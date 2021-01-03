РФ використовує для дестабілізації ситуації в Україні протестні настрої, церкву та інформпростір, - СЗР
Основним елементом розхитування зсередини українського суспільства в рамках гібридної агресії РФ проти України є маніпулювання протестними настроями, побудоване, в тому числі, на патріотичних почуттях.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Служби зовнішньої розвідки про основні зовнішні загрози для України, інформує Цензор.НЕТ.
"Активно використовуються мовне і релігійне питання, проблематика зовнішнього управління Україною, в тому числі за рахунок залежності від МВФ та інших західних установ і урядів ... Інспірують й інформаційно роздуваються провокації з нападами нібито "націоналістів" на представників "опозиційних "проросійських сил", - йдеться в повідомленні.
Однією з форм тиску на Українську державу в СЗР також називають конфесійну ситуацію і діяльність Російської Православної Церкви в Україні. "Російські спецслужби, маючи важелі тиску на релігійну сферу, використовують РПЦ одночасно і як "жорстку" (інспірація протестних акцій, що можуть легко перерости в показові зіткнення з правоохоронцями або провокаторами), і як "м’яку" силу (вплив на уми вірян). На цьому напрямі Росія використовує всі наявні технології для протидії процесові становлення Православної Церкви України, маніпулюючи почуттями українських віруючих і намагаючись усіляко зберегти свій вплив на них", - зазначають в СЗР.
Також у відомстві заявляють про погрози створення парамілітарних формувань у рамках релігійних громад з наділенням їх правоохоронними функціями, а також відзначають активізацію діяльності проросійських "козацьких" організацій, які намагаються на місцевому рівні дублювати функції поліції з охорони громадського порядку.
"Комплексної оцінки та реагування української держави, спрямованого на стримування російської інформаційної агресії, вимагає діяльність проросійських телевізійних каналів в Україні", - підкреслюють в СЗР.
У відомстві зазначають, що особливу увагу українська розвідка приділяє також протидії загрозам в кіберпросторі. "Хакерські втручання в роботу об'єктів критичної інфраструктури України, інспіровані РФ, - такий же інструмент гібридної війни проти нашої держави, як і збройна агресія... Кібермілітаризація Москви загрожує не лише Україні, а й іншим країнам, яких РФ вважає своїми ворогами або конкурентами. Йдеться не лише про кібератаки та отримання несанкціонованого доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем, а й про спроби використати соціальні мережі для маніпулювання громадською думкою, дестабілізації суспільно-політичної ситуації — так званих операціях впливу", - йдеться в повідомленні СВР.
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Это две несопоставимые величины.
Ну а більшість повелась на Галабародьку. Можно ли считать этих людей адекватными?
Или хотя бы взрослыми?
У таких может быть как массовое помутнение, так массовое прозрение.
Не зря Москва столетями стригла украинский "газон"
Тимошенко нужно в Президенты, однозначно! Только эта клятая баба сможет переломать им руки и ноги.
2. Почему только Тимошенко сидела в тюрьме?
3. Почему именно Тимошенко начала сношать олигархов? (Криворожсталь).
4. Почему ее ненавидят абсолютно все власть имущие в Украине?
5. Почему вся сволочь прошла через президенство и только она одна - нет?
2. Почему бы и не посидеть, если это укрепит рейтинг? Навальный вот тоже и сидел и травился...
3. И что такого случилось с Криворожсталью? Неужели "вернули народу"?
4. Им есть что терять, если кацапы зайдут в Украину.
5. Значит у нее другая задача.
А, що Янукович, що Тимошенко, ***** було без різниці.
https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko @Ogrysko
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Сьогодні набрав чинності закон про пожиттєву недоторканість президента Росії.
пут-ін чомусь думає, що це його врятує.
Мілошевіч теж думав, а опинився в Гаазі, там і сконав. Здали свої ж.
Теж саме буде і в Росії-здадуть в обмін на повернення райського життя на «проклятому Заході».
Адміністратори, які покликані за цим стежити, навпаки, активно цьому сприяють і на запити не реагують.
Ще раніше (здається, під час президентської кампанії 2019) хтось з форумчан відкрито написав, що ресурс (з-поміж інших) використовується для інформаційної війни і попросив вжити заходів і унеможливити реєстрацію тролів і ботів усіх мастей.
Велике починається з малого.
Статья 111. Государственная измена
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наказывается лишением свободы на срок от десяти
до пятнадцати лет.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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так, пилососи качають човен ніпадєцкі...
протестные настроения, церковь и информпространствоОП, ВР, КМ, СНБО, Минздрав, НКРЕКП и другие органы вертикали власти - СВР.
- всего стран в рейтинге - 156;
- Финляндия - 1;
- Швейцария - 6;
- Украина - 133.
И с чего бы это Медведчуковские каналы денно и нощно насыпают насчёт какого-то там тарифного майдана в феврале месяце? Видать, в феврале пипл отхватит счета за комірне за январь, а там нечто, в недопустимости чего нынешний сраный ЗЕ-гарант и клялся, и божился, и "крест на пузе целовал" - к ответу подлеца.
А ещё не упомянуты родственные связи - "это совсем даже не ерунда"© (как говаривал Мюллер в "Мгновениях"), а вполне осязаемый и легко реализуемый оперативный ресурс. Тут же ж в кого ни плюнь, обязательно попадёшь в обладателя родни с российскими паспортами. Давно ли по той же СВР некий Семочка дефилировал? А как человеку не оглядываться на то, что, скажем, любимый тестюха в любой момент может оказаться подвешенным за фаберже над костерком?
Ну вот как-то так.
При Мазепі і Грушевському українська церква була під Москвою. І цей факт був одним із вирішальних у боротьбі з Росією (згадаймо 300років анафеми Мазепі від РПЦ). Якщо цього не розуміє Клоун, а дійсно це так,то нас чекає таке ж фіаско, як і в попередніх випадках. А якщо згадати, що після падіння комуністичної ідеології більшість майбутніх випускників - замполітів перекваліфікувалися у церковних служителів, то стане зрозумілим, що нас чекає на цьому напрямку!