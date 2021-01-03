2 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС
2 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві штабу ООС.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Пісків. Тут противник застосував проти українських захисників гранатомети різних систем і крупнокаліберний кулемет", - сказано в повідомленні.
Крім того, біля Павлополя ворог використовував стрілецьку зброю, а поблизу Лебединського бив із великокаліберного кулемета.
Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК поінформовано представників ОБСЄ. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.
Серед наших військових бойових втрат і поранень немає.
Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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- дядя, а ти Лєнін?!
- ніт, дітки, я Бєнін...
нет иллюзий , уже давно знает ,что у путина и в глазах и в мозгу , и поможет выгнать оккупанта из украинских земель.
Главное чтобы снаряды не заканчивались.
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