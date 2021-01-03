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Новини Коронавірус і карантин
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Для закупівлі російської вакцини немає раціональних підстав, конкуренти пропонують дешевші та надійніші продукти, - директор "медзакупівель України" Жумаділов

Для закупівлі російської вакцини немає раціональних підстав, конкуренти пропонують дешевші та надійніші продукти, - директор

Україна не має раціональних підстав для закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Sputnik V".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив директор держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов, інформує Цензор.НЕТ.

"У сегменті векторних вакцин, якої і є російська вакцина-кандидат, є значна конкуренція. 18 виробників у всьому світі перебувають на тому чи іншому етапі розробки. Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку як AstraZeneca, Johnson & Johnson тощо. При цьому AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн, включаючно з Великою Британію. Тобто поки для замовлення російського продукту в сегменті якого є дешевші, ефективніші, надійні вакцини, немає щодних раціональних підстав", - написав Жумаділов.

Також Жумаділов зазначив, що московський Інститут Гамалії почав розробку вакцини одним з останніх, а оголосив про успішне завершення другої фази випробувань першим. При цьому з третьої фази випробувань росіяни досі не вийшли з оприлюдненими результатами.

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Директор ДП "Медичні закупівлі України" підкреслив, що "покладатися на державну російську компанію в умовах російської збройної агресії проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни - це невігластво, як мінімум".

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Жумаділов Арсен (52) ДП Медзакупівлі (15)


