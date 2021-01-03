Степанов сам визначив постачальника вакцини проти COVID-19, ціна могла бути щонайменше на $1 нижчою, - глава ДП "Медзакупівель України" Жумаділов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов сам визначив компанію з Китаю як постачальника вакцини проти COVID-19.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив директор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр, по суті, сам визначив постачальника. За моєю інформацією, Україна могла отримати ціну щонайменше на 1 дол. США нижчу від фінальної, якби ДП вело переговори самостійно, створивши конкуретний тиск на постачальника. Станом на сьогодні ми дійсно могли мати вже два контракти, а не один, щодо двох різних вакцин", - написав Жумаділов.

За його словами, 21 грудня Степанов на нараді в премєр-міністра раптом повідомляє, що "країна в небезпеці через зрив переговорів з виробниками вакцин, бо ДП вимагає, увага, банківську гарантію на передоплату. Згодом виробник на це нібито погодився.

"Премєр-міністр, сприйнявши інформацію за тривожний сигнал, зв’язався зі мною телефоном, повідомив, що своїми діями ми наражаємо країну на небезпеку та доручив працювати з ринком виключно через МОЗ. Степанов цього ж дня підтвердив, що всі дії щодо закупівлі вакцини мають погоджуватись МОЗ", - додав Жумаділов.

До кінця 2020 року залишалося вісім робочих днів.

"Достукатись до премєр-міністра з метою роз’яснення реальної ситуації мені не вдалось. Вступати у конфронтацію зі Степановим щодо його зловживанням службовим становищем означало, що, зокрема: за бюджет 2020 року ми точно нічого не законтрактуємо;перший контракт за бюджет 2021 року ми зможемо підписати не раніше лютого; громадяни України отримають доступ до вакцини із запізненням у щонайменше два місяці", - заявив Жумаділов.

Він пише, що в наступні дні "Медзакупівлі України" відправили до Міністерства охорони здоров'я пропозиції поправок до договорів про закупівлю вакцини з декількома постачальниками на узгодження, як того вимагав Степанов.

"Станом на ранок 28 грудня ми отримали відповідь та зелене світло лише по одному. З ним і був укладений договір.Чи правильно було його укладати в тих умовах, в яких ми опинились? Так. Зволікання і відповідно зрив контрактування в грудні означав би відтермінування поставок вакцини для майже 1 млн. наших співгромадян групи ризику. Це сотні збережених життів. Це тисячі громадян, яким не доведеться брати лікарняний через тимчасову втрату працездатності", - пояснив свою мотивацію керівник держпідприємства.

Жумаділов вважає, що в подальшому проводити закупівлю вакцини в такому форматі не варто, оскільки Міністерство охорони здоров'я не має досвіду закупівель товарів медичного призначення і в принципі не повинно займатися закупівлями. "Підігравати далі міністру Степанову в його бездарних спробах вести переговори, розділяючи з ним відповідальність за провал в попередні замовлення вакцин, я не планую", - додав він.