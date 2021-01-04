У Норвегії посилюють карантин, щоб не допустити нової хвилі захворюваності на COVID-19
Влада Норвегії посилює карантинні обмеження у зв'язку зі зростанням кількості нових випадків зараження коронавірусом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
З понеділка, 4 січня терміном на два тижні запроваджується заборона на продаж алкоголю в ресторанах і барах, а також на різних заходах. При цьому самі заклади залишаються відкритими.
У магазинах і торговельних центрах буде регулюватися кількість відвідувачів. Спортивні та розважальні заходи в приміщеннях переносяться на більш пізні терміни.
Влада також рекомендує громадянам відмовитися від поїздок по країні та за кордон, а в найближчі два тижні не приймати у себе гостей.
Нові заходи діятимуть до 18 січня.
Дотепер Норвегія в порівнянні з іншими країнами Європи відносно успішно протистояла пандемії коронавірусу. Разом із Фінляндією, Грецією та Ісландією в країні нині спостерігається одна з найнижчих Європі кільксть нових випадків SARS-CoV-2. За тиждень з 21 по 27 грудня воно становило 113 випадків на 100 тисяч жителів.
З початку пандемії в Норвегії з населенням у 5,3 мільйона осіб виявлено всього 50,5 тисячі випадків коронавірусної інфекції, 436 особи померли від наслідків зараження.
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Йідн - жовту зірку носити.
Сьогодні робив тест, Mount Sinai Hospital, центр Торонто . Пів часа тупо сидів чекав. Зі мною ще 6 чоловік було. Черги на вулиці взагалі ніякої. Навіть якщо вони 20 чоловік в годину пропускають то за 8 годин - 160, а щоб генерувати 50тис. тестів в день по провінції необхідно щоб подібна установа робила 400 тестів в день.
Вся эта ковидная кампания - грандиозная диверсия всемирного масштаба. Причём атакованы прежде всего англофонные страны. Куда ни плюнь - везде предатели в органах власти.