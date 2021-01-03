В Індії дозволили використовувати проти COVID-19 вакцину AstraZeneca та невипробувану місцеву Covaxin, активісти закликають відкликати дозвіл другої
Влада Індії схвалили для термінового обмеженого використання вакцину проти коронавірусної інфекції нового типу, третю фазу випробувань якої ще не закінчено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hindustan Times.
Препарат Covaxin індійської фармацевтичної компанії Bharat Biotech працює за класичною схемою інактивованих вакцин, доставляючи в організм фрагменти "убитого" коронавірусу, щоб викликати імунну реакцію. Вакцина пройшла дві стадії випробувань, напередодні виробник відзвітував про те, що продовжує набір добровольців для третьої стадії.
Препарат вводиться в організм двічі. Чи отримали добровольці, які приймають участь у третій стадії випробувань, другу дозу, невідомо. Ефективність вакцини так само не розкривалася. Об'єднання індійських некомерційних організацій у галузі охорони здоров'я AIDAN закликало регулятора відкликати дозвіл на використання Covaxin.
Другою вакциною, схваленою для індійського ринку, став препарат, розроблений університетом Оксфорду спільно з фармацевтичним гігантом AstraZeneca. Індія стала другою країною у світі після Великої Британії, яка схвалила вакцину. Під час клінічних випробувань вакцина показала 70-відсоткову ефективність, пізніше в компанії заявили, що поліпшили цей показник.
Як зазначає Радіо Свобода, Індія - потенційно один із найбільших світових ринків для вакцини проти COVID-19. Населення країни - 1 мільярд 380 мільйонів осіб. Вона посідає друге місце у світі за кількістю виявлених випадків захворювання, відомо про 10 мільйонів 300 тисяч тих, хто інфікувався. До лютого місцевий виробник британської вакцини має намір випускати 100 мільйонів доз препарату на місяць. Водночас наразі незрозуміло, скільки з них і до якого терміну планує отримати індійський уряд, зазначає The New York Times.
Нагадаємо, в грудні розробникам британської вакцини проти коронавірусу фармацевтичної компанії AstraZeneca вдалося підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників. Наразі ефективність вакцини перевищує 90%.
30 грудня стало відомо, що Агентство з контролю лікарських препаратів Великої Британії (MHRA) схвалило застосування вакцини проти COVID-19, розробленої англо-шведською компанією AstraZeneca.
В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін, з огляду на виробничі потужності виробників та українські реалії, вважає, що Україна отримає вакцину виробництва компанії Astra Zeneсa.
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А тех, кто живет не в городах, вобще никто не считает.
проти коронавируса і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії.
АТ "Біолік" проводить виробничу діяльність виключно відповідно до чинного законодавства України та виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише за умови його державної реєстрації.
З повагою,
Адміністрація АТ "Біолік"
...то есть для завершения испытаний индийским добровольцам осталось спеть и станцевать )))0))0)))
рашка користає з того,що багато країн поставлені в "кінець черги" потужними світовими лідерами фармацевтики..
Президент страны Альберто Фернандес отметил, что благодаря получению "Спутника V" Аргентина вошла в крайне узкий круг государств, уже приступивших к вакцинации своего населения. Рассуждая на тему доступности различных вакцин в целом, Фернандес обратил внимание на сложившуюся в мире по вине развитых стран негативную ситуацию. По его мнению, эти государства монополизировали вакцины, фактически заблокировав доступ к ним для других."И поэтому все страны периферии с такой же одержимостью, как мы, и с такими же сложностями пытаются их (вакцины. - Прим. "РГ") найти ее
Он также сообщил, что уже после доставки первой партии российской вакцины общался с руководством нескольких стран региона, проявивших интерес к "Спутнику V". Как уточнил Фернандес, он беседовал с министром иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо и президентом Боливии Луисом Арсе. /
звичайно,з часом стане зрозуміло і їм,що рашенгівно має ефективність менше 50-ти відсотків...
Ездил я по Индии - сказочной стране,
- Ах, где мы только вместе не скитались!
И в тесноте отлично уживались.
(с)
https://youtu.be/sQIQuoU9INY
-- раньше были времена, а теперь мгновения...*)
Перш за все Жумаділов дає розуміння про вакцини: хто, що і як розробляє, на якій стадії, хто як контрактує поставки. І - взагалі, які типи вакцин існують в теорії та на практиці. Це - важливо для розуміння того, хто що отримує, і чим людство вакцинується в ці дні.
По-друге, гендиректор ДП МЗУ пояснює, чому покладатись на державну російську організацію в умовах збройної агресії РФ проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни - це невігластво. Але й без цього, російська вакцина програє конкуренцію на ринку.
"У сегменті векторних вакцин, якою і є російська вакцина-кандидат, є значна конкуренція. 18 виробників по всьому світу знаходяться на тому чи іншому етапі розробки. Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку, як AstraZeneca, Johnson & Johnson та інші. При цьому AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн включно із Великою Британією. Тобто наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якої є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав", - такий висновок зробив А.Жумаділов.