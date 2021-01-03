У 2020 році на Донбасі ліквідовано 389 російських окупантів. Ще 611 зазнали поранень
У 2020 році на Донбасі ліквідовано 389 російських окупантів. Ще 611 зазнали поранень чи травмувань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав офіцер розвідки української армії Сергій Нещадим.
"За даними української розвідки, втрати окупаційних військ упродовж 2020 року становлять: убитими (або небойові втрати) - 389 осіб; пораненими і травмованими - 611; озброєння та військової техніки - 60 одиниць. Втрати бойовиків від початку перемир'я (з 27 липня): загинули, небойові втрати - 190 осіб; поранено і травмовано - 240. Це сталося унаслідок необережного поводження зі зброєю та боєприпасами, через підриви на власних мінних полях, вживання алкоголю і наркотичних речовин, спроби самогубства тощо. Також є нестатутні взаємини, ДТП і смерті унаслідок хвороб", - написав Нещадим.
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ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================
Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
На переплавку в мартены Кривого Рога в четвертом квартале на трейлерах подвезли российскую военную технику: то, что осталось от минометов «Тюльпан», обломки от самоходных гаубиц 122-мм 2С1 «Гвоздика» и самоходных гаубиц 152-мм 2С5 «Гиацинт-С» (ГАБТУ-объект 307) и самоходных 203-мм пушек 2С7 «Пион». Новейшие российские бронемашины БМП-97 притащили на буксире на «Криворожсталь» тяжелыми украинскими трёхосными седельными тягачами «КрАЗ-6446».
Князь Темнейший подписал Указ, который отнес в графу «Государственная тайна» цифры, раскрывающие потери Вооруженных православных сил РФ в мирное время в период проведения спецопераций в Украине, Сирии и Ливии.
Но как можно скрыть от российских журналистов цифры реальных потерь ратников «Русского мира», когда «кругом одни враги?».
Дотошные люди оппозиционера Алексея Навального внимательно исследовали выкладки пенсионного фонда РФ и обнаружили стремительный рост цифр в графе расходов «пенсия за потерю кормильца». В Российской Федерации такие пенсии, выплачиваются только в определенных случаях. Например, если кормилец погиб при штурме Донецкого аэропорта, освобождая ВПП (взлетно-посадочную полосу) от «киевской хунты» и карателей или пал смертью храбрых в составе ЧВК «Вагнера» в провинции Дейр-эз-Зорот в Сирии от точечных авиаударов и боевых беспилотников США и Турции. Согласно озвученным данным за последние годы Пенсионный фонд РФ, назначил пенсии в связи с «потерей кормильца» 90 тысячам российским вдовам.
в это время Сечин отдыхая на своей новой яхте думает: да-а кому то яхта за 150 лямов зелени и молодая телка, а кому то цинк с
телом сына-мужа-отца, жизнь удалась!!!!!!!!
Странное у Зели перемирие... -- он, хоть знает об этом? *)