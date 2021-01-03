Квота на працевлаштування людей з інвалідністю не працює, плануємо змінювати ментальну свідомість роботодавців, - Лазебна
План дій на виконання Конвенції ООН із прав людини з інвалідністю в Україні виконано на 50%. Триває робота над новим реалістичним документом.
Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Вона назвала квоту "репресивним" заходом.
За словами Лазебної, для підвищення інклюзивності необхідно взаємодіяти з роботодавцями: "Вони мають бути зацікавлені брати цих людей на роботу".
"Ви ж знаєте, що були маніпуляції, коли просто беруть трудові книжки людей і кажуть, що виконали квоту, – сказала вона. – Мені здається, що це (має бути. - Ред.) така ментальна свідомість роботодавців, щоб було престижно допомогти, створити робоче місце для молодої людини з інвалідністю, допомогти їй соціалізуватися. Знаєте, це ж тест на нашу цивілізованість. Коли ми пліч-о-пліч із такими людьми і їх ізолюємо".
Як сказала Лазебна, в Україні напрацювали великий план дій на виконання Конвенції ООН із прав людини з інвалідністю: "І там буде великий блок присвячено працевлаштуванню людей з інвалідністю. Модернізуємо фонд соціального захисту. Ми хочемо, щоб ті штрафи, які платять роботодавці за непрацевлаштування людей, спрямовувались суто на створення робочих місць для людей з інвалідністю. Тобто плани в нас є, але, звичайно, тут теж дуже велика солідарна відповідальність".
Вона додала, що з плану дій, який завершився 2020 року, "якщо чесно, 50% не зроблено і 50% зроблено".
"І ми проаналізували, чому не зроблено. Чи це просто бюрократична складова, просто не навели лад, не виконали наказів, постанов, законів, або це дійсно нерозуміння людей, що це сьогодні треба робити інклюзію, соціальну включеність цих людей у суспільство, в усі абсолютно процеси. Буде представлено план. І, мабуть, потрібна дуже серйозна програма відповідальності за виконання цього плану", - наголосила Лазебна.
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Совки не могут, шоб в ментальность сознания кирзовыми сапогами не залезть...
-- гораздо проще этот вопрос финансово решить ... -- так для этого немцы нужны -- у них и денег есть -- на не лапти...*)
Работодатели у нас в стране и так поощренные. В Украине элитных автомобилей у народа больше чем в Германии.
Пусть государство спросит у инвалидов, хотят ли они работать и готовы ли они работать за ту минималку, которую государство установило. Хотелось бы также узнать, обеспечило ли государство работой общества инвалидов, например УТОГ и УТОС. Очень удобно переложить ответственность за данную категорию людей на работодателя.
Также, в большинстве своём, инвалиды знают свои права намного лучше, чем свои должностные обязанности.
Люди, которые действительно хотят работать, стараются замалчивать свою инвалидность.
Основания для определения инвалидности такие, что 3-я группа резко стала "здоровой". О чем мне и было заявлено на аппеляции. "Под себя не ходишь, в транспорте едешь, понимаешь что тебе говорят. А еще и на работу ходишь - знач не положено". Так что гос-во мухлюет и хочет чтоб предприятие платило ЗП людям, кот. не в состоянии работать. А иначе штраф. Так что это полная лажа, что ОНО тут наговорило. Пусть приведет статистику по группам. Это нетрудно сделать, просто не приводят. ... Подлые и мерзкие чинуши..