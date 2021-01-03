У 2020-му Цензор.НЕТ очолив рейтинг інформаційних сайтів України, - SimilarWeb. ІНФОГРАФІКА

Восени в Україні змінився лідер рейтингу інформаційних сайтів. У вересні та жовтні найбільша відвідуваність була у Цензор.НЕТ.

Про це свідчить статистика спеціалізованого сайту SimilarWeb, який аналізує трафік понад 80 млн сайтів з усього світу і у відкритому доступі надає основну статистику цього трафіку, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ІМІ.

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Зазначається, що Censor.net став четвертим сайтом, який упродовж 2020-го посідав перший рядок рейтингу. До цього були Pravda.com.ua, Rbc.ua і Obozrevatel.com.

Загалом у жовтні 50 найкращих сайтів мали 454,67 млн переглядів. Це на 13,7% більше, ніж у серпні, коли ІМІ аналізував дані минулого разу.

У Цензор.НЕТ у зазначений період також зафіксовано найбільший приріст переглядів серед 50 найкращих аналізованих сайтів - із серпня до жовтня плюс 22,87 млн.

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"Щиро дякую нашим читачам за довіру. Для нас це велика відповідальність і велика честь", - написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.