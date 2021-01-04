У Норвегії посилюють карантин, щоб не допустити нової хвилі захворюваності на COVID-19

Влада Норвегії посилює карантинні обмеження у зв'язку зі зростанням кількості нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

З понеділка, 4 січня терміном на два тижні запроваджується заборона на продаж алкоголю в ресторанах і барах, а також на різних заходах. При цьому самі заклади залишаються відкритими.

У магазинах і торговельних центрах буде регулюватися кількість відвідувачів. Спортивні та розважальні заходи в приміщеннях переносяться на більш пізні терміни.

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Влада також рекомендує громадянам відмовитися від поїздок по країні та за кордон, а в найближчі два тижні не приймати у себе гостей.

Нові заходи діятимуть до 18 січня.

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Дотепер Норвегія в порівнянні з іншими країнами Європи відносно успішно протистояла пандемії коронавірусу. Разом із Фінляндією, Грецією та Ісландією в країні нині спостерігається одна з найнижчих Європі кільксть нових випадків SARS-CoV-2. За тиждень з 21 по 27 грудня воно становило 113 випадків на 100 тисяч жителів.

З початку пандемії в Норвегії з населенням у 5,3 мільйона осіб виявлено всього 50,5 тисячі випадків коронавірусної інфекції, 436 особи померли від наслідків зараження.