УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8350 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 527 97

РФ використовує для дестабілізації ситуації в Україні протестні настрої, церкву та інформпростір, - СЗР

РФ використовує для дестабілізації ситуації в Україні протестні настрої, церкву та інформпростір, - СЗР

Основним елементом розхитування зсередини українського суспільства в рамках гібридної агресії РФ проти України є маніпулювання протестними настроями, побудоване, в тому числі, на патріотичних почуттях.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Служби зовнішньої розвідки про основні зовнішні загрози для України, інформує Цензор.НЕТ.

"Активно використовуються мовне і релігійне питання, проблематика зовнішнього управління Україною, в тому числі за рахунок залежності від МВФ та інших західних установ і урядів ... Інспірують й інформаційно роздуваються провокації з нападами нібито "націоналістів" на представників "опозиційних "проросійських сил", - йдеться в повідомленні.

Однією з форм тиску на Українську державу в СЗР також називають конфесійну ситуацію і діяльність Російської Православної Церкви в Україні. "Російські спецслужби, маючи важелі тиску на релігійну сферу, використовують РПЦ одночасно і як "жорстку" (інспірація протестних акцій, що можуть легко перерости в показові зіткнення з правоохоронцями або провокаторами), і як "м’яку" силу (вплив на уми вірян). На цьому напрямі Росія використовує всі наявні технології для протидії процесові становлення Православної Церкви України, маніпулюючи почуттями українських віруючих і намагаючись усіляко зберегти свій вплив на них", - зазначають в СЗР.

Також у відомстві заявляють про погрози створення парамілітарних формувань у рамках релігійних громад з наділенням їх правоохоронними функціями, а також відзначають активізацію діяльності проросійських "козацьких" організацій, які намагаються на місцевому рівні дублювати функції поліції з охорони громадського порядку.

Також читайте: СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих. ФОТОрепортаж

"Комплексної оцінки та реагування української держави, спрямованого на стримування російської інформаційної агресії, вимагає діяльність проросійських телевізійних каналів в Україні", - підкреслюють в СЗР.

У відомстві зазначають, що особливу увагу українська розвідка приділяє також протидії загрозам в кіберпросторі. "Хакерські втручання в роботу об'єктів критичної інфраструктури України, інспіровані РФ, - такий же інструмент гібридної війни проти нашої держави, як і збройна агресія... Кібермілітаризація Москви загрожує не лише Україні, а й іншим країнам, яких РФ вважає своїми ворогами або конкурентами. Йдеться не лише про кібератаки та отримання несанкціонованого доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем, а й про спроби використати соціальні мережі для маніпулювання громадською думкою, дестабілізації суспільно-політичної ситуації — так званих операціях впливу", - йдеться в повідомленні СВР.

