П'яний громадянин України в Польщі напав на знайомого з ножем під час застілля і чинив опір поліції
Вроцлавська поліція затримала 28-річного громадянина України, який під час побутової сварки поранив ножем свого знайомого. Постраждалого чоловіка госпіталізували.
Поліцейські отримали повідомлення про побутовий конфлікт в одній з квартир у Лєсьніці у Вроцлаві у ніч з 1 на 2 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.
Як розповіли у поліції, 28-річний громадянин України напідпитку напав на іншого чоловіка з ножем. Поранений потрапив до лікарні. Його життю нічого не загрожує.
На місці поліція затримала нападника. Спочатку він поводився агресивно і не виконував вказівок поліції. Тримаючи ножа у руці, він почав йти у їхньому напрямку, однак його вдалося швидко вгамувати. Чоловіка затримали.
Топ коментарі
+13 Alex Firman
показати весь коментар03.01.2021 19:41 Посилання
+8 Гундяй Крестовоздвиженский
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+5 Alex Firman
показати весь коментар03.01.2021 19:22 Посилання
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А путин -- *****! (шо б ты даже во мне сомневался...*)
це може якось вплинути на їх ставлення до українців?
еге ж
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Стать:
Чоловіча
Регіон:
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недавно пару часов назад ты был из Ивано -франковска
во даёшь ты какой то нестабильный тогда за компанию и поменяй род
П*яного ******** з ножем ніхто не пропонує позбавляти громадянства і не соромиться його.
Бо він - особа чоловічої статі.
То на жінок можна все скидати.