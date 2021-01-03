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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов сам визначив постачальника вакцини проти COVID-19, ціна могла бути щонайменше на $1 нижчою, - глава ДП "Медзакупівель України" Жумаділов

Степанов сам визначив постачальника вакцини проти COVID-19, ціна могла бути щонайменше на $1 нижчою, - глава ДП

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов сам визначив компанію з Китаю як постачальника вакцини проти COVID-19.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив директор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр, по суті, сам визначив постачальника. За моєю інформацією, Україна могла отримати ціну щонайменше на 1 дол. США нижчу від фінальної, якби ДП вело переговори самостійно, створивши конкуретний тиск на постачальника. Станом на сьогодні ми дійсно могли мати вже два контракти, а не один, щодо двох різних вакцин", - написав Жумаділов.

За його словами,  21 грудня Степанов на нараді в премєр-міністра раптом повідомляє, що "країна в небезпеці через зрив переговорів з виробниками вакцин, бо ДП вимагає, увага, банківську гарантію на передоплату. Згодом виробник на це нібито погодився.

"Премєр-міністр, сприйнявши інформацію за тривожний сигнал, зв’язався зі мною телефоном, повідомив, що своїми діями ми наражаємо країну на небезпеку та доручив працювати з ринком виключно через МОЗ. Степанов цього ж дня підтвердив, що всі дії щодо закупівлі вакцини мають погоджуватись МОЗ", - додав Жумаділов.

До кінця 2020 року залишалося вісім робочих днів.

"Достукатись до премєр-міністра з метою роз’яснення реальної ситуації мені не вдалось. Вступати у конфронтацію зі Степановим щодо його зловживанням службовим становищем означало, що, зокрема: за бюджет 2020 року ми точно нічого не законтрактуємо;перший контракт за бюджет 2021 року ми зможемо підписати не раніше лютого; громадяни України отримають доступ до вакцини із запізненням у щонайменше два місяці", - заявив Жумаділов.

Він пише, що в наступні дні "Медзакупівлі України" відправили до Міністерства охорони здоров'я пропозиції поправок до договорів про закупівлю вакцини з декількома постачальниками на узгодження, як того вимагав Степанов.

"Станом на ранок 28 грудня ми отримали відповідь та зелене світло лише по одному. З ним і був укладений договір.Чи правильно було його укладати в тих умовах, в яких ми опинились? Так. Зволікання і відповідно зрив контрактування в грудні означав би відтермінування поставок вакцини для майже 1 млн. наших співгромадян групи ризику. Це сотні збережених життів. Це тисячі громадян, яким не доведеться брати лікарняний через тимчасову втрату працездатності", - пояснив свою мотивацію керівник держпідприємства.

Жумаділов вважає, що в подальшому проводити закупівлю вакцини в такому форматі не варто, оскільки Міністерство охорони здоров'я не має досвіду закупівель товарів медичного призначення і в принципі не повинно займатися закупівлями. "Підігравати далі міністру Степанову в його бездарних спробах вести переговори, розділяючи з ним відповідальність за провал в попередні замовлення вакцин, я не планую", - додав він.

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Жумаділов Арсен (52) ДП Медзакупівлі (15)


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Топ коментарі
+30
Лишь бы не Супрун,как тошнили почитатели Организма
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03.01.2021 22:52
+24
и так удачно )))
как только он стал министром, буквально на следующий же день... его бесценная супруга влезла своими лапками в мед.бизнес....
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03.01.2021 23:01
+20
та ну не, 2 лимона американских денег туда, два лимона сюда - чики-пики

"хіба то гроші ?"

Мендель на помаду и

Зеле на порошок (зубной)
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03.01.2021 23:00
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И деньги всем зебилам раздать
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04.01.2021 01:52 Відповісти
Боже какая новость, один у другого барыги отбил доллар, и купят вакцину у лыжного тренера "Рога и копыта", с предоплатой 100% и поставкой когда её, может быть, а может и не быть, через год, а может никогда Узаконят! Может от вируса, а может и другого штама,... И проверять эту сделку будут общественные анти коррупционеры. Через фирму прокладку!
У фирмы производителей пончиков.
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03.01.2021 23:44 Відповісти
не виноватая я, степанов сам закупил
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04.01.2021 00:11 Відповісти
Ну, тут не попрешь против непосредственного начальника, главное быстро в сторонку отбежать, чтобы если что, и тебя волной не накрыло. Что чувак мастерски и исполняет.
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04.01.2021 00:29 Відповісти
Чому вакцину має купувати дeржава? Я хочу купити вакцину з допомогою мeдичного закладу. Іхнє діло дати мeню вакцин. Я вибираю, сплачую. Вони роблять укольчик. Інколи в аптeках доводиться купувати значно дорожчі ліки.
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04.01.2021 00:33 Відповісти
Не держава, а нелохи, у них карманы бездонны и широки
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04.01.2021 03:46 Відповісти
"Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые прошли третью фазу клинических испытаний, - Ляшко" - А что ж вы тогда "купили", ворье вы наше зеленое?

