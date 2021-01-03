РФ використовує для дестабілізації ситуації в Україні протестні настрої, церкву та інформпростір, - СЗР

Основним елементом розхитування зсередини українського суспільства в рамках гібридної агресії РФ проти України є маніпулювання протестними настроями, побудоване, в тому числі, на патріотичних почуттях.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Служби зовнішньої розвідки про основні зовнішні загрози для України, інформує Цензор.НЕТ.

"Активно використовуються мовне і релігійне питання, проблематика зовнішнього управління Україною, в тому числі за рахунок залежності від МВФ та інших західних установ і урядів ... Інспірують й інформаційно роздуваються провокації з нападами нібито "націоналістів" на представників "опозиційних "проросійських сил", - йдеться в повідомленні.

Однією з форм тиску на Українську державу в СЗР також називають конфесійну ситуацію і діяльність Російської Православної Церкви в Україні. "Російські спецслужби, маючи важелі тиску на релігійну сферу, використовують РПЦ одночасно і як "жорстку" (інспірація протестних акцій, що можуть легко перерости в показові зіткнення з правоохоронцями або провокаторами), і як "м’яку" силу (вплив на уми вірян). На цьому напрямі Росія використовує всі наявні технології для протидії процесові становлення Православної Церкви України, маніпулюючи почуттями українських віруючих і намагаючись усіляко зберегти свій вплив на них", - зазначають в СЗР.

Також у відомстві заявляють про погрози створення парамілітарних формувань у рамках релігійних громад з наділенням їх правоохоронними функціями, а також відзначають активізацію діяльності проросійських "козацьких" організацій, які намагаються на місцевому рівні дублювати функції поліції з охорони громадського порядку.

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"Комплексної оцінки та реагування української держави, спрямованого на стримування російської інформаційної агресії, вимагає діяльність проросійських телевізійних каналів в Україні", - підкреслюють в СЗР.

У відомстві зазначають, що особливу увагу українська розвідка приділяє також протидії загрозам в кіберпросторі. "Хакерські втручання в роботу об'єктів критичної інфраструктури України, інспіровані РФ, - такий же інструмент гібридної війни проти нашої держави, як і збройна агресія... Кібермілітаризація Москви загрожує не лише Україні, а й іншим країнам, яких РФ вважає своїми ворогами або конкурентами. Йдеться не лише про кібератаки та отримання несанкціонованого доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем, а й про спроби використати соціальні мережі для маніпулювання громадською думкою, дестабілізації суспільно-політичної ситуації — так званих операціях впливу", - йдеться в повідомленні СВР.