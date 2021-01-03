Звільненого з лівійського полону українця не можуть пустити в РФ - немає документів

У прибулих до Москви з Лівії моряків немає при собі документів, тому українця не пускають в РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РИА Новости.

За словами члена Громадської палати РФ Олександра Малькевича, в цій ситуації моряку "має надати допомогу посольство України".

За даними РБК-Україна, в МЗС Лівії заявили, що затриманих не викрадали - вони заплили в лівійські води і були заарештовані.

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Самі моряки розповіли, що їх тримали на військовій базі. Також вони повідомили про тортури. За словами затриманих, вони просто пропливали біля берегів Лівії на власній яхті, і причин їх затримувати у лівійців не було.

Нагадаємо, увечері 2 січня троє звільнених в Лівії росіян і українець прилетіли в Росію. Їх тримали в Лівії кілька тижнів.