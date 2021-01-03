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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли українські позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - пресцентр ОС

Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли українські позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби, 3 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів неподалік населених пунктів Лебединське, Красногорівка та Мар’їнка. З великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій поблизу Лебединського, Пісків та Мар’їнки. А біля Водяного, що на Приазов’ї – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Південного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 3 вибухонебезпечні предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі рятувальники ДСНС за тиждень розмінували 18 га території та знешкодили 258 вибухонебезпечних предметів

обстріл (28993) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли українські позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7865
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03.01.2021 18:36
+7
Зелене перемир"я триває !! Головне що стріляют не пріцільно і не рікошетними кулями !!)))
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03.01.2021 18:30
+5
Все перестали стрелять?
Это салюты в честь зели?
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03.01.2021 18:24
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Все перестали стрелять?
Это салюты в честь зели?
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03.01.2021 18:24 Відповісти
Зелене перемир"я триває !! Головне що стріляют не пріцільно і не рікошетними кулями !!)))
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03.01.2021 18:30 Відповісти
С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли украинские позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 424
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03.01.2021 18:32 Відповісти
где реакция властей?
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03.01.2021 18:33 Відповісти
Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли українські позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7865
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03.01.2021 18:36 Відповісти
кацапы убивают украинцев, режут, потрошат, а нарид все братской любви жаждет и выбирает панами подкацапленую сволочь. ну не идиоты? дебилы конченые
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03.01.2021 19:12 Відповісти
зато премии защитникам за толерантность
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03.01.2021 18:42 Відповісти
Іноді замість преміі буває рікошет !!!
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03.01.2021 18:55 Відповісти
це вже страховий випадок
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03.01.2021 19:19 Відповісти
Клоун-наркоман - величайший политик.Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли українські позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9140Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли українські позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9140 Ложь - это правда. Война - это мир. Тишина - это взрывы.
Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли українські позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1567
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03.01.2021 19:23 Відповісти
 
 