Єлісєєв про плани ОП на 2021 рік у зовнішній політиці: Озвучено завищені очікування про перелік візитів і заходів замість змістовних пріоритетів

У ключових пріоритетах зовнішньої політики Банкової немає конкретики щодо мирного процесу на Донбасі та саміту "Кримської платформи", також не знайшлося місця євроінтеграційним заходам.

Про це в телеграмі повідомив представник України при Європейському Союзі (2010-2015 рр.), дипломат Костянтин Єлісєєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ознайомився з коротким нарисом ключових пріоритетів зовнішньої політики Банкової на 2021 рік. В основному замість змістовних пріоритетів - завищені очікування щодо переліку візитів та заходів. Щодо мирного процесу знову ганяємось за примарним самітом, хоча мали б вже зрозуміти увесь цинізм Путіна: саміт буде, коли Зеленський буде готовий здатись під крахом свого рейтингу, або знову у порядку цікавості у разі зміни керівництва Німеччини восени, щоб спробувати отримати нових поступок від Києва. До того ж знову жодного натяку на миротворців, які, поміж іншим, були одним з ключових елементів коаліційної угоди в Німеччині - це про те, як Банкова буде інкорпорувати український інтерес в партійні програми електоральної Німеччини. Так і залишилось незрозумілим, як Банкова та Михайлівська координують такий флагманський проєкт як Саміт Кримської платформи, що плутаються навіть у термінах проведення, що, безперечно, помічають і потенційні учасники. І якщо уже йдеться про літо, то сподіваюсь, зміна дати від попередньо анонсованої є результатом консультацій з ключовими стейкхолдерами і врахований такий важливий фактор як період літніх відпусток", - зазначив він.

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Він також зазначив плани української влади щодо США: "Цікаво ознайомитись з американським треком, де панує нав’язлива думка про візит та невпинне генерування пустих формальних дорожніх карт. Знаючи трохи цей контекст, мені здається, що Зеленський поки не зможе долетіти до Вашингтона з таким важким багажем "антикорупційних успіхів" - треба визначатись з баластом та ціною квитків".

Скептично ставиться Єлісєєв і до перспектив візиту в Україну президента Франції Еммануеля Макрона: "Не менш цікавими є перспективи візиту президента Макрона - чи спрацює хімія перших днів президентства Зеленського хоча б під його екватор? Макрону також потрібні дивіденди від нормандського формату".

"На напрямку ЄС гарно прозвучав урядовий порядок денний, а ось те, що стосується Банкової - саміт Східного партнерства, який вже у лютому, та Саміт Україна-ЄС влітку - так і не знайшлось місця для жодної згадки. Щодо НАТО, як і передбачалось, навіть в умовах наближення грузинського ПДЧ, Банкова боїться вимовити це словосполучення і очікує на "врахування цілей України" на саміті НАТО", - вважає експерт.

Він також констатує, що з пріоритетів Банковій так і не зрозумів, "за що звільнятимуть послів через брак інвестицій в Україну, якщо Офіс не визначає це ключовим напрямком української дипломатії і згадує про торгівлю та експорт в реченнях про Китай, експо в Дубаях та міфічне азійське турне".

"Зі свого боку, бажаю дипломатії Зеленського вдачі та наснаги у виконанні поставлених завдань, але і нести справедливу відповідальність за дилетантство та провали.А ми пильно спостерігатимемо за Зе-дипломатією", - резюмував Єлісєєв.

Напомним, накануне вышла статья заместителя руководителя Офиса Президента, дипломатического советника Президента Игоря Жовквы. В ней чиновник, в частности, сообщил, что Украина в 2021 году хочет заключить взаимовыгодное соглашение с Венгрией, турне Зеленского по странам Азии планируется во втором полугодии и другое.