Татаров пригрозив Єрмаку, що зіллє нюанси у справі вагнерівців, і був усунений від доступу до Зеленського, - політолог Романенко

Президент України Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Єрмак вирішили позбутися заступника голови ОП Олега Татарова, який потрапив у корупційний скандал і конфліктує з НАБУ.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив політолог Юрій Романенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як відомо, під кінець року заступник голови ОП Олег Татаров виявився в центрі корупційних звинувачень, які були запущені НАБУ після свідчень забудовника Максима Микитася. В результаті його фігура стала занадто токсичною для Зеленського і Єрмака, які були не проти його позбутися.

Однак, як кажуть мої джерела в ОП, Татаров пригрозив Єрмаку, що зіллє нюанси у справі вагнерівців, яку він курував (точніше сказати, притопив, використовуючи свої зв'язки в правоохоронних органах). Єрмак із Зеленським визнали це шантажем. І в останні тижні 2020 року Татаров був відлучений від доступу до президента", - написав Романенко.

За словами політолога, ще однією причиною звільнення Татарова може стати бажання Офісу Зеленського налагодити відносини з новою адміністрацією Байдена.

Також дивіться: Микитась про арешт: Такого ще суд не бачив. Це вигідно тим, хто стоїть поруч із Татаровим і захищає його. ВIДЕО

"Конфлікт НАБУ з Татаровим, що посилюється, несе все більше ризиків в зв'язку з перемогою Джо Байдена на президентських виборах у США. Адже всі чудово розуміють, саме по собі НАБУ є слабким і неефективним інститутом, але при цьому цей інститут створювався американцями для забезпечення контролю над українською елітою. І якщо Трамп особливо не цікавився Україною, то команда Байдена напевно повернеться до системнішої роботи, використовуючи інструментарій та зв'язки, які були напрацьовані ще при Обамі. Очевидно, що для Зеленського і Єрмака питання налагодження відносин з новою адміністрацією у Вашингтоні критично важливе, а конфлікт НАБУ з Татаровим буде торпедувати зусилля з налагодження мостів", - зазначає Романенко.

Тому у Зеленського схиляються до того, щоб протягом січня звільнити Татарова з Офісу Президента "під тим або іншим пристойним приводом", повідомив політолог.