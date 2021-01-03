Для закупівлі російської вакцини немає раціональних підстав, конкуренти пропонують дешевші та надійніші продукти, - директор "медзакупівель України" Жумаділов
Україна не має раціональних підстав для закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Sputnik V".
Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив директор держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов, інформує Цензор.НЕТ.
"У сегменті векторних вакцин, якої і є російська вакцина-кандидат, є значна конкуренція. 18 виробників у всьому світі перебувають на тому чи іншому етапі розробки. Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку як AstraZeneca, Johnson & Johnson тощо. При цьому AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн, включаючно з Великою Британію. Тобто поки для замовлення російського продукту в сегменті якого є дешевші, ефективніші, надійні вакцини, немає щодних раціональних підстав", - написав Жумаділов.
Також Жумаділов зазначив, що московський Інститут Гамалії почав розробку вакцини одним з останніх, а оголосив про успішне завершення другої фази випробувань першим. При цьому з третьої фази випробувань росіяни досі не вийшли з оприлюдненими результатами.
Директор ДП "Медичні закупівлі України" підкреслив, що "покладатися на державну російську компанію в умовах російської збройної агресії проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни - це невігластво, як мінімум".
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И причина в этом есть, не желают производители ответственность нести за возможные пост-последствия и разборки в миллионах судовых разбирательств! Так как последствия вакцинаций, начнут первые вылазить через год!
Другой вопрос, что после того, как будет провакцинирован первый миллиард человек, мы можем обнаружить некоторые побочные эффекты там, где их не ожидали увидеть. Но подобное происходит практически с каждой вакциной.
Приоритетность пенсионеров может измениться на основе окончательной информации о безопасности, эффективности и переносимости вакцин людьми преклонного возраста.( для этого нужно на них, их все виды проверить, и кто останется .....)
Откажутся от китайского гавна , попробовать накормить московским говном
Так, в 2018 году Россия ввезла из Украины товаров на 3,65 млрд долларов (в 2017-м - 3,94 млрд), а Украина из РФ - на 8,09 млрд (7,2 млрд). За январь-март 2019 года украинский экспорт в Россию составил 760 млн долларов, а импорт из РФ - 1,8 млрд. Таким образом, за первый квартал отрицательное сальдо Украины в торговле с Россией превысило 1 млрд долларов.
Следует сначала осуществить перепись желающих получить укол гофна из РФ. А списки желающих передать СБУ. А Медведчука-повесить у ЖД вокзала г.Киев на железном столбе использую гнилую веревку.
(Которая в процессе порвется и засранец получит сотрясение черепа и издохнет.
Нету уже "чистых немецких" фольков уже лет 12 - последняя автоматизированная линия по производству коробок передач перенесена в Турцию...в самой гермашке пока еще делают блоки цилиндров и что-то из электроники, остальное давно развезено по чехиям-хорватиям-турциям...ты сам-то, к примеру, знаешь где изготовлены твой процессор и видеокарта - отнюдь не сша и европа...
https://web.archive.org/web/20201122230654/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record
Estimated Study Completion Date December 11, 2022
Тобто прогнозована дата закінчення випробування - 11 грудня 2022 (!!!) року.
Піддослідні свинки хоча б про щось здогадуються?
А кто их просит закупать не проверенные и не употребляемые вакцыны в таких странах,как США,ЕС,Британии и Израиле. Президенты и премье-министры эти страны включая 27 из ЕС колят себе Pfizer прилюдно, подавая пример,что вакцина безопасна ,так зачем покупать не прверенные вакцины? Вопрос конечно риторический,- что бы нанести ущерб здоровью населению Украины,освободить территорию для других и получить деньги за проведение испытатий так еще и откат за сам "фуфломицин".
Вопрос с вакциной должен быть первостепенный на контроле у Презилента, и вот так он его исполняет, за что все они получают только зарплату?-эти Жумадиловы, Супруны,Аваковы,Миловановы,Шмыгали,Ермаки-Тюбитейкины,-отсюда вывод,что они на одну причитающуюся им зарплату не живут а еще и на "откатах" с бюджета в том числе за вакцин,у-рыба гниет с головы, срочно надо отзывать и перезберать управление страны пока до цугундура все население не довели. И переизберать их надо столько,как перчатки пока они не будут отрабатывать зарплату,а конфиская награбленного само-собой обязательно. Государство для украинцев никто не построит и не будет защищать кроме самих украинцев и не таких как Тягныбок, а те у которых нет родственников и имущества за границей, их дети и родители ходят и лечатся в обычных школах и больницах,тогда и разходы с бюджета будут прозрачные и образование и медицина будет финансироваться нормально,без которых нет современной экономики,а без экономики -армии.
Официальное лицо может утверждать подобное только после тендеров. Где тендеры ворьё?