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Новини Справа заступника глави ОП Татарова
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Татаров пригрозив Єрмаку, що зіллє нюанси у справі вагнерівців, і був усунений від доступу до Зеленського, - політолог Романенко

Татаров пригрозив Єрмаку, що зіллє нюанси у справі вагнерівців, і був усунений від доступу до Зеленського, - політолог Романенко

Президент України Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Єрмак вирішили позбутися заступника голови ОП Олега Татарова, який потрапив у корупційний скандал і конфліктує з НАБУ.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив політолог Юрій Романенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як відомо, під кінець року заступник голови ОП Олег Татаров виявився в центрі корупційних звинувачень, які були запущені НАБУ після свідчень забудовника Максима Микитася. В результаті його фігура стала занадто токсичною для Зеленського і Єрмака, які були не проти його позбутися.

Однак, як кажуть мої джерела в ОП, Татаров пригрозив Єрмаку, що зіллє нюанси у справі вагнерівців, яку він курував (точніше сказати, притопив, використовуючи свої зв'язки в правоохоронних органах). Єрмак із Зеленським визнали це шантажем.  І в останні тижні 2020 року Татаров був відлучений від доступу до президента", - написав Романенко.

За словами політолога, ще однією причиною звільнення Татарова може стати бажання Офісу Зеленського налагодити відносини з новою адміністрацією Байдена.

Також дивіться: Микитась про арешт: Такого ще суд не бачив. Це вигідно тим, хто стоїть поруч із Татаровим і захищає його. ВIДЕО

"Конфлікт НАБУ з Татаровим, що посилюється, несе все більше ризиків в зв'язку з перемогою Джо Байдена на президентських виборах у США. Адже всі чудово розуміють, саме по собі НАБУ є слабким і неефективним інститутом, але при цьому цей інститут створювався американцями для забезпечення контролю над українською елітою.  І якщо Трамп особливо не цікавився Україною, то команда Байдена напевно повернеться до  системнішої роботи, використовуючи інструментарій та зв'язки, які були напрацьовані ще при Обамі. Очевидно, що для Зеленського і Єрмака питання налагодження відносин з новою адміністрацією у Вашингтоні критично важливе, а конфлікт НАБУ з Татаровим буде торпедувати зусилля з налагодження мостів", - зазначає Романенко.

Тому у Зеленського схиляються до того, щоб протягом січня звільнити Татарова з Офісу Президента "під тим або іншим пристойним приводом", повідомив політолог.

Зеленський Володимир (24250) Єрмак Андрій (1380) Офіс Президента (2031) Татаров Олег (427)


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Топ коментарі
+77
Треба ввести офіціальний термін в юриспруденції - отлучєніє от Зєлєнского.
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03.01.2021 21:50
+61
Павуки в банці починають жерти один одного...Видно, Єрмак "зробив пропозицію" Татарову - тікать з України, бо від нього "надто смердить", і його "відмить" неможливо... (вирішив ним пожертвувать, щоб "збить градус напруги..."). А той "став дибки"...
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03.01.2021 21:53
+56
Татаров пригрозил Ермаку, что сольет нюансы по делу вагнеровцев и был отлучен от доступа к Зеленскому, - политолог Романенко - Цензор.НЕТ 2921
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03.01.2021 21:54
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О, зчепилися кловани з ригами. Коли почнеться винесення бездиханних тіл?
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04.01.2021 11:36 Відповісти
У кого-то есть мысли о планах Клована - А ЧТО ДАЛЬШЕ ? после праздников...
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04.01.2021 19:04 Відповісти
А вот выводы Паниото о последнем мнении народа в соцопросах КМИС - "....Тому він виглядає людиною чесною, але не кваліфікованою, яка не вміє підбирати кадри, яка не хоче сваритися з олігархами, не змогла зламати ту систему, що обіцяла. Особисто до нього поки що залишається хороше ставлення як до людини, хоча й безпорадної, але більш-менш симпатичної... Щодо інших, будь-яких системних політиків, довіра дуже сильно впала після 2014 року..."

Есть слова ? Слов нет !
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04.01.2021 19:09 Відповісти
ОП - кубло предателей и зрадныкив.
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04.01.2021 20:17 Відповісти
зеле остается единственный выход- мочить татарава
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04.01.2021 21:46 Відповісти
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