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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 4576 нових випадків COVID-19, видужали 6250 пацієнтів, померло - 123, - Степанов

В Україні 4576 нових випадків COVID-19, видужали 6250 пацієнтів, померло - 123, - Степанов

Упродовж суботи, 2 січня, в Україні зафіксували 4576 нових випадків COVID-19, 123 людини померли, госпіталізовано понад 1,3 тис. інфікованих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава МОЗ Максим Степанов.

"4576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 січня 2021 року. Захворіло 158 дітей і 172 медпрацівники. За минулу добу госпіталізовано 1306 осіб, летальних випадків - 123, видужали 6250 пацієнтів. За добу проведено 14576 тестувань", - пише Степанов.

В Україні 4576 нових випадків COVID-19, видужали 6250 пацієнтів, померло - 123, - Степанов 01

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Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
А если не тестировать , то зараженных не будет совсем.
Похоже, что реальная цифра за весь период пандемии более 5 млн.
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03.01.2021 08:50
+6
Как зачем? Эти брехливые сводки для того что бы оправдать пройоб с вакциной...вернее с ее отсутствием..
Мол у нас все хорошо...можно спокойно ждать китайскую....ну или из паРаши...
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03.01.2021 09:12
+5
во всем мире заболеваемость растет , а в украине падает
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03.01.2021 09:08
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Зачем эти ежедневные сводки? Может быть их стоит делать хотя бы раз в три дня или вообще раз в неделю?
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03.01.2021 08:45 Відповісти
Как зачем? Эти брехливые сводки для того что бы оправдать пройоб с вакциной...вернее с ее отсутствием..
Мол у нас все хорошо...можно спокойно ждать китайскую....ну или из паРаши...
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03.01.2021 09:12 Відповісти
Эти мудаки еще и 8 000 000 доз вакцины продадут, скажут у нас все китайскую требуют.
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03.01.2021 09:36 Відповісти
и я не удивлюсь, если завтра Степанов скажет:
"У нас появились случаи тяжелого заражения ковида людьми"
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03.01.2021 14:27 Відповісти
не врите. В Мухосранске может быть и так. Знакомые в Киеве, пока не уплатили, их не госпитализировали
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03.01.2021 09:56 Відповісти
Ну, что бы совсем здоровому попасть в больницу - надо заплатить.
А по загрузке больниц сейчас вам доложат - меньше 50% абсолютно везде!
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03.01.2021 11:07 Відповісти
Пусть хоть про 25% докладывают,но на днях двоих моих односельчан отправляли в инфекционку с коронавирусом.Ожидали больше чем сутки,мест не было.
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03.01.2021 11:28 Відповісти
Плюсуйте ещё одного - обоняние вчера потерял, при отличном общем самочувствии)
Хотя почему одного? Тыщёнку-другую, я думаю, смело.
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03.01.2021 08:50 Відповісти
Может у вас просто заложен нос. Здоровья !
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03.01.2021 09:09 Відповісти
Вчера. С головной болью, с сушняком, с слабостью во всем теле, с потерей всех телесных ощущений проснулось пол Украины (мира).
И только один Леха Д. додумался что пол литра его заразило COVID-19.
Это не COVID-19, - это Белочка...
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03.01.2021 09:41 Відповісти
Я, уважаемый, не пью, не курю, не колю и не нюхаю. И компьютерными играми не увлекаюсь. А уж новый год праздновать, или какие-либо иные народные праздники - и вовсе интересу не имею. В 00-01 пожелал семье спокойной ночи и лёг спать.
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03.01.2021 12:49 Відповісти
Ужас.
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03.01.2021 13:29 Відповісти
Ну тогда вам анекдот в утешение.
Пришел больной к врачу, жалуется на плохое самочувствие, тот его осматривал, осматривал и спрашивает:
- Пьете?
- Нет.
- Курите?
- Нет.
- По бабам шляетесь?
- Нет
- А что же вы тогда любите!?
- Жареные кабачки.
- Так вот, вам их нельзя...
Так и в вашем случае.
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03.01.2021 13:34 Відповісти
Як в анекдоті - крила ростуть.

