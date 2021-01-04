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Новини Коронавірус і карантин
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У Норвегії посилюють карантин, щоб не допустити нової хвилі захворюваності на COVID-19

У Норвегії посилюють карантин, щоб не допустити нової хвилі захворюваності на COVID-19

Влада Норвегії посилює карантинні обмеження у зв'язку зі зростанням кількості нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

З понеділка, 4 січня терміном на два тижні запроваджується заборона на продаж алкоголю в ресторанах і барах, а також на різних заходах. При цьому самі заклади залишаються відкритими.

У магазинах і торговельних центрах буде регулюватися кількість відвідувачів. Спортивні та розважальні заходи в приміщеннях переносяться на більш пізні терміни.

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Влада також рекомендує громадянам відмовитися від поїздок по країні та за кордон, а в найближчі два тижні не приймати у себе гостей.

Нові заходи діятимуть до 18 січня.

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Дотепер Норвегія в порівнянні з іншими країнами Європи відносно успішно протистояла пандемії коронавірусу. Разом із Фінляндією, Грецією та Ісландією в країні нині спостерігається одна з найнижчих Європі кільксть нових випадків SARS-CoV-2. За тиждень з 21 по 27 грудня воно становило 113 випадків на 100 тисяч жителів.

З початку пандемії в Норвегії з населенням у 5,3 мільйона осіб виявлено всього 50,5 тисячі випадків коронавірусної інфекції, 436 особи померли від наслідків зараження.

Автор: 

карантин (18172) Норвегія (778) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Приняв такие меры, Норвежцы окончательно становятся дрессированными обезьянками, теперь все в очередь просить вакцину.
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04.01.2021 05:25
+4
Что тут сказать отписавшимся выше? Только словами классика: "Вас любят, но вы, похоже, крепчаете!"
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04.01.2021 04:12
+3
каждая страна борется с проблемами по-своему

В Норвегии ужесточают карантин, чтобы не допустить новой волны заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 9837
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04.01.2021 07:42
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Антиковідники! Фас!
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04.01.2021 01:33 Відповісти
та тут є один такий з Норвегії
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04.01.2021 01:44 Відповісти
Тут такий є навіть з Австралії.
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04.01.2021 01:53 Відповісти
И у обоих небось прописка дета за МКАДом.
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04.01.2021 02:36 Відповісти
Угу. И на многотысячные митинги в Германии все съезжаются из рфии...
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04.01.2021 09:04 Відповісти
Что тут сказать отписавшимся выше? Только словами классика: "Вас любят, но вы, похоже, крепчаете!"
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04.01.2021 04:12 Відповісти
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04.01.2021 08:28 Відповісти
Приняв такие меры, Норвежцы окончательно становятся дрессированными обезьянками, теперь все в очередь просить вакцину.
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04.01.2021 05:25 Відповісти
каждая страна борется с проблемами по-своему

В Норвегии ужесточают карантин, чтобы не допустить новой волны заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 9837
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04.01.2021 07:42 Відповісти
а все из-за чего? потому-что оказалось, комбайнеров небухих просто не нашлось, чтобы начать посевную... да и забили - у Украины зерно купили
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04.01.2021 07:51 Відповісти
Юта. Не уколовся - червону маску носи! Уколовся - теж маску носи, але синю! Йідн - жовту зірку носити. В Норвегии ужесточают карантин, чтобы не допустить новой волны заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 2440
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04.01.2021 08:19 Відповісти
Aвторы ковидной афёры - те же самые которые привели Гитлера к власти и спланировали Холокост. Это не секрет.
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04.01.2021 10:23 Відповісти
Это уже такой закон на уровне штата вышел, так надо понимать ?
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04.01.2021 10:24 Відповісти
Поки-що корисні ідіоти вислужуються, або мери чудять. Але тенденція не радує.
Сьогодні робив тест, Mount Sinai Hospital, центр Торонто . Пів часа тупо сидів чекав. Зі мною ще 6 чоловік було. Черги на вулиці взагалі ніякої. Навіть якщо вони 20 чоловік в годину пропускають то за 8 годин - 160, а щоб генерувати 50тис. тестів в день по провінції необхідно щоб подібна установа робила 400 тестів в день.
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04.01.2021 22:47 Відповісти
Ну вот подумайте сами: что же это за "смертоносный вирус" на который нужно тестироваться чтобы знать: есть он у вас или нет ?
Вся эта ковидная кампания - грандиозная диверсия всемирного масштаба. Причём атакованы прежде всего англофонные страны. Куда ни плюнь - везде предатели в органах власти.
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04.01.2021 23:57 Відповісти
FAKE
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04.01.2021 17:52 Відповісти
Готовятся к "новому мировому порядку".
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04.01.2021 10:22 Відповісти
 
 