Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли українські позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби, 3 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів неподалік населених пунктів Лебединське, Красногорівка та Мар’їнка. З великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій поблизу Лебединського, Пісків та Мар’їнки. А біля Водяного, що на Приазов’ї – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Південного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.



Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.



Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.



У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 3 вибухонебезпечні предмети.



Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - йдеться в повідомленні.

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