Від кібератаки російських хакерів постраждали понад 250 американських держустанов і компаній, - The New York Times
Від кібератаки хакерів, пов'язаних з російськими спецслужбами, в США постраждали понад 250 державних установ і великих компаній. Масштабна атака на держоргани США могла бути вп’ятеро небезпечнішою, ніж передбачалося спочатку.
Про це повідомляє The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
У національному управлінні кібербезпеки зауважили, що атака на виборчі ресурси могла бути лише прикриттям, тоді як головною ціллю могли бути великі американські корпорації і сам уряд США.
Також досі невідомо, чи були атаки російських хакерів звичайною шпигунською операцією, або ж вони дозволили отримати доступ до урядових установ і великих корпорацій, зокрема до лабораторій, у яких розробляється ядерна зброя, заявили в управлінні.
Фахівці з кібербезпеки наголосили, що в усі системи були вмонтовані датчики "раннього попередження про можливі атаки", але вони чомусь не спрацювали.
"Це видається набагато, набагато гірше, ніж ми побоювалися. І розмір завданої шкоди продовжує збільшуватися. Уже ясно, що уряд США пропустив це", - зазначив один із членів Конгресу, демократ Марк Уорнер.
А ексзаступниця міністра внутрішньої безпеки США Сюзанна Сполдінг заявила, що вони досі не знають стратегічних цілей Росії. "Але ми стурбовані тим, що це може вийти за межі розвідки і ціллю може бути отримання важелів впливу на нову адміністрацію, щоб утримати нас від дій проти Володимира Путіна", - наголосила вона.
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индивидуальный, социальный? (с)
***** должно быть с синяками.
тог-ДА в стране-помойке насТУПИТ Новый 1937-й Год.
Ну да - обезумевшим чекистам не место в цивилизованном мире.
Это сколько?
От 251 до 1 000 000 000 000?
Или тяжело написать, что это: 251, 252, 253 ,254, 255, 256, 257, 258, 259, 260?
Если вдруг это 261, то это уже более 260!
"Кібер-атаки набагато частіше зустрічаються у фейковий новинах, ніж насправді. Я був повністю поінформований, і все під контролем. Росія, Росія, Росія - перше, що починають співати, коли щось відбувається, тому що провідні ЗМІ, в основному з фінансових причин, бояться обговорювати можливість того, що це може бути Китай".https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1340333618691002368?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1340333618691002368%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F12%2F20%2F7277594%2F
"Такіх хакєров в любом воєнторгє купіть можна"...
Щось мені підказує, що ми наканунє грандіозного шухєра. Інфа по 10 спецслужб світу, замішаних на торгівлі дітьми - супербомба ХХІ століття. Якщо після такого люди не прокинуться, тоді вони цілком заслуговують цифрового концтабору, спішно запроваджуваного під димовою завісою ковіду.
https://censor.net/ru/comments/locate/3240312/0192148c-ed1b-7315-962e-a212463bc740