інформаційна війна (361) розвідка (3878) СЗР (125) зовнішня розвідка (475)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
якби різні полудурки в ОПі не генерували ті протестні настрої своєю безглуздой поведінкою, то рашці ********* було б нема чого гібридно використовувати
показати весь коментар
03.01.2021 19:10
+14
А наркоман своими преследованиями самого успешного президента Украины Петра Порошенко не расшатывает изнутри общество?
показати весь коментар
03.01.2021 19:23
+14
Первое место на местных выборах в Киеве у команды Порошенко, зеленый слизняк пролетел как зеленая муха над роялем.
показати весь коментар
03.01.2021 19:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацап не нагадит - спать не ляжет.
показати весь коментар
03.01.2021 19:10 Відповісти
УкрТБ це розплідник сепарсько-колорадської гидоти в Україні , лише за невеликими винятками !!
показати весь коментар
03.01.2021 21:44 Відповісти
Служба зовнішньої розвідки хіба не має займатись зовнішніми ворогами та питаннями і не лізти у внутрішню політику? СВР часом не перетворилось на політичну охранку?
показати весь коментар
04.01.2021 23:25 Відповісти
якби різні полудурки в ОПі не генерували ті протестні настрої своєю безглуздой поведінкою, то рашці ********* було б нема чого гібридно використовувати
показати весь коментар
03.01.2021 19:10 Відповісти
різні полудурки в ОПі оказались в ОПі как раз в результате удачно проведенной операции спецслужб кацапов, именно для того, чтоб расшатать общество и расчистить путь к власти засланцам кацапов в виде ОПЗЖ.
показати весь коментар
03.01.2021 19:26 Відповісти
Саме тарування шляху до влади зажопінцям, це і є мета зелених ляльок кремлівського балагана !!)))
показати весь коментар
03.01.2021 21:46 Відповісти
Судовая система у нас - ЕВРОПА завидует ! Корупция практически равняется ,,0,, !!! О зарплатах в конвертах помнят только прадеды ! Кароч, отеб.тесь, у нас всё ОК!!! )))
показати весь коментар
03.01.2021 19:31 Відповісти
... и президента.
показати весь коментар
03.01.2021 19:15 Відповісти
Ой, СВР, не там шукаєте. Загляніть в ОП і побачите/почуєте там багацько цікавого. Якщо вам ***********, звичайно
показати весь коментар
03.01.2021 19:19 Відповісти
То есть, геноцид, устроенный против своего народа ценами и тарифами Путен забабахал?Вы хоть на себя в чем то ответственность возьмите клоуны зеленые.
показати весь коментар
03.01.2021 19:20 Відповісти
газ по 13 , лектричество по 100
показати весь коментар
03.01.2021 19:24 Відповісти
При этом научные исследования на эту тему интересны только французам и американцам. Наши спецслужбы ложили большой хрен
показати весь коментар
03.01.2021 19:22 Відповісти
Шевченко с НАБУ сегодня писал кто расшатывает Украину , догадайтесь с одного раза кто это ?
показати весь коментар
03.01.2021 19:23 Відповісти
Лживый уклонист - мародёр?
показати весь коментар
03.01.2021 19:41 Відповісти
А наркоман своими преследованиями самого успешного президента Украины Петра Порошенко не расшатывает изнутри общество?
показати весь коментар
03.01.2021 19:23 Відповісти
він такий був "успішний", що його значна більшисть виборців післала під три чорти
показати весь коментар
03.01.2021 19:30 Відповісти
Первое место на местных выборах в Киеве у команды Порошенко, зеленый слизняк пролетел как зеленая муха над роялем.
показати весь коментар
03.01.2021 19:35 Відповісти
Мега успішний = Бєзальтернатівний
показати весь коментар
03.01.2021 21:04 Відповісти
Зюзе до успішності Пороха, як до Москви рачки.
Это две несопоставимые величины.
Ну а більшість повелась на Галабародьку. Можно ли считать этих людей адекватными?
Или хотя бы взрослыми?
У таких может быть как массовое помутнение, так массовое прозрение.
Не зря Москва столетями стригла украинский "газон"
показати весь коментар
04.01.2021 12:21 Відповісти
