Рятувальники знайшли туриста з Херсона, що заблукав під час сходження на Говерлу, - ДСНС

У Карпатах рятувальники знайшли і супроводили в безпечне місце туриста, який близько 11 ранку неділі вирушив на Говерлу і заблукав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

3 січня о 15:50 до рятувальників поста "Заросляк" Ворохтянського пошуково-рятувального відділення звернулась туристка з Херсона. Вона повідомила про те, що її чоловік 3 січня близько 11:00 вирушив на Говерлу, втратив орієнтування і не може самостійно зійти з вершини. Зв'язок з ним частково підтримується.



О 16:00 для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників поста "Заросляк" Ворохтянського пошуково-рятувального відділення в складі чотирьох чоловік. Рятувальники в районі "Малої Говерли" знайшли туриста. Медичної допомоги він не потребував. Його супроводили до навчально-спортивної бази "Заросляк".

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