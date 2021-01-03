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Квота на працевлаштування людей з інвалідністю не працює, плануємо змінювати ментальну свідомість роботодавців, - Лазебна

Квота на працевлаштування людей з інвалідністю не працює, плануємо змінювати ментальну свідомість роботодавців, - Лазебна

План дій на виконання Конвенції ООН із прав людини з інвалідністю в Україні виконано на 50%. Триває робота над новим реалістичним документом.

Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Вона назвала квоту "репресивним" заходом.

За словами Лазебної, для підвищення інклюзивності необхідно взаємодіяти з роботодавцями: "Вони мають бути зацікавлені брати цих людей на роботу".

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"Ви ж знаєте, що були маніпуляції, коли просто беруть трудові книжки людей і кажуть, що виконали квоту, – сказала вона. – Мені здається, що це (має бути. - Ред.) така ментальна свідомість роботодавців, щоб було престижно допомогти, створити робоче місце для молодої людини з інвалідністю, допомогти їй соціалізуватися. Знаєте, це ж тест на нашу цивілізованість. Коли ми пліч-о-пліч із такими людьми і їх ізолюємо".

Як сказала Лазебна, в Україні напрацювали великий план дій на виконання Конвенції ООН із прав людини з інвалідністю: "І там буде великий блок присвячено працевлаштуванню людей з інвалідністю. Модернізуємо фонд соціального захисту. Ми хочемо, щоб ті штрафи, які платять роботодавці за непрацевлаштування людей, спрямовувались суто на створення робочих місць для людей з інвалідністю. Тобто плани в нас є, але, звичайно, тут теж дуже велика солідарна відповідальність".

Вона додала, що з плану дій, який завершився 2020 року, "якщо чесно, 50% не зроблено і 50% зроблено".

"І ми проаналізували, чому не зроблено. Чи це просто бюрократична складова, просто не навели лад, не виконали наказів, постанов, законів, або це дійсно  нерозуміння людей, що це сьогодні треба робити інклюзію, соціальну включеність цих людей у суспільство, в усі абсолютно процеси. Буде представлено план. І, мабуть, потрібна  дуже серйозна програма відповідальності за виконання цього плану", - наголосила Лазебна.

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Автор: 

