Звільненого з лівійського полону українця не можуть пустити в РФ - немає документів
У прибулих до Москви з Лівії моряків немає при собі документів, тому українця не пускають в РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РИА Новости.
За словами члена Громадської палати РФ Олександра Малькевича, в цій ситуації моряку "має надати допомогу посольство України".
За даними РБК-Україна, в МЗС Лівії заявили, що затриманих не викрадали - вони заплили в лівійські води і були заарештовані.
Самі моряки розповіли, що їх тримали на військовій базі. Також вони повідомили про тортури. За словами затриманих, вони просто пропливали біля берегів Лівії на власній яхті, і причин їх затримувати у лівійців не було.
Нагадаємо, увечері 2 січня троє звільнених в Лівії росіян і українець прилетіли в Росію. Їх тримали в Лівії кілька тижнів.
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Зате якогось беркутівця обміняємо...
Не можна просто написати, що з Лівії їх кацапським літаком довезли і що "брацья навєк" його просто кинули в транзитній зоні аеропорту?
"Мьі проста прапливали рядом с берегом, чего нас задержали-знать ни знаем"
Вообще так скоро ливийцы начнут магистральные контейнеровозы захватывать в Средиземном море.