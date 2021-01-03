Для закупівлі російської вакцини немає раціональних підстав, конкуренти пропонують дешевші та надійніші продукти, - директор "медзакупівель України" Жумаділов

Україна не має раціональних підстав для закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Sputnik V".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив директор держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов, інформує Цензор.НЕТ.

"У сегменті векторних вакцин, якої і є російська вакцина-кандидат, є значна конкуренція. 18 виробників у всьому світі перебувають на тому чи іншому етапі розробки. Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку як AstraZeneca, Johnson & Johnson тощо. При цьому AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн, включаючно з Великою Британію. Тобто поки для замовлення російського продукту в сегменті якого є дешевші, ефективніші, надійні вакцини, немає щодних раціональних підстав", - написав Жумаділов.

Також Жумаділов зазначив, що московський Інститут Гамалії почав розробку вакцини одним з останніх, а оголосив про успішне завершення другої фази випробувань першим. При цьому з третьої фази випробувань росіяни досі не вийшли з оприлюдненими результатами.

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Директор ДП "Медичні закупівлі України" підкреслив, що "покладатися на державну російську компанію в умовах російської збройної агресії проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни - це невігластво, як мінімум".