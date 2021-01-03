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Агент НАБУ Шевченко погрожує президенту Зеленському судом за корупцію його оточення

Агент НАБУ Шевченко погрожує президенту Зеленському судом за корупцію його оточення

Агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що президент України Володимир Зеленський постане перед судом за "злочинну діяльність проти держави".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шевченко пише на своїй сторінці в соцмережі, стверджуючи, що наразі в країні сформовано корупційну систему, фінансові потоки якої пролягають через найближчих друзів Зеленського - Андрія Єрмака та Сергія Шефіра.

Шевченко порекомендував Зеленському подивитися серіал "Механізм" про антикорупційне розслідування, унаслідок якого за ґратами опинився бразильський президент.

Агент НАБУ Шевченко погрожує президенту Зеленському судом за корупцію його оточення 01

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Автор: 

Зеленський Володимир (24213) корупція (4698) суд (11729) Шевченко Євген (139) Шефір Борис (33) Єрмак Андрій (1378)


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Топ коментарі
+64
Это будет лучший видосик от 95 квартала.
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03.01.2021 10:46
+49
Агент НАБУ Шевченко погрожує президенту Зеленському судом за корупцію його оточення - Цензор.НЕТ 906
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03.01.2021 10:56
+40
Пускай скажет спасибо что судом, а не казнью
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03.01.2021 10:44
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Перед судом петра порошенко и владимира зеленского? Ага, верю
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04.01.2021 04:59 Відповісти
Убрать Зелю можно, потому что Украина пошла в разнос. И может распасться. Но кем заменить? Вакарчуком? Чтоб песни пел. Притулой? чтоб веселил. Кличком? Чтоб бэкал и мэкал. Вот в чем задача. Будет ли лучше. Есть еще Тимошенко. Но это вряд ли. Те от кого зависит кого поставить, лучше Украину сдадут и поделят, чем ее выберут.
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04.01.2021 08:49 Відповісти
Так, в кино все же не по настоящему! И, вообще: вся наша жизнь - кино! У игрунов - так.
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04.01.2021 09:39 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Порошенко - в списках fixation of presence на инаугурацию Байдена (Зеленского - нет). Група зовнішнього моніторингу.

https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-03-01-21.html Честно говоря, мы не до конца понимаем что это. У нас голый факт нахождения в списке в котором около 300 лиц. Скорее всего это предварительное приглашение реализация которого будет определяться форматом самой инаугурации.
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04.01.2021 11:14 Відповісти
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