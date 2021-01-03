Депутати та правоохоронці не складатимуть іспиту на знання української мови у 2021 році, - Кремінь
У середині січня набуває чинності одна зі статей закону про функціонування української мови як державної - претендентів на посади в держорганах зобов'яжуть складати іспит.
"Насамперед це (іспит на знання державної мови. - Ред.) стосуватиметься тих, хто претендує на державну службу, це будуть і міністри, і чиновники, керівники обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств, прокурори. Тобто ті, хто займатиметься безпосередньо діяльністю, пов'язаною з державною владою. Стосовно іншої категорії - це і ті громадяни, які набувають громадянства. Це громадяни інших країн, які, склавши державний іспит, мають право отримати громадянство нашої держави", - розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що деякі категорії не складатимуть іспиту цього року.
"Звичайно, будуть і ті категорії, які не складатимуть, принаймні у 2021 році, можливо, будуть якісь зміни до закону. Це стосується насамперед депутатів, така вже норма закону, нічого не вдієш, і правоохоронні структури. Я вважаю, що кожен чиновник не має лякатися своїх знань, і якщо він складе чи не складе екзамену, має сказати про це. Це сприйматиметься набагато краще, ніж раніше, коли "склав" іспит, а два слова зв'язати не може", - сказав омбудсмен.
Нагадаємо, з 16 січня 2021 року набуває чинності 30 стаття мовного закону, яка зобов'язує всіх постачальників послуг в Україні комунікувати з клієнтами винятково державною мовою, якщо не було прохання споживача про інше.
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Цензор, чому в росіськомовній версії новини публікують раніше?
Т.е. в основе украинского государства сейчас стоят ЗЕ-люди, не знающие украинского языка.
ибо даже словарный запас руцкого изыка ограничен блатняком и матюком...
А якщо у депутатів мізків не вистачає,то вони мусять вважатися розумово неповноцінними, отож мусять піти з депутатів. Тільки у нас немає закону, що дебіли не можуть бути депутатами і правоохоронцями. А депутати - дебіли за такий закон ніколи не проголосують.
спромоглася вивчити Державної Мови, то тоді вважати людину,такою, яка НЕ має гуманітарних здібностей і ЗАБОРОНИТИ такім людям працювати у владних і Державних структурах!
Всех депутатов, всех уровней, без исключения, нужно обязать сдавать экзамен на знание государственного языка.
Нам слов'янам Українцям України - Русі соромно не знати свою історію і величну українську мову наших славних предків героїв починаючи з Київської Русі (давня назва України) до цього дня. Які завжди в мужніх кривавих боях віддавали свої життя за Свободу своєї Батьківщини свободу Української нації. На всі віки буде народна пам'ять, безмежна любов і загальне поваги: Дружинникам Київської - Русі, Українським Запорізьким козакам, мужнім воїнам козакам УНА і УПА. ******** патріотам захисникам в АТО - ООС Національної Визвольної Війни українського народу проти російських фашистів окупантів.
І без своєї рідної національної Української історії і мови не може бути суверенною незалежної Української держави .. І не свою а чужу и ворожу для нас історію і мову окупантів маніакально намагаються нам насадити, і вже як для своєї кацапської колонії як планують наші найлютіші вороги -загарбники криваві кремлівські фашисти )(уйла і їх прокляті слуги -холуї ЗЕбіли капітулянти при антиукраїнській владі..
Згідно зі складеним виданням Weekly. рейтингом який заснований на офіційних даних МВС. Тоді самим неблагополучним чемпіоном в кримінальному плані в той час видання назвало ще не окупований паРашей Крим (АРК). Там за рік було зареєстровано тисячу вісімсот дев'яносто вісім злочинів на 1 млн. осіб, такий же страшний кримінальний рейтинг був і як у ворожій Україні ********* паРаші. Слідом за Українським півостровом йдуть Українські Східні проросійські регіони - Запорізька (1 529 злочинів на 1 млн), Луганська ( 1 376) і Донецька ( 1 366) області .... Нижче рівень злочинності в Києві (1 333 злочинів на 1 млн жителів), Херсонській (1 237) і Миколаївській (1 146) областях.
А набагато менше в 3 - 4 рази всіх в тому числі і тяжких злочинів відбуваються в благополучній проукраїнській - україномовній Західній Україні: в Івано-Франківській (422 на 1 млн), Тернопільській (488) та Закарпатській (577) областях .....
І чого це кремлівські фашисти окупанти кривавого маніяка )(уйла приперлися з війною тільки в крайні Східні російськомовні регіони України .. а не в україномовну Західну або Центральну Україну. А видно через те, що там зовсім не мають підтримки з боку продажної місцевої влади та правоохоронних органів і кримінально кацапського елементу цих сепаратистів яничар опричників )(уйла. І крім того що вони знають тільки свою бандитську окупаційну кацапську абсолютно не знають величної слов'янської української мови ...!