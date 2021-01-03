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П'яний громадянин України в Польщі напав на знайомого з ножем під час застілля і чинив опір поліції

П'яний громадянин України в Польщі напав на знайомого з ножем під час застілля і чинив опір поліції

Вроцлавська поліція затримала 28-річного громадянина України, який під час побутової сварки поранив ножем свого знайомого. Постраждалого чоловіка госпіталізували.

Поліцейські отримали повідомлення про побутовий конфлікт в одній з квартир у Лєсьніці у Вроцлаві у ніч з 1 на 2 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Польське Радіо.

Як розповіли у поліції, 28-річний громадянин України напідпитку напав на іншого чоловіка з ножем. Поранений потрапив до лікарні. Його життю нічого не загрожує.

На місці поліція затримала нападника. Спочатку він поводився агресивно і не виконував вказівок поліції. Тримаючи ножа у руці, він почав йти у їхньому напрямку, однак його вдалося швидко вгамувати. Чоловіка затримали.

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напад (1137) Польща (8612)


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Топ коментарі
+13
https://censor.net/ru/user/461672 -
П'яний громадянин України в Польщі напав на знайомого з ножем під час застілля і чинив опір поліції - Цензор.НЕТ 3150
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03.01.2021 19:41
+8
татка Оленем звали?
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03.01.2021 19:24
+5
Все правильно, а то видишь Марфа как живут евровые нищеброды
Пьяный гражданин Украины в Польше напал на знакомого с ножом во время застолья и оказал сопротивление полиции - Цензор.НЕТ 3531
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03.01.2021 19:22
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Ну вот пришло время "собирать камни", т.е., подсчитывать кол-во случаев применения насилия после употребления легальных тяжелых наркотиков.
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03.01.2021 19:13 Відповісти
В избе гуляють партизаны... -- а ты кого-то другого ждал? *)
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03.01.2021 19:15 Відповісти
Это я к тем, которые доказывают, шо канабис - жутко страшный наркотик.
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03.01.2021 19:21 Відповісти
Паны сказали, шо хлопак был навеселе, а не по кайфом... -- в Поляндии за кумар люто кошмарят.
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03.01.2021 19:23 Відповісти
Так отож бо.
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03.01.2021 19:24 Відповісти
Так не наговаривай лишнего на хохла! -- мы все оттуда -- как-нибудь и где-нибудь...
А путин -- *****! (шо б ты даже во мне сомневался...*)
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03.01.2021 19:32 Відповісти
гражданин Украины навеселе. может он и не веселый был,а в печали.
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03.01.2021 21:54 Відповісти
-- та и не говори... -- у меня начальство забухало -- чысти гансюки -- на связь не выходят. Даже не знаю, что мне завтра делать? -- веришь? ...и я в шоке... *)
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03.01.2021 22:03 Відповісти
не думай о плохом. может коронавирус?
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04.01.2021 00:04 Відповісти
Я на больничку завтра... -- мне больше всех ненадо -- а своё возьму! *)
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04.01.2021 00:10 Відповісти
это каких наркотиков ну названия, если можно?
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04.01.2021 00:48 Відповісти
Крепкий алкоголь - тяжелый наркотик.
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04.01.2021 17:28 Відповісти
100%
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04.01.2021 18:46 Відповісти
Все правильно, а то видишь Марфа как живут евровые нищеброды
Пьяный гражданин Украины в Польше напал на знакомого с ножом во время застолья и оказал сопротивление полиции - Цензор.НЕТ 3531
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03.01.2021 19:22 Відповісти
Таких не берут в космо... -- хм -- в европейцы! *)
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03.01.2021 19:29 Відповісти
Осваиваются украинцы, чувствуют себя как дома.
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03.01.2021 19:22 Відповісти
татка Оленем звали?
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03.01.2021 19:24 Відповісти
Бидлота ... А завтра буде вимагати курва любові і ніжної толерантності поляків до українців в Польщі
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03.01.2021 19:23 Відповісти
а полякам не насрати на бійку двох гастарбайтерів?
це може якось вплинути на їх ставлення до українців?
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03.01.2021 19:26 Відповісти
Звичайно, так складається в іхнх очах образ українця, не надто красивий виходить.
