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На Донбасі рятувальники ДСНС за тиждень розмінували 18 га території та знешкодили 258 вибухонебезпечних предметів

На Донбасі рятувальники ДСНС за тиждень розмінували 18 га території та знешкодили 258 вибухонебезпечних предметів

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій за тиждень обстежили 18 га території та знешкодили майже 260 вибухонебезпечних предметів у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться у заяві на сторінці штабу ООС у фейсбуці.

З 26 грудня 2020 року до 1 січня 2021 року включно сили і засоби підрозділів ДСНС зі складу Об'єднаних сил майже пів сотні разів залучалися для очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об'єктів життєзабезпечення та інфраструктури, зокрема супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електро- і водопостачання.

"Піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили майже 18 га території, вилучили і знешкодили 258 вибухонебезпечних предметів. У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, рятувальники надали допомогу, зокрема домедичну і психологічну, 30 громадянам", - заявили в ДСНС.

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Автор: 

Донбас (22356) ДСНС (5137) розмінування (999)


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Топ коментарі
+4
Нафіга? Говнокомандуючий торує безперешкодну дорогу окупантам для наступу?
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03.01.2021 14:49
+3
На Донбассе спасатели ГСЧС за неделю разминировали 18 га территории и обезвредили 258 взрывоопасных предметов - Цензор.НЕТ 2879
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03.01.2021 14:45
+3
Треба мінувати від р@шисстів а зрадник янєЛохМінє42 надає наказ розмінувати - відкривати напрямок.
Сподіваюсь Зєлєнскій не втече й відповість за свої дії.
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03.01.2021 15:01
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Бубочка зрозумів, що тепер йому вірять лише 5-річні діти.

На Донбассе спасатели ГСЧС за неделю разминировали 18 га территории и обезвредили 258 взрывоопасных предметов - Цензор.НЕТ 3908
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03.01.2021 14:39 Відповісти
проще объявить войну рашкостану , хотя...
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03.01.2021 14:40 Відповісти
Пам'ятаєте завдяки кому Ви справляєте всі свята, та кожен Ваш день проходить під мирним небом.

На Донбасі рятувальники ДСНС за тиждень розмінували 18 га території та знешкодили 258 вибухонебезпечних предметів - Цензор.НЕТ 4155
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03.01.2021 14:47 Відповісти
На Донбассе спасатели ГСЧС за неделю разминировали 18 га территории и обезвредили 258 взрывоопасных предметов - Цензор.НЕТ 2879
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03.01.2021 14:45 Відповісти
Нафіга? Говнокомандуючий торує безперешкодну дорогу окупантам для наступу?
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03.01.2021 14:49 Відповісти
якщо перекласти на людську - терористи займають позиції, які покинули ЗСУ за наказом..

На Донбасі рятувальники ДСНС за тиждень розмінували 18 га території та знешкодили 258 вибухонебезпечних предметів - Цензор.НЕТ 224
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03.01.2021 14:54 Відповісти
нема Украiни без победи.. нема украiнцiв без мови...
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03.01.2021 14:56 Відповісти
Треба мінувати від р@шисстів а зрадник янєЛохМінє42 надає наказ розмінувати - відкривати напрямок.
Сподіваюсь Зєлєнскій не втече й відповість за свої дії.
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03.01.2021 15:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/320192 Полностью поддерживаю!!! Нужно плотней минировать. А там где мин нет ставить таблички "заминировано", а там где заминировано, ставить таблички "разминировано"
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03.01.2021 15:25 Відповісти
Разминированием уже занимаемся с февраля 2016 года. В марте 2016 года Александр Хуг знакомил миссию ОБСЕ с объёмами проводимых работ. Про Порошенко тоже не забывайте, Алексей.
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03.01.2021 17:06 Відповісти
Так не можна бо свої підриватися будуть й мірняк.
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03.01.2021 16:54 Відповісти
ВОТ КТО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЛИГАРХАМИ !!!
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03.01.2021 15:04 Відповісти
вывесть на передову Катьюши
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03.01.2021 15:05 Відповісти
Який сенс розміновувати коли рашиські найманці продовжують мінувати ,чи робити вигляд що все нормально ?
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03.01.2021 15:38 Відповісти
Разминировать за неделю 18 гектаров можно лишь в том случае, если снимать свои мины, предварительно зная, где они установлены.

Обыскать миноискателем каждый сантиметр на 18 гектарах за неделю физически невозможно.

Да ещё под снегом.
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03.01.2021 16:06 Відповісти
5 км. вздовж лінії розмежування (а після відновлення кордону з *********** впродовж всього кордону!) має бути суцільним мінним полем. І так має бути. Навіть коли ********* почне розвалюватись я не хочу годувати і взагалі бачити орди голодних біженців з цієї ********* країни. Я їх буду знищувати як щурів які влізли до комори!
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03.01.2021 17:16 Відповісти
 
 