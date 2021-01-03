Рятувальники знайшли туриста з Херсона, що заблукав під час сходження на Говерлу, - ДСНС
У Карпатах рятувальники знайшли і супроводили в безпечне місце туриста, який близько 11 ранку неділі вирушив на Говерлу і заблукав.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
3 січня о 15:50 до рятувальників поста "Заросляк" Ворохтянського пошуково-рятувального відділення звернулась туристка з Херсона. Вона повідомила про те, що її чоловік 3 січня близько 11:00 вирушив на Говерлу, втратив орієнтування і не може самостійно зійти з вершини. Зв'язок з ним частково підтримується.
О 16:00 для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників поста "Заросляк" Ворохтянського пошуково-рятувального відділення в складі чотирьох чоловік. Рятувальники в районі "Малої Говерли" знайшли туриста. Медичної допомоги він не потребував. Його супроводили до навчально-спортивної бази "Заросляк".
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-- даже ничего трудного не заметил -- рядом Кацапочка с Питера была -- стрше меня на 3 года -- а в октябре, призвал меня Военкомат в СА.
Пару фоточек осталось с тех восхождений, спусков и улётов...*)
Я ж Киевлянин -- ...было какой Кыяночке, гораздо раньше подсуетиться... *)
Хіба ж можна було не заблукати поблизу бази з чудернацькою назвою "Заросляк"?