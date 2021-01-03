Плануємо підписати з Угорщиною взаємовигідну дорожню карту відносин, - заступник голови ОП Жовква

Україна планує укласти взаємовигідну угоду з Угорщиною, яка стане дорожньою картою для двосторонніх відносин.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник президента Ігор Жовква в статті для "Дзеркала тижня", інформує Цензор.НЕТ.

"У відносинах із Угорщиною прагнемо вийти на взаємну довіру та підтримку, тому шукатимемо засобів розбудови конструктивного діалогу з чутливих питань. Готуємося до проведення зустрічі лідерів обох держав. Вона має завершитись укладенням нового документа - такої собі взаємовигідної дорожньої карти наших відносин", - написав чиновник ОП.

Жовква додав, що чудовим досягненням минулого року стала успішно проведена дипломатична робота, результатом якої є обрання посла України в Угорщині на посаду голови Дунайської комісії. Тепер необхідно на практиці реалізовувати це головування.

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