Россия и весь мир созерцают, как "слуги" рвут жопы для дестабилизации Украины, уничтожая все живое и распродавая недвижимое. Как говорят, - нечего на зеркало пенять ....
показати весь коментар
03.01.2021 19:25 Відповісти
кацапе, ти би сам тут собі не рвав свою жопу, і без тебе якось розберусться
показати весь коментар
03.01.2021 19:32 Відповісти
Яке ж ти злененьке.
показати весь коментар
04.01.2021 03:47 Відповісти
Если в тех городах где на второе место вылезла партия ОПЗЖ не поставят до первого февраля ВОЕННЫХ КОМЕНДАНТОВ из Киева, то можно говорить о том, что АП готовит Украину к возврату в московское стойло.
показати весь коментар
03.01.2021 19:28 Відповісти
АП попадет всем кагалом в Ростовское стойло
показати весь коментар
03.01.2021 19:30 Відповісти
Или вся Украина в Московское рабство
показати весь коментар
04.01.2021 12:22 Відповісти
А если поставят то можно говорить о том, что правящая группа осуществляет своё правление директивным путём.
показати весь коментар
03.01.2021 20:24 Відповісти
Если арестуют всех членов ОПЗЖ и др холуёв Мацквы, то говорить не будут.
показати весь коментар
03.01.2021 21:50 Відповісти
Я человек тёмный, ничего не понимаю. Там, что все члены ОПЗЖ, карманники, насильники или грабители? За, что их всех нужно арестовывать? А если Вы их всех поарестовываете по всей Украине, то кто же станет оппозицией? Кто же вам будет рассказывать откуда берётся пыль, куда деваются деньги и почему стало не выгодно выращивать свиней в Украине и покупать Украинскую электроэнергию?
показати весь коментар
04.01.2021 07:54 Відповісти
В годы войны любители Фюрера всегда были врагами, ОПЗЖ это оппозиция против суверенитета Украины, что вам ещё непонятно?
показати весь коментар
04.01.2021 12:19 Відповісти
Так, в общих чертах, ход ваших мыслей понял. В принципе согласен, что, когда часть населения имеет диаметрально противоположные взгляды на вектор движения социума и видит свою перспективу развития общества, то меньшинство обязано подчиняться большинству. За это и надо бороться, но методом убеждения, доказывать научным анализом о полученной выгоды при переходе на ваш путь развития и о вреде для общества пути оппозиции. А, что такое аресты оппозиции? Это же разделение людей на наших и ваших,, партизанщина, окопы, линии фронта через улицы и дворы, всеобщая враждебность, подозрительность, депрессивное настроение при неудачах, кардиологические проблемы. Оно уже и так и без массовых арестов, черных воронков, овчарок и колючей проволоки, общество живёт в напряжении.
показати весь коментар
04.01.2021 13:15 Відповісти
В буферной Украине у народа сидит страх в генах, а так же подчинение сильному, Украине как независимому государству имеющую свою армию ,пора показывать зубы внешнему и внутреннему врагу, тогда гены страха проживающего народа Украины потянуться к единению и к сильной Украине. На Юго востоке нарид Украины находясь в буферной зоне, тянется больше на восток, под братьев московитов подстраиваются.
показати весь коментар
04.01.2021 16:39 Відповісти
То есть Вы опасаетесь, что в буферной зоне, на Юго Востоке, без вас народ может страх потерять? Значит унитарность и соборность Украины, держится благодаря генам страха и именно так она и держаться должна.
показати весь коментар
05.01.2021 11:16 Відповісти
Это вы так говорите, потому что вам сказали так думать, благодаря генам страха Я говорю что имеем ,
показати весь коментар
05.01.2021 15:16 Відповісти
Спасибо! Всё разложил по полочкам, и ясно и понятно прописал путь к единению и к сильной Украине!
показати весь коментар
05.01.2021 16:03 Відповісти
Ну так действуйте, ****... вы на службу просились, вас на службу нанимали, у вас полномочия. Мне, что ли, бегать шпионов ловить??? Прям, как здрасьте... они все знают, им все известно, они про все всем рассказывают, но бездействуют... тьфу...
показати весь коментар
03.01.2021 19:29 Відповісти
