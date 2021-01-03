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Єлісєєв про плани ОП на 2021 рік у зовнішній політиці: Озвучено завищені очікування про перелік візитів і заходів замість змістовних пріоритетів

Єлісєєв про плани ОП на 2021 рік у зовнішній політиці: Озвучено завищені очікування про перелік візитів і заходів замість змістовних пріоритетів

У ключових пріоритетах зовнішньої політики Банкової немає конкретики щодо мирного процесу на Донбасі та саміту "Кримської платформи", також не знайшлося місця євроінтеграційним заходам.

Про це в телеграмі повідомив представник України при Європейському Союзі (2010-2015 рр.), дипломат Костянтин Єлісєєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ознайомився з коротким нарисом ключових пріоритетів зовнішньої політики Банкової на 2021 рік. В основному замість змістовних пріоритетів - завищені очікування щодо переліку візитів та заходів. Щодо мирного процесу знову ганяємось за примарним самітом, хоча мали б вже зрозуміти увесь цинізм Путіна: саміт буде, коли Зеленський буде готовий здатись під крахом свого рейтингу, або знову у порядку цікавості у разі зміни керівництва Німеччини восени, щоб спробувати отримати нових поступок від Києва. До того ж знову жодного натяку на миротворців, які, поміж іншим, були одним з ключових елементів коаліційної угоди в Німеччині - це про те, як Банкова буде інкорпорувати український інтерес в партійні програми електоральної Німеччини. Так і залишилось незрозумілим, як Банкова та Михайлівська координують такий флагманський проєкт як Саміт Кримської платформи, що плутаються навіть у термінах проведення, що, безперечно, помічають і потенційні учасники. І якщо уже йдеться про літо, то сподіваюсь, зміна дати від попередньо анонсованої є результатом консультацій з ключовими стейкхолдерами і врахований такий важливий фактор як період літніх відпусток", - зазначив він.

Також читайте: Наша мета - проведення у 2021 році наступного саміту в "нормандському форматі", - ОП

Він також зазначив плани української влади щодо США: "Цікаво ознайомитись з американським треком, де панує нав’язлива думка про візит та невпинне генерування пустих формальних дорожніх карт. Знаючи трохи цей контекст, мені здається, що Зеленський поки не зможе долетіти до Вашингтона з таким важким багажем "антикорупційних успіхів" - треба визначатись з баластом та ціною квитків".

 Скептично ставиться Єлісєєв і до перспектив візиту в Україну президента Франції Еммануеля Макрона: "Не менш цікавими є перспективи візиту президента Макрона - чи спрацює хімія перших днів президентства Зеленського хоча б під його екватор? Макрону також потрібні дивіденди від нормандського формату".

"На напрямку ЄС гарно прозвучав урядовий порядок денний, а ось те, що стосується Банкової - саміт Східного партнерства, який вже у лютому, та Саміт Україна-ЄС влітку - так і не знайшлось місця для жодної згадки. Щодо НАТО, як і передбачалось, навіть в умовах наближення грузинського ПДЧ, Банкова боїться вимовити це словосполучення і очікує на "врахування цілей України" на саміті НАТО", - вважає експерт.

Він також констатує, що з пріоритетів Банковій так і не зрозумів, "за що звільнятимуть послів через брак інвестицій в Україну, якщо Офіс не визначає це ключовим напрямком української дипломатії і згадує про торгівлю та експорт в реченнях про Китай, експо в Дубаях та міфічне азійське турне".

"Зі свого боку, бажаю дипломатії Зеленського вдачі та наснаги у виконанні поставлених завдань, але і нести справедливу відповідальність за дилетантство та провали.А ми пильно спостерігатимемо за Зе-дипломатією", - резюмував Єлісєєв.

Єлісєєв про плани ОП на 2021 рік у зовнішній політиці: Озвучено завищені очікування про перелік візитів і заходів замість змістовних пріоритетів 01

Напомним, накануне вышла статья заместителя руководителя Офиса Президента, дипломатического советника Президента Игоря Жовквы. В ней чиновник, в частности, сообщил, что Украина в 2021 году хочет заключить взаимовыгодное соглашение с Венгрией, турне Зеленского по странам Азии планируется во втором полугодии и другое.

