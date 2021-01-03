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Новини Санкції проти Росії
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Адміністрація Трампа за роки своєї роботи запровадила санкції проти 365 осіб і структур із РФ, - Помпео

Адміністрація Трампа за роки своєї роботи запровадила санкції проти 365 осіб і структур із РФ, - Помпео

Адміністрація президента США Дональда Трампа за час своєї роботи внесла в санкційні списки щодо Росії більш ніж 365 фізичних та юридичних осіб.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 2017 року адміністрація запровадила санкції проти понад 365 російських об'єктів у відповідь на дестабілізуючі і агресивні дії Росії в Україні і по всій Європі", – написав він у твіттері.

При цьому він повторив позицію Білого дому, згідно з якою адміністрація Трампа проводить жорсткішу політику щодо РФ, ніж будь-яка попередня американська адміністрація.

"Жодна інша адміністрація не була такою жорсткою щодо Росії, як ми. І крапка. Нема про що говорити. Погляньте на факти", – наголосив Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США запровадили торговельні обмеження проти 45 російських компаній і організацій, зокрема Міноборони та СЗР

санкції (12050) США (23303) Помпео Майк (337)


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Топ коментарі
+9
Надо же, что не 4 дня так новое мурло Дональд Владимирович санкционировал.
И сейчас, пачками санкционирует. На помилование. Начал с корешей по скоему мафиозному клану, а теперь за бабло поговаривают на конвеер помилования поставил.
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03.01.2021 18:41
+9
Помпеша....осталось 17 дней....а потом тебе и с трампушкой на выход...Поэтому не о чем говорить...и точка...
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03.01.2021 18:42
+6
Отмазывают *****-Трампа Welcome черт
Администрация Трампа за годы своей работы ввела санкции против 365 лиц и структур из РФ, - Помпео - Цензор.НЕТ 7499
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03.01.2021 18:43
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Надо же, что не 4 дня так новое мурло Дональд Владимирович санкционировал.
И сейчас, пачками санкционирует. На помилование. Начал с корешей по скоему мафиозному клану, а теперь за бабло поговаривают на конвеер помилования поставил.
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03.01.2021 18:41 Відповісти
НЕ ТРЫНДИ -- Если бы не Конгресс хрен бы что вы ввели с Рыжим **************
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03.01.2021 19:11 Відповісти
Это вы мне или Пампушке?
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04.01.2021 05:44 Відповісти
Помпеша....осталось 17 дней....а потом тебе и с трампушкой на выход...Поэтому не о чем говорить...и точка...
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03.01.2021 18:42 Відповісти
Прийде Бідон і весь світ забуде Крим, знімуть санкції з паРаші, запустять ПівдПотік 2 ...
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03.01.2021 19:39 Відповісти
Північний хотів сказати.
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03.01.2021 19:40 Відповісти
************ давай на ридном тебе язике - печеньки, которые раздавал на Майдане Байден будут выходить ежом иж жопы вашего *****... И Крым вылезет, для таких как ты зенитчиков, грыжей межяйцевой.... ПОЖИЖНЕННО!
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03.01.2021 23:48 Відповісти
Отмазывают *****-Трампа Welcome черт
Администрация Трампа за годы своей работы ввела санкции против 365 лиц и структур из РФ, - Помпео - Цензор.НЕТ 7499
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03.01.2021 18:43 Відповісти
И это трамписты пытаются выставить чуть ли не единственным своим достижением? Ну тогда точно Трамп-кацапский ************)
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03.01.2021 18:49 Відповісти
Спасибо, Трамп. При тебе русне не досталось ни куска украинской земли, в отличие от вице-президентства Байдена.
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03.01.2021 18:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480946 - чертила, ты ошибся высером

Адміністрація Трампа за роки своєї роботи запровадила санкції проти 365 осіб і структур із РФ, - Помпео - Цензор.НЕТ 5110
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03.01.2021 18:54 Відповісти
Ты ь вчера мне рассказывали как ненавидишь американцев. Получается, единственный американец, которого ты уважаешь - ********** подстилка.
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03.01.2021 19:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/310944 - ты это мне ?
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03.01.2021 19:13 Відповісти
Не, вроде персонажу выше адресовывал. Шо, промазал? Вибачайте, Пане.
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03.01.2021 19:19 Відповісти
га-га, "пройшла зима, настало лєто, спасібо партії за єто"
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03.01.2021 19:13 Відповісти
Шо, печеньки наколотые Байденом яйца твои щимят? Ничего, скоро Он про них вспомнит ))))...
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03.01.2021 23:56 Відповісти
Куева русня и любители свинособак, посмотрите на фото. Может там увидите своих Дидов ?

