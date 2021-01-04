На Луганщині окупанти розбирають на металобрухт і вивозять до РФ устаткування шахти "Ніканор-Нова", - правозахисники

На окупованій Луганщині найманці РФ розбирають на брухт устаткування шахти "Ніканор-Нова".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Східну правозахисну групу.

"Наші джерела інформації повідомляють нам, що на шахті Ніканор-Нова в ОРЛО окупаційна адміністрації РФ займається вивезенням металу.

Шахту окупанти закрили в травні 2020 року. Зараз там працює ліквідаційна комісія і приблизно 150 робочих з дільниці РВД і ГПД (Ремонтно-відновлювальна дільниця і прохідницька дільниця). Робочі займаються підняттям на гора аркового кріплення, габаритного гірничо-шахтного устаткування", - йдеться в повідомленні.

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Правозахисники зазначають, надалі метал залізницею доставляється на майданчик прийому металолому в м. Луганск. Там відбувається сортування металолому, після чого він відправляється в РФ.