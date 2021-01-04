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Новини Окуповані території
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На Луганщині окупанти розбирають на металобрухт і вивозять до РФ устаткування шахти "Ніканор-Нова", - правозахисники

На Луганщині окупанти розбирають на металобрухт і вивозять до РФ устаткування шахти

На окупованій Луганщині найманці РФ розбирають на брухт устаткування шахти "Ніканор-Нова".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Східну правозахисну групу.

"Наші джерела інформації повідомляють нам, що на шахті Ніканор-Нова в ОРЛО окупаційна адміністрації РФ займається вивезенням металу.

Шахту окупанти закрили в травні 2020 року. Зараз там працює ліквідаційна комісія і приблизно 150 робочих з дільниці РВД і ГПД (Ремонтно-відновлювальна дільниця і прохідницька дільниця). Робочі займаються підняттям на гора аркового кріплення, габаритного гірничо-шахтного устаткування", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти ріжуть конструкції донецького аеропорту на металобрухт. ВIДЕО

Правозахисники зазначають, надалі метал залізницею доставляється на майданчик прийому металолому в м. Луганск. Там відбувається сортування металолому, після чого він відправляється в РФ.

Автор: 

шахта (704) металобрухт (415) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+55
Дамбас на калени не паставить! Далой нахлебников из евросоюза! Даздрастует пункт приема! Металлолома...
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04.01.2021 00:39
+38
не мешайте им, они спасают русскоязычное население
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04.01.2021 00:40
+33
Хе-хе. А я писав довбодятлам що їхні шахти лаптям і нафіг не будуть потрібні. Вони такі шахти позакривали в Ростовській області. Не дослухались і тепер мають що мають.
На Луганщине оккупанты разбирают на металлолом и вывозят в РФ оборудование шахты "Никанор-Новая", - правозищитники - Цензор.НЕТ 1169
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04.01.2021 00:56
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танки и бмп не подняли из шахты?
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04.01.2021 00:23 Відповісти
Выходили из избы -- здоровенные жлобы.
Порубали все дубы на гробы... (с)
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04.01.2021 00:23 Відповісти
ху№ло "не дочуває шахтарів", ну ніяк не прислухається до них, бо вони, тупоє м'ясо, йому завжди були пофіх
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04.01.2021 00:36 Відповісти
Дамбас на калени не паставить! Далой нахлебников из евросоюза! Даздрастует пункт приема! Металлолома...
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04.01.2021 00:39 Відповісти
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04.01.2021 10:22 Відповісти
Строительство шахты «Никанор» началось на базе двух мелких шахт артели «Уголь» в 1930 году. Шахта «Никанор» сдана в эксплуатацию в 1932 году. В 1931-1932 гг. началась проходка вертикальных стволов на пласт «Никанор» (Л4). Название шахты произошло от пласта.
В 1934 году выросли здания административно-бытового комбината, механической мастерской, материального склада. К 1939 году была завершена техническая реконструкция шахты. Сооружены обогатительная установка, бункера для загрузки угля. Основные производственные процессы были механизированы от забоя до погрузки угля в железнодорожные вагоны.
В 1940 году среднесуточная добыча угля составила 1326 т, это в три раза больше, чем добывалось в 1930 году. Значительно выросла производительность труда, достигнув в 1940 году 34,4 тонны на рабочего.
Во время войны разрушена и затоплена. . Пласты - маломощные, уголь марки «Т». Падение пластов от 2° до 20°
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04.01.2021 10:57 Відповісти
альо! українські "юристи"! ось вам ще рахуночок ху№лу до сплати через європейські суди
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04.01.2021 00:39 Відповісти
На Луганщине оккупанты разбирают на металлолом и вывозят в РФ оборудование шахты "Никанор-Новая", - правозищитники - Цензор.НЕТ 5371
