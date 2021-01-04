В Україні зафіксовано 4158 нових випадків COVID-19. Одужали - 4693 людини. Померли - 73

Протягом неділі, 3 січня, в Україні зафіксовано 4158 нових випадків COVID-19. Одужали - 4693 людини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook

Зокрема, захворіли 170 дітей і 163 медпрацівники. Також за минулу добу: госпіталізовано - 1526 осіб; летальних випадків - 73; здійснено тестувань - 13 128 (зокрема методом ПЛР - 11 021, методом ІФА - 2107).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Запорізькій (528), Києві (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

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