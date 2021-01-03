У 2020-му Цензор.НЕТ очолив рейтинг інформаційних сайтів України, - SimilarWeb. ІНФОГРАФІКА
Восени в Україні змінився лідер рейтингу інформаційних сайтів. У вересні та жовтні найбільша відвідуваність була у Цензор.НЕТ.
Про це свідчить статистика спеціалізованого сайту SimilarWeb, який аналізує трафік понад 80 млн сайтів з усього світу і у відкритому доступі надає основну статистику цього трафіку, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ІМІ.
Зазначається, що Censor.net став четвертим сайтом, який упродовж 2020-го посідав перший рядок рейтингу. До цього були Pravda.com.ua, Rbc.ua і Obozrevatel.com.
Загалом у жовтні 50 найкращих сайтів мали 454,67 млн переглядів. Це на 13,7% більше, ніж у серпні, коли ІМІ аналізував дані минулого разу.
У Цензор.НЕТ у зазначений період також зафіксовано найбільший приріст переглядів серед 50 найкращих аналізованих сайтів - із серпня до жовтня плюс 22,87 млн.
"Щиро дякую нашим читачам за довіру. Для нас це велика відповідальність і велика честь", - написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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Інститут Масової Інформації (ІМІ) склав рейтинг дотримання журналістських стандартнів українськими онлайн-медіа.
До неавторитетних джерел (страна, обозрєватєль, 112, політека) додався ТСН.
Вітаємо їх у списку неавторитетних джерел на Вікіпедії.
Прошли те времена.
По перше: першість в інформаційності викликає, щонайменше, подив - сьогодні притомна людина має вільний доступ до інформації у Всесвітній Павутині і Цензор тут ні до чого.
По друге: цінність інфи - тут Цензору можна поставити +, але він тут також не єдиний, і точно не перший - Апостроф, УП, чи Дзеркало точно не гірші.
Ну а по третє, і для мене найголовніше: щодо свободи слова. Як не прикро констатувати, але зараз назва Цензор якнайкраще відповідає суті - я маю на увазі поле коментів - там цензор стирчить просто опудалом на повний зріст, а щодо НЕТ, так його вже чортма за непотрібністю.
Що цікаво, так це те, що цензура на коменти якось співпала з президентською кампанією 2019 року, а після перемоги Зе зробилась просто непристойною - проти колишнього комсомолістського ватажка в Київському універі, або, боронь боже, теперішнього душпастиря і теж колишнього комсомолістського ватажка, але цілого району, як про мертвих - або нічого, або славімо їх, інакше побачиш на місці свого коменту хрестик.
Цікаво, а скільки років тому особнику, що в якості цензора, робить безнадійну і марну справу - ставить хрестики на коментах?