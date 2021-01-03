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Звільненого з лівійського полону українця не можуть пустити в РФ - немає документів

Звільненого з лівійського полону українця не можуть пустити в РФ - немає документів

У прибулих до Москви з Лівії моряків немає при собі документів, тому українця не пускають в РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РИА Новости.

За словами члена Громадської палати РФ Олександра Малькевича, в цій ситуації моряку "має надати допомогу посольство України".

За даними РБК-Україна, в МЗС Лівії заявили, що затриманих не викрадали - вони заплили в лівійські води і були заарештовані.

Також читайте: Громадянина України і трьох росіян звільнили з лівійського полону, - член Громадської палати РФ Малькевич

Самі моряки розповіли, що їх тримали на військовій базі. Також вони повідомили про тортури. За словами затриманих, вони просто пропливали біля берегів Лівії на власній яхті, і причин їх затримувати у лівійців не було.

Нагадаємо, увечері 2 січня троє звільнених в Лівії росіян і українець прилетіли в Росію. Їх тримали в Лівії кілька тижнів.

Лівія (117) полон (1579) росія (65856)


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Топ коментарі
+17
Не жалко. катается с врагами на яхте .Зачем ему помогать?
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03.01.2021 18:02
+14
Пусть в плавь добирается ,идиот прикацапленый
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03.01.2021 18:05
+9
І от навіщо подавати так новину, щоб ідіоти тут про зрадозрадну зраду дерлися?
Не можна просто написати, що з Лівії їх кацапським літаком довезли і що "брацья навєк" його просто кинули в транзитній зоні аеропорту?
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03.01.2021 18:09
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03.01.2021 18:02 Відповісти
буде обміним фондом в *****. Щоб не катався на яхтах.
Зате якогось беркутівця обміняємо...
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03.01.2021 18:02 Відповісти
Не жалко. катается с врагами на яхте .Зачем ему помогать?
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03.01.2021 18:02 Відповісти
Пусть в плавь добирается ,идиот прикацапленый
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03.01.2021 18:05 Відповісти
І от навіщо подавати так новину, щоб ідіоти тут про зрадозрадну зраду дерлися?
Не можна просто написати, що з Лівії їх кацапським літаком довезли і що "брацья навєк" його просто кинули в транзитній зоні аеропорту?
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03.01.2021 18:09 Відповісти
Наши власти поступили бы примерно также а идиоты писали бы примерно то же самое... так что как не старайся....
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03.01.2021 19:00 Відповісти
ну з кцп понятно. вьіполнялі заданіє родіньі. а ці оболтусьі. вірили что родіна нє бросіт. нє взірая на пачпорт.
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03.01.2021 18:11 Відповісти
Напомнило фильм "Невероятные приключения итальянцев в россии".
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03.01.2021 18:15 Відповісти
забыли тебя спросить, свинорус
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03.01.2021 20:57 Відповісти
А я думал поначалу, что вагнеровцы какие-нибудь... а это моряк- тут другое. Нужно помочь т.к. моряки-это просто наёмные сотрудники. Зачастую фирма "наниматель" вообще зарегистрирована как иностранная(часто "офшорные" гос-ва) и ходит под флагом этого гос-ва. Поэтому набирают из разных стран, тут вроде подписываешь контракт с "голландцами", а работаешь по факту с москалями.
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03.01.2021 18:19 Відповісти
Аналогично, подписывал контракт на британский паром , приезжаю на судно, а там четыре брититша, испанец, два кацапа, я (Украинец) и остальные все поляки. Это лотерея.
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04.01.2021 02:31 Відповісти
Типичное деревенское русское жлобство, были в одной команде моряки. Всех отправили одним самолетом на Рашку. Ваня побежал в родную деревню а коллегам даже пожрать не принес, которые в аэропорту остались. Срочно поднять план ликвидации сепаров и инструкторов в ОРДЛЕ.
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03.01.2021 18:21 Відповісти
В том -то и дело,что грамотно назвать - россиянцы или федерасты потому,что так названа их страна-Российская Федерация.РуSSкий - искусственное понятие национальности,введенное по незнанию грамматики языка И.Сталиным в 1932 году!Кто бы ему возражал.Руські(!) люди - то на Русі жили,на іншій території.******* назва Русі - Україна!Деякі поки ще путаються,але все дуже логічно та просто!
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04.01.2021 10:31 Відповісти
Вот вам и брацкий народ. Мы бы рюсского пустили без документов и разговоров.
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03.01.2021 18:30 Відповісти
Уверен? Есть большие и небезосновательные сомнения...
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03.01.2021 19:01 Відповісти
Цікаво прослідкувати їхній маршрут . Звідки стартували. З Пітера чи з Севастополя. А в того, якого вже нікуди не пускають, що ні українських документів, ні російських? В Лівії зараз війна, а вони "просто катались", у територіальних водах. Чи не підвозили вагнерівців? Суцільний туман і темрява.
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03.01.2021 18:32 Відповісти
малороського підкацапа називають українцем, може ще героєм назвете?
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03.01.2021 19:25 Відповісти
Це вони на своїй яхті не знали про тер. води, чи в них не було навігаторів, чи може йшли з Аргентини з вантажем , а як побачили катери охорони, то тут же втопили вантаж, хоча я вважаю, просто багаті розгільдяї
"Мьі проста прапливали рядом с берегом, чего нас задержали-знать ни знаем"
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03.01.2021 18:34 Відповісти
А если просто проплывать в наших водах, какова реакция соответствующих служб?
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03.01.2021 18:38 Відповісти
Моряки на собственной яхте-наши люди,зеля,выручай! Под личный контроль и встречать в аэропорт
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03.01.2021 18:39 Відповісти
Гондольеры проплывали на гондоле.
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03.01.2021 18:59 Відповісти
гандоньєри пропливали на гандоні
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03.01.2021 19:26 Відповісти
Звільненого з лівійського полону українця не можуть пустити в РФ - немає документів - Цензор.НЕТ 4062
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03.01.2021 19:39 Відповісти
А НАФИГА !?
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03.01.2021 23:23 Відповісти
какое низкое кацапские жлобство, какая мелочная низость... сраная московская орда в своём репертуаре.
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04.01.2021 01:57 Відповісти
А яхту, что конфисковали в пользу ливийской джамахерии?
Вообще так скоро ливийцы начнут магистральные контейнеровозы захватывать в Средиземном море.
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04.01.2021 02:19 Відповісти
 
 