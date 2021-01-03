Агент НАБУ Шевченко погрожує президенту Зеленському судом за корупцію його оточення
Агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що президент України Володимир Зеленський постане перед судом за "злочинну діяльність проти держави".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шевченко пише на своїй сторінці в соцмережі, стверджуючи, що наразі в країні сформовано корупційну систему, фінансові потоки якої пролягають через найближчих друзів Зеленського - Андрія Єрмака та Сергія Шефіра.
Шевченко порекомендував Зеленському подивитися серіал "Механізм" про антикорупційне розслідування, унаслідок якого за ґратами опинився бразильський президент.
Топ коментарі
+64 Сергей Ткаченко #455867
показати весь коментар03.01.2021 10:46 Посилання
+49 Phoenix Winner #471221
показати весь коментар03.01.2021 10:56 Посилання
+40 Петя Петрович
показати весь коментар03.01.2021 10:44 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-03-01-21.html Честно говоря, мы не до конца понимаем что это. У нас голый факт нахождения в списке в котором около 300 лиц. Скорее всего это предварительное приглашение реализация которого будет определяться форматом самой инаугурации.