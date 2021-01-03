На Донбасі рятувальники ДСНС за тиждень розмінували 18 га території та знешкодили 258 вибухонебезпечних предметів

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій за тиждень обстежили 18 га території та знешкодили майже 260 вибухонебезпечних предметів у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться у заяві на сторінці штабу ООС у фейсбуці.

З 26 грудня 2020 року до 1 січня 2021 року включно сили і засоби підрозділів ДСНС зі складу Об'єднаних сил майже пів сотні разів залучалися для очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об'єктів життєзабезпечення та інфраструктури, зокрема супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електро- і водопостачання.

"Піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили майже 18 га території, вилучили і знешкодили 258 вибухонебезпечних предметів. У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, рятувальники надали допомогу, зокрема домедичну і психологічну, 30 громадянам", - заявили в ДСНС.

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