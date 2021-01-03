В Індії дозволили використовувати проти COVID-19 вакцину AstraZeneca та невипробувану місцеву Covaxin, активісти закликають відкликати дозвіл другої

Влада Індії схвалили для термінового обмеженого використання вакцину проти коронавірусної інфекції нового типу, третю фазу випробувань якої ще не закінчено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hindustan Times.

Препарат Covaxin індійської фармацевтичної компанії Bharat Biotech працює за класичною схемою інактивованих вакцин, доставляючи в організм фрагменти "убитого" коронавірусу, щоб викликати імунну реакцію. Вакцина пройшла дві стадії випробувань, напередодні виробник відзвітував про те, що продовжує набір добровольців для третьої стадії.

Препарат вводиться в організм двічі. Чи отримали добровольці, які приймають участь у третій стадії випробувань, другу дозу, невідомо. Ефективність вакцини так само не розкривалася. Об'єднання індійських некомерційних організацій у галузі охорони здоров'я AIDAN закликало регулятора відкликати дозвіл на використання Covaxin.

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Другою вакциною, схваленою для індійського ринку, став препарат, розроблений університетом Оксфорду спільно з фармацевтичним гігантом AstraZeneca. Індія стала другою країною у світі після Великої Британії, яка схвалила вакцину. Під час клінічних випробувань вакцина показала 70-відсоткову ефективність, пізніше в компанії заявили, що поліпшили цей показник.

Як зазначає Радіо Свобода, Індія - потенційно один із найбільших світових ринків для вакцини проти COVID-19. Населення країни - 1 мільярд 380 мільйонів осіб. Вона посідає друге місце у світі за кількістю виявлених випадків захворювання, відомо про 10 мільйонів 300 тисяч тих, хто інфікувався. До лютого місцевий виробник британської вакцини має намір випускати 100 мільйонів доз препарату на місяць. Водночас наразі незрозуміло, скільки з них і до якого терміну планує отримати індійський уряд, зазначає The New York Times.

Нагадаємо, в грудні розробникам британської вакцини проти коронавірусу фармацевтичної компанії AstraZeneca вдалося підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників. Наразі ефективність вакцини перевищує 90%.

30 грудня стало відомо, що Агентство з контролю лікарських препаратів Великої Британії (MHRA) схвалило застосування вакцини проти COVID-19, розробленої англо-шведською компанією AstraZeneca.

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В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін, з огляду на виробничі потужності виробників та українські реалії, вважає, що Україна отримає вакцину виробництва компанії Astra Zeneсa.