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Топ коментарі
+45
Для закупки российской вакцины нет рациональных оснований, их конуренты предлагают более дешевые и надежные продукты, - директор "Медзакупок Украины" Жумадилов - Цензор.НЕТ 1981
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03.01.2021 21:07
+29
Зачем вообще обсуждать такую возможность? Поставьте точку и все...
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03.01.2021 21:05
+20
Интересно, Великобритания или США закупили бы вакцину в 1942 у Гитлера? Для людей абсурдный вопрос но только не для предателей малороссов. Ибо чувства - честь и достоинство им чуждо.
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03.01.2021 21:14
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03.01.2021 23:43 Відповісти
во-первых я не помню чтобы сталин у гитлера пеницилин покупал. во-вторых от рашистской вакцины у украинцев морда становится козлячей а на ногах лапти выростают.в-третьих - пусть зеля и компания только попробуют у нашего врага путлера купить эту вакцину !!!! Слава Украине!
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03.01.2021 23:41 Відповісти
Китайцы напишут любое вам название под заказ, всё из одной бочки разольют. Какие упаковки и этикетки наклеить, количество, посредник должен обговорить заранее. На прямую не торгуют, только через посредников, к которым и предъявляйте претензии, если найдёте, потом!
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04.01.2021 03:49 Відповісти
я не понял это ты проткитайцев в защиту рашки? ну так рашка тоже самое делает только с апломбом и криками мы самые первые в мире ! ну а потом согласись не этично нам у врага что то брать, сам понимаешь что после этого роспропаганда начнет молоть о том как путлер братский народ типа спасает, а биндеровцы упираются!
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04.01.2021 11:22 Відповісти
Парашка не даёт вакцину! Она продаёт технологию, а производите её себе сами! И предприимчивые китайцы, могут пойти по этому пути и заработать на нас, или Индусы.
И причина в этом есть, не желают производители ответственность нести за возможные пост-последствия и разборки в миллионах судовых разбирательств! Так как последствия вакцинаций, начнут первые вылазить через год!
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04.01.2021 20:47 Відповісти
Ну зачем запрещать эту вакцину ? Наоборот пусть колят желающие, опзж и подобные
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04.01.2021 00:02 Відповісти
"..из третьей фазы испытаний россияне до сих пор не вышли с обнародованым результатами,"....Ну понятно почему не вышли. Результаты испытаний негативные...а расея еще пытается продавать эту вакцину. Может быть именно потому и пытается продать потому что это скорее отрава чем вакцина?
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04.01.2021 00:03 Відповісти
3я фаза, около года длится. Не у кого нет 3й фазы. И у нас не будет вакцины пока 3я фазу не проведут.
Другой вопрос, что после того, как будет провакцинирован первый миллиард человек, мы можем обнаружить некоторые побочные эффекты там, где их не ожидали увидеть. Но подобное происходит практически с каждой вакциной.
Приоритетность пенсионеров может измениться на основе окончательной информации о безопасности, эффективности и переносимости вакцин людьми преклонного возраста.( для этого нужно на них, их все виды проверить, и кто останется .....)
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04.01.2021 04:09 Відповісти
Если бы и создала а скорее всего уворовала, в чём я тоже уверен, то вакцину нет! Была бы вакцина, давно бы её лицензировали, после всех испытаний!
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04.01.2021 00:44 Відповісти
Основные усилия нового куратора "украинской тематики" в РФ Кирилла Дмитриева* перенесены из сферы военного противостояния, безперспективного с точки зрения Дмитриева в данный момент, в сферу гуманитарного проникновения. Именно в этой связи следует рассматривать упорные усилия РФ в вопросах проталкивания российской вакцины Gam-COVID-Vac. При том Дмитриеву даны широкие полномочия, вплоть до передачи технологий и средств на производство (...) На данный момент вакцина прошла только первый этап клинических испытаний. (с)
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04.01.2021 01:14 Відповісти
Ты сказал - я поверил. Ты повторил - я засомневался. Ты сказал в третий раз - я понял, что ты врешь. Здається мені, шо таки куплять Спутнік V. Бо дуже богато клянуться у протилежному.
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04.01.2021 02:13 Відповісти
Про больницу Боткина в СБ загуглите.
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04.01.2021 02:22 Відповісти
Похоже зеленский и его шобла решили лохов , которые
Откажутся от китайского гавна , попробовать накормить московским говном
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04.01.2021 03:55 Відповісти
Да они готовы на любой фуфломицин, лишь бы их не стали бить по морде, за его полное отсутствие.
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04.01.2021 04:13 Відповісти
Ни у одной фармкомпании нет достаточных мощностей чтобы обеспечить в ближайшем будущем всех желающих и тем кто сам не создает вакцины придется ждать когда такая возможность появится. Но вся проблема еще в том, что сроки действия вакцин не определены, т.е. на какое время человек может быть обеспечен антителами и если этот срок непродолжителен, то для этой страны вакцин нужно будет больше, для повторной вакцинации, а значит им будет не до других стран - в преоритете свое население.
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04.01.2021 06:02 Відповісти
Весьма рационально было бы собрать всех любителей русского мира и прочих зебилов и вколоть таки им русскую вакцину.
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04.01.2021 06:59 Відповісти
а нащо взагалі підіймати це питання? купляти у окупанта шось можуть лише зрадники!
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04.01.2021 07:36 Відповісти
когда ті подхватишь эту корону и у тебя нет 35000 грн что бы вылечится а твои родные бегали и занимали эту сумму что бы потом отдавать её в течении года то вопрос какой вакциной приобретать не стоит.. им по х..й откуда эта вакцина.. почему то газ российский украина покупает у словакии которая этот газ закупает у Рф !!! на 20% дороже .. А почему все СМИ и правительство молчат об этом??? да потому что 10% из этой наценки имеют члены элиты котрые регулярно заносят это бабло НАВЕРХ... на ул банковскую.... На запрос DW Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, ссылаясь на Госслужбу статистики, предоставил данные о динамике торгового баланса между Украиной и РФ за последние годы. Согласно данным, в 2015 и 2016 годах двусторонний товарооборот падал, а потом опять начал расти.
Так, в 2018 году Россия ввезла из Украины товаров на 3,65 млрд долларов (в 2017-м - 3,94 млрд), а Украина из РФ - на 8,09 млрд (7,2 млрд). За январь-март 2019 года украинский экспорт в Россию составил 760 млн долларов, а импорт из РФ - 1,8 млрд. Таким образом, за первый квартал отрицательное сальдо Украины в торговле с Россией превысило 1 млрд долларов.
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04.01.2021 10:46 Відповісти
Согласно информации Института экономики и прогнозирования, https://www.dw.com/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8/a-48393763 в структуре импорта из России в Украину в 2019 году доминируют энергоносители - нефть , дизтопливо, сжиженный газ, уголь и топливо для атомных электростанций. За них Киев заплатил 4,4 млрд долларов. Далее следует продукция промышленности - котлы, машины, реакторы, продукция черной металлургии, химические удобрения, полимеры и пластмассы, продукты неорганической химии, например аммиак. На эти две товарные группы в минувшем году пришлось 77,5% всего украинского импорта из РФ. В денежном эквиваленте это 6,25 млрд долларов.Так почему не купить вакцину??? Да потому что накитайской можно своровать и не сестть за сепаратизм а вот если попадёщься с такими же махинациями из РФ то ты уже не патриот а СЕПАР-торгуешь с окупантом и срок тебе точно впаяют..
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04.01.2021 10:50 Відповісти
Я считаю что это полезное действою
Следует сначала осуществить перепись желающих получить укол гофна из РФ. А списки желающих передать СБУ. А Медведчука-повесить у ЖД вокзала г.Киев на железном столбе использую гнилую веревку.