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04.01.2021 00:39 Відповісти
не мешайте им, они спасают русскоязычное население
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04.01.2021 00:40 Відповісти
та рускаязичниє там мєтут вулицю своїма язиками
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04.01.2021 00:43 Відповісти
Мост на металл пока не разбирают?
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04.01.2021 00:42 Відповісти
Местное население должно по полной насладитьсь русским миром,не надо их освобождать.
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04.01.2021 00:51 Відповісти
с ломом закончут , потом возьмутся за почки ,печень, серца
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04.01.2021 01:05 Відповісти
та там кроме пенсов и боевиков никого уже не осталось .. все или у нас или в польше или в кацапстане ..
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04.01.2021 01:30 Відповісти
Хе-хе. А я писав довбодятлам що їхні шахти лаптям і нафіг не будуть потрібні. Вони такі шахти позакривали в Ростовській області. Не дослухались і тепер мають що мають.
На Луганщине оккупанты разбирают на металлолом и вывозят в РФ оборудование шахты "Никанор-Новая", - правозищитники - Цензор.НЕТ 1169
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04.01.2021 00:56 Відповісти
Досить тупо обзивати "братів" із Придністров'я фашистами.
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04.01.2021 07:16 Відповісти
Та може они имели в виду фашизм от Остапа Ибрагимовича...
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04.01.2021 10:48 Відповісти
Тю... ділов. От коли поскручують унітази і лампочки, заберуть останні портки, тоді і настане справжній руцькій мір, біз біндєр.
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04.01.2021 01:01 Відповісти
Зате ж дозволяють гаваріть парускі.
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04.01.2021 01:06 Відповісти
Нє гаваріть, а хрюкать.
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04.01.2021 01:16 Відповісти
зате "ненаколінах", а пикою в багнюці
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04.01.2021 03:10 Відповісти
А шо ви думали, шо «путєн ввєді» це буде якось інакше?
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04.01.2021 01:18 Відповісти
це він ввів регіанально
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04.01.2021 03:11 Відповісти
Зате багато вважає, за допомогою пропаганди, шо хохли, як що таки прийдуть, должні воду з шахти откачать, все восстановить як було,і дать роботу. Скучають за Законом про престижність шахтарської праці, ненавидять бендер їх мову
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04.01.2021 02:25 Відповісти
Дайнодонбасс требует порожаняк! Да вата?
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04.01.2021 05:42 Відповісти
На Луганщине оккупанты разбирают на металлолом и вывозят в РФ оборудование шахты "Никанор-Новая", - правозищитники - Цензор.НЕТ 8195
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04.01.2021 06:49 Відповісти
ну так название шахты скрепное по этому и вывозят в кацапию
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04.01.2021 07:00 Відповісти
А данбаські прокацаплені манкурти до сих пір думають: "Если бы эти заводы не порезали на металл "асвабадители", то это сделали бы солдаты НАТО!"
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04.01.2021 07:16 Відповісти
Всё правильно - лугандонское быдло под руководством кремлёвских выродков расчищают территорию будущего "монтекарло" или " монако"....Зеленский обещал всё отстроить, построить, настроить, вылизать, возродить и соорудить....На наши денежки, за счёт нашего нищего, но "мудрого" народа.....
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04.01.2021 07:29 Відповісти
Еще кому то хочется "восстанавливать Донбасс, потому, что это ж наши люди"? Может переключиться на проблемы украинцев на подконтрольной территории? Особенно в свете проблем с пандемией, ее последствиями и коммуналкой как гирей на шеей. Что думают украинские пенсионеры со своей нищенской пенсией о донбасских пенсионерах, получающих две пенсии? Это как в совке: так беспокоились, что "дети в Африке голодают", "интернациональная помощь, мировая революция" , что уморили голодом не один миллион.
