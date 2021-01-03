В Україні 4576 нових випадків COVID-19, видужали 6250 пацієнтів, померло - 123, - Степанов

Упродовж суботи, 2 січня, в Україні зафіксували 4576 нових випадків COVID-19, 123 людини померли, госпіталізовано понад 1,3 тис. інфікованих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава МОЗ Максим Степанов.

"4576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 січня 2021 року. Захворіло 158 дітей і 172 медпрацівники. За минулу добу госпіталізовано 1306 осіб, летальних випадків - 123, видужали 6250 пацієнтів. За добу проведено 14576 тестувань", - пише Степанов.

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