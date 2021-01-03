Плануємо підписати з Угорщиною взаємовигідну дорожню карту відносин, - заступник голови ОП Жовква
Україна планує укласти взаємовигідну угоду з Угорщиною, яка стане дорожньою картою для двосторонніх відносин.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник президента Ігор Жовква в статті для "Дзеркала тижня", інформує Цензор.НЕТ.
"У відносинах із Угорщиною прагнемо вийти на взаємну довіру та підтримку, тому шукатимемо засобів розбудови конструктивного діалогу з чутливих питань. Готуємося до проведення зустрічі лідерів обох держав. Вона має завершитись укладенням нового документа - такої собі взаємовигідної дорожньої карти наших відносин", - написав чиновник ОП.
Жовква додав, що чудовим досягненням минулого року стала успішно проведена дипломатична робота, результатом якої є обрання посла України в Угорщині на посаду голови Дунайської комісії. Тепер необхідно на практиці реалізовувати це головування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А погранцы венгерские -- зверюги!
...та, мы и их прошли, без особых приключений...*)
И всё.
А ещё лучше подключить Беллингкэт и найти финансовые следы рашкиных вливаний.
Наверняка там у политиков, кто разыгрывает венгерскую карту для Украины, хатынки где-то ненавязчиво прикупаются...
И так это здорово и искренне, что аж слезы счастья наворачиваются. Как в детских мультиках - хоп и злодеи стали добрыми.
А їм всього лишень треба дотримуватись законів України.
грабли
Закарпатська венгерська напівдемократична республіка - *****! (2021-01.01 по 2021-01.02)
Цар *****ів - переможець гри на фортепіано цюцюркою в новорічну ніч перед дітками (Моцарт (турецький марш)...... докладніше
Ватні *****и - завезені Нєвсьотакадназначна жителі північної нігерії та місцеві любителі халяви... докладніше
Просто *****и - котрім піх@й все, вони на заробітках....докладніше
****** на всю голову - творці ліворуції.