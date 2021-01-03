Гранату Ф-1, пістолет, набої та порох вилучили поліцейські у жителя села на Черкащині

Поліцейські Уманського району Черкаської області знайшли у жителя села Паланка гранату Ф-1, кілька пістолетів, набої та порох.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, зброя і боєприпаси зберігалися за місцем проживання 49-річного чоловіка. Арсенал виявлено під час обшуку, який було санкціоновано для перевірки оперативної інформації.

За зберігання зброї чоловікові загрожує до семи років в'язниці.

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