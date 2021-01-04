За минулу добу на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, - штаб ООС

Минулої доби, 3 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС, більшість з них ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, поблизу населених пунктів Мар’їнка, Лебединське та Красногорівка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Лебединського, Пісків та Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів, а неподалік Водяного, що на Приазов’ї, – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Південного російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було.

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