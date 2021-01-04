За минулу добу на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, - штаб ООС
Минулої доби, 3 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС, більшість з них ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Так, поблизу населених пунктів Мар’їнка, Лебединське та Красногорівка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Лебединського, Пісків та Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів, а неподалік Водяного, що на Приазов’ї, – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Південного російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів
Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було.
Будь ласка, зачекайте...
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(04/01/79, Ульяновск) билет на концерт Кобзона выдан 01 января 2021г.
Але хіба ми "далеко утекли"? Погляньте на преЗЕдента, чи його електорат - та ж "паралельна реальність":
- у 2014 році путін і його орда напали на нас і досі намагаються завоювати - а преЗЕдент бачить у його очах бажання миру;
- на Донбасі постійно обстрілюють наші війська, а у преЗЕдента - "тиша".
- там гинуть, стають інвалідами наші герої - а у преЗЕдента "без втрат"...
І у його електорату та ж "паралельна реальність:
- усі розумні люди бачать у ньому маріонетку олігархів, котрий допомагав їм "виводити" вкрадене із країни, котрий нині "дарує" величезні преференції, пільги їхньому бізнесу, тобто допомагає грабувати країну на мільярди і мільярди - а для його електорату він "чєстний парєнь";
- для розумних він офіційний мільйонер, котрий володіє величезною нерухомістю - а для його електорату він "прастой парєнь із народа, для розумних він малорос і цинік, котрий на догоду окупанту може власну Батьківщину порівнювати з порноакторкою - а для його електорату він "патріот"...
І той "список" можна ще продовжувати і продовжувати.
І хто ж це недалеких людей занурив у "паралельну реальність"?
Порошенко пахав п'ять років як сивий віл,показав неймовірний результат і пішов оббріханий і обпльований,втративши половину статків. Нікудишко теж, рано чи пізно, піде обпльованим і зневаженим, але з величезними грошима.
Поясніть мені сенс чесній людині приходити до влади в Україні
Во время просмотра новогоднего поздравления Владимира Зеленского вспомнила речь Путина, которую он сделал в 2014 году, объясняя ситуацию в Крыму.
Об этом https://news.obozrevatel.com/society/pobedyi-v-ukraine-uzhe-nikto-ne-hochet.htm?_gl=1*cfcy0x*_ga*OTU1MTQ4NTM1LjE1NTg4NzM1NDU.*_ga_JBX3X27G7H*MTYwOTc0ODkyNy4xNDguMC4xNjA5NzQ4OTI3LjA.&_ga=2.81865302.1783767872.1609493678-955148535.1558873545 пишет сегодня украинская журналистка и публицистка Лариса Волошина в блоге «Обозревателя».
«За женщинами и детьми. Там будем мы. Наши солдаты. Не пред, а за».
Помните это феерическое обещание Путина, которое многие восприняли тогда за оговорку? И только украинцы знали, что слова мирового преступника - это чистая правда. Российский хищнический интерес всегда скрывается за промовками о защите женщин и детей.
Особенно отвратительным были отсылки к тому, мол дети хотят мира и мы должны это сделать, потому что так хотят они. Упор на мир является тем самым «за женщинами и детьми».
Обратите внимание, что главнокомандующий ни разу не пожелал армии, находящейся на передовой, победы. Мира хотят дети. А победы? Никто? Кто-то хочет ее, движется к ней?
Судя по президентской речи, среды украинцев таковых нет. Ведь кто, как не президент во время войны должен вселять надежду на победу?
Взрослый дядя, который взялся захищать этих детей от потери их дома, всячески избегает разговоров о своих взрослых президентских обязанностях, прикрывшись детской наивностью.
Никогда не думала, что после всей этого боли, потерь и проявлений благородства, которые мы видели во время этой войны, в Украине появится президент, который по-путински будет прятаться за детьми, избегая честного разговора с народом.