На Луганщині окупанти розбирають на металобрухт і вивозять до РФ устаткування шахти "Ніканор-Нова", - правозахисники
На окупованій Луганщині найманці РФ розбирають на брухт устаткування шахти "Ніканор-Нова".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Східну правозахисну групу.
"Наші джерела інформації повідомляють нам, що на шахті Ніканор-Нова в ОРЛО окупаційна адміністрації РФ займається вивезенням металу.
Шахту окупанти закрили в травні 2020 року. Зараз там працює ліквідаційна комісія і приблизно 150 робочих з дільниці РВД і ГПД (Ремонтно-відновлювальна дільниця і прохідницька дільниця). Робочі займаються підняттям на гора аркового кріплення, габаритного гірничо-шахтного устаткування", - йдеться в повідомленні.
Правозахисники зазначають, надалі метал залізницею доставляється на майданчик прийому металолому в м. Луганск. Там відбувається сортування металолому, після чого він відправляється в РФ.
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Порубали все дубы на гробы... (с)
В 1934 году выросли здания административно-бытового комбината, механической мастерской, материального склада. К 1939 году была завершена техническая реконструкция шахты. Сооружены обогатительная установка, бункера для загрузки угля. Основные производственные процессы были механизированы от забоя до погрузки угля в железнодорожные вагоны.
В 1940 году среднесуточная добыча угля составила 1326 т, это в три раза больше, чем добывалось в 1930 году. Значительно выросла производительность труда, достигнув в 1940 году 34,4 тонны на рабочего.
Во время войны разрушена и затоплена. . Пласты - маломощные, уголь марки «Т». Падение пластов от 2° до 20°
Значить, платить "мудрому" наріду.
*"Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, первопроходцы:
Не все еще заплеваны колодцы…
Захапав же - насрали и ушли!"
Сергей Терсимонов 1953-2012
Донецкий поэт
*
"Любой кочевой народ, опустошив пастбища выпасом скота, бросал их и переходил на новые, оставляя старые для самовосстановления. С увеличением количества народонаселения пастбищ, на душу населения, становилось меньше. Приходилось отбивать пастбища силой оружия, то есть, заниматься войной и грабежом.
«Россияне» - такой же «кочевой» народ. Запаскудив земли в одном месте, вместо их восстановления, они лезли к соседям. Напаскудив у ближайших соседей, лезли дальше… И так веками… Скажете - не так?!!! А почему же тогда исконные земли «московитов» - Нечерноземье, находятся в таком запущенном состоянии? Немцы,датчане, голландцы, поляки, эстонцы, латыши, литовцы на песчаных грунтах и болотах умудрялись и умудряются выращивать прекрасные урожаи, так же, как финны, норвежцы и шведы - на камнях холодного Севера. А «московиты» всё лезут на освоенные иными народами земли, даже не пытаясь сделать свою землю лучше…".
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«Как только пришли россияне, всё было сразу разорено. Эти варвары занялись своим любимым занятием - уничтожением. Переворачивали, разбивали, закапывали и истребляли всё, до чего могли дотянуться и что могло бы послужить освещению старинной истории этой страны… Под античные храмы закладывались мины, крюками растягивались мраморные блоки…». (Британский путешественник, Эдвард Кларк, 1800 год, воспоминания о «строительстве» Севастополя…).*
«Основная экономическая деятельность России - собирательство… Профессия - разнорабочий, идеология - похеризм… В идеале российская экономика - это сбор грибов и ежевики, и даже нефть, качаемая из земли, - это такие же грибы, которые сами по себе появились, только не в современном лесу, а в доисторическом…».
«Если еврею в 20-м веке нужно было, для выживания, «немножечко шить», то русскому надо было «немножечко воровать», или сидеть на раздаче собранного другими, главным павианом…».
Дивує інше. Як імбИцили, прихильники опзж, та іншого ригального лайна, яких узкій мір не дістав, продовжують на нього "ківити"?
Ну а теперь пусть писю сосут. У членоголового фюрера Куйла.
Посмотри, "ребята" продадут остатки вторсырья, а потом начнут клянчить у "соседей справа".