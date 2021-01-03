Адміністрація Трампа за роки своєї роботи запровадила санкції проти 365 осіб і структур із РФ, - Помпео

Адміністрація президента США Дональда Трампа за час своєї роботи внесла в санкційні списки щодо Росії більш ніж 365 фізичних та юридичних осіб.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 2017 року адміністрація запровадила санкції проти понад 365 російських об'єктів у відповідь на дестабілізуючі і агресивні дії Росії в Україні і по всій Європі", – написав він у твіттері.

При цьому він повторив позицію Білого дому, згідно з якою адміністрація Трампа проводить жорсткішу політику щодо РФ, ніж будь-яка попередня американська адміністрація.

"Жодна інша адміністрація не була такою жорсткою щодо Росії, як ми. І крапка. Нема про що говорити. Погляньте на факти", – наголосив Помпео.

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