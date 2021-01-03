Квота на працевлаштування людей з інвалідністю не працює, плануємо змінювати ментальну свідомість роботодавців, - Лазебна

План дій на виконання Конвенції ООН із прав людини з інвалідністю в Україні виконано на 50%. Триває робота над новим реалістичним документом.

Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Вона назвала квоту "репресивним" заходом.

За словами Лазебної, для підвищення інклюзивності необхідно взаємодіяти з роботодавцями: "Вони мають бути зацікавлені брати цих людей на роботу".

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"Ви ж знаєте, що були маніпуляції, коли просто беруть трудові книжки людей і кажуть, що виконали квоту, – сказала вона. – Мені здається, що це (має бути. - Ред.) така ментальна свідомість роботодавців, щоб було престижно допомогти, створити робоче місце для молодої людини з інвалідністю, допомогти їй соціалізуватися. Знаєте, це ж тест на нашу цивілізованість. Коли ми пліч-о-пліч із такими людьми і їх ізолюємо".

Як сказала Лазебна, в Україні напрацювали великий план дій на виконання Конвенції ООН із прав людини з інвалідністю: "І там буде великий блок присвячено працевлаштуванню людей з інвалідністю. Модернізуємо фонд соціального захисту. Ми хочемо, щоб ті штрафи, які платять роботодавці за непрацевлаштування людей, спрямовувались суто на створення робочих місць для людей з інвалідністю. Тобто плани в нас є, але, звичайно, тут теж дуже велика солідарна відповідальність".

Вона додала, що з плану дій, який завершився 2020 року, "якщо чесно, 50% не зроблено і 50% зроблено".

"І ми проаналізували, чому не зроблено. Чи це просто бюрократична складова, просто не навели лад, не виконали наказів, постанов, законів, або це дійсно нерозуміння людей, що це сьогодні треба робити інклюзію, соціальну включеність цих людей у суспільство, в усі абсолютно процеси. Буде представлено план. І, мабуть, потрібна дуже серйозна програма відповідальності за виконання цього плану", - наголосила Лазебна.

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