У 2020 році на Донбасі ліквідовано 389 російських окупантів. Ще 611 зазнали поранень чи травмувань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав офіцер розвідки української армії Сергій Нещадим.

"За даними української розвідки, втрати окупаційних військ упродовж 2020 року становлять: убитими (або небойові втрати) - 389 осіб; пораненими і травмованими - 611; озброєння та військової техніки - 60 одиниць. Втрати бойовиків від початку перемир'я (з 27 липня): загинули, небойові втрати - 190 осіб; поранено і травмовано - 240. Це сталося унаслідок необережного поводження зі зброєю та боєприпасами, через підриви на власних мінних полях, вживання алкоголю і наркотичних речовин, спроби самогубства тощо. Також є нестатутні взаємини, ДТП і смерті унаслідок хвороб", - написав Нещадим.

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