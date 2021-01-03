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Гранату Ф-1, пістолет, набої та порох вилучили поліцейські у жителя села на Черкащині

Гранату Ф-1, пістолет, набої та порох вилучили поліцейські у жителя села на Черкащині

Поліцейські Уманського району Черкаської області знайшли у жителя села Паланка гранату Ф-1, кілька пістолетів, набої та порох.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, зброя і боєприпаси зберігалися за місцем проживання 49-річного чоловіка. Арсенал виявлено під час обшуку, який було санкціоновано для перевірки оперативної інформації.

За зберігання зброї чоловікові загрожує до семи років в'язниці.

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Автор: 

зброя (7502) Нацполіція (15258) Чернігівська область (927)


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Топ коментарі
+13
за хранение - до 7 лет. За стрельбу, пардон, отстрел резиновыми пулями по людям и даже таксистам - **** ганка...
Все-таки раздетый прокурор - лучший прокурор...
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03.01.2021 10:24
+5
Пусть Пашинский расскажет , как нужно отмазываться ...
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03.01.2021 10:31
+5
Трудно дураку, было не похвастаться перед дружками-алкашами, вот и заложили (обыск по оперативной информации)..
И хранить придурок не умеет, если в полицию стрелять не собирался, мог бы под рукой и не держать.
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03.01.2021 11:58
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"пистолети"
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03.01.2021 10:24 Відповісти
за хранение - до 7 лет. За стрельбу, пардон, отстрел резиновыми пулями по людям и даже таксистам - **** ганка...
Все-таки раздетый прокурор - лучший прокурор...
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03.01.2021 10:24 Відповісти
Трудно жить в селе без пистолета.
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03.01.2021 10:30 Відповісти
Трудно дураку, было не похвастаться перед дружками-алкашами, вот и заложили (обыск по оперативной информации)..
И хранить придурок не умеет, если в полицию стрелять не собирался, мог бы под рукой и не держать.
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03.01.2021 11:58 Відповісти
да у каждого украинца такой арсенальчик должен быть по природе
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03.01.2021 21:02 Відповісти
Пусть Пашинский расскажет , как нужно отмазываться ...
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03.01.2021 10:31 Відповісти
Так его ж там огрели бутылкой по башке-самооборона.
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03.01.2021 11:33 Відповісти
Ну предположим до самоообороны там далеко ....
Если ты бежишь в лесу к человеку , размахивая пистолетом и с криками лежать - такого можно и бутылкой приложить ....
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03.01.2021 15:15 Відповісти
С какой целью это оружие было приобретено, установят, кому следует... Здесь в другом вопрос, мол, вот после этого доверь хвастливому дураку гранату(даже гипотетически).
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03.01.2021 10:47 Відповісти
"С какой целью..."?
Ну,я например сказал бы, хочу грохнуть . Папу Римского. Интересно, далиб срок или дурку?
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03.01.2021 11:38 Відповісти
а есть просто, на всякий случай, або от нечего делать.
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03.01.2021 11:49 Відповісти
Може, хлопчина відгукнувся на призов приЗЕ дента про загальну мобілізацію і почав озброюватися для відпору ворогу, а тут йому одразу, як сніг на голову, сім років!
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03.01.2021 11:35 Відповісти
Может все же разрешить иметь, как и авто?.....
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03.01.2021 12:25 Відповісти
Мужик почав відчувати, що дуже багато зебілів розвелось...
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03.01.2021 12:26 Відповісти
До чего доводит язык , Есть несколько правил , хранения оружия , во первых не болтать , во вторых не на своей территории , пол метра от своего забора . Желательно по частям , ну например обойму и шептало оставьте дома и всегда должно быть свежее заявление о находке оружия
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03.01.2021 16:15 Відповісти
https://censor.net/ru/user/463979 Я с вами согласен , но для обороны дома и дробовик сгодится , а его можно оформить легально , были бы деньги и желание на круг около 2000 енотов убитых
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03.01.2021 16:19 Відповісти
тут возле этой Паланки такие склады, что при хорошем желании если поискать внимательно, то и ЯО откопать можно..
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03.01.2021 16:56 Відповісти
Якщо маєш бойовий і хочеш залякати сусідів то вже заведи "дурилку картонну" для поліції. І якщо є клепка і голові то легко вирахуєш хто тебе здав коли прийдуть з обшуком...
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03.01.2021 17:40 Відповісти
 
 