Єлісєєв Костянтин (167) Зеленський Володимир (24222) політика (4496) Офіс Президента (2029)


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Топ коментарі
+25
Для плісняви, головне- шоу, а не користь.
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03.01.2021 17:06
+15
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!Кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію втілюється в життя !!!)))
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03.01.2021 17:07
+14
Так "понтьі - дороже денег". Головне накрутити піару, а чи виконають - то таке... До кінця року всі забудуть. Так само, як про перегляд угоди з ЄС - як минулого року планували переглянути, так цього року знов, так само, планують переглянути...
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03.01.2021 17:09
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Для плісняви, головне- шоу, а не користь.
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03.01.2021 17:06 Відповісти
Озвучены завышенные ожидания о перечне визитов и мероприятий вместо содержательных приоритетов
...а так ж замолчаны пониженные надежды в несуществующих планах отсутствия безсодержательных разочарований, вместо того, что бы совсем наоборот...
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03.01.2021 17:07 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!Кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію втілюється в життя !!!)))
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03.01.2021 17:07 Відповісти
Так "понтьі - дороже денег". Головне накрутити піару, а чи виконають - то таке... До кінця року всі забудуть. Так само, як про перегляд угоди з ЄС - як минулого року планували переглянути, так цього року знов, так само, планують переглянути...
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03.01.2021 17:09 Відповісти
Зе-чму з шоблою краще не державні вояжі планувати, а збирати манатки на цугундер.
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03.01.2021 17:12 Відповісти
Вау, Цезор вже комбіновані новини друкує - двома мовами - верх українською, закінчення російською...
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03.01.2021 17:15 Відповісти
После чуйского плана зеленские планы прибило
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03.01.2021 17:15 Відповісти
Назвать себя "Елисейские поля"!!!
Отличный дипломат)))
Уровень!
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03.01.2021 17:20 Відповісти
Бог любить Україну. Тільки уявіть що було б якби у Франції сьогодні був корумпований жид Саркозі (зараз під судом) а у нас жидобільшовик-дегенерат Зєлєнський на шворці у Коломойського (будуть під судом обидва)... Ну заспівають на різних мовах "марсельєзу" з "інтернаціоналом", подзвонять ***** та й усьо по тому... А ... ще Мендель напише твіт про "історічєскую встрєчу" і що "шостий брауні получився" ...
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03.01.2021 17:29 Відповісти
Таки,Бог любить Україну....
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03.01.2021 18:25 Відповісти
ты на уровень своей контрразведки смотри,кацарылый)у вас ,дебилов рюзьких,от них одни санкции приваливают
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03.01.2021 17:53 Відповісти
чипух, ця людина в другій половині нульових працювала в Грузії, активно допомагаючи у протистоянні з цапнею... потім робота в ЄС... мудрий дипломат з величезним досвідом!
а що ти зробила у своєму житті корисного, потороча?
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03.01.2021 18:04 Відповісти
Елисеев!!!
Прикольно, это потомок завезенных нквдшников на далбас, скорее всего
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03.01.2021 17:29 Відповісти
Я дивлюся коли кацапня з НДР дрипала - тебе там залишила 🙃
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03.01.2021 17:42 Відповісти
Зеленорогий турист за наш счёт....
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03.01.2021 17:37 Відповісти
Привітання Ріфа з-за грат:

Банжуріще!
Слава Україні!
Друзі. Побратими та посестри!

Хочу привітати вас із наступаючим Новим Роком.

Минулий рік для всіх нас був надважким і надскладним. Він пройшов під прапором боротьби за волю, за справедливість, проти беззаконня, свавілля влади, безпрєдєлу поліції та судової системи. Кожен з нас відчув це в прямому сенсі на собі. Хто від стусанів ментів під судами та на акціях, а хто у перебуванні за гратами у буцегарнях.

Цей рік беззаконня і бєзпрєдєла торкнувся наших близьких і наші родини, змусив плакати і страждати наших дітей. Такі речі не пробачаються.

