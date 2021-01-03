У Києві в палаючій квартирі виявлено тіло з ножовими пораненнями, - ДСНС

У Києві під час гасіння пожежі в Деснянському районі виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

3 січня о 20:32 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на просп. Маяковського 1В, що у Деснянському районі столиці.

На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття бійці встановили, що займання сталося у квартирі на 12-му поверсі 24-поверхового житлового будинку.

Під час розвідки вогнеборці виявили тіло чоловічої статі.

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О 20:55 пожежу було локалізовано та о 21:14 - ліквідовано.

На місці було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 рятувальників.

За попередньою інформацією, на тілі загиблого чоловіка були виявлені ножові поранення, тож причиною загибелі та обставинами пожежі наразі займаються правоохоронні органи.

Під час ліквідації цієї пожежі вогнеборці вкотре зіштовхнулися з проблемою запаркованого двору автівками. Рятувальникам, аби встановити автодрабину, довелося чекати, коли мешканці заберуть свої автомобілі, а правоохоронцям застосовувати евакуатор.