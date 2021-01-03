Наша мета - проведення у 2021 році наступного саміту в "нормандському форматі", - ОП
Зміцнення міжнародної підтримки України та проведення саміту "Нормандської четвірки" є пріоритетами для дипломатичної команди України у 2021 році.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.
"Збереження та зміцнення міжнародної підтримки України - пріоритет номер один. Через розвиток активної двосторонньої співпраці зі стратегічними партнерами - США, Великою Британією, Німеччиною, Францією, Канадою, Польщею, Литвою, Азербайджаном - ми працюватимемо над тим, щоб Україна завжди мала у своєму арсеналі достатньо зовнішніх інструментів та засобів впевнено долати світові виклики. Продовжуватиметься робота над реалізацією домовленостей лідерів країн "Нормандської четвірки" у Парижі", - заявив дипломатичний радник президента.
Він наголошує, що у 2021 році на Банковій ставлять за мету проведення наступного саміту у "нормандському форматі". Його стратегічним завданням стане обговорення ключового питання встановлення миру на Донбасі на українських умовах, розраховуючи на підтримку наших партнерів по "нормандському формату" - Німеччини та Франції.
"Збереження триваючого перемир’я, активізація роботи Тристоронньої контактної групи, подальший обмін утримуваними особами, функціонування наявних КПВВ та повноцінне відкриття нових, розведення сил і засобів на нових узгоджених ділянках, реалізація оновленого плану розмінування, забезпечення доступу МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб, безперешкодний доступ СММ ОБСЄ на окуповані території – ось лише деякі наші тактичні завдання. Працюватимемо й надалі над посиленням міжнародного тиску на РФ для виконання нею своїх зобов’язань. Санкції щодо Росії допомагають Україні в процесі мирного врегулювання, тому мають зберігатися до цілковитого відновлення статус-кво, над чим українська дипломатія працює безперервно із року в рік і надалі успішно працюватиме", - додає Жовква.
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От що означає повне не знання ЗЕ-бандою теорії систем... підпорядкованості цілей...
ЗЕ, наша найближча мета "звільнення України від зовнішнього та внутрішнього ворогів.
Далі - Придушення Ко-віду, та підняття економічного та оборонного потенціалу до такого рівня, щоб мати реальну змогу інтегруватися в НАТО.
А саміт "нормандсього формату, то не мета, не самоціль, а лише засіб, нагода, скоординувати в його закуліссі твої зрадницькі дії з путінськими апетитами та намірами!
А для мислячих людей, мудрих аналітиків, патріотів України , "нормандський формат", то давно вже - політичний онанізм! Видимість задоволення... Форма самообману...
если страна не борется с коррупцией и не делает свои суды справедливыми(как обещалось), то остается только игра на рояле.
Ви верещали про "успіх" попередньої зустрічі.
Тля особливо завляла, що найголовніше досягнення - обмін всіх на всіх.
Де він ?
Де припинення вогню ?
Якого тоді їхати, коли нічого не працює ?
І взагалі - блазень відмірював рік. То де його зе-план Б ?
😂😂😂😂😂😂😂. да какая разница, кто поедет на инаугурацию , правда?
Интересно, у меня одного стойкое отвращение при упоминании о том, что наркоша-Янелох - "лидер страны"?