(Которая в процессе порвется и засранец получит сотрясение черепа и издохнет.
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04.01.2021 07:59 Відповісти
Надо спросить у хозяев Украины США покупать вакцину или нет. Они ж хозяева, Украина продана. Как скажут, так и поступим
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04.01.2021 08:53 Відповісти
главное что рашка не хозяин! тебя ведь ,согласись, именно от этого пучит??? а как бы хотелось да старицкий?
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04.01.2021 11:37 Відповісти
Для закупівлі російської вакцини немає раціональних підстав, конкуренти пропонують дешевші та надійніші продукти, - директор "медзакупівель України" Жумаділов - Цензор.НЕТ 6618
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04.01.2021 09:16 Відповісти
По такой схеме Азиров луше Пороха. Тарифы были ниже, бакс несравнимо ниде, цены тоже...
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04.01.2021 09:19 Відповісти
начальные условия у азирова и Пороха совершенно разные.
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04.01.2021 13:37 Відповісти
Цены на продукты выросли и если сравнить с ценами в РФ, то цены на продукты первой необходимости дороже в три раза, можете сами сравнить с применением интернет, к примеру картошка в магазинах РФ "магнит" и Украина "Пасад" и т.д. Поздравляю дебилов 73% хоть сейчас стало все дороже, не то что при Порошенко
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04.01.2021 19:42 Відповісти
Покупка вакцины у агрессора, оккупанта, врага, государства без чести и совести нарушившего все возможные договоры и соглашения, установившего у себя и всех оккупированных и контролируемых территориях полицейский, диктаторский, тоталитарный по сути нацистский режим это не невежество это преступление ( а все кто призывает это сделать преступники с соответствующими мерами по их обезвреживанию) Это равносильно подачи воды в оккупированный Крым. ( кстати возможно Раша и их агентура так продвигают свой " спутник в один конец" что бы потом связать это с подачей воды) Нам от врага ни чего не нужно кроме возвращения ОРДЛо, Крыма и Севастополя на украинских условиях, выплата репараций и казни международных рашен преступников в Нюрнберге или Гааге.
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04.01.2021 09:24 Відповісти
DW поинтересовалась у нескольких покупателей-киевлян, почему они отдают предпочтение товарам из России. По словам Алены, она обращает внимание в первую очередь на цену. Когда ей недавно надо было купить стиральную машину итальянской марки, выяснилось, что цена модели, выпущенной по лицензии в России, является оптимальной. Отец Алены использует для лечения один из препаратов российского производства: "Мы заказываем это лекарство у наших друзей в РФ, потому что там оно стоит в пересчете 300-400 гривн, а здесь в аптеке уже - 1200".
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04.01.2021 10:52 Відповісти
ну и что ты хочешь доказать русофил? машинка cady рашкиной сборки которую ты рекламируешь ломается гараздо быстрее итальянской. а фуфломицина в аптеках у нас своего хватает..... в рашке у украинцев остались в основном только родственники, с бывшими друзьями большая часть украинцев пересралась из за войны которую путлер развязал против Украины и укранцев.... что не получилось из нас рабов сделать поэтому нервничаете?
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04.01.2021 11:45 Відповісти
машинка cady рашкиной сборки работает абсолютно так же, как и итальянская...бо компоненты или те же итальянские, или созданы на том же оборудовании и под таким же контролем...
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04.01.2021 12:20 Відповісти
я сравнивал свою (итальянская) и моего племянника (собрана в раше) куплено с разницей месяц- полтора. у племянника загнулась в начале 2019, моя пока работает без жалоб. а чего ты возмущаешься старпер! у меня есть вольксваген покупал 5 лет назад в автосалоне в Киеве чистый немец. в интернете есть клуб любителей vw, так вот там кацапчики часто клеймят позором вольксвагены собраные в курске (а компоненты как ты пишешь те же) и всегда завидуют хохлам у которых чистые немцы. это что не показатель?
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04.01.2021 13:16 Відповісти
ну если бы ты не сочинил бред про фолькс, я бы тебе может и поверил...
Нету уже "чистых немецких" фольков уже лет 12 - последняя автоматизированная линия по производству коробок передач перенесена в Турцию...в самой гермашке пока еще делают блоки цилиндров и что-то из электроники, остальное давно развезено по чехиям-хорватиям-турциям...ты сам-то, к примеру, знаешь где изготовлены твой процессор и видеокарта - отнюдь не сша и европа...
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04.01.2021 17:45 Відповісти
фома ты неверующий и переубеждать я тебя не буду, поскольку езжу на фольксе я , а не ты. что завода фолькса в курске тоже нет? может тебе адрес форума сбросить? ты видать рашист и еще и упертый . у нас в Украине гермашка не говорят.рашка говорят а вот гермашка нет. и еще - если ты такой старпёр всезнающий то вспомни о жигулевских копейках собраных из чисто итальянских запчастей итальянскими рабочими обучающими советских в г тольятти. вспомнил ? у моего деда именно такая копейка до 1999 года исправно бегала. а вот когда началась сборка чисто советская и своими силами начались проблемы. это я к тому что у вас кацапов апломба выше крыши а на деле пшик.....
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04.01.2021 18:01 Відповісти
Я не понимаю, зачем вообще поднимать тему с российской вакциной.
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04.01.2021 09:40 Відповісти
Чтоб тебя напугать и ты рассматривал китайскую как спасение... стандартный прием.
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04.01.2021 11:45 Відповісти
чтобы её (эту бодягу) наш гарантик у нашего врага не купил! ты же видишь как мертвечук и ко напрягаются чтобы сделать путлера спасителем "братского украинского народа".
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04.01.2021 11:48 Відповісти
Чим накачують мільйони людей? Вакцина від Pfizer/BioNTech. Офіційний статус клінічних випробувань.
https://web.archive.org/web/20201122230654/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record
Estimated Study Completion Date December 11, 2022
Тобто прогнозована дата закінчення випробування - 11 грудня 2022 (!!!) року.
Піддослідні свинки хоча б про щось здогадуються?
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04.01.2021 10:33 Відповісти
Для закупки российской вакцины нет рациональных оснований, их конкуренты предлагают более дешевые и надежные продукты, - директор "Медзакупок Украины" Жумадилов.