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04.01.2021 07:41 Відповісти
100%!
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04.01.2021 12:43 Відповісти
Орки тоже за "декарбонизацию" экономики!
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04.01.2021 07:42 Відповісти
Братик то старший...
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04.01.2021 07:51 Відповісти
Нагадаю, що кроти цієї шахти роком раніше страйкували не вилазячи на поверхню.
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04.01.2021 08:00 Відповісти
Вітольда Фокіна туди, хай подивиться і дасть ділову пораду як дальше жить лугандонам!
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04.01.2021 09:05 Відповісти
На Луганщині окупанти розбирають на металобрухт і вивозять до РФ устаткування шахти "Ніканор-Нова", - правозахисники - Цензор.НЕТ 2342
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04.01.2021 09:15 Відповісти
Акакаяразница, какой гимн будет звучать, если желудки тупого нарида урчат? !!!
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04.01.2021 14:40 Відповісти
Зарано заснув у новорічну ніч?
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04.01.2021 21:25 Відповісти
Зато на руськом языке можно спокойно разговаривать и биндер нету
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04.01.2021 09:19 Відповісти
Это все было там при Украине и в 2014 г. и никто не намеревался там что-то менять.
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04.01.2021 12:45 Відповісти
Наконец, Росся стала делать для Украины, хоть что-то полезное, даже не одно, а несколько. Без визга из России, что шахтёров "бендеровцы" обрекают несчастных шахтёров голод и сметь И пусть расползается эта шваль предателей по России, больше места будет для заселения Донбасса украинцами. . Россия прикрывает эту лавочку висящей гири на шее Украины-убыточные шахты, которые из гуманных соображений украинские власти не закрывали. Донбасский уголь давно уже надо было прикрыть, как Тетчер в Англии свои шахты одним махом. И получила украинская власть благодарность от донбасского быдла-войну. Нет худа буз добра, пусть душат друг друга.
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04.01.2021 09:21 Відповісти
Не очень вкурил суть новости. Наемники делают неправильно? Или это хвалебная статья наемникам?
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04.01.2021 09:25 Відповісти
То вони розбирають щоб відремонтувати, щоб брати з Донецька і Луганська жили краще ніж в Україні.
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04.01.2021 09:26 Відповісти
З болем в сердці хочеться промовити, що там же наші люди. Але, згадуючи події 2014 року. промовчу. Бачили очі, що вибирали.
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04.01.2021 09:33 Відповісти
В эту шахту завезут новое современное оборудование. И переименуют в Никанор-Очень Новая.
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04.01.2021 09:43 Відповісти
https://youtu.be/FP-mP8qqLvk Как прикол криатива
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04.01.2021 10:43 Відповісти
навіщо їм шахти - реінтегратори безальтернативного плану завалять їх грошима
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04.01.2021 09:54 Відповісти
Да как-то пофиг, главное чтобы ЗЭмиротворцы потом не заставили всех нас сдкидываться деньгами на эту клоаку
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04.01.2021 09:55 Відповісти
Вже майже два роки не чутно жодного слова про те, що кацапи заплатять репарації за окупацію криму та ордло.
Значить, платить "мудрому" наріду.
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04.01.2021 10:58 Відповісти
«Я ставлю пряме питання: «Чи приносив коли-небудь окупант, чужинець, добро поневоленому народу?»… Ніколи! Він приходить для визиску, для насильства і грабунку…». (Симон Петлюра)
*"Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, первопроходцы:
Не все еще заплеваны колодцы…
Захапав же - насрали и ушли!"
Сергей Терсимонов 1953-2012
Донецкий поэт

