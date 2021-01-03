Адміністрація Трампа за роки своєї роботи запровадила санкції проти 365 осіб і структур із РФ, - Помпео
Адміністрація президента США Дональда Трампа за час своєї роботи внесла в санкційні списки щодо Росії більш ніж 365 фізичних та юридичних осіб.
Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З 2017 року адміністрація запровадила санкції проти понад 365 російських об'єктів у відповідь на дестабілізуючі і агресивні дії Росії в Україні і по всій Європі", – написав він у твіттері.
При цьому він повторив позицію Білого дому, згідно з якою адміністрація Трампа проводить жорсткішу політику щодо РФ, ніж будь-яка попередня американська адміністрація.
"Жодна інша адміністрація не була такою жорсткою щодо Росії, як ми. І крапка. Нема про що говорити. Погляньте на факти", – наголосив Помпео.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И сейчас, пачками санкционирует. На помилование. Начал с корешей по скоему мафиозному клану, а теперь за бабло поговаривают на конвеер помилования поставил.
.
- Рейган развалил СССР, за что ему спасибо (пускай с Богом отдыхает), а Трамп развалил себе сраку на десятилетия
2. По Скрипалю отклонил хард-пакет и ввёл свой софт-пакет.
3. Когда нефть подобралась к нулю, то резко начал "мирить" Пуйло и Саудовского принца.
----------
Вопрос для всех американских спецслужб остаётся открытым - какой канал связи использовался? Ведь шлюха очень оперативно реагировала на хотелки хозяина.
Все годы русню прессовал, чтоб не заподозрили.
лично твой Крым. пойди и возьми.
Чей Крым?
https://censor.net/ru/comments/locate/3240295/0192148c-ff4c-737b-8c41-3d28dee9ed9a
https://focus.ua/politics/399877
тебе старший на лахто-ботоферме один раз разрешил сказать про Крым и уйла. не злоупотребляй без разрешения, а то в мухосранскую кичу закроют.
и не я, а лично ты русишь мартышка болотная.
на вот, прочти само себе о себе: "Юро пожуй краще відросток свого *****.. Ще раз расейским пыздоязыком - ******* туда откуда вышел."
Нашёлся дознаватель...
https://twitter.com/botzman_ Боцман https://twitter.com/botzman_ @botzman_ https://twitter.com/botzman_/status/1345805893754089473 11 мин
Вилізли записи розмов Трампа, у яких він намагається змусити державного секретаря штату Джорджія "знайти" для нього голоси виборців.
Після 20 січня йому напевно ух як гикнеться.
https://www.washingtonpost.com/video/politics/audio-trump-berates-ga-secretary-of-state-urges-him-to-find-votes/2021/01/03/aba64f5f-8c3c-490f-af34-618ccea732d7_video.html