а как вступить в партию Мертвечука? и какой капитал для этого нужно иметь..епта?!
показати весь коментар
03.01.2021 19:33 Відповісти
Спутником укололся и все
показати весь коментар
03.01.2021 19:36 Відповісти
От сволота ватная ,взяли суки и подняли украинцам тарифы и теперь имеем протестные настроения ...
показати весь коментар
03.01.2021 19:34 Відповісти
Ти ба яка дивина? Завдяки протестним настроям та корисним ідійотам ***** і посадовило криворогатого поца на табуретку.
показати весь коментар
03.01.2021 19:35 Відповісти
этому больше не наливать
показати весь коментар
03.01.2021 19:36 Відповісти
В Канаді поліцаї зустріли колону РПЦ та їх сародічєй, так порядок за хвилину був відновлений. Наші "ігри" демократів в 1917 привели до хєрні і потім лягло десяткі мільйонів нівчому невинних Людей -Українців, поїдали один одного живцем, а тіпа ОПеЗеЖИСТИ ,... а сьогодні їх атродьє тупо продовжує і крутить кАлесо історії в надії взяти реванш. Порада, ...схаменіться рулятори це вам не 1917. Бійка буде до останньої каплі крові. Сумно що Велика Нація переповнена розумовоінтересними.
показати весь коментар
03.01.2021 19:37 Відповісти
Бійка буде... коли тільки за одне руське слово.. сікір башка.
показати весь коментар
03.01.2021 20:22 Відповісти
Так задавите коррупцию, бараны, и не будет протестных настроений!
показати весь коментар
03.01.2021 19:38 Відповісти
В Польше украинка разбила десять автомобилей в ДТП
показати весь коментар
03.01.2021 19:39 Відповісти
А кацапка сколько ???
показати весь коментар
03.01.2021 19:42 Відповісти
в лаптях туда не пускают
показати весь коментар
03.01.2021 19:44 Відповісти
И шо? Всраться и не жить?
показати весь коментар
03.01.2021 19:43 Відповісти
знай наших
показати весь коментар
03.01.2021 19:46 Відповісти
Ну, если с такой стороны посмотреть...
показати весь коментар
03.01.2021 19:48 Відповісти
Подъем тарифов на газ, тепло и электричество - вот чего добилась РФ, через своих агентов "Ахметовых". Так кто расшатывает?
показати весь коментар
03.01.2021 19:41 Відповісти
нас имеют за идиотов
показати весь коментар
03.01.2021 19:45 Відповісти
112-й, Ньюс-вонь, Зик, Наш, Интер, Страна юа - вот ярые пропагандоны "русского мира" и "мышебратства" в Украине.. Если назвали РПЦ (на самом деле Московский Паханат) дестабилизирующим фактором через религию, то и эти каналы называйте в качестве дестабилизирующего фактора через информпространство.. Кстати и Г+Г , с его псевдокультурным, малоросским клоунским контентом, можно отнести к дестабилизирующим и отупляющим сознание украинских граждан каналам. И ОП Зеленского и Ермака, постоянно закидывающим удочки на "вшивость" и "гнидотность" украинцев, через всяких Фокиных, Сивух и Кравчуков.. У каждого из провокаторов-"дестабилизаторов" есть собственное имя.
показати весь коментар
03.01.2021 19:44 Відповісти
Путин купил всю эту сволочь, на корню. Стоит тока на продажного придурка Киву посмотреть.
Тимошенко нужно в Президенты, однозначно! Только эта клятая баба сможет переломать им руки и ноги.
показати весь коментар
03.01.2021 19:51 Відповісти
РФ використовує для дестабілізації ситуації в Україні протестні настрої, церкву та інформпростір, - СЗР - Цензор.НЕТ 5437
показати весь коментар
03.01.2021 19:53 Відповісти
1. Если Путин так безумно любит Тимошенко, то почему она не стала Президентом Украины?
2. Почему только Тимошенко сидела в тюрьме?
3. Почему именно Тимошенко начала сношать олигархов? (Криворожсталь).
4. Почему ее ненавидят абсолютно все власть имущие в Украине?
5. Почему вся сволочь прошла через президенство и только она одна - нет?
показати весь коментар
03.01.2021 20:09 Відповісти
1. Нашлись более глупые и менее ценные агенты.
2. Почему бы и не посидеть, если это укрепит рейтинг? Навальный вот тоже и сидел и травился...
3. И что такого случилось с Криворожсталью? Неужели "вернули народу"?

