П'яний громадянин України в Польщі напав на знайомого з ножем під час застілля і чинив опір поліції

Вроцлавська поліція затримала 28-річного громадянина України, який під час побутової сварки поранив ножем свого знайомого. Постраждалого чоловіка госпіталізували.

Поліцейські отримали повідомлення про побутовий конфлікт в одній з квартир у Лєсьніці у Вроцлаві у ніч з 1 на 2 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

Як розповіли у поліції, 28-річний громадянин України напідпитку напав на іншого чоловіка з ножем. Поранений потрапив до лікарні. Його життю нічого не загрожує.

На місці поліція затримала нападника. Спочатку він поводився агресивно і не виконував вказівок поліції. Тримаючи ножа у руці, він почав йти у їхньому напрямку, однак його вдалося швидко вгамувати. Чоловіка затримали.

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