робота (1242) інклюзія (69) інвалідність (273) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+24
большинство
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03.01.2021 13:21
+13
а неофициальная "квота" на людей возрастом после 35 лет когда будет убрана?
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03.01.2021 13:07
+11
То в твитере инфляцию уменьшают, то сознание меняют. Не власть а битва экстрасенов
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03.01.2021 13:18
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а неофициальная "квота" на людей возрастом после 35 лет когда будет убрана?
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03.01.2021 13:07 Відповісти
менять ментальное сознание работодателей в стране, где и здоровому-то непросто найти нормальную работу, - это нечто... и вот интересно, штрафы за несоздание рабрчих мест для инвалидов платят и сталеплавильные предприятия? и железнодоложнорельсоукладочные? и шахты?...
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03.01.2021 13:11 Відповісти
В литие метелла, строике ждполотен и шахтах только работа по непомредственному литью металла, колотить кувалдой на жддорогах и махать киркой или есть и другие специальности, работа на том же компьтере в депо, шахте или цехе по плавле металла? Инвалидность только в голове у работодателей. Я их понимаю, нужен человек, который будет и на компе шуравать, и если надо, и киркай махать, но стоит всеже присматреться и к людям, которые ввиду слажившимся жизненным обстоятельствам просят помочь с работой.
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03.01.2021 13:19 Відповісти
с инвалидностью в голове - согласен... но... 4% - немалая квота... по сути такие штрафы - это откупные за невозможность (или нежелание) создавать такие места. И вот на них государство-то само должно было бы подсуетиться и что-то открыть для трудоустройства... но зачем? во всем виноваты предприниматели...
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03.01.2021 13:26 Відповісти
Предприниматели ни в чем не виноваты, они ищут выгодную для них кандидатуру на должность, вот в этой части и нужно нучить наших предпринимателей думать не только о выгоде, хоть это и странно звучит. Квота это конечно хорошо, но полностью отсутствует ее реализация. Нужно ли открывать чтото отдельно для лиц с физическими трудностями? Вы это как себе представляете? Ты не эфективен, тебе туда, все, кто работоспособен сюда? Не кажется это перебором? Человек способен быстро обучиться использовать себя в чем угодно, нужно лишь дать возможность.
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03.01.2021 13:44 Відповісти
Я сейчас немного о другом... процент людей, которым жизненно необходимы какие-либо дополнительные гарантии трудоустройства (и это не только инвалиды), намного превышает физические возможности бизнеса, особенно мелкого и среднего, который итак вынужден просто выживать в нынешних условиях (и стоит ли его винить за то, что он требует физически и психически выносливых многожильных работников - не знаю... он может быть социально толерантным, но очень короткое время, а потом все работники, в том числе и те, о которых статья, встанут на биржу). А на крупный государевы "социальные" службы редко обращают свой взор (буду рад, если они двинутся именно в этом направлении). Поэтому, если государство действительно хочет помочь им, - как временная вынужденная мера, оно может создавать такие предприятия, и создавать на них условия, где люди не будут чувствовать себя третьесортными... В нынешних условиях я не вижу никакого иного выхода, увы((( и да - тех, кто поможет и устроит у себя - страна должна всемерно поощрять. Но гребаное законодательство не предусматривает НИКАКИХ для этого плюшек. И плевать проверяющие органы хотели на "социальную" ответственность таких предпринимателей. У них - план священный и неотвратимый...
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03.01.2021 14:07 Відповісти
Увы, но что есть, то есть.
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03.01.2021 14:13 Відповісти
Научить предпринимателей думать не только о выгоде НЕВОЗМОЖНО! Потому что само предпринимательство существует ТОЛЬКО ради выгоды...
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03.01.2021 14:50 Відповісти
В противном случае это называется волонтерство, а не предпринимательство
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03.01.2021 15:56 Відповісти
планируем менять ментальное сознание работодателей
Совки не могут, шоб в ментальность сознания кирзовыми сапогами не залезть...
-- гораздо проще этот вопрос финансово решить ... -- так для этого немцы нужны -- у них и денег есть -- на не лапти...*)
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03.01.2021 13:11 Відповісти
Свое менять не пробовали?
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03.01.2021 13:14 Відповісти
То в твитере инфляцию уменьшают, то сознание меняют. Не власть а битва экстрасенов
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03.01.2021 13:18 Відповісти
МЕНТАЛЬНОЕ сознание...
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03.01.2021 13:49 Відповісти
мендельное сознаніє
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03.01.2021 14:00 Відповісти
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03.01.2021 15:39 Відповісти
Напомните, сколько людей с ивалидностью работает в охфисе зелеклоуна?
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03.01.2021 13:19 Відповісти
большинство
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03.01.2021 13:21 Відповісти
социальная защита граждан - функция государства, которое и существует за налоги того же бизнеса для решения этих задач, шариковы у власти - это катастрофа
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03.01.2021 13:21 Відповісти
Когда монополии рулят, по другому и не будет.
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03.01.2021 13:23 Відповісти
Не работает? У нас инвалид президент, а вы говорите не работает
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03.01.2021 13:41 Відповісти
разве https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03EpSEsZa_NB4leV_emx95JxZEhYQ:1609674592996&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%92%D0%B0%D0%BD+%D0%B4%D0%B5%D1%80+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM0rNih-****************************************************************************************************************************** Александр Ван дер Беллен инвалид?
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03.01.2021 13:50 Відповісти
работодатель, заранее зная что пойдут больничные, санаторные, особый подход, а потом еще и вздрючка от государства, правильно делают ограждая себя от проблем. вот если бы государство взяло на себя все эти проблеммы инвалидов и поощьряло работодателя, былоб все по другому. может кто то не нает что у инвалидов как и у здоровых есть полноценный отпуск, как все, они тоже болеют сопутствующими болеззнями и + два стаионара по инвалидности. Вас, такой рабочий устроит?
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03.01.2021 14:13 Відповісти
Государство это что такое? Откуда там деньги берутся?