4. Им есть что терять, если кацапы зайдут в Украину.
5. Значит у нее другая задача.
показати весь коментар
03.01.2021 20:14 Відповісти
В 2010 році завданням ***** була дискредитація Ющенка.
А, що Янукович, що Тимошенко, ***** було без різниці.
показати весь коментар
03.01.2021 21:25 Відповісти
Якщо одним словом, то тимошенко - найпідліша з політиків.
показати весь коментар
04.01.2021 03:52 Відповісти
РФ використовує для дестабілізації ситуації в Україні протестні настрої, церкву та інформпростір, - СЗР - Цензор.НЕТ 738
показати весь коментар
03.01.2021 21:42 Відповісти
https://twitter.com/Ogrysko

https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko @Ogrysko

https://twitter.com/Ogrysko https://twitter.com/Ogrysko



Сьогодні набрав чинності закон про пожиттєву недоторканість президента Росії.
пут-ін чомусь думає, що це його врятує.
Мілошевіч теж думав, а опинився в Гаазі, там і сконав. Здали свої ж.
Теж саме буде і в Росії-здадуть в обмін на повернення райського життя на «проклятому Заході».
показати весь коментар
03.01.2021 20:48 Відповісти
другу половину купив МВФ з соросом , ні ?
показати весь коментар
03.01.2021 20:13 Відповісти
РФ використовує для дестабілізації ситуації в Україні протестні настрої, церкву та інформпростір, - СЗР - Цензор.НЕТ 8618
показати весь коментар
03.01.2021 20:50 Відповісти
Эпическая схватка Вовы с поросенком окончилась технической ничьей. Пошел дождь со снегом и стороны не явились на место предполагаемой схватки. Кабан решил не участвовать в информационной войне против Украины и решил забить на все, в том числе и на вовочку. Ну, по крайней мере пока...
показати весь коментар
03.01.2021 20:01 Відповісти
...РФ использует для дестабилизации ситуации в Украине протестные настроения ... а хто ці "настроения" створює , не "наш" "уряд" бува ?
показати весь коментар
03.01.2021 20:12 Відповісти
РФ використовує для дестабілізації ситуації в Україні протестні настрої, церкву та інформпростір, - СЗР - Цензор.НЕТ 7137
показати весь коментар
03.01.2021 20:52 Відповісти
Привіт Петру, який дозволив відключити українські канали на супутнику...
показати весь коментар
03.01.2021 20:20 Відповісти
А пруф є, що це Петро відкючив?
показати весь коментар
03.01.2021 21:23 Відповісти
Никогда так не было и вот опять, не расшатывайте лодку ато путин нападет...
показати весь коментар
03.01.2021 20:26 Відповісти
CЗР - звучить грізно, аби там не виявились клоуни з 95-го
показати весь коментар
03.01.2021 20:47 Відповісти
Куди воно тільки ще не напхало цих кловунів з 95 кв.
показати весь коментар
03.01.2021 20:56 Відповісти
РФ використовує для дестабілізації ситуації в Україні протестні настрої, церкву та інформпростір, - СЗР - Цензор.НЕТ 3500
показати весь коментар
03.01.2021 20:55 Відповісти
Активно сіється розбрат між українцями, створюються провокації, наклепи, пропагується ворожнеча і ненависть до діаспори.
Адміністратори, які покликані за цим стежити, навпаки, активно цьому сприяють і на запити не реагують.
Ще раніше (здається, під час президентської кампанії 2019) хтось з форумчан відкрито написав, що ресурс (з-поміж інших) використовується для інформаційної війни і попросив вжити заходів і унеможливити реєстрацію тролів і ботів усіх мастей.
Велике починається з малого.
показати весь коментар
03.01.2021 20:59 Відповісти
В Украине есть своя православная церковь и соответственно нужно прекратить действие в Украине сектантской организации УПЦ МП! И также нужно арестовать Медведчука, через которого путин управляет СМИ в Украине и льет свою пропаганду. А Медведчука арестовать по статье 111. гос измена. в статье есть пункт про информационную безопасность, хотя Медведчук и по всем остальным пунктам тоже подпадает под эту статью.

Статья 111. Государственная измена
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наказывается лишением свободы на срок от десяти
до пятнадцати лет.
показати весь коментар
03.01.2021 21:08 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
03.01.2021 21:10 Відповісти
Ти гля, а до 21.04.2019 все було тішь, да гладь...
показати весь коментар
03.01.2021 21:21 Відповісти
Два пункта можно легко убрать.
показати весь коментар
03.01.2021 21:26 Відповісти
А нужно еще больше повысить цены на газ, свет,увеличить налоги фопам или того лучше вообще отменить эту группу, обложить налогами заробитчан и моряков .... и тогда кацапам ничего и делать не придётся!!!! Как минимум весь юг Украины захочет лечь под кацапстан. Прямая угроза независимости и целостности Украины просто налицо. Если мы сейчас не оставим этот беспредел, то Украине конец!!!!!!
показати весь коментар
03.01.2021 22:00 Відповісти
Од добра добра не ищут, вот и весь секрет борьбы.
показати весь коментар
03.01.2021 22:39 Відповісти
ТАК НЕ КРАДИТЕ ИЗ БЮДЖЕТА !!!
показати весь коментар
03.01.2021 23:26 Відповісти
Основным элементом расшатывания изнутри украинского общества в рамках гибридной агрессии РФ против Украины является манипулирование протестными настроениями, построенное, в том числе, на патриотических чувствах.Источник: https://censor.net/ru/n3240298

