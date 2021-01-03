Депутати та правоохоронці не складатимуть іспиту на знання української мови у 2021 році, - Кремінь

У середині січня набуває чинності одна зі статей закону про функціонування української мови як державної - претендентів на посади в держорганах зобов'яжуть складати іспит.

"Насамперед це (іспит на знання державної мови. - Ред.) стосуватиметься тих, хто претендує на державну службу, це будуть і міністри, і чиновники, керівники обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств, прокурори. Тобто ті, хто займатиметься безпосередньо діяльністю, пов'язаною з державною владою. Стосовно іншої категорії - це і ті громадяни, які набувають громадянства. Це громадяни інших країн, які, склавши державний іспит, мають право отримати громадянство нашої держави", - розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що деякі категорії не складатимуть іспиту цього року.

"Звичайно, будуть і ті категорії, які не складатимуть, принаймні у 2021 році, можливо, будуть якісь зміни до закону. Це стосується насамперед депутатів, така вже норма закону, нічого не вдієш, і правоохоронні структури. Я вважаю, що кожен чиновник не має лякатися своїх знань, і якщо він складе чи не складе екзамену, має сказати про це. Це сприйматиметься набагато краще, ніж раніше, коли "склав" іспит, а два слова зв'язати не може", - сказав омбудсмен.

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Нагадаємо, з 16 січня 2021 року набуває чинності 30 стаття мовного закону, яка зобов'язує всіх постачальників послуг в Україні комунікувати з клієнтами винятково державною мовою, якщо не було прохання споживача про інше.