Администрация Трампа за годы своей работы ввела санкции против 365 лиц и структур из РФ, - Помпео - Цензор.НЕТ 1794
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03.01.2021 18:50 Відповісти
не, их "диды" с другой стороны, с ППШ в руках и в васильковых околышах во лбу
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03.01.2021 18:56 Відповісти
не ведіться на провокації москальсько-юдейських підху№лятників, що тут працюють за свої серебряники
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03.01.2021 19:16 Відповісти
откуда на параше лица? во дают! )
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03.01.2021 18:55 Відповісти
Что, и Рейган был мягче, чем Трамп ?
.
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03.01.2021 19:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475076 - "Что, и Рейган был мягче, чем Трамп ?".

- Рейган развалил СССР, за что ему спасибо (пускай с Богом отдыхает), а Трамп развалил себе сраку на десятилетия
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03.01.2021 19:16 Відповісти
За что ему тоже спасибо!
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03.01.2021 23:58 Відповісти
Похоже, что Помпео почитывает форум на цензоре, вот и приходиться оправдываться.
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03.01.2021 19:02 Відповісти
Помпео не Трамп, як і республіканці не всі підар""си
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03.01.2021 19:18 Відповісти
А серьезных секторальных так и не ввел, тех что Обама в законе прописал. Эти персональные - мелочевка для отвода глаз. Трамп пуйловская подстилка.
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03.01.2021 19:26 Відповісти
1. С Дерипаски санкции снял - то, видать, личная просьба пуйла была. Там вся отрасль медным тазом накрывалась...
2. По Скрипалю отклонил хард-пакет и ввёл свой софт-пакет.
3. Когда нефть подобралась к нулю, то резко начал "мирить" Пуйло и Саудовского принца.
----------
Вопрос для всех американских спецслужб остаётся открытым - какой канал связи использовался? Ведь шлюха очень оперативно реагировала на хотелки хозяина.
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04.01.2021 03:49 Відповісти
Только уберите имя Трампа,тк как раз его мнение в этих вопросах не учитывалось,Слава Богу.
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03.01.2021 19:27 Відповісти
Чому б і не подивитись на факти.Ось расєянці самі прикинули,від якої з адміністрацій отримали сильніший удар :https://www.rbc.ru/politics/24/11/2020/5bffb0f09a79470ff5378627 Семь лет санкций против России.
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03.01.2021 19:34 Відповісти
По версии местной какао-ботвы - это подлая операция прикрытия огента кримля Трампа.
Все годы русню прессовал, чтоб не заподозрили.
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03.01.2021 19:46 Відповісти
Чей Крым?
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03.01.2021 19:49 Відповісти
да ты интеллектуал, такие вопросы тонкие да свежие задаёшь.
лично твой Крым. пойди и возьми.
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03.01.2021 19:52 Відповісти
Т.е., спрашивать тебя как зовут фюрера русни уже не имеет смысла, русский. Как погодка в мухосранске?
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03.01.2021 19:53 Відповісти
выгляни в окно и посмотри а погодку в твоём мухосранске, потом включи нтв пересмотри обращение твоего фюрера и сразу езжай в Крым по мосту.
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03.01.2021 19:57 Відповісти
Так чей Крым?
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03.01.2021 19:58 Відповісти
спроси у родного яндекса, кацап ты мухосранский.
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03.01.2021 20:00 Відповісти
Ну почему все русские такие ссыкуны, русмартышко?
Чей Крым?
https://censor.net/ru/comments/locate/3240295/0192148c-ff4c-737b-8c41-3d28dee9ed9a
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03.01.2021 20:01 Відповісти
я не знаю, почему ты русмартышко такой сцыкун, что даже сам себе боишься ответить чей Крым. хотя тебе уже 6 лет рос тв внушает чей он.
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03.01.2021 20:05 Відповісти
В отличие от русни и трампоидов, я точно знаю, шо фюрер вонючей русни - *****, а Крым - Украина. Но тебе, мартышка болотная, за это - срок. К тому же сам Трумп считает Крым московитским.

