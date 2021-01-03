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Новини
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Рятувальники знайшли туриста з Херсона, що заблукав під час сходження на Говерлу, - ДСНС

Рятувальники знайшли туриста з Херсона, що заблукав під час сходження на Говерлу, - ДСНС

У Карпатах рятувальники знайшли і супроводили в безпечне місце туриста, який близько 11 ранку неділі вирушив на Говерлу і заблукав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

3 січня о 15:50 до рятувальників поста "Заросляк" Ворохтянського пошуково-рятувального відділення звернулась туристка з Херсона. Вона повідомила про те, що її чоловік 3 січня близько 11:00 вирушив на Говерлу, втратив орієнтування і не може самостійно зійти з вершини. Зв'язок з ним частково підтримується.

О 16:00 для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників поста "Заросляк" Ворохтянського пошуково-рятувального відділення в складі чотирьох чоловік. Рятувальники в районі "Малої Говерли" знайшли туриста. Медичної допомоги він не потребував. Його  супроводили до навчально-спортивної бази "Заросляк".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Карпатах на чоловіка впало дерево, він загинув, - Івано-Франківська ОДА

Карпати (264) ДСНС (5139) Івано-Франківська область (956)


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Топ коментарі
+4
так ты еще несовершеннолетний на Говерле потерял невинность с кацапкой Ксенией?
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03.01.2021 20:12
+2
чимало різних бовдурів лізуть в гори чи до лісу погулять, ми що, про всіх ідіотів повинні отримувати повідомлення у центральній пресі?
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03.01.2021 19:50
+2
На Говерлу і ряд інших карпатських вершин маршрути як альпіністські певної категорії трудності зараховуються лише при сходженні взимку. Тому альпіністи для тренування ходять взимку ці маршрути. Але мова не про цього херсонця, який може в гори потрапив вперше в житті.
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03.01.2021 21:22
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того самого, хто має відбити російський напад на Херсонщину
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03.01.2021 19:48 Відповісти
Это заробитчане-нелегалы из Чуехии
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03.01.2021 19:48 Відповісти
чимало різних бовдурів лізуть в гори чи до лісу погулять, ми що, про всіх ідіотів повинні отримувати повідомлення у центральній пресі?
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03.01.2021 19:50 Відповісти
Лазил я ту на Говерлу -- в августе 1977.

-- даже ничего трудного не заметил -- рядом Кацапочка с Питера была -- стрше меня на 3 года -- а в октябре, призвал меня Военкомат в СА.
Пару фоточек осталось с тех восхождений, спусков и улётов...*)
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03.01.2021 20:02 Відповісти
так ты еще несовершеннолетний на Говерле потерял невинность с кацапкой Ксенией?
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03.01.2021 20:12 Відповісти
-- ну, то ей слишком много счастья -- шо б я невинность в 17 лет с кацапкой потерял...

Я ж Киевлянин -- ...было какой Кыяночке, гораздо раньше подсуетиться... *)
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03.01.2021 20:18 Відповісти
Рожденный ползать летать не может
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03.01.2021 20:03 Відповісти
Я живу від Говерли 80км, був там і не тільки на цій горі, але не розумію, якого милого лізти туди зимою.
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03.01.2021 20:17 Відповісти
туди і великий бджоляр взимку ніколи не лазив, то ваш допис цілком слушний
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03.01.2021 20:23 Відповісти
На Говерлу і ряд інших карпатських вершин маршрути як альпіністські певної категорії трудності зараховуються лише при сходженні взимку. Тому альпіністи для тренування ходять взимку ці маршрути. Але мова не про цього херсонця, який може в гори потрапив вперше в житті.
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03.01.2021 21:22 Відповісти
Та й влітку чого туди пертися?
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03.01.2021 21:47 Відповісти
Чого туди пертись,не знаючи, що таке гори і яка мінлива там погода зимою. Але деякі хочуть поселфітись і похвалитись, що вони там були. А рятівникам потім робота шукати цих "туристів".
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03.01.2021 20:24 Відповісти
Швидше б вже Гейтс чіпував таких туристів...
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03.01.2021 20:32 Відповісти
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03.01.2021 20:59 Відповісти
Це карма!
Хіба ж можна було не заблукати поблизу бази з чудернацькою назвою "Заросляк"?
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03.01.2021 20:29 Відповісти
Кажуть, що там досі блукають НКВДисти, яких відправили встановлювати савєцкую власть.
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03.01.2021 21:50 Відповісти
Та їх вже давно прикопали місцеві "рятувальники".
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03.01.2021 23:12 Відповісти
 
 