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В Україні 4576 нових випадків COVID-19, видужали 6250 пацієнтів, померло - 123, - Степанов
Упродовж суботи, 2 січня, в Україні зафіксували 4576 нових випадків COVID-19, 123 людини померли, госпіталізовано понад 1,3 тис. інфікованих.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава МОЗ Максим Степанов.
"4576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 січня 2021 року. Захворіло 158 дітей і 172 медпрацівники. За минулу добу госпіталізовано 1306 осіб, летальних випадків - 123, видужали 6250 пацієнтів. За добу проведено 14576 тестувань", - пише Степанов.
Топ коментарі
+6 igor h
показати весь коментар03.01.2021 08:50 Посилання
+6 Привет
показати весь коментар03.01.2021 09:12 Посилання
+5 юра юра #479782
показати весь коментар03.01.2021 09:08 Посилання
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Мол у нас все хорошо...можно спокойно ждать китайскую....ну или из паРаши...
"У нас появились случаи тяжелого заражения ковида людьми"
А по загрузке больниц сейчас вам доложат - меньше 50% абсолютно везде!
Хотя почему одного? Тыщёнку-другую, я думаю, смело.
И только один Леха Д. додумался что пол литра его заразило COVID-19.
Это не COVID-19, - это Белочка...
Пришел больной к врачу, жалуется на плохое самочувствие, тот его осматривал, осматривал и спрашивает:
- Пьете?
- Нет.
- Курите?
- Нет.
- По бабам шляетесь?
- Нет
- А что же вы тогда любите!?
- Жареные кабачки.
- Так вот, вам их нельзя...
Так и в вашем случае.
Одужуйте.
Похоже, что реальная цифра за весь период пандемии более 5 млн.
Вот что отсутствие вакцины животворящей делает...
Для сравнения ситуации: большая часть стран ЕС на рождественские каникулы обьявили локдаун.
Ну приведи пару-тройку примеров...
(от козлы...сомневаюсь что в выходные и праздничные кто-то побёг делать тест...а с больнички те, кто более-менее, сами вымолили выписку и умотали домой..)
И ты про дешевле и или дороже расскажи пенсионеру с пенсией 1700 грн...и поинтересуйся сколько он потратил на НГ...
при 12-15 тысячах было ок, но при 4+ локдаун?
неадекватно как-то
или это Мендель его своими твитами ухайдохала ?
На сегодня правительство приобрело 40 миллионов доз вакцины. Этого хватит для прививки 20 миллионов человек или трети населения страны (66 миллионов), ведь вакцину нужно вкалывать дважды с разницей в три недели.
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Люди ждут с ночевкой в длинных очередях во Флориде. Пожилые жители Теннесси опираются на ходунки на улице на морозе у шоссе.
Поскольку распространение вакцины против Covid-19 начинает открываться для более широких слоев населения Соединенных Штатов, по всей стране наблюдаются сцены хаоса.