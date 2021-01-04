В Україні зафіксовано 4158 нових випадків COVID-19. Одужали - 4693 людини. Померли - 73
Протягом неділі, 3 січня, в Україні зафіксовано 4158 нових випадків COVID-19. Одужали - 4693 людини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook
Зокрема, захворіли 170 дітей і 163 медпрацівники. Також за минулу добу: госпіталізовано - 1526 осіб; летальних випадків - 73; здійснено тестувань - 13 128 (зокрема методом ПЛР - 11 021, методом ІФА - 2107).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Запорізькій (528), Києві (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.
Топ коментарі
+10 Юрий Грунько
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+5 Александр Шматко
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Впрочем правительство во всем так делает
Практически все без масок
Через 5 дней начнётся дурдом в медицине
Больница на Подвысоцкого - уже все этажи ( 8) отданы под ковид .
Где Виталика будет брать больницы и кислород ?
То, что это откровенный звиздеж и не имеет к реальности никакого отношения - то уже такое.
Якщо припустити, що це кількість негативних тестів ПЦР після позитивних та позитивних ІФА-тестів, то це все одно брехня, бо на тести ходить добре якщо кожен п'ятий.
Тим часом у гейропі запускають пробні камінчики. То на стадіони невакцинованих не пускатимуть, то в усе нові країни їм в'їзд буде закритий... То паспорти вакцинації запускають - напевне надивившись на привітне ставлення до цієї теми народу на маршах протестів.
Але примусової вакцинації не буде, ні! Просто невакцинованих нікуди не пустять і вони не будуть мати ніяких прав. І ще скажіть, що у Біблії дурня була написана...
КТ не може встановити, що є причиною змін у легенях.
Ці зміни ніяк не є унікальними для ковіду.
https://web.archive.org/web/20201122230654/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record
Estimated Study Completion Date December 11, 2022
Тобто прогнозована дата закінчення випробування - 11 грудня 2022 (!!!) року.
Піддослідні свинки хоча б про щось здогадуються?
Вони зараз будуть вам кричати, що ви прибічних руського міра...
А в інших країнах вони правдиві ?
Те саме.