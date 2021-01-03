Гранату Ф-1, пістолет, набої та порох вилучили поліцейські у жителя села на Черкащині
Поліцейські Уманського району Черкаської області знайшли у жителя села Паланка гранату Ф-1, кілька пістолетів, набої та порох.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, зброя і боєприпаси зберігалися за місцем проживання 49-річного чоловіка. Арсенал виявлено під час обшуку, який було санкціоновано для перевірки оперативної інформації.
За зберігання зброї чоловікові загрожує до семи років в'язниці.
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Все-таки раздетый прокурор - лучший прокурор...
И хранить придурок не умеет, если в полицию стрелять не собирался, мог бы под рукой и не держать.
Если ты бежишь в лесу к человеку , размахивая пистолетом и с криками лежать - такого можно и бутылкой приложить ....
Ну,я например сказал бы, хочу грохнуть . Папу Римского. Интересно, далиб срок или дурку?