Работодатели у нас в стране и так поощренные. В Украине элитных автомобилей у народа больше чем в Германии.
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03.01.2021 14:37 Відповісти
ты явно путаеш народ с кем то другим
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03.01.2021 15:39 Відповісти
Если ты думаешь, что работодатели - это не часть народа, то ты прав.
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04.01.2021 01:51 Відповісти
Нет там никаких «больничных» и «санаторных», только отпуск на 2 дня больше чем у всех. Поэтому, чтобы такой рабочий «устроил» - либо выполняй квоту 4%, либо башляй штраф в размере средней зп по предприятию за год за каждого меньше квоты. А работодатель, была бы такая возможность, за миску баланды бы людей нанимал ( что до недавнего времени и было, пока Петя европейский рынок труда не открыл), а ещё лучше чтобы бесплатно колпашили. Всё правильно она говорит, надо менять сознание.
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03.01.2021 14:43 Відповісти
правилино. нет ничего, а инвалиду по закону положено два стационара в год, иначе, не лечился не получе инвалидность
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03.01.2021 15:36 Відповісти
Ноги нет у человека! Какие стационары нах!? У него что нога вырастит на стационарах?
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03.01.2021 17:02 Відповісти
Моя знакомая инвалид два раза в год ложится в больницу, хотя оно ей до одного места. Так надо по протоколу.
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03.01.2021 21:27 Відповісти
Никаких квот нигде и ни для кого!
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03.01.2021 14:34 Відповісти
Почему-то у нас все через наказание и штрафы, вместо того чтоб премировать такие предприятия.
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03.01.2021 14:38 Відповісти
Тема гнилая и не о чём. Надо покончить с олигархатом, налоговую систему сменить, налоги платят все, кассовые аппараты стоят везде и много чего другого---что мир высрал предавно. Тогда социальные выплаты будут более высокие. И давно пора усвоить простое---пенсионер не должен работать---он тем самым занимает рабочее место! Инвалидов с рабочей группой(лёгкий труд) использовать и предлагать работу по их возможностям, при условии что не пенс. На Западе здесь сильно работают благотворительные фонды и церковь. Ну хоть одну столовую при церкви кто видел? Мерсы, джипаки. хари-арбузы видел! Еды не дали. Стёб да и только.
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03.01.2021 15:24 Відповісти
В США наш пенсионер хотел поработать - скучно. Но его сын сказал , что ни в коем случае, иначе у него (у сына)на работе будут неприятности, потому что он как- то там на иждивении сына . Не совсем мне понятны их законы, в общем пенсионерам- иммигрантам работать там нельзя.
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03.01.2021 15:52 Відповісти
Нам те законы рано изучать---да и не поможет. Они скорее всего вместе живут---там это редкость. Конечно на пенсии работают и везде. Но кто? Наука, вип-менеджеры, шоу-бизнес, искусство, писатели и прочие поэты с композиторами. А сварщик пуст суп варит себе вкусный. Там ещё возможна причина что дед сидит на социалке от государства. Он её потеряет работая. А на пенсию не заработает в таком возрасте.А сын работая как бы гарантом выступает допустим по мед-страховке для отца. Ведь у него таковой быть не может. Только минимальная от государства---пойти укол сделать бесплатно в муниципальную клинику.
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03.01.2021 19:53 Відповісти
Мне вот интересно- неужели инвалиды прямо таки рвуться работать? Просто им денег на жизнь не хватает, приходится работать, а так они готовы просто деньги получать.
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03.01.2021 15:47 Відповісти
Полностью согласна!
Пусть государство спросит у инвалидов, хотят ли они работать и готовы ли они работать за ту минималку, которую государство установило. Хотелось бы также узнать, обеспечило ли государство работой общества инвалидов, например УТОГ и УТОС. Очень удобно переложить ответственность за данную категорию людей на работодателя.
Также, в большинстве своём, инвалиды знают свои права намного лучше, чем свои должностные обязанности.
Люди, которые действительно хотят работать, стараются замалчивать свою инвалидность.
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03.01.2021 19:31 Відповісти
При вашей зетошниловской власти реальная безработица 15-20%... Поэтому, чтобы начать решать проблемы трудоустройства инвалидов, сначало вас, умственных зеинвалидов, нужно в шею выгнать с ВР... (Вместе с вашим зюзиком)
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03.01.2021 16:47 Відповісти
Ублюдки ввели квоти і збирають кошти, просто так. Вибивають через суди. Ти навіть якщо звернешся в їх ублюдочну контору.тоніякого інваліда там для тебене знайдуть, а штраф випишуть. Паркінги для інвалідів займають ті, хто має корочку. Насправді, інвалідів,які мають автомобіль ,на всю країну декілька. А біля кожного супермаркета місця забирають і спробуй встань там. В Польщі, хоч з двома дітьми маєш право на паркінг, а тут мусиш пробиратись .між припаркованими машинами до двохсот метрів. І візок між тими машинами не пролазить. Валиш по проїзжій частині. Той інвалід може набухатись прямо на роботі ,і валятись в тебе в залі обісцяний, а ти його не звільниш. Після цього так хочеться того інваліда прилаштувати на роботу.
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03.01.2021 19:15 Відповісти
Инвалиды хоть получают пенсии по инвалидности, с голоду не помрут, пусть сидят дома. А 40летних и 50 летних нигде на работу не берут, и государство им ни копейки не платит, так и с голоду помереть можно. Вот на кого надо вводить квоты!
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03.01.2021 21:29 Відповісти
Был на 3й группе уже 5 лет. 3 года ежегодичный МСЭК, последний раз давали на 2 года группу. В прошлом году сняли. Спрашивал в отделе кадров предприятия. Очень много людей лишились группы.
Основания для определения инвалидности такие, что 3-я группа резко стала "здоровой". О чем мне и было заявлено на аппеляции. "Под себя не ходишь, в транспорте едешь, понимаешь что тебе говорят. А еще и на работу ходишь - знач не положено". Так что гос-во мухлюет и хочет чтоб предприятие платило ЗП людям, кот. не в состоянии работать. А иначе штраф. Так что это полная лажа, что ОНО тут наговорило. Пусть приведет статистику по группам. Это нетрудно сделать, просто не приводят. ... Подлые и мерзкие чинуши..
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03.01.2021 22:10 Відповісти
Что это за очередная сказочная дура? Пусть себе тампакс ментально поменяет! Что это такое, каждый недоумок что то себе взбредил и заявляет якобы от имени государства?!!
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03.01.2021 22:46 Відповісти
"Демократи" США зобовяжуть брати на роботу не куди-небудь, а в раду директорів: лесбійку, трансвестита і чорного. Нема чого від Каліхворнії відставати.
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04.01.2021 06:19 Відповісти
 
 