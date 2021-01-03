Єлісєєв про плани ОП на 2021 рік у зовнішній політиці: Озвучено завищені очікування про перелік візитів і заходів замість змістовних пріоритетів
У ключових пріоритетах зовнішньої політики Банкової немає конкретики щодо мирного процесу на Донбасі та саміту "Кримської платформи", також не знайшлося місця євроінтеграційним заходам.
Про це в телеграмі повідомив представник України при Європейському Союзі (2010-2015 рр.), дипломат Костянтин Єлісєєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Ознайомився з коротким нарисом ключових пріоритетів зовнішньої політики Банкової на 2021 рік. В основному замість змістовних пріоритетів - завищені очікування щодо переліку візитів та заходів. Щодо мирного процесу знову ганяємось за примарним самітом, хоча мали б вже зрозуміти увесь цинізм Путіна: саміт буде, коли Зеленський буде готовий здатись під крахом свого рейтингу, або знову у порядку цікавості у разі зміни керівництва Німеччини восени, щоб спробувати отримати нових поступок від Києва. До того ж знову жодного натяку на миротворців, які, поміж іншим, були одним з ключових елементів коаліційної угоди в Німеччині - це про те, як Банкова буде інкорпорувати український інтерес в партійні програми електоральної Німеччини. Так і залишилось незрозумілим, як Банкова та Михайлівська координують такий флагманський проєкт як Саміт Кримської платформи, що плутаються навіть у термінах проведення, що, безперечно, помічають і потенційні учасники. І якщо уже йдеться про літо, то сподіваюсь, зміна дати від попередньо анонсованої є результатом консультацій з ключовими стейкхолдерами і врахований такий важливий фактор як період літніх відпусток", - зазначив він.
Він також зазначив плани української влади щодо США: "Цікаво ознайомитись з американським треком, де панує нав’язлива думка про візит та невпинне генерування пустих формальних дорожніх карт. Знаючи трохи цей контекст, мені здається, що Зеленський поки не зможе долетіти до Вашингтона з таким важким багажем "антикорупційних успіхів" - треба визначатись з баластом та ціною квитків".
Скептично ставиться Єлісєєв і до перспектив візиту в Україну президента Франції Еммануеля Макрона: "Не менш цікавими є перспективи візиту президента Макрона - чи спрацює хімія перших днів президентства Зеленського хоча б під його екватор? Макрону також потрібні дивіденди від нормандського формату".
"На напрямку ЄС гарно прозвучав урядовий порядок денний, а ось те, що стосується Банкової - саміт Східного партнерства, який вже у лютому, та Саміт Україна-ЄС влітку - так і не знайшлось місця для жодної згадки. Щодо НАТО, як і передбачалось, навіть в умовах наближення грузинського ПДЧ, Банкова боїться вимовити це словосполучення і очікує на "врахування цілей України" на саміті НАТО", - вважає експерт.
Він також констатує, що з пріоритетів Банковій так і не зрозумів, "за що звільнятимуть послів через брак інвестицій в Україну, якщо Офіс не визначає це ключовим напрямком української дипломатії і згадує про торгівлю та експорт в реченнях про Китай, експо в Дубаях та міфічне азійське турне".
"Зі свого боку, бажаю дипломатії Зеленського вдачі та наснаги у виконанні поставлених завдань, але і нести справедливу відповідальність за дилетантство та провали.А ми пильно спостерігатимемо за Зе-дипломатією", - резюмував Єлісєєв.
Напомним, накануне вышла статья заместителя руководителя Офиса Президента, дипломатического советника Президента Игоря Жовквы. В ней чиновник, в частности, сообщил, что Украина в 2021 году хочет заключить взаимовыгодное соглашение с Венгрией, турне Зеленского по странам Азии планируется во втором полугодии и другое.
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...а так ж замолчаны пониженные надежды в несуществующих планах отсутствия безсодержательных разочарований, вместо того, что бы совсем наоборот...
Отличный дипломат)))
Уровень!
а що ти зробила у своєму житті корисного, потороча?
Прикольно, это потомок завезенных нквдшников на далбас, скорее всего
Банжуріще!
Слава Україні!
Друзі. Побратими та посестри!
Хочу привітати вас із наступаючим Новим Роком.
Минулий рік для всіх нас був надважким і надскладним. Він пройшов під прапором боротьби за волю, за справедливість, проти беззаконня, свавілля влади, безпрєдєлу поліції та судової системи. Кожен з нас відчув це в прямому сенсі на собі. Хто від стусанів ментів під судами та на акціях, а хто у перебуванні за гратами у буцегарнях.
Цей рік беззаконня і бєзпрєдєла торкнувся наших близьких і наші родини, змусив плакати і страждати наших дітей. Такі речі не пробачаються.
Тому я бажаю всім нам сили духу, сили волі, міці, наснаги, жаги до перемоги, стійкості в боротьбі та самої ПЕРЕМОГИ над цим жахом, який нам приніс 2020 рік, а якщо точніше, то той жах, який розпочався з кінця 19го.
Всім козацького здоровля, звитяг, заради честі, заради волі, заради вільної України!
Боротьба триває. Дякую всім за те, що ви є і що ви робите.
Вклоняюсь. Честь маю.
Ваш Riff
Іду на ви
Йолка має впасти!
https://espreso.tv/video/279891 Так вважає голова Секретаріату президента за часів Віктора Ющенка, засновник руху "Чесно" Олег Рибачук, про що він заявив в етері програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.
"Цей відносний спокій в суспільстві - це як вода під тонкою кригою. На весну цю кригу може, точно, зірвати. І разом з кригою змете дуже багато інституцій. Розуміє це Зеленський і його команда? Швидше за все, ні", - зазначив політик.
При чому найменше у розгортанні подібного сценарію, як наголосив Олег Рибачук, зацікавлені великі бізнесмени і топові чиновники.
"Бажання йти на дно, повірте, мало у кого є. Капітал тих же олігархів - навіть якщо вони тримають акції за кордоном - залежить від того, якою є капіталізація країни. А у політиків місця, куди тікати, зараз дуже мало. Реально вже нема куди тікати. Ніхто ж в ту дурнувату Росію не хоче", - додав Рибачук.
Слоган для понимания.
Крім побажання успіхів.
Самі розумієте, що це - марно.
Звідки їм взятися ? Суцільна непрофесійність, дилетанство + анктиукраїнськість.