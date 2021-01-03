2 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

2 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Пісків. Тут противник застосував проти українських захисників гранатомети різних систем і крупнокаліберний кулемет", - сказано в повідомленні.

Крім того, біля Павлополя ворог використовував стрілецьку зброю, а поблизу Лебединського бив із великокаліберного кулемета.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК поінформовано представників ОБСЄ. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Серед наших військових бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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