*

"Любой кочевой народ, опустошив пастбища выпасом скота, бросал их и переходил на новые, оставляя старые для самовосстановления. С увеличением количества народонаселения пастбищ, на душу населения, становилось меньше. Приходилось отбивать пастбища силой оружия, то есть, заниматься войной и грабежом.
«Россияне» - такой же «кочевой» народ. Запаскудив земли в одном месте, вместо их восстановления, они лезли к соседям. Напаскудив у ближайших соседей, лезли дальше… И так веками… Скажете - не так?!!! А почему же тогда исконные земли «московитов» - Нечерноземье, находятся в таком запущенном состоянии? Немцы,датчане, голландцы, поляки, эстонцы, латыши, литовцы на песчаных грунтах и болотах умудрялись и умудряются выращивать прекрасные урожаи, так же, как финны, норвежцы и шведы - на камнях холодного Севера. А «московиты» всё лезут на освоенные иными народами земли, даже не пытаясь сделать свою землю лучше…".
*

«Как только пришли россияне, всё было сразу разорено. Эти варвары занялись своим любимым занятием - уничтожением. Переворачивали, разбивали, закапывали и истребляли всё, до чего могли дотянуться и что могло бы послужить освещению старинной истории этой страны… Под античные храмы закладывались мины, крюками растягивались мраморные блоки…». (Британский путешественник, Эдвард Кларк, 1800 год, воспоминания о «строительстве» Севастополя…).*

«Основная экономическая деятельность России - собирательство… Профессия - разнорабочий, идеология - похеризм… В идеале российская экономика - это сбор грибов и ежевики, и даже нефть, качаемая из земли, - это такие же грибы, которые сами по себе появились, только не в современном лесу, а в доисторическом…».
«Если еврею в 20-м веке нужно было, для выживания, «немножечко шить», то русскому надо было «немножечко воровать», или сидеть на раздаче собранного другими, главным павианом…».
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04.01.2021 10:11 Відповісти
О каком востоновлении ,Лугандона эти зелёные чмошник но говорят ,о каких наших людях 😡 . Там осталась одна русня , которая мородерствует ,и ворует не свое .😡
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04.01.2021 10:14 Відповісти
Закономірно
Дивує інше. Як імбИцили, прихильники опзж, та іншого ригального лайна, яких узкій мір не дістав, продовжують на нього "ківити"?
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04.01.2021 10:56 Відповісти
шо кормильцы, после минета наконец с колен встаём? я никак не пойму, вот на фига они все Украине нужны??? я только за стену и ров с крокодилами!!!
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04.01.2021 11:56 Відповісти
На счет кормильцев прямо с клавы сорвал. Так эти кроты кукарекали, что они не только Украину, а еще и Европу кормят, в 14 году такой плакат лугандоны носили.
Ну а теперь пусть писю сосут. У членоголового фюрера Куйла.
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04.01.2021 12:14 Відповісти
Маладцы!!!! Пусть разберут рельсы,троллеи,столбы.... Пусть ,**** "республиканцы" на ослах ездят и работают на новых баринов( им же тоже жопы кто то должен мыть,а не только западным). Вот шахты допилят и можно приступать. И жопы мыть и унитазы. Тем более каста "новых бар" уже выросла. А российские баре шалуны,они с толком умеют развлекаться,не то что сгнившие "иврепейцы",скучно не будет.
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04.01.2021 12:31 Відповісти
Вони розраховували, що кацапи будуть їх годувати, озброювати ЗА ТАК? Кацапи уже позакривали і повивозили обладнання з підприємств, вугілля (довиснажують шахти), метал... А, згодом повісять цю пустелю і руїну, заселену бандами україноненависників на шию Україні. А клоун (якщо встигне...) заскавчить про "перемогу" і "мір".
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04.01.2021 14:11 Відповісти
градообразующее предприятие, построена уже после развала СССР.
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04.01.2021 16:16 Відповісти
Ну да, черный металлолом - это последний ресурс, который остался на Донбассе. Скоро он иссякнет и "ребята" начнут голодать. Но лучше бы они сдавали нам на украинской подконтрольной территории, https://s-plus.com.ua/priem-metalloloma-kharkov-tseny-prices.html цена на металлический лом выросла с 7000грн. до 7800грн./1 тонну меньше, чем за месяц. И судя по всему, стоимость за металл продолжит рост исходя из Лондонской биржи металлов.
Посмотри, "ребята" продадут остатки вторсырья, а потом начнут клянчить у "соседей справа".
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06.01.2021 22:11 Відповісти
 
 