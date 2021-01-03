УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8962 відвідувача онлайн
Новини
9 469 11

У Києві в палаючій квартирі виявлено тіло з ножовими пораненнями, - ДСНС

У Києві в палаючій квартирі виявлено тіло з ножовими пораненнями, - ДСНС

У Києві під час гасіння пожежі в Деснянському районі виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

3 січня о 20:32 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на просп. Маяковського 1В, що у Деснянському районі столиці.

На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття бійці встановили, що займання сталося у квартирі на 12-му поверсі 24-поверхового житлового будинку.

Під час розвідки вогнеборці виявили тіло чоловічої статі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині чадним газом у приватному будинку отруїлося троє людей

О 20:55 пожежу було локалізовано та о 21:14 - ліквідовано.

На місці було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 рятувальників.

За попередньою інформацією, на тілі загиблого чоловіка були виявлені ножові поранення, тож причиною загибелі та обставинами пожежі наразі займаються правоохоронні органи.

Під час ліквідації цієї пожежі вогнеборці вкотре зіштовхнулися з проблемою запаркованого двору автівками. Рятувальникам, аби встановити автодрабину, довелося чекати, коли мешканці заберуть свої автомобілі, а правоохоронцям застосовувати евакуатор.

Київ (19632) пожежа (4350) вбивство (3108) ДСНС (5139)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Ну тут всё ясно, убили человека, а потом сделали поджог квартиры.
показати весь коментар
03.01.2021 23:18
+2
сам здогадався, чи хтось трішечки допоміг?
показати весь коментар
03.01.2021 23:28
+2
Сейчас мусора выдвинут официальную версию МВД - самоубийство.
А поджог - это всего лишь неудавшаяся попытка покойником скрыть своё самоубийство.
Всё. Дело расктыто по горячим, от пожара, естественно, следам..
показати весь коментар
03.01.2021 23:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну тут всё ясно, убили человека, а потом сделали поджог квартиры.
показати весь коментар
03.01.2021 23:18 Відповісти
сам здогадався, чи хтось трішечки допоміг?
показати весь коментар
03.01.2021 23:28 Відповісти
Сейчас мусора выдвинут официальную версию МВД - самоубийство.
А поджог - это всего лишь неудавшаяся попытка покойником скрыть своё самоубийство.
Всё. Дело расктыто по горячим, от пожара, естественно, следам..
показати весь коментар
03.01.2021 23:31 Відповісти
Нет там никаких квартир.
Это недострой из 6 высоток жилого комплекса МВД, который много лет заброшен.
Все деньги украли еще до Авакова.
Находится сразу за райотделом МВД.
показати весь коментар
04.01.2021 07:32 Відповісти
1в - это двухсекционный 12/24-этажный дом рядом с долгостроями.
У Києві в палаючій квартирі виявлено тіло з ножовими пораненнями, - ДСНС - Цензор.НЕТ 895
показати весь коментар
04.01.2021 08:06 Відповісти
день кончился с хороших новостей...
показати весь коментар
03.01.2021 23:30 Відповісти
Вопрос найдут ли виновных, ныне раскрываемость низкая
показати весь коментар
03.01.2021 23:30 Відповісти
Таки да, всі двори захаращені чортопхайками зубожілих.
показати весь коментар
04.01.2021 00:05 Відповісти
нічо, клоунське ОПГ швидко прибере надлишок грошей у населення - шукайте у новинах
показати весь коментар
04.01.2021 13:33 Відповісти
а могли похерить....
показати весь коментар
04.01.2021 05:51 Відповісти
 
 