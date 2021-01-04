Від кібератаки російських хакерів постраждали понад 250 американських держустанов і компаній, - The New York Times

Від кібератаки хакерів, пов'язаних з російськими спецслужбами, в США постраждали понад 250 державних установ і великих компаній. Масштабна атака на держоргани США могла бути вп’ятеро небезпечнішою, ніж передбачалося спочатку.

Про це повідомляє The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

У національному управлінні кібербезпеки зауважили, що атака на виборчі ресурси могла бути лише прикриттям, тоді як головною ціллю могли бути великі американські корпорації і сам уряд США.

Також досі невідомо, чи були атаки російських хакерів звичайною шпигунською операцією, або ж вони дозволили отримати доступ до урядових установ і великих корпорацій, зокрема до лабораторій, у яких розробляється ядерна зброя, заявили в управлінні.

Фахівці з кібербезпеки наголосили, що в усі системи були вмонтовані датчики "раннього попередження про можливі атаки", але вони чомусь не спрацювали.

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"Це видається набагато, набагато гірше, ніж ми побоювалися. І розмір завданої шкоди продовжує збільшуватися. Уже ясно, що уряд США пропустив це", - зазначив один із членів Конгресу, демократ Марк Уорнер.

А ексзаступниця міністра внутрішньої безпеки США Сюзанна Сполдінг заявила, що вони досі не знають стратегічних цілей Росії. "Але ми стурбовані тим, що це може вийти за межі розвідки і ціллю може бути отримання важелів впливу на нову адміністрацію, щоб утримати нас від дій проти Володимира Путіна", - наголосила вона.

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