Пандемія коронавірусу могла бути спричинена окремими спалахами в різних регіонах планети. Китай лише першим повідомив про новий вірус.

Про це заявив в інтерв'ю агентству Сіньхуа і Центральному телебаченню Китаю міністр закордонних справ КНР Ван І, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

"Ми мчали наввипередки з часом і були першою країною, яка повідомила світу про випадки захворювання. Дедалі більше досліджень показують, що пандемія, найімовірніше, була викликана окремими спалахами в різних точках світу", – сказав Ван І.

За словами міністра, Китай завжди сприяв формуванню глобальної синергії і стояв біля витоків міжнародного співробітництва в боротьбі з COVID-19.

"Ми були сповнені рішучості зробити так, щоб об'єктивний виклад фактів і колективна пам'ять про боротьбу з пандемією не спотворювалися брехнею", – додав він.

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