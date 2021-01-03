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2 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

2 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

2 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Пісків. Тут противник застосував проти українських захисників гранатомети різних систем і крупнокаліберний кулемет", - сказано в повідомленні.

Крім того, біля Павлополя ворог використовував стрілецьку зброю, а поблизу Лебединського бив із великокаліберного кулемета.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК поінформовано представників ОБСЄ. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Серед наших військових бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте також: Ворог розміщує озброєння із порушеннями лінії відведення на Донбасі, - пресцентр ОС

Автор: 

обстріл (28973) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+7
А де ж Вавин мЬІр про який він розпатякує?
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03.01.2021 08:59
+5
ООС надо переименовать в забегаловку по информированию населения... потому что большего, чем сообщать о чем-то свершившемся они не могут...
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03.01.2021 08:13
+4
https://twitter.com/umancherkassy UKRAINE FOREVER


https://twitter.com/umancherkassy
https://twitter.com/umancherkassy

- дядя, а ти Лєнін?!

- ніт, дітки, я Бєнін...
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03.01.2021 08:25
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ООС надо переименовать в забегаловку по информированию населения... потому что большего, чем сообщать о чем-то свершившемся они не могут...
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03.01.2021 08:13 Відповісти
Не оккупанты, а легитимные участники прекращения огня, СЦКК, Минских угод и Нормандского формата.
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03.01.2021 08:20 Відповісти
https://twitter.com/umancherkassy UKRAINE FOREVER


https://twitter.com/umancherkassy
https://twitter.com/umancherkassy

- дядя, а ти Лєнін?!

- ніт, дітки, я Бєнін...
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03.01.2021 08:25 Відповісти
В данной ситуации нужно верховному Главнокомандующему не в глаза кремлёвскому Фюреру смотреть, а просто вооружаться и бороться с фашистской силой тёмною, с проклятою Ордой.
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03.01.2021 08:38 Відповісти
Будем надеяться ,что Байден не будет заглядывать в глаза путину ,у него
нет иллюзий , уже давно знает ,что у путина и в глазах и в мозгу , и поможет выгнать оккупанта из украинских земель.
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03.01.2021 09:24 Відповісти
А де ж Вавин мЬІр про який він розпатякує?
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03.01.2021 08:59 Відповісти
Для детей дебильных родителей и так сойдет.
Главное чтобы снаряды не заканчивались.
2 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8814
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03.01.2021 09:07 Відповісти
Это у пьяных дядек обрдаченцев ноаогодний феерверк-салют такой был!
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03.01.2021 09:30 Відповісти
2 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8084
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03.01.2021 11:02 Відповісти
2 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5421

...
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03.01.2021 12:21 Відповісти
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03.01.2021 13:40 Відповісти
Нажаль вже є "штука" з Володимиром Вернадський.
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03.01.2021 14:18 Відповісти
так...поспішили )))) така б була гарніша
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03.01.2021 14:23 Відповісти
Підтримую
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03.01.2021 14:27 Відповісти
Якою мовою розмовляють російські окупанти?
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03.01.2021 15:46 Відповісти
штаб ООС - молодцы... обо все информируют вовремя... война войной, а обед - по расписанию... вопрос - чем это ООС руководит, если гибнут украинские воины? водку жрут? телок дерут? нафига нужен штаб, константирующий что-либо, но ничего не делающий? ах, да... есть же гловнокамандуючий и они его, неслуживого, слушают... тем более, что впереду у камандувача падение ниц перед педофилом путениным... синьор-голодомор (но не синьор-геноцид) работу выполняет справно...
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04.01.2021 06:11 Відповісти
 
 