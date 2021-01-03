Агент НАБУ Шевченко погрожує президенту Зеленському судом за корупцію його оточення

Агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що президент України Володимир Зеленський постане перед судом за "злочинну діяльність проти держави".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шевченко пише на своїй сторінці в соцмережі, стверджуючи, що наразі в країні сформовано корупційну систему, фінансові потоки якої пролягають через найближчих друзів Зеленського - Андрія Єрмака та Сергія Шефіра.

Шевченко порекомендував Зеленському подивитися серіал "Механізм" про антикорупційне розслідування, унаслідок якого за ґратами опинився бразильський президент.

Читайте також: Агент НАБУ Шевченко - Зеленському: Венедіктову потрібно негайно звільнити. Ви стаєте гарантом вседозволеності для корумпованих потвор