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03.01.2021 19:33 Відповісти
а на заробітки до них, зазвичай, приїздять інтелігентні та освічені люди з інших країн
еге ж
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03.01.2021 19:38 Відповісти
Уявіть собі, немало людей з вищою освітою вимушено їхати на зароботки за кордон, зустрічав таких ..А якщо навіть і без В/О те це не означає що він повинен ужратися і кидатися з ножем на людей бо вiн на заробiтках (!) ..
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03.01.2021 19:47 Відповісти
сподіваюсь, що ви підняли собі самооцінку цими моралізаторськими висловами
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03.01.2021 19:51 Відповісти
Мені це не потрібно -) вже давно не потрібно та й це не просто вислови це моя життєва позиція
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03.01.2021 20:10 Відповісти
Та для поляка, хоть украинец, хоть неаполетанец с немцем - одна курва!
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03.01.2021 19:40 Відповісти
Якби ти бачив , якими бувають неадекватами самі поляки, то не дуже б погано про своіх думав. Бидло є у всіх народів.
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03.01.2021 21:13 Відповісти
Заробітчанам в Польщі протипоказані довгі вихідні
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03.01.2021 19:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/479893 - а тобі голодранцю...., ай вибач в тебе цілий рік вихідні
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03.01.2021 19:27 Відповісти
Ти звідки вилізло?
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03.01.2021 19:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/479893 - я природнім шляхом, а ті певно зі сраки ? любитель
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03.01.2021 19:35 Відповісти
Ти ненормальний? Чим я тебе обідив?
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03.01.2021 19:38 Відповісти
Не в тему, но картинка понравилась
Пьяный гражданин Украины в Польше напал на знакомого с ножом во время застолья и оказал сопротивление полиции - Цензор.НЕТ 941
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03.01.2021 19:26 Відповісти
Так, лугандоны-переселенцы, к вам вопрос. Чей Крым ?
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03.01.2021 19:29 Відповісти
Мабуть пєрєсєлєнєц?...
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03.01.2021 19:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/363904 - ні Гриць, я западенець-Бандерівець з 50 річним стажем і до того ж порохобот
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03.01.2021 19:32 Відповісти
Так я ж не тебе мав на увазі , а отого шо з ножем
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03.01.2021 19:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/363904 - Гриць, я сьогодні тверезий...а хто з ножем ?
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03.01.2021 19:37 Відповісти
Ти сьогодні похмилявся? Вже ж вечір...
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03.01.2021 19:43 Відповісти
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03.01.2021 20:05 Відповісти
Ні разу не вгадав. Він пєрєсєлєнєц...
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03.01.2021 19:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/461672 - по легко, а то інфаркт або інсульт
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03.01.2021 19:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/461672 - "Я не понял ты мне инфаркта пожелал или как" - Ні, інфаркт це застереження. Продовжуй шурувати *****, тваєму кумиру
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03.01.2021 20:09 Відповісти
Идиот
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03.01.2021 21:33 Відповісти
Alex Firman

Мене читають: 9
Я читаю: 15

Стать:

Чоловіча
Регіон:
region_9 region_suffix

недавно пару часов назад ты был из Ивано -франковска
во даёшь ты какой то нестабильный тогда за компанию и поменяй род
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04.01.2021 01:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/461672 -
П'яний громадянин України в Польщі напав на знайомого з ножем під час застілля і чинив опір поліції - Цензор.НЕТ 3150
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03.01.2021 19:41 Відповісти
Горілка - зло
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03.01.2021 19:57 Відповісти
Туди виїзджає наша иліта на заробітки так що нічого дивного
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03.01.2021 22:26 Відповісти
Прийшла порівняти коменти з тими, що на темі про українку (тверезу !!!), яка не справилася з керуванням і пошкодила кілька авт.

П*яного ******** з ножем ніхто не пропонує позбавляти громадянства і не соромиться його.
Бо він - особа чоловічої статі.
То на жінок можна все скидати.
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03.01.2021 23:01 Відповісти
 
 