https://focus.ua/politics/399877
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03.01.2021 20:08 Відповісти
понятно, ты байденоид.
тебе старший на лахто-ботоферме один раз разрешил сказать про Крым и уйла. не злоупотребляй без разрешения, а то в мухосранскую кичу закроют.
и не я, а лично ты русишь мартышка болотная.
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03.01.2021 20:15 Відповісти
Ты с темы не спрыгивай, руснявое. Чей Крым?
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03.01.2021 20:17 Відповісти
не я, а ты руснявое, не я, а ты не спрыгивай с темы. Чей Крым, кацап?
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03.01.2021 20:32 Відповісти
Ты, русский, читать не умеешь? Крым - Украина, а твой фюрерок - *****. А ты такого написать не можешь, срок тебе за это в твоей стране-помойке.
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03.01.2021 20:35 Відповісти
вот видишь как я тебя, кацапа уже дважды заставил написал что "Крым Украина, фюрерок - ***** и твоя страна-помойка." Дрессировка.
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03.01.2021 21:16 Відповісти
Мне доставляет просто огромное удовольствие, когда очередной трампоид из страны-помойки начинает блеять и крутить задом вместо ответа на простейший для любого нормального человека вопрос. Спасибо, зверек, посмешил. Теперь пшло вон, животное руснявое.
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03.01.2021 21:24 Відповісти
хорошо ты дрессированный трампоид (или байденоид, не важно само себе лишь о себе написало. теперь прочти само себе о себе снова: "Мне доставляет просто огромное удовольствие, когда очередной трампоид из страны-помойки начинает блеять и крутить задом вместо ответа на простейший для любого нормального человека вопрос. Спасибо, зверек, посмешил. Теперь пшло вон, животное руснявое."
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03.01.2021 21:33 Відповісти
Юро пожуй краще відросток свого *****.. Ще раз расейским пыздоязыком - ******* туда откуда вышел.
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04.01.2021 00:08 Відповісти
хорошо, ты юро-дивый само себе лишь о себе написало.
на вот, прочти само себе о себе: "Юро пожуй краще відросток свого *****.. Ще раз расейским пыздоязыком - ******* туда откуда вышел."
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04.01.2021 03:17 Відповісти
Вопрос "Чей Крым?" настолько тупой, что первая реакция - послать наккуй.
Нашёлся дознаватель...
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03.01.2021 21:30 Відповісти
Ну @банутый, шо возмешь.
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03.01.2021 21:50 Відповісти
Дознаватель ты хренов... В чем тупой вопрос? В ответе? Ты чудо хоть понимаешь суть слова дознание? И чем оно отличается от следствия...
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04.01.2021 00:13 Відповісти
Майк, поклавши руку на серце... після того як Конгрес прямим текстом заборонив Донні знімати попередньо прийняті санкції? Ти спитай у Фліна, за шо він погорів "на работє", якщо звісно ви спілкуєтесь з цим пройдисвітом... до речі, "пекельні санкції" прийняті Конгресом так і лежать десь в шухляді?
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03.01.2021 19:53 Відповісти
https://twitter.com/botzman_

https://twitter.com/botzman_ Боцман https://twitter.com/botzman_ @botzman_ https://twitter.com/botzman_/status/1345805893754089473 11 мин

Вилізли записи розмов Трампа, у яких він намагається змусити державного секретаря штату Джорджія "знайти" для нього голоси виборців.
Після 20 січня йому напевно ух як гикнеться.

https://www.washingtonpost.com/video/politics/audio-trump-berates-ga-secretary-of-state-urges-him-to-find-votes/2021/01/03/aba64f5f-8c3c-490f-af34-618ccea732d7_video.html
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03.01.2021 21:07 Відповісти
зато наши власти, со времен майдана , санкций не ввели даже против собственных политиков-предателей
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03.01.2021 22:04 Відповісти
Ага...особенно сейчас видны зесанкции... Они просто уничтожают всех предателей.. особенно тех, кто приехал из РФ(после зе) и пытается стать у власти... а о бизнесе, армии, территориях страны, обнищании народа говорить нет смысла...
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04.01.2021 00:21 Відповісти
Трампакс міг конкретно придавити яйця раськє, але це було не в його інтересах. Трампакса на помийку історії. Там йому саме місце.
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04.01.2021 03:28 Відповісти
 
 