Тому я бажаю всім нам сили духу, сили волі, міці, наснаги, жаги до перемоги, стійкості в боротьбі та самої ПЕРЕМОГИ над цим жахом, який нам приніс 2020 рік, а якщо точніше, то той жах, який розпочався з кінця 19го.

Всім козацького здоровля, звитяг, заради честі, заради волі, заради вільної України!

Боротьба триває. Дякую всім за те, що ви є і що ви робите.
Вклоняюсь. Честь маю.
Ваш Riff

Іду на ви
Йолка має впасти!
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03.01.2021 17:44 Відповісти
Знаете почему сношаться на площади не рекомендуется?.......советами задолбают
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03.01.2021 17:44 Відповісти
пнх
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03.01.2021 18:05 Відповісти
Тебя часто сношали, у тебя опыт
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04.01.2021 07:54 Відповісти
Вот и очередной советчик
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04.01.2021 10:17 Відповісти
https://espreso.tv/news/2021/01/03/***************************************************************************************** Зеленський на очах втрачає зв'язок з реальністю. Якщо він і надалі перебуватиме в інформаційній ізоляції й не спілкуватиметься з виборцями, в країні почнуться некеровані процеси
https://espreso.tv/video/279891 Так вважає голова Секретаріату президента за часів Віктора Ющенка, засновник руху "Чесно" Олег Рибачук, про що він заявив в етері програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.
"Цей відносний спокій в суспільстві - це як вода під тонкою кригою. На весну цю кригу може, точно, зірвати. І разом з кригою змете дуже багато інституцій. Розуміє це Зеленський і його команда? Швидше за все, ні", - зазначив політик.
При чому найменше у розгортанні подібного сценарію, як наголосив Олег Рибачук, зацікавлені великі бізнесмени і топові чиновники.
"Бажання йти на дно, повірте, мало у кого є. Капітал тих же олігархів - навіть якщо вони тримають акції за кордоном - залежить від того, якою є капіталізація країни. А у політиків місця, куди тікати, зараз дуже мало. Реально вже нема куди тікати. Ніхто ж в ту дурнувату Росію не хоче", - додав Рибачук.
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03.01.2021 17:47 Відповісти
Так все на планете включая и таких мудаков как ***** и Лука поняли , что Осел Оманский полнейший БАБАБОЛ в самом худшем понятии этого слова , по тому не кто с ним иметь дел больше не будет , а не немногие контакты которые будут нужны только для удержании Украины на стороне запада.И из этих контактов , для своего тупорылого лохотрата они будут делать супер пиар , как и на пятилетних детях которым до трех ночи спать не давали , ради пиара тупорылого идиота которые умеет только все просерать.
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03.01.2021 17:58 Відповісти
Шмаркля занимается привычным очковтирательством народу, та как действенных шагов по урегулированию Крымского Донбасского вопросов он и не может предпринять.
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03.01.2021 18:27 Відповісти
Турне-дурне:не випускайте-хай не соромить Українців.
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03.01.2021 18:27 Відповісти
Єлісєєв про плани ОП на 2021 рік у зовнішній політиці: Озвучено завищені очікування про перелік візитів і заходів замість змістовних пріоритетів - Цензор.НЕТ 8557
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03.01.2021 18:29 Відповісти
Дурнэ готовится к турнэ...вот и все планы ОП...
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03.01.2021 18:38 Відповісти
Мы ему оплатим турнэ, никуда не денемся.
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03.01.2021 18:39 Відповісти
м даа!!хорошо жить не запретиш!!я себе не могу позволить оплатить меркель отпуск(за свой счёт отдыхает)а вы на раз два все хотелки ,,найвеличнішого"выполняете!! (потом и года не пройдёт сердечно удивитесь что очередной янукович в президентском кресле)
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03.01.2021 19:15 Відповісти
" Наши планы - все обманы!"
Слоган для понимания.
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03.01.2021 20:09 Відповісти
Пане Єлисеєв, Ви все правильно сказали. Підтримую.
Крім побажання успіхів.
Самі розумієте, що це - марно.
Звідки їм взятися ? Суцільна непрофесійність, дилетанство + анктиукраїнськість.
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03.01.2021 23:14 Відповісти
 
 