---------------------------------------------------------------
так, пилососи качають човен ніпадєцкі...
показати весь коментар
03.01.2021 23:48 Відповісти
Можнло сказать короче и точнее - россия использует 95-й квартал.
показати весь коментар
03.01.2021 23:54 Відповісти
А до чого тут "експертна оцінка" Зовнішньої Розвідки в Середині країни?! Бюджет?
показати весь коментар
04.01.2021 00:04 Відповісти
Шо там с супертомосом?приходы/лавры наши?рпц в панике бежит?Помог манускрипт?
показати весь коментар
04.01.2021 01:41 Відповісти
РФ использует для дестабилизации ситуации в Украине протестные настроения, церковь и информпространство ОП, ВР, КМ, СНБО, Минздрав, НКРЕКП и другие органы вертикали власти - СВР.
показати весь коментар
04.01.2021 06:48 Відповісти
Грех не использовать протестные настроения, если это в Украине в 133 раза делать легче, чем в Финляндии, или в 22 раза легче, чем в Швейцарии. Цифры, как бы, утрированные, но и не из потолка. Имеется такой себе Рейтинг стран мира по уровню счастья населения (World Happiness Report - исследовательский проект международной программы «Сеть решений устойчивого развития» при ООН - UN Sustainable Development Solutions Network - короче, всё солидно) и в нём за 2019 год:
- всего стран в рейтинге - 156;
- Финляндия - 1;
- Швейцария - 6;
- Украина - 133.
И с чего бы это Медведчуковские каналы денно и нощно насыпают насчёт какого-то там тарифного майдана в феврале месяце? Видать, в феврале пипл отхватит счета за комірне за январь, а там нечто, в недопустимости чего нынешний сраный ЗЕ-гарант и клялся, и божился, и "крест на пузе целовал" - к ответу подлеца.
А ещё не упомянуты родственные связи - "это совсем даже не ерунда"© (как говаривал Мюллер в "Мгновениях"), а вполне осязаемый и легко реализуемый оперативный ресурс. Тут же ж в кого ни плюнь, обязательно попадёшь в обладателя родни с российскими паспортами. Давно ли по той же СВР некий Семочка дефилировал? А как человеку не оглядываться на то, что, скажем, любимый тестюха в любой момент может оказаться подвешенным за фаберже над костерком?
Ну вот как-то так.
показати весь коментар
04.01.2021 07:57 Відповісти
Зная действия и намерения паРашу что мешает созданию стратегии противодействий агитации кремля?!! Понятно, что демократия дает возможность существованию Опоз.блока пророссийской 5й колонны, но это изначально были засланные казачки с времен Януковича (враги народа Украины) - нового ничего нет!!! Все это было известно и ранее!!! Где ответная стратегия по защите интересов Украины?!!!
показати весь коментар
04.01.2021 09:10 Відповісти
Двічі Україна у визвольній війні проти Росії наступала на одні і ті ж граблі і терпіла поразку.
При Мазепі і Грушевському українська церква була під Москвою. І цей факт був одним із вирішальних у боротьбі з Росією (згадаймо 300років анафеми Мазепі від РПЦ). Якщо цього не розуміє Клоун, а дійсно це так,то нас чекає таке ж фіаско, як і в попередніх випадках. А якщо згадати, що після падіння комуністичної ідеології більшість майбутніх випускників - замполітів перекваліфікувалися у церковних служителів, то стане зрозумілим, що нас чекає на цьому напрямку!
показати весь коментар
04.01.2021 09:19 Відповісти
 
 