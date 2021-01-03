За участь у зйомках новорічного звернення Зеленського кожній дитині платили 500 гривень, - ЗМІ

Дітей, яких задіяли в масовці під час зйомки новорічного привітання президента Володимира Зеленського, знайшли з допомогою кастингового агентства "Лот". За участь у ролику кожна дитина отримала 500 гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", оголошення про набір хлопчиків та дівчаток для зйомок було подано 25 грудня. У ньому було зазначено, що для "новорічної реклами" потрібні "дівчатка і хлопчики 5-8 років".

Зйомки відбувались 27-28 грудня в одну чи дві зміни, згідно з оголошенням. Батькам, які зацікавилися пропозицією, казали, що зніматися буде привітання для Володимира Зеленського, а дітям треба буде відіграти емоції.

Крім того, повідомляється, що зйомки тривали з 18:00 до 3:00 наступного дня, незважаючи на те, що чинним законодавством заборонено залучати неповнолітніх до нічних робіт, якщо вечірня зміна хоча б частково припадає на час після 22:00. Тобто упродовж 5 годин незаконно експлуатували дитячу працю в інтересах Володимира Зеленського.

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