А китайская вакцина Sinovac рег. - имеет только первый этап клинических испытаний .

Обсуждение "российской вакцины" показывает общий уровень информированности общества в вопросах достаточно важных. Наши СМИ заняты чем угодно, только не своими прямыми обязанностями. Никакой "российской вакцины" не существует !!! Данный препарат не зарегистрирован даже в стране-производителе. Существует 5 модификаций вакцины Gam-COVID-Vac находящиеся с процессе экспериментального исследования на первой стадии клинических испытаний. (с)
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04.01.2021 00:59 Відповісти
Зеленский и степанов решили опыты на украинских лохах проводить, китай им за это чего то пообещал, рохоже ...
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04.01.2021 03:45 Відповісти
Медицинский центр «Хадасса» в Иерусалиме заказал 1,5 млн доз российской вакцины от коронавируса. Директор клиники Зеев Ротштейн сообщил, что направит все необходимые данные по этому препарату в минздрав Израиля, чтобы получить разрешение на использование средства в стране. «Озвучиваемые в СМИ опасения в отношении [российской] вакцины необоснованны и связаны с глобальным соперничеством между Россией и США, а не с научными данными», - https://tass.ru/obschestvo/9921067?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop уверен специалист.
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04.01.2021 12:14 Відповісти
Теперь его надо заставить ней провакцинироваться
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04.01.2021 01:50 Відповісти
Идите на хер со своим китайским говном,
Колите его детям степанова, шмыгаля, охметова и зеленского,
Рыла свои и сюда запустили, зеГниды охметовские,
Это китайское говно будут колоть медикам ?
Типа в первую очередь ?
И за бабло лохобанам ?
Зеленский решил лохов наплужить ?
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04.01.2021 03:43 Відповісти
Pryzer откатов не дает, в отличие от китайцев.
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04.01.2021 04:17 Відповісти
Власти неоднократно заявляли, что не будут приобретать вакцину, которая не прошла все этапы исследований и не рекомендована ВОЗ. И тут же закупают партию Sinovac рег., которая даже не прошла второй этап исследований и тем долее не рекомендованный ВОЗ - так и хочется спросить - сколько можно пиплу уши греть о своей не предвзятости в вопросах здоровья нации государственного масштаба?
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04.01.2021 06:51 Відповісти
Таке лайно у вітчизняній політиці вже давно - купити мотлох по ціні золота 999-ї проби, наварити на цьому собі мільйони, а то й мільярди, а лохам по вухах їздити весь час та казати як той мотлох їм(лохам) конче необхідний (приклади: харківські "лавочки" та "народний" мер Кернес; "реконструкція" Шулявського шляхопроводу в Києві; тепер ці "історії" з вакцинами).
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04.01.2021 07:13 Відповісти
А эта китайская вакцина, случайно, не "Спутник" называется? От зелёных слуг путена ничего хорошего ждать не приходится....За деньги они убьют всех - не пожалеют и мать родную....
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04.01.2021 07:42 Відповісти
Вся мотивація цих "закупок" - багатомільярдні витрати з багатосотмільйонними відкатами чиновникам за вибір поставщика. Саме і лише для цього Степанов очолив МОЗ - отримати "відкати" під благими намірами порятунку нації від коронавіруса ("родіна в апасності"!). Степанов був і залишається шахраєм і коли працював у податковій, і коли очолював Одеську ОДА, і зараз біля халявного коронавірусного корита МОЗ.
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04.01.2021 08:27 Відповісти
При этом у научного сообщества есть вопросы к прозрачности исследований китайских препаратов, https://www.nytimes.com/2020/12/30/business/china-vaccine.html отмечает The New York Times. В отчётах китайских учёных недостаёт данных. Например, "Синофарм" не раскрывает сколько пациентов участвовали в испытании препарата и были ли у них обнаружены серьёзные побочные эффекты. "Китайские разработчики предоставляют даже меньше информации, чем российские
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04.01.2021 09:23 Відповісти
У радуцкого появился брательник
Их папаша членограй
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04.01.2021 09:43 Відповісти
Они должны доплачивать тем кто колется этим гавном - по сути подопытными становимся
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04.01.2021 09:49 Відповісти
Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, но сумму отката при закупке знали "определенные слуги",которые и одобрили закупку и выделение денег с народного кармана ,на то дерьмо,которое еще не до конца испытаний и неизвестно чем они закончатся аферисты ,наживающиеся на здоровье украинского народа
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04.01.2021 10:48 Відповісти
Нужно всем,у кого есть возможность, фиксировать движения Степанова и Крадуцкого, желательно документально. Когда придет время, можно будет оперативно оценить "заслуги" каждого из них с точки зрения Уголовного кодекса. О клятве Гиппократа не идется. Эти люди не слышали о ней...
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04.01.2021 13:09 Відповісти
Ну это же только "доктор смерть" при барыгах вводила систему тендеров с двойным независимым контролем. Как положено. Теперь епоха бідності скінчилась, можно смело красть.
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04.01.2021 13:20 Відповісти
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