А кто их просит закупать не проверенные и не употребляемые вакцыны в таких странах,как США,ЕС,Британии и Израиле. Президенты и премье-министры эти страны включая 27 из ЕС колят себе Pfizer прилюдно, подавая пример,что вакцина безопасна ,так зачем покупать не прверенные вакцины? Вопрос конечно риторический,- что бы нанести ущерб здоровью населению Украины,освободить территорию для других и получить деньги за проведение испытатий так еще и откат за сам "фуфломицин".
Вопрос с вакциной должен быть первостепенный на контроле у Презилента, и вот так он его исполняет, за что все они получают только зарплату?-эти Жумадиловы, Супруны,Аваковы,Миловановы,Шмыгали,Ермаки-Тюбитейкины,-отсюда вывод,что они на одну причитающуюся им зарплату не живут а еще и на "откатах" с бюджета в том числе за вакцин,у-рыба гниет с головы, срочно надо отзывать и перезберать управление страны пока до цугундура все население не довели. И переизберать их надо столько,как перчатки пока они не будут отрабатывать зарплату,а конфиская награбленного само-собой обязательно. Государство для украинцев никто не построит и не будет защищать кроме самих украинцев и не таких как Тягныбок, а те у которых нет родственников и имущества за границей, их дети и родители ходят и лечатся в обычных школах и больницах,тогда и разходы с бюджета будут прозрачные и образование и медицина будет финансироваться нормально,без которых нет современной экономики,а без экономики -армии.
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04.01.2021 13:10 Відповісти
"их конкуренты предлагают более дешевые и надежные продукты"

Официальное лицо может утверждать подобное только после тендеров. Где тендеры ворьё?
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04.01.2021 15:26 Відповісти
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