Одужуйте.
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03.01.2021 23:33 Відповісти
А если не тестировать , то зараженных не будет совсем.
Похоже, что реальная цифра за весь период пандемии более 5 млн.
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03.01.2021 08:50 Відповісти
пандемию надо в кавычки
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03.01.2021 10:11 Відповісти
во всем мире заболеваемость растет , а в украине падает
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03.01.2021 09:08 Відповісти
Китай, COVID-19 породил, а Украина, его убьет...
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03.01.2021 09:45 Відповісти
Я так понял что пандемия идет на спад...да??
Вот что отсутствие вакцины животворящей делает...
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03.01.2021 09:10 Відповісти
Сейчас в Киеве, сотни тысяч людей толпятся на елках и развлекаловках в центре города. Все они без масок и соблюдения дистанции, и все они разьедуться по своим пгт и городкам. По факту нас ждет не волна, а лавина заболевших короной уже через пару недель. А все потому что зеленскому нужно не обидеть друганов квартала95, у которых на эти праздники десяток концертов и корпоративов.
Для сравнения ситуации: большая часть стран ЕС на рождественские каникулы обьявили локдаун.
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03.01.2021 09:17 Відповісти
Странно , 1.01.2021 было от 14500 за сутки ,...как всегда враньё от зелёных мразей..
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03.01.2021 09:27 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html?m=1
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03.01.2021 09:29 Відповісти
К Чему эти полумеры.Война-это мир.Незнание-это сила.Свобода-это рабство.COVID-19 в Украине-испугался Степанова,убежал,
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03.01.2021 09:49 Відповісти
Брехня!
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03.01.2021 09:54 Відповісти
Цікаво, коли цей Степанов, як Міністер, займається своїми прямими і безпосередніми обов"язками - керівництвом, адмініструванням галузі Охорони Здоров"я у цей важкий кризовий і пандемічний період? Те, що він безкінечно малюється і бельмесить перед камерами - то обов"язки якогось прес-секретаря, чи речника МОЗ. Точ-у-точ, як Зеленський - клоунада і піар на брехні, уведеній в ранг державної політики...
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03.01.2021 10:30 Відповісти
перемогли мародерів при владі, переможемо і пандемію
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03.01.2021 11:00 Відповісти
Каких моралеров ты победила дурашка?? Тех которые в предверии пандемии средства защиты продали...или тех которые деньги в асфальт закатали вместо закупки обородувания и вакцин??
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03.01.2021 11:07 Відповісти
😃 и что же они в твоем воспаленном мозгу сморадерили???
Ну приведи пару-тройку примеров...
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03.01.2021 11:14 Відповісти
В Україні 4576 нових випадків COVID-19, видужали 6250 пацієнтів, померло - 123, - Степанов - Цензор.НЕТ 9967
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03.01.2021 12:09 Відповісти
воу! воу! воу! астанавитесь...так и лохдаун отменят...
(от козлы...сомневаюсь что в выходные и праздничные кто-то побёг делать тест...а с больнички те, кто более-менее, сами вымолили выписку и умотали домой..)
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03.01.2021 11:01 Відповісти
пардон, но когда потеряешь нюх, то побежишь делать срочній тест и в віходніе и в праздники и побегут и хроміе и больніе и косіе
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03.01.2021 11:03 Відповісти
Да да...при одном маленьком условии...если у тех хромых...больных и косых есть деньги на тот тест...😃 потому как бесплатно при зеленом стаде при потере нюха тестов не делают..
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03.01.2021 11:10 Відповісти
тест стОит дешевле, чем сртеднестатистичній украинец потратил на Новій год, нищеброд
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03.01.2021 11:14 Відповісти
Тест должен быть бесплатным...но зеленые морадеры...которых ты дурашка типа победил...косят на них бабло...
И ты про дешевле и или дороже расскажи пенсионеру с пенсией 1700 грн...и поинтересуйся сколько он потратил на НГ...
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03.01.2021 11:17 Відповісти
Це фактор свят. Зведення ні про що. Люди на свята не звертаються до лікарів. Тільки коли вже вкрай важко. Плюс, навіть якщо хворий, то алкогольна анастезія. От яка статистика буде 05.01, 06.01 - питання🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢
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03.01.2021 11:10 Відповісти
Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала. Значит кино с 50% зрителей можно, а мебельный магазин, где площадь больше кинотеатра в десятки раз и покупателей в десятки раз меньше- НЕЛЬЗЯ! Ну, не ДЕБИЛЫ! Их место в ДУРДОМЕ. Кто страной руководит? ********!!!
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03.01.2021 12:57 Відповісти
Говорили, что лоудаун обязателен при 30 000 заболевших в день, сейчас меньше пяти, вопрос логичный- зачем закрывать страну?
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03.01.2021 13:31 Відповісти
в чем тогда смысл локдауна?
при 12-15 тысячах было ок, но при 4+ локдаун?
неадекватно как-то
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03.01.2021 14:13 Відповісти
Батенька,та ,Ви,не жид
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03.01.2021 17:15 Відповісти
уря-я-я-я-я ! ковидид сам собой рассасывается !!!!
или это Мендель его своими твитами ухайдохала ?
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03.01.2021 14:29 Відповісти
Так недавно было 9000 заболевших в день, а теперь 4000, как так?
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03.01.2021 14:36 Відповісти
Чергова,Дебільна брехня від довбня!!! Навкола переколотилися від Ковіду,всі без виключення оточуючі...А лайно вимальовує статистику...!
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03.01.2021 17:13 Відповісти
"Британские чиновники сообщили, что до конца декабря рассчитывают ввести желающим до 4 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech.
На сегодня правительство приобрело 40 миллионов доз вакцины. Этого хватит для прививки 20 миллионов человек или трети населения страны (66 миллионов), ведь вакцину нужно вкалывать дважды с разницей в три недели.

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03.01.2021 20:20 Відповісти
В ожидании вакцинации против Covid-19 во вторник в Форт-Майерсе, штат Флорида. На нескольких объектах по всей стране были длинные очереди и задержки.Кредит ...Октавио Джонс для The New York Times

Люди ждут с ночевкой в ​​длинных очередях во Флориде. Пожилые жители Теннесси опираются на ходунки на улице на морозе у шоссе.
Поскольку распространение вакцины против Covid-19 начинает открываться для более широких слоев населения Соединенных Штатов, по всей стране наблюдаются сцены хаоса.
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03.01.2021 20:55 Відповісти
Тропические леса Амазонки могут превратиться в сухую равнину, на которой будут расти только редкие кустарники, уже к 2064 году. Это произойдет не только из-за климата, но и приложит свою руку человек, спрогнозировал профессор Университета Флориды Роберт Уокер, пишет ScienceAlert. Чого ви боїтеся коронавірусу? І вакцинуєтесь. Вже через якісь 40 років живі будуть заздрити мертвим....
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03.01.2021 21:01 Відповісти
 
 