЕ знает., однако пока молчит, как паризан на износе.
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03.01.2021 01:41 Відповісти
Для чого ?

Ви верещали про "успіх" попередньої зустрічі.
Тля особливо завляла, що найголовніше досягнення - обмін всіх на всіх.
Де він ?
Де припинення вогню ?

Якого тоді їхати, коли нічого не працює ?
І взагалі - блазень відмірював рік. То де його зе-план Б ?
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03.01.2021 01:51 Відповісти
цель - саммиты, так в говорильне и хотят пропетлять. имитация бурной деятельности
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03.01.2021 01:59 Відповісти
саме так
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03.01.2021 03:14 Відповісти
Если на украинских условиях - то это без сыкла. Оно способно лишь тусоваться, а попасть на мировую тусовку - "вершина" его "творческой деятельности" и цель ермакового фарса, но на первых "смотринах" оно уже обо*ралось. Никому уже не нужен этот "квартальный" стукач по клавишам по собачьи заглядывающий в зенки ху*лу.
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03.01.2021 02:13 Відповісти
К сожалению вряд ли, если прочесть официальные заявления Пескова от имени Путина с учетом минских договоренностей. Кремль считает, что Украина находится в тяжелом экономическом состоянии, которое непрерывно усугубляется, и потому время работает на них.
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03.01.2021 04:31 Відповісти
Ну дуже моніці кортить позаглядати пуйлу ...
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03.01.2021 07:49 Відповісти
«Порошенко в списках fixation of presence на инаугурацию Байдена. »

😂😂😂😂😂😂😂. да какая разница, кто поедет на инаугурацию , правда?
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03.01.2021 08:16 Відповісти
Мета може бути тільки одна: тюрма народів має бути зруйнована.
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03.01.2021 09:03 Відповісти
зебильная самоцель зекомандЫ - выгулять крЫхитку Зелю в "Парыже" в новых нарядах, чтобы па-багатому
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03.01.2021 09:34 Відповісти
Ну і що це змінить , невже путін передумає ?Немаючи жодної стратегії ,ось що значить коли президентом стає клоун.
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03.01.2021 10:00 Відповісти
" ...Будет продолжаться работа над реализацией договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки".
Интересно, у меня одного стойкое отвращение при упоминании о том, что наркоша-Янелох - "лидер страны"?
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03.01.2021 10:09 Відповісти
Напевне ціль керівництва держави мала б бути у повернення втрачених територій, а не в чергових "самітах" і "форматах"... з тими кому на них, даруйте, насрати.
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03.01.2021 10:34 Відповісти
А висунути в світ Будапештський меморандум - хоч одна макитра в цій владі знайдеться? Чи циркова програма подовжується?
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03.01.2021 11:17 Відповісти
А я думал ,основная цель это спасти Украинцев от ковида, купить наконец как все цивилизованные страны хорошую вакцину и за бесплатно вакцинировать всех Украинцев!! Во всем мире это задача №1 ,только не у зедебилов из опг.
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03.01.2021 11:35 Відповісти
А півтора року в сраку, були інші пріоритети?
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03.01.2021 12:06 Відповісти
а вони не думають, що півтора роки в сраку, квартал отжигає, фопівці заважають веселитись. Всьму світу обіцяли, що не буде коррупціі, і в судах не буде коррупціі. Остається отжигать.
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03.01.2021 19:12 Відповісти
Нахріна? Чого ви досягли на минулому? Відкликання позовів проти мордорського "газпрому". Що ще?
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03.01.2021 12:08 Відповісти
Имитация бурной деятельности...
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03.01.2021 23:28 Відповісти
 
 